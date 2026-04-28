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Ланит Норбит Norbit

Ланит - Норбит - Norbit

Компания Норбит (входит в ГК ЛАНИТ) специализируется на разработке и внедрении решений для автоматизации бизнеса и государственного управления. Норбит занимается разработкой и внедрением ERP-, CRM-, SRM-, HR- и BI-систем, мобильных и веб-приложений, систем финансового планирования и бюджетирования, а также предоставляет услуги управленческого и ИТ-консалтинга.

 

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Судебные дела (56) на сумму 425 631 456 ₽*
в качестве истца (28) на сумму 163 375 269 ₽*
в качестве ответчика (21) на сумму 200 242 600 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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28.04.2026 «Норбит BI» включен в реестр российского ПО

Собственный продукт «Норбит» для бизнес-аналитики «Норбит BI» включен в реестр отечественного ПО. Об этом CNews сообщил представитель компании «Норбит». Статус подтверждает полное соответствие решения
15.04.2026 «Умная доставка» от «Норбит» теперь доступна в VK Cloud

Собственный продукт «Норбит» для управления доставкой последней мили «Умная доставка» (ранее Norbit CDS) добавлен в магазин приложений VK Cloud. Клиенты облачной экосистемы VK смогут использовать решение для автома
07.04.2026 «Норбит» выпустила новую версию AI MasterData

Компания «Норбит» представила обновленную версию флагманского продукта AI MasterData 1.2 для нормализац
02.04.2026 «Норбит» переводит процессы продаж Ситилинк на отечественную CRM

«Норбит» автоматизирует B2B- и B2C-продажи команды MerlionTech, ИT-сервисной компании группы Merlion, и «Ситилинк». Проект реализуется на базе отечественной low-code платформы BPMSoft. Основной

25.03.2026 «Норбит» завершила доработку CRM для фонда «Хранители детства»

Компания «Норбит» сообщила о завершении развития и доработки CRM-системы в рамках цифровизации фонда «Хранители детства». Внедренные решения позволили некоммерческой организации автоматизировать планиров
18.03.2026 «Норбит» автоматизировала бюджетирование на отечественном ПО

Компания «Норбит» объявила о завершении импортозамещения системы бюджетирования и переходе с SAP на оте
03.03.2026 «Норбит» и Nordwire запустили интранет для Ucell

«Норбит» совместно с Nordwire за шесть месяцев внедрил корпоративный портал на базе Websoft HCM для Ucell, одного из мобильных операторов Узбекистана. Интранет стал единым информационным центром
11.02.2026 «Норбит» цифровизовала продажи в группе «Комфорт»

«Норбит» цифровизовала продажи в группе «Комфорт». Оптимизация бизнес-процессов позволит увеличить продажи, повысить эффективность деятельности менеджеров клиентского сервиса и качество обслужив
23.01.2026 «Норбит» внедрил CRM для «ЭнергосбыТ Плюс»

«Норбит» помог крупнейшей российской энергосбытовой компании «ЭнергосбыТ Плюс» перейти на современную CRM-систему на базе отечественной low-code платформы BPMSoft. Проект позволил автоматизирова
14.01.2026 «Норбит» перевела «БурСервис» на новую CRM

Компания «Норбит» обеспечила переход «БурСервис», отечественного поставщика нефтесервисных услуг, на обновленную версию CRM на базе low-code-платформы BPMSoft. Миграция на современное решение повысит эфф
11.12.2025 «Норбит» автоматизировал управление метаданными в РНПК

«Норбит» внедрил в Российской национальной перестраховочной компании (АО РНПК) отечественное решение Arenadata Catalog. Платформа развернута в рамках развития системы управления качеством данных
01.12.2025 «Норбит» цифровизовала закупки для «Группы Лента» на базе собственной SRM

«Норбит» автоматизировал ключевые этапы процесса некоммерческих закупок для одного из крупнейш
26.11.2025 Российский ИИ поможет «Сегежа Групп» автоматизировать нормализацию данных

пп» внедряет систему искусственного интеллекта для автоматизации работы с данными. После пилотирования нескольких решений компания остановила свой выбор на российском продукте AI MasterData компании «Норбит». Об этом CNews сообщил представитель «Норбит». В настоящее время «Сегежа Групп» проводит поэтапную модернизацию ИТ-систем. Ее ключевой элемент – предоставление заказчикам точной

11.11.2025 «Норбит» запустила экосистему лояльности для Cosmos Hotel Group

Компания «Норбит» создала для гостиничного оператора Cosmos Hotel Group омниканальную платформу лояльности на базе собственного решения RightWay, разработанного на BPMSoft. Проект охватил более 40 отелей
05.11.2025 «Норбит» внедрила CRM-систему для «Кыргызтелекома»

Компания «Норбит» запустила CRM-систему на базе «Битрикс24» для «Кыргызтелекома», национального оператора связи Киргизии. Новая платформа позволит цифровизировать и ускорить взаимодействие компании с кли
29.10.2025 «Бионорика» совместно с «Норбит» перешла с SAP S/4HANA на «1С»

Компания «Норбит» реализовала внедрение системы управления предприятием «1C» в «Бионорика», дочерней компании немецкого фармацевтического концерна Bionorica SE, и обеспечила миграцию данных из SAP S/4HAN
15.10.2025 «Норбит» внедрит ИИ-ассистента для «Асконы»

«Норбит» подключит чат-бота на базе собственной большой языковой модели (LLM) Norbit GPT к кон
14.10.2025 «Норбит» и «Хи-Квадрат» объявили о старте сотрудничества

«Норбит» и создатель low-code-платформы Xsquare на базе PostgreSQL «Хи-Квадрат» объявили о старте сотрудничества. Благодаря кооперации экспертных команд клиенты смогут проектировать тиражируемые
02.10.2025 «Норбит» перевела «Мобиус Технологии» на новую CRM

Компания «Норбит» завершила миграцию «Мобиус Технологии», поставщика услуг технологического консалтинга и сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры, на BPMSoft — новую систему управления взаимоотношениям
25.09.2025 Norbit HRM включен в реестр отечественного ПО

Продукт «Норбит» для автоматизации HR-процессов Norbit HRM включен в реестр отечественного ПО. Статус

11.09.2025 «Норбит» выпустила приложение для туризма в парке Ингилор

Компания «Норбит» разработала и запустила мобильное приложение парка Ингилор для АНО «Полярный Урал», которая организует туристическую инфраструктуру и маршруты одного из крупнейших природных заповеднико
09.09.2025 «Норбит» автоматизирует хранение данных для Hoff

«Норбит» совместно с «Хофф Тех» обеспечит переход российской сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff на современное хранилище корпоративных данных (КХД). Проект позволит повысить эффек
27.08.2025 Norbit HRM — корпоративная HR-платформа нового поколения

«Норбит» представил собственный продукт для автоматизации ключевых HR-процессов Norbit HRM. Ко
22.08.2025 «Норбит» обновил свою флагманскую no-code-платформу NBT

Компания «Норбит» выпустила обновление собственной платформы NBT для автоматизации бизнес-процессов средних, крупных и сверхкрупных компаний различных отраслей. Ключевые изменения связаны с повышением уд
21.07.2025 «Норбит» представила прикладное решение AI MasterData для автоматизации процесса нормализации нормативно-справочной информации

Департамент искусственного интеллекта и машинного обучения «Норбит» (входит в группу «Ланит») представил прикладное решение AI MasterData для автоматизации процесса нормализации нормативно-справочной информации (НСИ). Продукт ускорит распределение номен
15.07.2025 «Норбит» запустила мобильное приложение для нового игрока на рынке цифровизации риэлторского бизнеса

Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») совместно с онлайн-агрегатором недвижимости Flat выпустила мобильное приложение Flat.Market. Новый инструмент помогает риэлторам в режиме реального времени не

01.07.2025 «Норбит» и OpenYard представили технологический альянс

«Норбит» и OpenYard объявили о старте сотрудничества для продвижения на отечественном рынке готовых программно-аппаратных комплексов (ПАК). В рамках партнерства компании объединят экспертизу в о
17.06.2025 «Норбит» перевела «СберФакторинг» на новую CRM

Компания «Норбит» обеспечила миграцию «СберФакторинг» на новую систему для взаимодействия с клиентами на базе отечественной low-code-платформы BPMSoft. Автоматизация охватила все внутренние бизнес-процес
03.06.2025 В Norbit SRM появился встроенный модуль для бизнес-аналитики

Компания «Норбит» добавила блок «Аналитика для закупок» в Norbit SRM, платформу для управления закупочн
28.05.2025 «Инарктика» оптимизировала кадровый учет при поддержке «Норбит»

Компания «Норбит» обеспечила переход «Инарктики», российской компании в секторе товарного выращивания р
29.04.2025 «Норбит» провела аудит ИТ-ландшафта НПО «ЭМК»

Компания «Норбит» завершила предпроектное обследование ИТ-систем НПО «ЭМК» – производителя трубопроводной арматуры. Оно позволит компании начать процесс цифровой трансформации и сформировать инвестиционн
31.03.2025 «Норбит» стал Enterprise-партнером Websoft

«Норбит» получил официальный статус Enterprise-партнера российского разработчика HR-решений Websoft. Об этом CNews сообщили представители «Ланит». В день подписания соглашения состоялась и перва
27.03.2025 Norbit SRM включено в реестр отечественного ПО

Norbit SRM, собственное решение «Норбит» для управления закупками, внесено в реестр отечественного ПО (РОПО). Государственные

18.03.2025 «Норбит» цифровизовал работу «Центра социального обслуживания Московской области»

Компания «Норбит» запустила для АНО «Центр социального обслуживания Московской области» (ЦСО МО) систему управления взаимоотношениями с получателями социальных услуг на базе решения «Битрикс24». Также дл
28.01.2025 «Норбит» создал отдельную практику для «1С:Предприятие.Элемент»

«Норбит» запускает новое направление для внедрения платформы «1С:Предприятие.Элемент». Компания планомерно расширяет портфолио вендорских ИТ-решений и наращивает по ним компетенции команды. Это

14.01.2025 «Норбит» стал партнером разработчика сервиса кадрового ЭДО HRlink

«Норбит» вошел в партнерскую сеть компании HRlink, разработчика сервиса кадрового ЭДО. В планах – совместные проекты внедрения платформы для безбумажного кадрового делопроизводства (КДП) у крупн
17.12.2024 Экономический факультет МГУ и «Норбит» подвели итоги пилотного учебного проекта

«Норбит» и экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова поделились результатами пилотного учебного проекта, который стартовал в вузе в начале 2024 г. Для студентов третьего курса кафедры ин
04.12.2024 «Норбит» выпустил обновленную версию Norbit GPT для работы с корпоративными базами знаний

«Норбит» обновил собственную большую языковую модель – Norbit GPT. Теперь она быстрее интегрир
09.10.2024 «Норбит» обеспечит миграцию «Мобиус Технологии» на новую CRM

«Норбит» переведёт ключевые процессы продаж «Мобиус Технологии» на CRM на базе low-code-платформы BPMSoft. Реализация проекта обеспечит прозрачность операций, упростит управление ресурсами и сок
26.09.2024 NBT. Подбор и проверка кандидатов: «Норбит» представил HR-систему на no-code

«Норбит» выпустил коробочное решение на основе no-code платформы NBT для автоматизации подбора и проверки кандидатов при приеме на работу. С его помощью крупные и быстрорастущие компании, а такж

