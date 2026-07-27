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Terrasoft Creatio
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|27.07.2026
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Что должна уметь платформа, чтобы заменить SharePoint, Creatio и Mendix
еестр отечественного ПО (№ 23176 от 15 июля 2024 года) и может использоваться в рамках программ импортозамещения. По функциональному назначению — альтернатива зарубежным решениям: SharePoint, Bubble, Creatio, Mendix и Salesforce Lightning. Облачная модель: быстрый старт без собственной инфраструктуры Платформа доступна на маркетплейсе решений Yandex Cloud. Облачная версия расширяет круг пол
|11.04.2022
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Российская ИТ-платформа KNOWLEDGE SPACE заменит самое востребованное бизнес ПО: Excel, Primavera, Anaplan, Creatio, Aris и другие
адач Широкое импортозамещение Благодаря сочетанию большого количества возможностей Knowledge Space применяется для импортозамещения следующих решений: Oracle Primavera, MS Project, MS Excel, Anaplan, Creatio, MS Visio, ARIS, а также частично функций Figma, Forms, Qlik и Tableau. Преимуществом применения Knowledge Space является полная интеграция функциональных возможностей планирования, про
|08.02.2022
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Платформа Creatio от компании «Террасофт Россия» названа лидером сразу в пяти рейтингах G2 Grid, Winter 2022
Платформа Creatio, вендором которой является «Террасофт Россия», входит в сектор лидеров рынка сразу в пяти рейтингах G2 Grid, Winter 2022 — в категориях No-Code и Low-Code платформ, RAD-платформ, а такж
|24.01.2022
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«Террасофт» приглашает на масштабную презентацию no-code платформы нового поколения — Creatio 8.0
8 февраля состоится Freedom Релиз — одно самых значимых событий в истории «Террасофт». В программе — презентация наиболее мощной версии платформы Creatio, блиц-дискуссия о роли и перспективах развития no-code технологий, а также специальный диджей-сет от звездного гостя Пола ван Дайка! Компания «Террасофт Россия» приглашает на одно из са
|21.12.2021
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Состоялся Первый недельный No-Code Марафон от «Террасофт»: 5 дней актуального контента, 60+ спикеров и тысячи участников из разных стран
ИТ-лидеров о цифровой трансформации крупных и средних компаний и ее специфике в разных отраслях. Организатором выступила компания «Террасофт Россия», производитель ведущей low-code/no-code платформы Creatio для управления процессами и CRM. Видеозаписи выступлений уже доступны — познакомиться с ними можно на странице мероприятия. УНИКАЛЬНЫЙ ФОРМАТ No-Code Марафон — это ежегодное мероприятие
|11.11.2021
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«Корус консалтинг» автоматизирует взаимоотношения с клиентами для «Щербинского лифтостроительного завода»
ГК «Корус консалтинг» помогает «Щербинскому лифтостроительному заводу» перейти на новую CRM-систему на платформе Creatio. Решение оптимизирует и унифицирует процессы продаж и повысит точность их планирования. «Щербинский лифтостроительный завод» работает на рынке с 1943 г. За годы работы завод выпустил бо
|09.11.2021
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Navicon завершил первую фазу внедрения CRM-системы Creatio в клинике академика Ройтберга
Системный интегратор и разработчик Navicon завершил проект по внедрению CRM-системы Creatio в многопрофильном медицинском центре «Медицина» (клиника академика Ройтберга). Решени
|22.10.2021
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«Инфосистемы джет» разработала коннектор для Genesys Pureconnect и CRM-системы Terrasoft Creatio
«Инфосистемы джет» разработала коннектор для Genesys Pureconnect и CRM-системы Terrasoft Creatio. Genesys Pureconnect Connector for Creatio — первая на рынке ПО готовая интегр
|16.09.2021
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«Террасофт» проведет «No-Code Марафон» — регистрация открыта
