Ланит - Норбит - Norbit

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Ланит
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15.10.2021 Бизнес и ИТ-лидеры встретятся на первом недельном «No-Code Марафоне» 1
14.10.2021 «Ланит омни» и «Киноплан» объявили о партнерстве в сфере внедрения CRM-платформы для кинотеатров 1
02.09.2021 «Норбит» внедрила цифровую экосистему ЦОПП в Тамбовской области 1
30.08.2021 Сотрудники НЛМК получили «Электронные дневники», разработанные ABC Consulting 2
23.08.2021 «МСП банк» совместно с «Норбит» разработал платформу для краудфандинга на базе Creatio 2
30.06.2021 «Аскона» оптимизировала работу контакт-центра с помощью «Норбит» 1
29.06.2021 Десятилетие ИИ: Владимир Путин предлагает трансформировать страну с помощью искусственного интеллекта 1
25.06.2021 «Норбит» автоматизировал управление заказами в группе компаний «Аскона» 1
11.05.2021 «Террасофт» приглашает на Low-code Day — онлайн-мероприятие, объединяющее в себе сразу три масштабных события 1
21.04.2021 «Норбит» внедрила CRM-систему Creatio в компании Redmond 2
14.04.2021 Торговые сети продолжили внедрение инноваций в условиях пандемии 1
14.04.2021 Расходы ритейла на ИТ в пандемию выросли больше чем на 40% 1
03.02.2021 ГК «Ланит» и «Техносерв консалтинг» осуществляют переход Почты России на бюджетное планирование 1
19.01.2021 «Норбит» и Arenadata займутся продвижением решений для работы с большими данными 4
22.12.2020 Спрос на ИТ-услуги восстановится во II полугодии 2021 года 1
17.12.2020 «Норбит» автоматизировала продажи в компании «Таможенная карта» 2
14.12.2020 Эксперты предсказали трехкратный рост рынка CRM в России 2
30.11.2020 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков BPM-решений 1
27.11.2020 Экосистема недвижимости «Метр квадратный» внедрила СRM-платформу Creatio 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 3
25.11.2020 Выручка топ-10 игроков российского рынка BPM выросла на 20% 2
02.11.2020 Кейс Банка ДОМ.РФ: автоматизация процессов продаж и Service Desk с помощью low-code платформы Creatio 1
29.10.2020 НОРБИТ внедрил цифровую экосистему Центра опережающей профессиональной подготовки Забайкальского края 2
29.09.2020 Государство меняет подход к цифровизации 1
24.09.2020 «Норбит» внедрил постпродажный сервис сопровождения клиентов в Группе «Эталон» 1
22.09.2020 «Норбит» внедрила «Битрикс24» в компании «Электролюкс Рус» 2
01.09.2020 «Норбит» внедрил CRM-систему Creatio в компании «Сберавтопарк» 1
25.08.2020 «Норбит» завершил первый этап автоматизации клиентского сервиса в E100 1
27.07.2020 ABC Consulting модернизировал автоматизированную систему управления результативностью в Группе НЛМК 1
03.06.2020 «Ланит омни» стала частью компании «Норбит» 3
13.05.2020 ABC Consulting внедрила решение на базе SAP SuccessFactors в «Мицубиси Корпорейшн» 2
20.02.2020 Выручка участников рейтинга ИТ-услуг выросла на 70% 1
20.02.2020 Мировой рынок ИТ-услуг растет в долларах, а российский — в рублях 1
28.11.2019 Почему российский рынок BPM растет быстрее мирового 1
27.11.2019 Цифровизация становится окном в мир для российского ритейла 2
31.10.2019 В России создается межбанковская отраслевая ИТ-инфраструктура 1
31.10.2019 Банки стали экономнее: рост поставок ИТ в финсектор замедлился 1
12.09.2019 Объем российского рынка автоматизации госзакупок достиг 15 млрд рублей 1
28.02.2019 SAP в России показала трехкратный рост прибыли и победила Америку 1
12.12.2018 Половина российского рынка ИТ-услуг находится в руках 5 компаний 1

Публикаций - 202, упоминаний - 316

Ланит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит ГК 1154 103
Terrasoft - Террасофт 140 28
SAP SE 3207 26
Крок 1219 15
Microsoft Corporation 10997 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 12
Ланит Интеграция 101 11
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 8
3726 7
Softline - Софтлайн 1472 7
SAP CIS - САП СНГ 753 6
Инфосистемы Джет 675 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 6
Oracle Corporation 3331 6
Онланта 75 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 317 5
Naumen - Наумен 341 5
ФОРС - Центр разработки 179 4
ABC Consulting - Эй Би Си Консалтинг 9 4
iTeco - Ай-Теко 713 4
Artezio - Артезио 36 4
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 4
АйТи 748 4
Comindware - Колловэар 51 3
NVision Group - Энвижн Груп 544 3
Компьюлинк ГК - Compulink 209 3
1С-Битрикс 344 3
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 3
Yandex - Яндекс 4098 3
ELMA 106 3
Сбербанк Технологии - СберТех 203 3
Корус Консалтинг ГК 803 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 370 3
Галактика - Корпорация 248 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Maykor - Мэйкор 259 3
Сервионика - Servionica 164 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Барс груп 402 2
Сбербанк Сервис - СберСервис 54 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Почта России ПАО 1570 5
РусГидро ПАО 129 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Альфа-Банк 1122 4
Открытие ФК 538 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
Segezha Group - Сегежа Групп 85 3
X5 Group 599 3
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 3
Electrolux - Электролюкс Рус 101 3
Газпром ПАО 518 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
AliExpress 275 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
Роснефть НК 367 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
Транснефть 159 2
Askona Life Group - Аскона 60 2
Интер РАО ПАО 158 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 2
Бинбанк 184 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 2
Согласие СК 44 2
ВТБ24 583 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 2
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Почта Банк 289 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Норникель - Норильский никель 177 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Россети ПАО 168 1
Wildberries 128 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Правительство РФ 2198 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
Правительство Камчатского края - Министерство финансов Камчатского края 3 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Федеральное казначейство России 766 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Востокгосплан ФАНУ - Федеральное автономное научное учреждение 1 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 1
Роснано 456 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
Руссофт - Russoft 250 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 43
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 28
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 13
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 8
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 7
ИТ-аутсорсинг 669 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 4
Big Data - Большие данные 1136 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 20 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 4
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 3
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 3
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 3
Next Best Offer - Выбор оптимального предложения для клиента 9 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 208 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 2
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 51 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Terrasoft Creatio 44 15
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 13
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 8
Microsoft Dynamics CRM 384 8
SAP SuccessFactors 110 7
Microsoft Office 1916 6
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 445 6
1С-Битрикс - Битрикс24 211 5
Microsoft Dynamics 192 5
Norbit Business Trade - NBT 5 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
Linux OS 4236 3
Microsoft Dynamics 365 92 3
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 3
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 3
Ланит LanDocs 41 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 2
Nvidia GeForce GTX 2048 2
Google Android 10750 2
Rakuten Viber 429 2
WhatsApp Messenger 654 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
Microsoft SQL Server 789 2
Microsoft Office 365 769 2
Google TensorFlow 67 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 2
Keras - Открытая нейросетевая библиотека на языке Python 14 2
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 2
OpenText Documentum 188 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 2
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 2
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 19 2
Geoserver 11 2
Mask-R CNN 2 2
Microsoft Windows 10 6602 1
Apple iOS 5741 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Чехонин Антон 60 54
Востриков Юрий 19 18
Клочков Алексей 25 7
Никулин Игорь 21 6
Зубкова Наталья 12 6
Бобровников Борис 86 5
Демидов Дмитрий 6 4
Корнеев Сергей 75 4
Овчаренко Юрий 25 4
Путин Владимир 1820 4
Грибов Владимир 25 4
Головко Олег 7 3
Вахнин Павел 51 3
Калинин Александр 95 3
Фомичев Андрей 52 3
Бухар Виктория 7 3
Адылин Павел 16 3
Оганесян Артак 30 2
Вандышева Татьяна 3 2
Захир Максим 19 2
Кириченко Игорь 41 2
Маршанкулов Мурат 16 2
Добровольский Дмитрий 6 2
Поляков Сергей 60 2
Ковалев Сергей 18 2
Реймер Денис 49 2
Родионов Александр 30 2
Лапшин Алексей 13 2
Попов Александр 26 2
Мишустин Михаил 302 2
Коновалов Борис 8 2
Попов Сергей 72 2
Бибичев Дмитрий 2 2
Щепилов Евгений 35 2
Смирнов Дмитрий 56 2
Головачев Михаил 16 2
Гольцов Александр 23 2
Кузнецова Анна 12 2
Шадрин Виталий 9 2
Халяпин Сергей 77 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 82
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 4
Беларусь - Белоруссия 2079 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 4
Узбекистан - Республика 820 3
Западная Европа 609 3
Украина 3344 3
Россия - ПФО - Казань 1507 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 3
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 2
Африка 1480 2
Германия - Федеративная Республика 3606 2
Украина - Киев 461 2
Австралия - Австралийский Союз 1116 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 756 2
Казахстан - Республика 2618 2
Европа 3725 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 2
Восточная Европа 1667 2
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
США - Гавайи 12 1
Грузия 687 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 458 1
Россия - Челябинск 768 1
Нидерланды 969 1
Россия - Челябинская область 658 1
Россия - Красноярский край 657 1
Россия - Новоуральск 13 1
Румыния 342 1
Россия - Ярославль 401 1
Иран - Исламская Республика Иран 374 1
Россия - Кемерово 308 1
Россия - Магнитогорск 149 1
Новая Зеландия 290 1
Армения - Ереван 86 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Республика Карелия 296 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 18
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 2
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 34 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 51 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
SAP Best Practices 2 1
ящик Пандоры 31 1
PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 10 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
Русский язык 966 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 1
ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 39 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
РИА Новости 654 1
23ABC News 55 1
CNews Analytics 1988 18
IDC - International Data Corporation 2708 6
Gartner 2187 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 2
IDC Russia IT Services Market 5 2
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Forrester Research 385 1
Forrester Wave 19 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
The Economist Intelligence Unit 30 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 4 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 4
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews AWARDS 291 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754801, в очереди разбора - 658491.
Создано именных указателей - 46346.
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Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

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Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

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