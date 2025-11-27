Разделы

Дусалеев Вячеслав


СОБЫТИЯ


27.11.2025 «Туту» поможет россиянам арендовать автомобиль в поездке 1
07.08.2023 Росбанк подключился к приему оплаты по QR «Сбера» 1
13.06.2023 Росбанк запускает альтернативу мобильным приложениям 1
05.08.2021 Группа ВТБ запустила удаленное подписание документов для покупки квартиры 1
19.03.2021 «Метр квадратный» открыл онлайн-продажу квартир для физических лиц 1
27.11.2020 Экосистема недвижимости «Метр квадратный» внедрила СRM-платформу Creatio 1
10.11.2020 ВТБ и «Метр квадратный» запустили сервис поиска недвижимости с онлайн-консультантом 1
22.10.2020 Группа ВТБ пилотирует онлайн-покупку квартир на вторичном рынке 1
23.09.2020 «Метр квадратный» и ПИК автоматизировали процесс расчетов по сделкам с недвижимостью 1
06.07.2020 «Одноклассники» запустили платформу для бизнеса по обработке контента с помощью нейросетей 1
24.12.2019 Ипотечная платформа ВТБ присоединилась к маркетплейсу Банка России 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Дусалеев Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

ПИК ГК - ПИК Digital - ПИК Технологии 5 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2250 1
VK - Mail.ru Group 3529 1
Ланит - Норбит - Norbit 405 1
Terrasoft - Террасофт 202 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 208 1
Modum Lab - Модум Лаб 8 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2985 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 2
Ситимобил - Citimobil - Служба такси 164 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8137 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5216 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57027 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72814 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33862 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25518 2
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1133 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7559 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9690 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17093 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8864 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3109 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4636 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12258 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11283 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25615 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1368 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8745 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4010 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13015 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 456 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5637 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3749 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3067 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1459 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1282 1
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 108 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 980 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4881 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7379 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3093 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 620 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2800 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4815 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5235 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 354 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8389 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5545 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4032 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 435 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4268 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9738 1
ВТБ - Жилищная экосистема - М2 - Метр квадратный 5 3
Terrasoft Creatio Sales 11 1
VK - Mail.ru Одноклассники Робби 17 1
Linux OS 10859 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1901 1
Terrasoft Creatio 97 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 106 1
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru 165 1
Apple iOS 8227 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 648 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Онлайн - интернет-банк 10 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 204 1
Google Android 14649 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7345 1
Apple Touch ID 287 1
Сенников Алексей 2 1
Федчин Антон 12 1
Чехонин Антон 66 1
Фроловичева Екатерина 12 1
Сероштан Михаил 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 156284 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45593 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18503 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3343 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2024 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8085 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2637 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5296 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51138 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6070 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7255 2
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 637 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25889 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11720 2
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 55 1
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 83 1
Аренда 2577 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 655 1
ДДУ - Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома 17 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3762 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6238 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7329 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1039 1