Компания «Террасофт Россия», производитель платформы и продуктов Creatio, приглашает 25–29 октября на Первый недельный «No-Code Марафон» — масштабную онлайн-конференцию для бизнес- и ИТ-лидеров о цифровой трансформации крупных и средних компаний и ее специфи
|07.09.2021
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Создаем low-code банк: автоматизация продаж и Service Desk с помощью low-code платформы Creatio в банке Дом.рф
единому информационному центру. В качестве технологического решения была выбрана low-code платформа Creatio для управления бизнес-процессами и CRM. Почему сегодня для управления бизнес-процесса
|23.08.2021
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«МСП банк» совместно с «Норбит» разработал платформу для краудфандинга на базе Creatio
ношения с лидерами рынка краудлендинга: в число партнеров входят 10 крупных игроков. К концу 2021 г. их количество планируется увеличить. Краудфандинговая платформа создана на базе low-code платформы Creatio от «Террасофт Россия». Доступ к инструменту для всех участников процесса организован по принципу «одного окна» в личном кабинете. Все заявки отражаются в едином интерфейсе, где удобно к
|17.08.2021
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CRM-система Creatio третий год подряд названа лидером в магическом квадранте Gartner в категории SFA
ний для управления продажами — Gartner Magic Quadrant for Sales Force Automation, 2021. CRM-система Creatio от «Террасофт Россия» уже шестой год представлена в этом рейтинге и третий год — в се
|24.06.2021
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Российский финсектор оценил low-code by IT Expert
я основными ИТ-процессами: работой с инцидентами, запросами на обслуживание, каталогом сервисов и уровнем услуг. Технологической основой нового Service Desk стал продукт компании IT Expert — ITSM box Creatio созданный на платформе Creatio, разработанной компанией «Террасофт Россия». Правление банка высоко оценило функциональность и стоимость продукта ITSM box Creatio и именно
|18.05.2021
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«Террасофт» приглашает на презентацию новой версии low-code платформы Creatio 7.18
25 мая компания «Террасофт» презентует новую версию low-code платформы Creatio 7.18. Продуктовые лидеры «Террасофт» представят low-code, BPM- и CRM-новинки Creat
|11.05.2021
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«Террасофт» приглашает на Low-code Day — онлайн-мероприятие, объединяющее в себе сразу три масштабных события
25 мая состоится Low-code Day — уникальное онлайн-мероприятие, объединяющее в себе сразу три масштабных события: презентацию результатов глобального исследования Low-code-рынка, релиз новой версии Creatio 7.18 и обзор популярных решений для бизнеса с площадки Creatio Marketplace. Присоединяйтесь — регистрация уже открыта! По оценкам авторитетных аналитических агентств мира, рынок
|21.04.2021
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«Норбит» внедрила CRM-систему Creatio в компании Redmond
компанией «Программные технологии» внедрила CRM-систему в Redmond. Решение разработано на платформе Creatio от «Террасофт Россия». Новая система охватывает полный цикл процессов привлечения кли
|22.02.2021
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Группа компаний Creatio привлекла миноритарные инвестиции в размере $68 млн для усиления лидирующих позиций на глобальном low-code рынке
Полученные средства будут направлены на укрепление лидирующих позиций Creatio на глобальном рынке low-code решений для управления процессами и CRM, в том числе усиление R&D и развитие партнерской экосистемы в 110 странах мира. Группа компаний Creatio, веду
|18.01.2021
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Beluga Group автоматизировала процессы B2B-продаж и маркетинга с помощью Navicon
Системный интегратор и разработчик Navicon внедрил два модуля платформы Creatio (Sales и Marketing) в департаменте по работе с частными и корпоративными клиентами Beluga Group. Его сотрудники получили инструменты для формирования единого профиля клиента, управления
|30.11.2020
