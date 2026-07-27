Terrasoft Creatio

Что должна уметь платформа, чтобы заменить SharePoint, Creatio и Mendix еестр отечественного ПО (№ 23176 от 15 июля 2024 года) и может использоваться в рамках программ импортозамещения. По функциональному назначению — альтернатива зарубежным решениям: SharePoint, Bubble, Creatio, Mendix и Salesforce Lightning. Облачная модель: быстрый старт без собственной инфраструктуры Платформа доступна на маркетплейсе решений Yandex Cloud. Облачная версия расширяет круг пол

Российская ИТ-платформа KNOWLEDGE SPACE заменит самое востребованное бизнес ПО: Excel, Primavera, Anaplan, Creatio, Aris и другие адач Широкое импортозамещение Благодаря сочетанию большого количества возможностей Knowledge Space применяется для импортозамещения следующих решений: Oracle Primavera, MS Project, MS Excel, Anaplan, Creatio, MS Visio, ARIS, а также частично функций Figma, Forms, Qlik и Tableau. Преимуществом применения Knowledge Space является полная интеграция функциональных возможностей планирования, про

Платформа Creatio от компании «Террасофт Россия» названа лидером сразу в пяти рейтингах G2 Grid, Winter 2022 Платформа Creatio, вендором которой является «Террасофт Россия», входит в сектор лидеров рынка сразу в пяти рейтингах G2 Grid, Winter 2022 — в категориях No-Code и Low-Code платформ, RAD-платформ, а такж

«Террасофт» приглашает на масштабную презентацию no-code платформы нового поколения — Creatio 8.0 8 февраля состоится Freedom Релиз — одно самых значимых событий в истории «Террасофт». В программе — презентация наиболее мощной версии платформы Creatio, блиц-дискуссия о роли и перспективах развития no-code технологий, а также специальный диджей-сет от звездного гостя Пола ван Дайка! Компания «Террасофт Россия» приглашает на одно из са

Состоялся Первый недельный No-Code Марафон от «Террасофт»: 5 дней актуального контента, 60+ спикеров и тысячи участников из разных стран ИТ-лидеров о цифровой трансформации крупных и средних компаний и ее специфике в разных отраслях. Организатором выступила компания «Террасофт Россия», производитель ведущей low-code/no-code платформы Creatio для управления процессами и CRM. Видеозаписи выступлений уже доступны — познакомиться с ними можно на странице мероприятия. УНИКАЛЬНЫЙ ФОРМАТ No-Code Марафон — это ежегодное мероприятие

«Корус консалтинг» автоматизирует взаимоотношения с клиентами для «Щербинского лифтостроительного завода» ГК «Корус консалтинг» помогает «Щербинскому лифтостроительному заводу» перейти на новую CRM-систему на платформе Creatio. Решение оптимизирует и унифицирует процессы продаж и повысит точность их планирования. «Щербинский лифтостроительный завод» работает на рынке с 1943 г. За годы работы завод выпустил бо

Navicon завершил первую фазу внедрения CRM-системы Creatio в клинике академика Ройтберга Системный интегратор и разработчик Navicon завершил проект по внедрению CRM-системы Creatio в многопрофильном медицинском центре «Медицина» (клиника академика Ройтберга). Решени

«Инфосистемы джет» разработала коннектор для Genesys Pureconnect и CRM-системы Terrasoft Creatio «Инфосистемы джет» разработала коннектор для Genesys Pureconnect и CRM-системы Terrasoft Creatio. Genesys Pureconnect Connector for Creatio — первая на рынке ПО готовая интегр

«Террасофт» проведет «No-Code Марафон» — регистрация открыта Компания «Террасофт Россия», производитель платформы и продуктов Creatio, приглашает 25–29 октября на Первый недельный «No-Code Марафон» — масштабную онлайн-конференцию для бизнес- и ИТ-лидеров о цифровой трансформации крупных и средних компаний и ее специфи

Создаем low-code банк: автоматизация продаж и Service Desk с помощью low-code платформы Creatio в банке Дом.рф единому информационному центру. В качестве технологического решения была выбрана low-code платформа Creatio для управления бизнес-процессами и CRM. Почему сегодня для управления бизнес-процесса

