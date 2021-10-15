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Terrasoft Creatio


15.10.2021 Бизнес и ИТ-лидеры встретятся на первом недельном «No-Code Марафоне» 2
28.09.2021 ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг BPM-систем 2021 1
16.09.2021 «Террасофт» проведет «No-Code Марафон» — регистрация открыта 3
23.08.2021 «МСП банк» совместно с «Норбит» разработал платформу для краудфандинга на базе Creatio 2
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
07.07.2021 ТМК и «Синара» оцифруют бэк-офисные сервисы в рамках соглашения с «Террасофт Россия» 1
01.07.2021 Российский финсектор оценил low-code: опыт банка «Возрождение» 2
01.07.2021 «Крок» оцифровал работу волонтерских команд 2
30.06.2021 «Аскона» оптимизировала работу контакт-центра с помощью «Норбит» 1
25.06.2021 «Норбит» автоматизировал управление заказами в группе компаний «Аскона» 2
18.05.2021 «Террасофт» приглашает на презентацию новой версии low-code платформы Creatio 7.18 5
11.05.2021 «Террасофт» приглашает на Low-code Day — онлайн-мероприятие, объединяющее в себе сразу три масштабных события 1
21.04.2021 «Норбит» внедрила CRM-систему Creatio в компании Redmond 2
22.02.2021 Группа компаний Creatio привлекла миноритарные инвестиции в размере $68 млн для усиления лидирующих позиций на глобальном low-code рынке 7
18.01.2021 Beluga Group автоматизировала процессы B2B-продаж и маркетинга с помощью Navicon 2
18.01.2021 Softline помогла «Евразу» автоматизировать бизнес-процессы по работе с рекламациями 3
17.12.2020 «Норбит» автоматизировала продажи в компании «Таможенная карта» 2
30.11.2020 Цифровые процессы как движущая сила FMCG-компании — кейс использования Creatio в холдинге ABI Product 1
27.11.2020 Экосистема недвижимости «Метр квадратный» внедрила СRM-платформу Creatio 3
24.11.2020 На смену рынку BPM идет рынок интеллектуальной автоматизации 1
18.11.2020 Navicon стандартизировал процессы маркетинга, сервиса и продаж в «ОСГ Рекордз Менеджмент» 4
02.11.2020 Кейс Банка ДОМ.РФ: автоматизация процессов продаж и Service Desk с помощью low-code платформы Creatio 3
28.10.2020 Банк ДОМ.РФ внедрил CRM-систему Terrasoft Creatio 2
22.10.2020 «Манго телеком» интегрировал телефонию с CRM-системой Creatio 5
08.10.2020 Группа ЭПМ совместно с Navicon автоматизировала продажи и техническую поддержку клиентов 2
06.10.2020 Softline усилила направление по работе с платформой Creatio компании «Террасофт Россия» 1
06.10.2020 Мишень CNews: CRM-системы 2020. Лидеры, тенденции и ключевые вопросы на рынке CRM 1
30.09.2020 Market.CNews опубликовал первый рейтинг CRM-систем 1
25.09.2020 Как коронавирус подстегнул спрос на рынке BPM 1
01.09.2020 «Норбит» внедрил CRM-систему Creatio в компании «Сберавтопарк» 1
25.08.2020 «Норбит» завершил первый этап автоматизации клиентского сервиса в E100 1
22.07.2020 Больше половины российских компаний не знают, что такое CRM 3
07.07.2020 Банк ДОМ.РФ внедрил CRM-систему Creatio для автоматизации процессов продаж малого бизнеса 2
23.04.2020 «Норбит» автоматизировал клиентский сервис в Segezha Group 1
31.03.2020 «Крок» и «Террасофт Россия» расширяют свое партнерство на нефтегазовый сектор 1
25.02.2020 «Аскона» автоматизировала программу лояльности с помощью платформы Creatio 8
27.01.2020 «Татнефть» автоматизировала внутренний сервис для сотрудников с помощью технологий Creatio 4
25.12.2019 Как зарубежные банки конкурируют с отечественными внутри России 1
19.12.2019 ОМК внедрила CRM-систему Creatio 1
03.12.2019 «Норбит» внедрит системы автоматизации закупок на базе Creatio 3