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Цифровые процессы как движущая сила FMCG-компании — кейс использования Creatio в холдинге ABI Product
ых бизнес-процессов компании и консолидация их в единой ИТ-среде с помощью BPM-технологий. В результате тендера для реализации такого сложного и многозадачного проекта была выбрана low-code платформа Creatio для управления бизнес-процессами и CRM от «Террасофт Россия». «Мы искали инструмент, который позволил бы выполнить все поставленные перед нами задачи. Это автоматизация всех процессов,
|27.11.2020
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Экосистема недвижимости «Метр квадратный» внедрила СRM-платформу Creatio
с ростом бизнеса потребовалось решение, которое позволило бы автоматизировать работу с партнерами и сохранять историю коммуникаций с ними. Таким решением стала CRM-система, разработанная на платформе Creatio от «Террасофт». Специалисты «Норбит» интегрировали CRM с базой клиентов, а также с отдельными сервисами, среди которых сервис безопасных расчетов, ипотечный брокер, ремонт, электронная
|18.11.2020
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Navicon стандартизировал процессы маркетинга, сервиса и продаж в «ОСГ Рекордз Менеджмент»
Системный интегратор и разработчик Navicon завершил внедрение платформы Creatio компании «Террасофт» в российском офисе OSG Records Management. По итогам проекта его сотрудники получили единую среду для управления процессами маркетинга, продаж и взаимодействия с кл
|02.11.2020
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Кейс Банка ДОМ.РФ: автоматизация процессов продаж и Service Desk с помощью low-code платформы Creatio
о взаимодействия с клиентами, в связи с чем был инициирован проект по автоматизации процессов продаж Малого бизнеса и работы Service Desk. Технологической основой проекта стала low-code BPM-платформа Creatio от «Террасофт Россия», с помощью которой команда проекта создала единую платформу для взаимодействия с клиентами, настроила уникальный процесс продаж, автоматизировала обработку ИТ-обра
|28.10.2020
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Банк ДОМ.РФ внедрил CRM-систему Terrasoft Creatio
Банк ДОМ.РФ автоматизировал процессы продаж и ИТ с помощью российской CRM-системы Creatio от компании «Террасофт». Об этом в ходе своего выступления на конференции ACCELERATE Global 2020 рассказал руководитель направления ИТ Банка ДОМ.РФ Максим Крицкий. Главной особенностью
|22.10.2020
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«Манго телеком» интегрировал телефонию с CRM-системой Creatio
то расширенный инструментарий облачной АТС Mango Office стал доступен для подключения к CRM-системе Creatio в качестве готовой интеграции. Интеграционный пакет Mango Office для Creatio д
|08.10.2020
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Группа ЭПМ совместно с Navicon автоматизировала продажи и техническую поддержку клиентов
Системный интегратор и разработчик Navicon внедрил CRM-систему «Террасофт» Creatio в группу ЭПМ. Команда проекта создала единую базу клиентов и поставщиков, а также авт
|06.10.2020
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Softline усилила направление по работе с платформой Creatio компании «Террасофт Россия»
Softline создала для клиентов, планирующих реализовывать проекты на low-code платформе Creatio компании «Террасофт Россия», единую «точку входа»: компания объединилась с командой Aflex Distribution в единый департамент бизнес-решений Softline, что позволит в рамках одного подразд
|01.09.2020
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«Норбит» внедрил CRM-систему Creatio в компании «Сберавтопарк»
«Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») внедрила CRM-систему в «Сберавтопарке». Решение разработано на платформе Creatio от «Террасофт». Новая система охватывает полный цикл процесса привлечения клиентов и процесса продаж продуктов компании. Для выхода компании на рынок операционного лизинга автомобильног
|07.07.2020
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Банк ДОМ.РФ внедрил CRM-систему Creatio для автоматизации процессов продаж малого бизнеса