Публикаций - 431, упоминаний - 521

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 295
Microsoft Corporation 25775 71
SAP SE 5601 50
Terrasoft - Террасофт 206 38
9594 36
Крок - Croc 1964 21
Softline - Софтлайн 3743 17
Oracle Corporation 7074 17
Ланит Интеграция 219 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 13
Ростелеком 10948 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 12
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 12
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 11
Yandex - Яндекс 9215 11
Naumen - Наумен 752 11
1С-Битрикс - Bitrix 675 10
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 9
Ланит - Норбит - ABC Consulting - Эй Би Си Консалтинг 17 9
Comindware - Колловэар 202 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 9
Ланит - Artezio - Артезио 97 9
Галактика - Корпорация 1545 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 7
АйТи 1519 7
Ланит Омни 67 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 7
SAP CIS - САП СНГ 868 7
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 6
ФОРС - Центр разработки 703 6
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 6
Ланит - Онланта - Onlanta 135 6
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 14
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
Почта России ПАО 2370 12
Альфа-Банк 1979 11
Газпром нефть 725 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 8
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 7
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 7
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 7
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 41 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 7
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 6
Газпром ПАО 1493 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 6
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 5
Русагро Группа Компаний 379 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 5
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 5
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 5
Фора Банк 86 5
Бахетле - российская сеть продовольственных магазинов 23 5
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
МКБ - Московский кредитный банк 657 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 4
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 46 4
Абсолют Банк 249 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 23
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Федеральное казначейство России 1949 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 6
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 41 6
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 55 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 4
Правительство Республики Марий Эл - Государственное Собрание Республики Марий Эл - органы государственной власти 20 4
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 56 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 2
ФРИИ Акселератор 59 2
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 250
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 177
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 164
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 98
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 95
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 89
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 83
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 62
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 55
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 54
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 951 49
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 49
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 47
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 44
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 44
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 42
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 40
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4343 38
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 35
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 33
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 32
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 31
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Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 22
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 21
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 21
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1416 20
Microsoft Dynamics 1197 67
Microsoft Dynamics CRM 564 49
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 38
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 33
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 40 32
Terrasoft Creatio 109 22
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 20
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 285 20
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 18
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 28 15
Microsoft Office 4170 13
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 13
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 12
Ланит - Норбит - Norbit SRM - Norbit Supplier Relationship Management 9 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 8
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 7
Google Android 15243 7
Linux OS 11533 7
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 7
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 7
Ланит - Норбит - Norbit BI - Norbit Business intelligence 6 6
Ланит - Норбит - Norbit GPT - AI Vendor Kit 6 6
QAD MFG/Pro 29 6
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 5
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 5
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 86 5
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 5
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 62 5
Luxms BI 119 5
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 11 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 5
Apple iOS 8583 5
Microsoft Windows 16882 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 4
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 138 4
Terrasoft Creatio Sales 12 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 4
Чехонин Антон 68 67
Вертоградов Владимир 29 27
Востриков Юрий 86 20
Демидов Дмитрий 36 19
Зубкова Наталья 17 17
Костина Светлана 16 14
Ивакин Артем 14 14
Гнатко Роман 14 14
Клочков Алексей 35 11
Кулешов Артем 10 9
Слученков Антон 18 7
Наймарк Александр 7 7
Генс Филипп 54 6
Бобровников Борис 104 6
Никулин Игорь 23 6
Цапок Михаил 6 6
Савельев Николай 10 6
Игнатенко Владислав 6 6
Путин Владимир 3454 6
Шадаев Максут 1210 6
Чаркин Евгений 317 5
Попов Сергей 166 5
Галкин Николай 140 5
Грибов Владимир 31 5
Адылин Павел 18 5
Никулин Дмитрий 11 5
Алешкин Сергей 65 5
Тульчинский Станислав 93 5
Гребеник Геннадий 68 5
Меледина Елизавета 5 5
Калинин Александр 189 4
Овчаренко Юрий 41 4
Корнеев Сергей 84 4
Михайлов Александр 56 4
Ульянов Николай 176 4
Борисов Алексей 33 4
Бухар Виктория 13 4
Костерева Катерина 15 4
Новожилов Алексей 20 4
Простоквашин Игорь 35 4
Россия - РФ - Российская федерация 166164 263
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 55
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 24
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 14
Европа 24963 13
Беларусь - Белоруссия 6289 11
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Россия - ПФО - Марий Эл Республика 464 9
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 9
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 7
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 6
Украина 7928 6
Узбекистан - Республика 2005 5
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