Публикаций - 44, упоминаний - 98

Terrasoft Creatio упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Terrasoft - Террасофт 140 35
Ланит - Норбит - Norbit 204 15
Ланит ГК 1164 14
Крок 1223 4
SAP SE 3228 4
Softline - Софтлайн 1481 3
Salesforce.com 275 3
Navicon - Навикон 198 3
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 88 2
Простой бизнес 8 2
Программные технологии 33 2
ELMA 106 2
Naumen - Наумен 344 2
3799 2
Аплана Группа компаний 102 2
Oracle Corporation 3374 2
Kofax 28 1
Comindware - Колловэар 51 1
Infosecurity - Инфосекьюрити 40 1
Pegasystems 29 1
OpenText 161 1
Zoho Corporation 14 1
IT Expert - ИТ Эксперт 13 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 1
Tibco Software 29 1
Redmond - Инновационные решения 49 1
GBC Team 5 1
Tata Consultancy Services 38 1
Appian Corporation 7 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 1
ЛайфТелеком - Телфин 97 1
Flexera Software 8 1
IBM 3575 1
Microsoft Corporation 11226 1
Software AG 124 1
SAS Institute 599 1
Telegram Group 702 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 1
KPMG - КПМГ 134 1
Fortinet 288 1
Askona Life Group - Аскона 60 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 3
Сургутнефтегаз - СНГ 123 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 2
Segezha Group - Сегежа Групп 85 2
SBI Group 13 1
Синара ГК 11 1
E100 8 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 1
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 1
МСП банк 24 1
ABI Product - АБИ Продакт 10 1
ЭПМ ГК - Энергопром 2 1
СберАвтопарк 3 1
Ароса 4 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management 8 1
Экспобанк - Expobank 21 1
Таможенная карта 9 1
Genpact 4 1
Accent Capital 1 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
Банк Россия 56 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
SBI Bank 13 1
Возрождение - Коммерческий банк 99 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
Татнефть 114 1
Северсталь ПАО 204 1
LinkedIn 521 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 487 7
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 5
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 378 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 533 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 2
Next Best Offer - Выбор оптимального предложения для клиента 9 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 7 1
CRM Lead Management - Системы управления лидами 1 1
ИТ-аутсорсинг 674 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 403 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 74 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 26 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 52 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
Проверка контрагентов 53 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 773 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 268 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 58 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1280 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
Terrasoft Creatio Service 4 4
Terrasoft Creatio Sales 4 4
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 4
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 3
Linux OS 4288 2
1С-Битрикс - Битрикс24 211 2
WhatsApp Messenger 654 2
Korus Dadata 8 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 792 2
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 48 2
SBI Bank Свой круг 17 1
Adobe Marketo Engage 7 1
ELMA RPA 4 1
Microsoft Dynamics 200 1
amoCRM 39 1
XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 26 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 8 1
Microsoft Dynamics 365 92 1
Microsoft Office 1954 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Клочков Алексей 25 12
Чехонин Антон 60 8
Тотмакова Софья 12 3
Востриков Юрий 19 3
Коптелов Андрей 74 2
Габдуллина Елена 2 2
Вахнин Павел 51 2
Бондаренко Александр 32 2
Костерева Катерина 10 2
Потоцкий Игорь 7 1
Следь Алексей 1 1
Чиганов Марат 2 1
Павлов Рустем 2 1
Федорович Юлия 11 1
Бимаев Олег 4 1
Дусалеев Вячеслав 8 1
Арефьев Дмитрий 3 1
Пчеловодова Наталья 2 1
Москаленко Анастасия 2 1
Данила Литвинов 3 1
Ермаков Антон 2 1
Якоб Дмитрий 8 1
Акулич Мария 1 1
Галкина Мария 2 1
Цыпкин Алексей 2 1
Свистунов Александр 1 1
Андреев Владимир 66 1
Мельник Иван 10 1
Борченко Павел 9 1
Семенов Александр 69 1
Петерсон Дмитрий 7 1
Трефилов Алексей 34 1
Гимранов Ринат 56 1
Лапшин Алексей 13 1
Кузнецова Анна 12 1
Адамский Илья 3 1
Кирьянова Александра 42 1
Миронов Алексей 5 1
Возмилов Андрей 7 1
Андрианов Максим 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 4
Европа 3798 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
Россия - СФО - Новосибирск 1988 2
Чехия - Чешская Республика 504 2
Россия - Челябинск 781 2
Канада 1321 2
Германия - Федеративная Республика 3693 2
Россия - Калининград 680 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Румыния 348 1
Нидерланды 984 1
Россия - Саратов 414 1
Латинская Америка 727 1
Россия - Пермь 748 1
Северная Америка 1420 1
Россия - Воронеж 694 1
Россия - Краснодар 1043 1
Россия - Новочеркасск 43 1
Россия - Томск 455 1
Германия - Берлин 360 1
Россия - Кемерово 313 1
Россия - Орёл 219 1
Россия - Оренбург 259 1
Россия - Ижевск 312 1
Россия - Иркутск 473 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1073 1
Россия - Калуга 302 1
Россия - Брянск 216 1
Россия - Петрозаводск 153 1
Россия - Киров 249 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
Южная Корея - Республика 1470 1
Азия - Азиатский регион 1532 1
Япония 2827 1
Дания - Королевство 375 1
Польша - Республика 834 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1012 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 39 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 317 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
Экономический эффект 20 1
ИПП - Индивидуальный пенсионный план 7 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
Gartner 2200 7
Forrester Research 388 4
CNews - Market.CNews Рейтинг CRM-систем 2 2
Markets&Markets Research 78 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 511 1
Forrester Wave 19 1
Mordor Intelligence 8 1
CNews Мишень CRM-систем 1 1
Gartner Magic Quadrant for the CRM Customer Engagement 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770719, в очереди разбора - 674401.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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