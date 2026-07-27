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Terrasoft Creatio

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27.07.2026 Что должна уметь платформа, чтобы заменить SharePoint, Creatio и Mendix

еестр отечественного ПО (№ 23176 от 15 июля 2024 года) и может использоваться в рамках программ импортозамещения. По функциональному назначению — альтернатива зарубежным решениям: SharePoint, Bubble, Creatio, Mendix и Salesforce Lightning. Облачная модель: быстрый старт без собственной инфраструктуры Платформа доступна на маркетплейсе решений Yandex Cloud. Облачная версия расширяет круг пол
11.04.2022 Российская ИТ-платформа KNOWLEDGE SPACE заменит самое востребованное бизнес ПО: Excel, Primavera, Anaplan, Creatio, Aris и другие

адач Широкое импортозамещение Благодаря сочетанию большого количества возможностей Knowledge Space применяется для импортозамещения следующих решений: Oracle Primavera, MS Project, MS Excel, Anaplan, Creatio, MS Visio, ARIS, а также частично функций Figma, Forms, Qlik и Tableau. Преимуществом применения Knowledge Space является полная интеграция функциональных возможностей планирования, про
08.02.2022 Платформа Creatio от компании «Террасофт Россия» названа лидером сразу в пяти рейтингах G2 Grid, Winter 2022

Платформа Creatio, вендором которой является «Террасофт Россия», входит в сектор лидеров рынка сразу в пяти рейтингах G2 Grid, Winter 2022 — в категориях No-Code и Low-Code платформ, RAD-платформ, а такж
24.01.2022 «Террасофт» приглашает на масштабную презентацию no-code платформы нового поколения — Creatio 8.0

8 февраля состоится Freedom Релиз — одно самых значимых событий в истории «Террасофт». В программе — презентация наиболее мощной версии платформы Creatio, блиц-дискуссия о роли и перспективах развития no-code технологий, а также специальный диджей-сет от звездного гостя Пола ван Дайка! Компания «Террасофт Россия» приглашает на одно из са
21.12.2021 Состоялся Первый недельный No-Code Марафон от «Террасофт»: 5 дней актуального контента, 60+ спикеров и тысячи участников из разных стран

ИТ-лидеров о цифровой трансформации крупных и средних компаний и ее специфике в разных отраслях. Организатором выступила компания «Террасофт Россия», производитель ведущей low-code/no-code платформы Creatio для управления процессами и CRM. Видеозаписи выступлений уже доступны — познакомиться с ними можно на странице мероприятия. УНИКАЛЬНЫЙ ФОРМАТ No-Code Марафон — это ежегодное мероприятие
11.11.2021 «Корус консалтинг» автоматизирует взаимоотношения с клиентами для «Щербинского лифтостроительного завода»

ГК «Корус консалтинг» помогает «Щербинскому лифтостроительному заводу» перейти на новую CRM-систему на платформе Creatio. Решение оптимизирует и унифицирует процессы продаж и повысит точность их планирования. «Щербинский лифтостроительный завод» работает на рынке с 1943 г. За годы работы завод выпустил бо
09.11.2021 Navicon завершил первую фазу внедрения CRM-системы Creatio в клинике академика Ройтберга

Системный интегратор и разработчик Navicon завершил проект по внедрению CRM-системы Creatio в многопрофильном медицинском центре «Медицина» (клиника академика Ройтберга). Решени
22.10.2021 «Инфосистемы джет» разработала коннектор для Genesys Pureconnect и CRM-системы Terrasoft Creatio

«Инфосистемы джет» разработала коннектор для Genesys Pureconnect и CRM-системы Terrasoft Creatio. Genesys Pureconnect Connector for Creatio — первая на рынке ПО готовая интегр
16.09.2021 «Террасофт» проведет «No-Code Марафон» — регистрация открыта

Компания «Террасофт Россия», производитель платформы и продуктов Creatio, приглашает 25–29 октября на Первый недельный «No-Code Марафон» — масштабную онлайн-конференцию для бизнес- и ИТ-лидеров о цифровой трансформации крупных и средних компаний и ее специфи
07.09.2021 Создаем low-code банк: автоматизация продаж и Service Desk с помощью low-code платформы Creatio в банке Дом.рф

единому информационному центру. В качестве технологического решения была выбрана low-code платформа Creatio для управления бизнес-процессами и CRM. Почему сегодня для управления бизнес-процесса
23.08.2021 «МСП банк» совместно с «Норбит» разработал платформу для краудфандинга на базе Creatio

ношения с лидерами рынка краудлендинга: в число партнеров входят 10 крупных игроков. К концу 2021 г. их количество планируется увеличить. Краудфандинговая платформа создана на базе low-code платформы Creatio от «Террасофт Россия». Доступ к инструменту для всех участников процесса организован по принципу «одного окна» в личном кабинете. Все заявки отражаются в едином интерфейсе, где удобно к
17.08.2021 CRM-система Creatio третий год подряд названа лидером в магическом квадранте Gartner в категории SFA

ний для управления продажами — Gartner Magic Quadrant for Sales Force Automation, 2021. CRM-система Creatio от «Террасофт Россия» уже шестой год представлена в этом рейтинге и третий год — в се
24.06.2021 Российский финсектор оценил low-code by IT Expert

я основными ИТ-процессами: работой с инцидентами, запросами на обслуживание, каталогом сервисов и уровнем услуг. Технологической основой нового Service Desk стал продукт компании IT Expert — ITSM box Creatio созданный на платформе Creatio, разработанной компанией «Террасофт Россия». Правление банка высоко оценило функциональность и стоимость продукта ITSM box Creatio и именно

18.05.2021 «Террасофт» приглашает на презентацию новой версии low-code платформы Creatio 7.18

25 мая компания «Террасофт» презентует новую версию low-code платформы Creatio 7.18. Продуктовые лидеры «Террасофт» представят low-code, BPM- и CRM-новинки Creat
11.05.2021 «Террасофт» приглашает на Low-code Day — онлайн-мероприятие, объединяющее в себе сразу три масштабных события

25 мая состоится Low-code Day — уникальное онлайн-мероприятие, объединяющее в себе сразу три масштабных события: презентацию результатов глобального исследования Low-code-рынка, релиз новой версии Creatio 7.18 и обзор популярных решений для бизнеса с площадки Creatio Marketplace. Присоединяйтесь — регистрация уже открыта! По оценкам авторитетных аналитических агентств мира, рынок

21.04.2021 «Норбит» внедрила CRM-систему Creatio в компании Redmond

компанией «Программные технологии» внедрила CRM-систему в Redmond. Решение разработано на платформе Creatio от «Террасофт Россия». Новая система охватывает полный цикл процессов привлечения кли
22.02.2021 Группа компаний Creatio привлекла миноритарные инвестиции в размере $68 млн для усиления лидирующих позиций на глобальном low-code рынке

Полученные средства будут направлены на укрепление лидирующих позиций Creatio на глобальном рынке low-code решений для управления процессами и CRM, в том числе усиление R&D и развитие партнерской экосистемы в 110 странах мира. Группа компаний Creatio, веду
18.01.2021 Beluga Group автоматизировала процессы B2B-продаж и маркетинга с помощью Navicon

Системный интегратор и разработчик Navicon внедрил два модуля платформы Creatio (Sales и Marketing) в департаменте по работе с частными и корпоративными клиентами Beluga Group. Его сотрудники получили инструменты для формирования единого профиля клиента, управления
30.11.2020 Цифровые процессы как движущая сила FMCG-компании — кейс использования Creatio в холдинге ABI Product

ых бизнес-процессов компании и консолидация их в единой ИТ-среде с помощью BPM-технологий. В результате тендера для реализации такого сложного и многозадачного проекта была выбрана low-code платформа Creatio для управления бизнес-процессами и CRM от «Террасофт Россия». «Мы искали инструмент, который позволил бы выполнить все поставленные перед нами задачи. Это автоматизация всех процессов,

27.11.2020 Экосистема недвижимости «Метр квадратный» внедрила СRM-платформу Creatio

с ростом бизнеса потребовалось решение, которое позволило бы автоматизировать работу с партнерами и сохранять историю коммуникаций с ними. Таким решением стала CRM-система, разработанная на платформе Creatio от «Террасофт». Специалисты «Норбит» интегрировали CRM с базой клиентов, а также с отдельными сервисами, среди которых сервис безопасных расчетов, ипотечный брокер, ремонт, электронная

18.11.2020 Navicon стандартизировал процессы маркетинга, сервиса и продаж в «ОСГ Рекордз Менеджмент»

Системный интегратор и разработчик Navicon завершил внедрение платформы Creatio компании «Террасофт» в российском офисе OSG Records Management. По итогам проекта его сотрудники получили единую среду для управления процессами маркетинга, продаж и взаимодействия с кл
02.11.2020 Кейс Банка ДОМ.РФ: автоматизация процессов продаж и Service Desk с помощью low-code платформы Creatio

о взаимодействия с клиентами, в связи с чем был инициирован проект по автоматизации процессов продаж Малого бизнеса и работы Service Desk. Технологической основой проекта стала low-code BPM-платформа Creatio от «Террасофт Россия», с помощью которой команда проекта создала единую платформу для взаимодействия с клиентами, настроила уникальный процесс продаж, автоматизировала обработку ИТ-обра
28.10.2020 Банк ДОМ.РФ внедрил CRM-систему Terrasoft Creatio

Банк ДОМ.РФ автоматизировал процессы продаж и ИТ с помощью российской CRM-системы Creatio от компании «Террасофт». Об этом в ходе своего выступления на конференции ACCELERATE Global 2020 рассказал руководитель направления ИТ Банка ДОМ.РФ Максим Крицкий. Главной особенностью

22.10.2020 «Манго телеком» интегрировал телефонию с CRM-системой Creatio

то расширенный инструментарий облачной АТС Mango Office стал доступен для подключения к CRM-системе Creatio в качестве готовой интеграции. Интеграционный пакет Mango Office для Creatio д
08.10.2020 Группа ЭПМ совместно с Navicon автоматизировала продажи и техническую поддержку клиентов

Системный интегратор и разработчик Navicon внедрил CRM-систему «Террасофт» Creatio в группу ЭПМ. Команда проекта создала единую базу клиентов и поставщиков, а также авт
06.10.2020 Softline усилила направление по работе с платформой Creatio компании «Террасофт Россия»

Softline создала для клиентов, планирующих реализовывать проекты на low-code платформе Creatio компании «Террасофт Россия», единую «точку входа»: компания объединилась с командой Aflex Distribution в единый департамент бизнес-решений Softline, что позволит в рамках одного подразд
01.09.2020 «Норбит» внедрил CRM-систему Creatio в компании «Сберавтопарк»

«Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») внедрила CRM-систему в «Сберавтопарке». Решение разработано на платформе Creatio от «Террасофт». Новая система охватывает полный цикл процесса привлечения клиентов и процесса продаж продуктов компании. Для выхода компании на рынок операционного лизинга автомобильног
07.07.2020 Банк ДОМ.РФ внедрил CRM-систему Creatio для автоматизации процессов продаж малого бизнеса

Банк ДОМ.РФ внедрил CRM-систему Creatio от «Террасофт Россия» для автоматизации процессов продаж малого бизнеса. Проект реализован в рамках сквозной автоматизации бизнес-процессов банка, решение уже успешно тиражировано на вс
25.02.2020 «Аскона» автоматизировала программу лояльности с помощью платформы Creatio

ает клиентов двух онлайн-магазинов и более 900 торговых точек в 15 странах мира. Проект был реализован менее чем за полгода компанией «Программные технологии», а в его основе лежит low-code платформа Creatio (ранее bpm’online). Для построения идеальных взаимоотношений с клиентами в «Асконе» функционирует программа лояльности (ПЛ), которую компания приняла решение усовершенствовать. Для реал
27.01.2020 «Татнефть» автоматизировала внутренний сервис для сотрудников с помощью технологий Creatio

) — структурного подразделения, которое предоставляет сервисное обслуживание бизнес-единицам холдинга. Технологическим партнером проекта выступила компания «Террасофт», разработчик low-code платформы Creatio (ранее bpm’online). В рамках первого этапа были автоматизированы процессы центра командировок и предоставления ИТ-услуг, что позволило усовершенствовать взаимодействие с ЦОБ для тысяч с
19.12.2019 ОМК внедрила CRM-систему Creatio

В Объединенной металлургической компании внедрена новая система для управления взаимоотношениями с клиентами Creatio (ранее bpm’online). CRM-система позволила автоматизировать большую часть процессов, связанных с продажами продукции ОМК. Система полностью интегрирована с ERP-системой, электронной почт
03.12.2019 «Норбит» внедрит системы автоматизации закупок на базе Creatio

«Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») объявила о начале разработки решений для автоматизации закупок на базе BPM-платформы Creatio (ранее bpm’online). В новых проектах «Норбит» планирует объединить технологическую зрелость платформы и собственную методологическую экспертизу в сфере закупок для разработки SRM-решени
26.11.2019 «Норбит» перевела европейское подразделение Segezha Group на CRM Creatio

«Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») завершила тиражирование CRM-системы Creatio (ранее bpm’online) от «Террасофт» в одном из европейских подразделений Segezha Group – предприятии Segezha Packaging в г. Ольборг (Дания), специализирующемся на производстве бумажных ме
31.10.2019 «Террасофт» изменил название платформы и продуктов на Creatio

льном рынке low-code, BPM и CRM, объявил о новом названии своих программных продуктов. 30 октября 2019 г. платформа и продукты компании, ранее известные под названием bpm’online, были переименованы в Creatio. Новое название программных продуктов — Creatio — отражает уверенность компании в том, что в будущем каждый может стать разработчиком, способным быстро автоматизировать идеи и со

Публикаций - 109, упоминаний - 125

Terrasoft Creatio и организации, системы, технологии, персоны:

Terrasoft - Террасофт 206 74
Ланит - Норбит - Norbit 431 22
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 22
Salesforce 498 14
SAP SE 5601 14
Oracle Corporation 7074 14
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 12
9594 12
Comindware - Колловэар 202 11
OpenText 238 10
Softline - Софтлайн 3743 9
Directum - Директум 1268 9
Camunda - Camunda Services GmbH 49 8
Oracle Siebel Systems 519 8
Microsoft Corporation 25775 8
Navicon - Навикон 339 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Крок - Croc 1964 6
Naumen - Наумен 752 6
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 45 5
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 5
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 5
Telegram Group 2940 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Docsvision - ДоксВижн 1060 4
1С-Битрикс - Bitrix 675 4
Северсталь ПАО - Северсталь ЦЕС - Северсталь Центр Единого Сервиса - Северсталь ЕЦО - Северсталь Единый Центр Обслуживания 11 4
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 4
Diasoft - Диасофт 1144 4
ICL ГК - ICL Group 481 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 3
Mendix 13 3
Программные технологии 88 3
Простой бизнес 23 3
Alfresco Software 156 3
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 111 3
Ростелеком 10948 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 8
Северсталь ПАО - Severstal 629 6
Газпром нефть 725 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 4
Сургутнефтегаз - СНГ 288 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Газпром ПАО 1493 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 4
Татнефть 243 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 3
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 46 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 3
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 3
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 81 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 2
Русагро Группа Компаний 379 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
Абсолют Банк 249 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 2
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 51 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 2
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 61 2
СОДФУ АНО - Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация 8 2
ИПП - Институт проблем предпринимательства 2 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Почта России ПАО 2370 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Федеральное казначейство России 1949 2
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 1
Правительство Москвы - ММЦ ГБУ - Многофункциональный миграционный центр Москвы 10 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 81
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 65
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 60
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 54
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 22
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 17
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Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1215 16
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 16
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 15
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 14
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 14
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 13
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 12
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 12
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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