«МСП банк» совместно с «Норбит» разработал платформу для краудфандинга на базе Creatio ношения с лидерами рынка краудлендинга: в число партнеров входят 10 крупных игроков. К концу 2021 г. их количество планируется увеличить. Краудфандинговая платформа создана на базе low-code платформы Creatio от «Террасофт Россия». Доступ к инструменту для всех участников процесса организован по принципу «одного окна» в личном кабинете. Все заявки отражаются в едином интерфейсе, где удобно к

CRM-система Creatio третий год подряд названа лидером в магическом квадранте Gartner в категории SFA ний для управления продажами — Gartner Magic Quadrant for Sales Force Automation, 2021. CRM-система Creatio от «Террасофт Россия» уже шестой год представлена в этом рейтинге и третий год — в се

Российский финсектор оценил low-code by IT Expert я основными ИТ-процессами: работой с инцидентами, запросами на обслуживание, каталогом сервисов и уровнем услуг. Технологической основой нового Service Desk стал продукт компании IT Expert — ITSM box Creatio созданный на платформе Creatio, разработанной компанией «Террасофт Россия». Правление банка высоко оценило функциональность и стоимость продукта ITSM box Creatio и именно

«Террасофт» приглашает на презентацию новой версии low-code платформы Creatio 7.18 25 мая компания «Террасофт» презентует новую версию low-code платформы Creatio 7.18. Продуктовые лидеры «Террасофт» представят low-code, BPM- и CRM-новинки Creat

«Террасофт» приглашает на Low-code Day — онлайн-мероприятие, объединяющее в себе сразу три масштабных события 25 мая состоится Low-code Day — уникальное онлайн-мероприятие, объединяющее в себе сразу три масштабных события: презентацию результатов глобального исследования Low-code-рынка, релиз новой версии Creatio 7.18 и обзор популярных решений для бизнеса с площадки Creatio Marketplace. Присоединяйтесь — регистрация уже открыта! По оценкам авторитетных аналитических агентств мира, рынок

«Норбит» внедрила CRM-систему Creatio в компании Redmond компанией «Программные технологии» внедрила CRM-систему в Redmond. Решение разработано на платформе Creatio от «Террасофт Россия». Новая система охватывает полный цикл процессов привлечения кли

Группа компаний Creatio привлекла миноритарные инвестиции в размере $68 млн для усиления лидирующих позиций на глобальном low-code рынке Полученные средства будут направлены на укрепление лидирующих позиций Creatio на глобальном рынке low-code решений для управления процессами и CRM, в том числе усиление R&D и развитие партнерской экосистемы в 110 странах мира. Группа компаний Creatio, веду

Beluga Group автоматизировала процессы B2B-продаж и маркетинга с помощью Navicon Системный интегратор и разработчик Navicon внедрил два модуля платформы Creatio (Sales и Marketing) в департаменте по работе с частными и корпоративными клиентами Beluga Group. Его сотрудники получили инструменты для формирования единого профиля клиента, управления

Цифровые процессы как движущая сила FMCG-компании — кейс использования Creatio в холдинге ABI Product ых бизнес-процессов компании и консолидация их в единой ИТ-среде с помощью BPM-технологий. В результате тендера для реализации такого сложного и многозадачного проекта была выбрана low-code платформа Creatio для управления бизнес-процессами и CRM от «Террасофт Россия». «Мы искали инструмент, который позволил бы выполнить все поставленные перед нами задачи. Это автоматизация всех процессов,

Экосистема недвижимости «Метр квадратный» внедрила СRM-платформу Creatio с ростом бизнеса потребовалось решение, которое позволило бы автоматизировать работу с партнерами и сохранять историю коммуникаций с ними. Таким решением стала CRM-система, разработанная на платформе Creatio от «Террасофт». Специалисты «Норбит» интегрировали CRM с базой клиентов, а также с отдельными сервисами, среди которых сервис безопасных расчетов, ипотечный брокер, ремонт, электронная

Navicon стандартизировал процессы маркетинга, сервиса и продаж в «ОСГ Рекордз Менеджмент» Системный интегратор и разработчик Navicon завершил внедрение платформы Creatio компании «Террасофт» в российском офисе OSG Records Management. По итогам проекта его сотрудники получили единую среду для управления процессами маркетинга, продаж и взаимодействия с кл

Кейс Банка ДОМ.РФ: автоматизация процессов продаж и Service Desk с помощью low-code платформы Creatio о взаимодействия с клиентами, в связи с чем был инициирован проект по автоматизации процессов продаж Малого бизнеса и работы Service Desk. Технологической основой проекта стала low-code BPM-платформа Creatio от «Террасофт Россия», с помощью которой команда проекта создала единую платформу для взаимодействия с клиентами, настроила уникальный процесс продаж, автоматизировала обработку ИТ-обра

Банк ДОМ.РФ внедрил CRM-систему Terrasoft Creatio Банк ДОМ.РФ автоматизировал процессы продаж и ИТ с помощью российской CRM-системы Creatio от компании «Террасофт». Об этом в ходе своего выступления на конференции ACCELERATE Global 2020 рассказал руководитель направления ИТ Банка ДОМ.РФ Максим Крицкий. Главной особенностью

«Манго телеком» интегрировал телефонию с CRM-системой Creatio то расширенный инструментарий облачной АТС Mango Office стал доступен для подключения к CRM-системе Creatio в качестве готовой интеграции. Интеграционный пакет Mango Office для Creatio д

Группа ЭПМ совместно с Navicon автоматизировала продажи и техническую поддержку клиентов Системный интегратор и разработчик Navicon внедрил CRM-систему «Террасофт» Creatio в группу ЭПМ. Команда проекта создала единую базу клиентов и поставщиков, а также авт

Softline усилила направление по работе с платформой Creatio компании «Террасофт Россия» Softline создала для клиентов, планирующих реализовывать проекты на low-code платформе Creatio компании «Террасофт Россия», единую «точку входа»: компания объединилась с командой Aflex Distribution в единый департамент бизнес-решений Softline, что позволит в рамках одного подразд

«Норбит» внедрил CRM-систему Creatio в компании «Сберавтопарк» «Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») внедрила CRM-систему в «Сберавтопарке». Решение разработано на платформе Creatio от «Террасофт». Новая система охватывает полный цикл процесса привлечения клиентов и процесса продаж продуктов компании. Для выхода компании на рынок операционного лизинга автомобильног

Банк ДОМ.РФ внедрил CRM-систему Creatio для автоматизации процессов продаж малого бизнеса Банк ДОМ.РФ внедрил CRM-систему Creatio от «Террасофт Россия» для автоматизации процессов продаж малого бизнеса. Проект реализован в рамках сквозной автоматизации бизнес-процессов банка, решение уже успешно тиражировано на вс

«Аскона» автоматизировала программу лояльности с помощью платформы Creatio ает клиентов двух онлайн-магазинов и более 900 торговых точек в 15 странах мира. Проект был реализован менее чем за полгода компанией «Программные технологии», а в его основе лежит low-code платформа Creatio (ранее bpm’online). Для построения идеальных взаимоотношений с клиентами в «Асконе» функционирует программа лояльности (ПЛ), которую компания приняла решение усовершенствовать. Для реал

«Татнефть» автоматизировала внутренний сервис для сотрудников с помощью технологий Creatio ) — структурного подразделения, которое предоставляет сервисное обслуживание бизнес-единицам холдинга. Технологическим партнером проекта выступила компания «Террасофт», разработчик low-code платформы Creatio (ранее bpm’online). В рамках первого этапа были автоматизированы процессы центра командировок и предоставления ИТ-услуг, что позволило усовершенствовать взаимодействие с ЦОБ для тысяч с

ОМК внедрила CRM-систему Creatio В Объединенной металлургической компании внедрена новая система для управления взаимоотношениями с клиентами Creatio (ранее bpm’online). CRM-система позволила автоматизировать большую часть процессов, связанных с продажами продукции ОМК. Система полностью интегрирована с ERP-системой, электронной почт

«Норбит» внедрит системы автоматизации закупок на базе Creatio «Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») объявила о начале разработки решений для автоматизации закупок на базе BPM-платформы Creatio (ранее bpm’online). В новых проектах «Норбит» планирует объединить технологическую зрелость платформы и собственную методологическую экспертизу в сфере закупок для разработки SRM-решени

«Норбит» перевела европейское подразделение Segezha Group на CRM Creatio «Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») завершила тиражирование CRM-системы Creatio (ранее bpm’online) от «Террасофт» в одном из европейских подразделений Segezha Group – предприятии Segezha Packaging в г. Ольборг (Дания), специализирующемся на производстве бумажных ме