Банк ДОМ.РФ внедрил CRM-систему Creatio от «Террасофт Россия» для автоматизации процессов продаж малого бизнеса. Проект реализован в рамках сквозной автоматизации бизнес-процессов банка, решение уже успешно тиражировано на вс
|25.02.2020
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«Аскона» автоматизировала программу лояльности с помощью платформы Creatio
ает клиентов двух онлайн-магазинов и более 900 торговых точек в 15 странах мира. Проект был реализован менее чем за полгода компанией «Программные технологии», а в его основе лежит low-code платформа Creatio (ранее bpm’online). Для построения идеальных взаимоотношений с клиентами в «Асконе» функционирует программа лояльности (ПЛ), которую компания приняла решение усовершенствовать. Для реал
|27.01.2020
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«Татнефть» автоматизировала внутренний сервис для сотрудников с помощью технологий Creatio
) — структурного подразделения, которое предоставляет сервисное обслуживание бизнес-единицам холдинга. Технологическим партнером проекта выступила компания «Террасофт», разработчик low-code платформы Creatio (ранее bpm’online). В рамках первого этапа были автоматизированы процессы центра командировок и предоставления ИТ-услуг, что позволило усовершенствовать взаимодействие с ЦОБ для тысяч с
|19.12.2019
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ОМК внедрила CRM-систему Creatio
В Объединенной металлургической компании внедрена новая система для управления взаимоотношениями с клиентами Creatio (ранее bpm’online). CRM-система позволила автоматизировать большую часть процессов, связанных с продажами продукции ОМК. Система полностью интегрирована с ERP-системой, электронной почт
|03.12.2019
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«Норбит» внедрит системы автоматизации закупок на базе Creatio
«Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») объявила о начале разработки решений для автоматизации закупок на базе BPM-платформы Creatio (ранее bpm’online). В новых проектах «Норбит» планирует объединить технологическую зрелость платформы и собственную методологическую экспертизу в сфере закупок для разработки SRM-решени
|26.11.2019
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«Норбит» перевела европейское подразделение Segezha Group на CRM Creatio
«Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») завершила тиражирование CRM-системы Creatio (ранее bpm’online) от «Террасофт» в одном из европейских подразделений Segezha Group – предприятии Segezha Packaging в г. Ольборг (Дания), специализирующемся на производстве бумажных ме
|31.10.2019
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«Террасофт» изменил название платформы и продуктов на Creatio
льном рынке low-code, BPM и CRM, объявил о новом названии своих программных продуктов. 30 октября 2019 г. платформа и продукты компании, ранее известные под названием bpm’online, были переименованы в Creatio. Новое название программных продуктов — Creatio — отражает уверенность компании в том, что в будущем каждый может стать разработчиком, способным быстро автоматизировать идеи и со
Terrasoft Creatio и организации, системы, технологии, персоны:
|Клочков Алексей 35 20
|Чехонин Антон 68 9
|Истомин Константин 58 7
|Востриков Юрий 86 5
|Костерева Катерина 15 5
|Тотмакова Софья 14 4
|Семенов Александр 166 3
|Трефилов Алексей 49 3
|Гимранов Ринат 126 3
|Кондратенко Кирилл 19 3
|Сорокин Вадим 24 3
|Крицкий Максим 3 3
|Коптелов Андрей 134 3
|Паршин Максим 323 2
|Андреев Владимир 101 2
|Вагизов Руслан 25 2
|Вахнин Павел 53 2
|Бондаренко Александр 39 2
|Белайчук Анатолий 32 2
|Кирьянова Александра 169 2
|Козак Николай 209 2
|Габдуллина Елена 2 2
|Арефьев Дмитрий 9 2
|Турчановский Дмитрий 13 2
|Ермаков Антон 13 2
|Галкина Мария 2 2
|Вертоградов Владимир 29 2
|Маркелов Никита 14 2
|Шевченко Антон 21 2
|Ливча Павел 3 2
|Моргалюк Даниил 7 2
|Чернышев Андрей 74 2
|Лапина Кира 6 2
|Токарев Олег 9 2
|Савельев Игорь 7 2
|Шкурпела Полина 12 2
|Натрусов Артем 313 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Чаркин Евгений 317 1
|Глазков Александр 151 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
|Bloomberg 1627 1
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