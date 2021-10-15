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Terrasoft Creatio
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 44, упоминаний - 98
Terrasoft Creatio упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Terrasoft - Террасофт 140 35
|Ланит - Норбит - Norbit 204 15
|Ланит ГК 1164 14
|Крок 1223 4
|SAP SE 3228 4
|Softline - Софтлайн 1481 3
|Salesforce.com 275 3
|Navicon - Навикон 198 3
|Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 88 2
|Простой бизнес 8 2
|Программные технологии 33 2
|ELMA 106 2
|Naumen - Наумен 344 2
|1С 3799 2
|Аплана Группа компаний 102 2
|Oracle Corporation 3374 2
|Kofax 28 1
|Comindware - Колловэар 51 1
|Infosecurity - Инфосекьюрити 40 1
|Pegasystems 29 1
|OpenText 161 1
|Zoho Corporation 14 1
|IT Expert - ИТ Эксперт 13 1
|Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 1
|Tibco Software 29 1
|Redmond - Инновационные решения 49 1
|GBC Team 5 1
|Tata Consultancy Services 38 1
|Appian Corporation 7 1
|IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 1
|ЛайфТелеком - Телфин 97 1
|Flexera Software 8 1
|IBM 3575 1
|Microsoft Corporation 11226 1
|Software AG 124 1
|SAS Institute 599 1
|Telegram Group 702 1
|Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 1
|KPMG - КПМГ 134 1
|Fortinet 288 1
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 2
|Клочков Алексей 25 12
|Чехонин Антон 60 8
|Тотмакова Софья 12 3
|Востриков Юрий 19 3
|Коптелов Андрей 74 2
|Габдуллина Елена 2 2
|Вахнин Павел 51 2
|Бондаренко Александр 32 2
|Костерева Катерина 10 2
|Потоцкий Игорь 7 1
|Следь Алексей 1 1
|Чиганов Марат 2 1
|Павлов Рустем 2 1
|Федорович Юлия 11 1
|Бимаев Олег 4 1
|Дусалеев Вячеслав 8 1
|Арефьев Дмитрий 3 1
|Пчеловодова Наталья 2 1
|Москаленко Анастасия 2 1
|Данила Литвинов 3 1
|Ермаков Антон 2 1
|Якоб Дмитрий 8 1
|Акулич Мария 1 1
|Галкина Мария 2 1
|Цыпкин Алексей 2 1
|Свистунов Александр 1 1
|Андреев Владимир 66 1
|Мельник Иван 10 1
|Борченко Павел 9 1
|Семенов Александр 69 1
|Петерсон Дмитрий 7 1
|Трефилов Алексей 34 1
|Гимранов Ринат 56 1
|Лапшин Алексей 13 1
|Кузнецова Анна 12 1
|Адамский Илья 3 1
|Кирьянова Александра 42 1
|Миронов Алексей 5 1
|Возмилов Андрей 7 1
|Андрианов Максим 6 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770719, в очереди разбора - 674401.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770719, в очереди разбора - 674401.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru