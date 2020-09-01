«Норбит» внедрил CRM-систему Creatio в компании «Сберавтопарк»

«Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») внедрила CRM-систему в «Сберавтопарке». Решение разработано на платформе Creatio от «Террасофт». Новая система охватывает полный цикл процесса привлечения клиентов и процесса продаж продуктов компании.

Для выхода компании на рынок операционного лизинга автомобильного транспорта и расширения бизнеса «Сберавтопарк» запустил проект автоматизации процессов работы с клиентами. В число основных задач проекта вошли автоматизация каждого этапа взаимодействия с клиентами, стандартизация процессов работы менеджера с клиентами, создание централизованной базы клиентов, настройка Единого места для работы менеджера. В CRM настроены инструменты для сбора итоговой аналитики в разрезе отдела и каждого сотрудника, установки показателей каждому пользователю системы и сбора данных из внешних источников с помощью коннектора Dadata.

Система позволяет менеджерам работать с клиентом со стадии «холодный» клиент до подписания договора с поэтапным введением данных по формату «скрипта». Новая CRM помогает отслеживать стадии подписания договоров, вести клиента к сделке с помощью всплывающих подсказок. Система показывает, какие обязательные поля нужно заполнить, когда нужно назначить встречу или написать письмо, запланировать любое взаимодействие с клиентом. Быстрая загрузка общедоступных данных по юр. лицам из внешних источников позволяет менеджеру тратить меньше времени на их поиски.

Централизация клиентской базы позволяет не создавать дубли данных и видеть, какой специалист с ними уже работает. Это дает возможность избегать повторного взаимодействия с клиентами. Дедубликация контактов и контрагентов позволяет поддерживать базу актуальной. Менеджеру больше не приходится переключаться между программами, благодаря появлению Единого окна, включающего управление встречами и активностями, добавление новых контактов после каждой сделки, ведение комментариев по клиенту.

Совокупность настроенных функций помогает сократить время на процесс взаимодействия с клиентами и повышает эффективность каждого сотрудника. В перспективе «Сберавтопарк» планирует внедрение дополнительных инструментов для маркетинговых рассылок и работы клиентского портала с минимальным участием менеджера.

Андрей Царев, и.о. генерального директора «Сберавтопарка», сказал: «До начала проекта у нас не было системы по ведению базы клиентов и процесса по работе с клиентами. На текущий момент проведена модернизация бизнес-процессов, которая значительно ускорила и скоординировала работу менеджеров, позволила централизовать всю информацию о клиенте в одном месте. Стандартизация привела к снижению времени на обучение новых сотрудников. Рассчитываем, что новая CRM-система поможет нам выстроить бесшовное взаимодействие с клиентами компании и контролировать выполнение амбициозных планов компании. А использование технологии low-code позволит изменять бизнес-процессы быстро и без участия разработчиков».

Юрий Востриков, коммерческий директор «Норбит», отметил: «Операционный лизинг – достаточное новое явление на рынке, и мало систем, которые могут гибко подстроиться под данные бизнес-процессы, подразумевающие работу с юридическими и физическими лицами. Выход в промышленную эксплуатацию CRM заняло всего месяц, что для проектов такого масштаба достаточно быстро. Сейчас мы продолжаем поэтапное развитие системы. Уверен, наш заказчик убедится в эффективности выбранного решения и получит желаемый результат от данного проекта».