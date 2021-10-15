Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ланит
Норбит
Norbit
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Публикаций - 202, упоминаний - 316
Ланит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
|Руссофт - Russoft 250 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
|РПЦ - Русская православная церковь 23 1
|Чехонин Антон 60 54
|Востриков Юрий 19 18
|Клочков Алексей 25 7
|Никулин Игорь 21 6
|Зубкова Наталья 12 6
|Бобровников Борис 86 5
|Демидов Дмитрий 6 4
|Корнеев Сергей 75 4
|Овчаренко Юрий 25 4
|Путин Владимир 1820 4
|Грибов Владимир 25 4
|Головко Олег 7 3
|Вахнин Павел 51 3
|Калинин Александр 95 3
|Фомичев Андрей 52 3
|Бухар Виктория 7 3
|Адылин Павел 16 3
|Оганесян Артак 30 2
|Вандышева Татьяна 3 2
|Захир Максим 19 2
|Кириченко Игорь 41 2
|Маршанкулов Мурат 16 2
|Добровольский Дмитрий 6 2
|Поляков Сергей 60 2
|Ковалев Сергей 18 2
|Реймер Денис 49 2
|Родионов Александр 30 2
|Лапшин Алексей 13 2
|Попов Александр 26 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Коновалов Борис 8 2
|Попов Сергей 72 2
|Бибичев Дмитрий 2 2
|Щепилов Евгений 35 2
|Смирнов Дмитрий 56 2
|Головачев Михаил 16 2
|Гольцов Александр 23 2
|Кузнецова Анна 12 2
|Шадрин Виталий 9 2
|Халяпин Сергей 77 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
|РИА Новости 654 1
|23ABC News 55 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754801, в очереди разбора - 658491.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754801, в очереди разбора - 658491.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru