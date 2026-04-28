Ланит - Норбит - Norbit

«Норбит BI» включен в реестр российского ПО Собственный продукт «Норбит» для бизнес-аналитики «Норбит BI» включен в реестр отечественного ПО. Об этом CNews сообщил представитель компании «Норбит». Статус подтверждает полное соответствие решения

«Умная доставка» от «Норбит» теперь доступна в VK Cloud Собственный продукт «Норбит» для управления доставкой последней мили «Умная доставка» (ранее Norbit CDS) добавлен в магазин приложений VK Cloud. Клиенты облачной экосистемы VK смогут использовать решение для автома

«Норбит» выпустила новую версию AI MasterData Компания «Норбит» представила обновленную версию флагманского продукта AI MasterData 1.2 для нормализац

«Норбит» переводит процессы продаж Ситилинк на отечественную CRM «Норбит» автоматизирует B2B- и B2C-продажи команды MerlionTech, ИT-сервисной компании группы Merlion, и «Ситилинк». Проект реализуется на базе отечественной low-code платформы BPMSoft. Основной

«Норбит» завершила доработку CRM для фонда «Хранители детства» Компания «Норбит» сообщила о завершении развития и доработки CRM-системы в рамках цифровизации фонда «Хранители детства». Внедренные решения позволили некоммерческой организации автоматизировать планиров

«Норбит» автоматизировала бюджетирование на отечественном ПО Компания «Норбит» объявила о завершении импортозамещения системы бюджетирования и переходе с SAP на оте

«Норбит» и Nordwire запустили интранет для Ucell «Норбит» совместно с Nordwire за шесть месяцев внедрил корпоративный портал на базе Websoft HCM для Ucell, одного из мобильных операторов Узбекистана. Интранет стал единым информационным центром

«Норбит» цифровизовала продажи в группе «Комфорт» «Норбит» цифровизовала продажи в группе «Комфорт». Оптимизация бизнес-процессов позволит увеличить продажи, повысить эффективность деятельности менеджеров клиентского сервиса и качество обслужив

«Норбит» внедрил CRM для «ЭнергосбыТ Плюс» «Норбит» помог крупнейшей российской энергосбытовой компании «ЭнергосбыТ Плюс» перейти на современную CRM-систему на базе отечественной low-code платформы BPMSoft. Проект позволил автоматизирова

«Норбит» перевела «БурСервис» на новую CRM Компания «Норбит» обеспечила переход «БурСервис», отечественного поставщика нефтесервисных услуг, на обновленную версию CRM на базе low-code-платформы BPMSoft. Миграция на современное решение повысит эфф

«Норбит» автоматизировал управление метаданными в РНПК «Норбит» внедрил в Российской национальной перестраховочной компании (АО РНПК) отечественное решение Arenadata Catalog. Платформа развернута в рамках развития системы управления качеством данных

«Норбит» цифровизовала закупки для «Группы Лента» на базе собственной SRM «Норбит» автоматизировал ключевые этапы процесса некоммерческих закупок для одного из крупнейш

Российский ИИ поможет «Сегежа Групп» автоматизировать нормализацию данных пп» внедряет систему искусственного интеллекта для автоматизации работы с данными. После пилотирования нескольких решений компания остановила свой выбор на российском продукте AI MasterData компании «Норбит». Об этом CNews сообщил представитель «Норбит». В настоящее время «Сегежа Групп» проводит поэтапную модернизацию ИТ-систем. Ее ключевой элемент – предоставление заказчикам точной

«Норбит» запустила экосистему лояльности для Cosmos Hotel Group Компания «Норбит» создала для гостиничного оператора Cosmos Hotel Group омниканальную платформу лояльности на базе собственного решения RightWay, разработанного на BPMSoft. Проект охватил более 40 отелей

«Норбит» внедрила CRM-систему для «Кыргызтелекома» Компания «Норбит» запустила CRM-систему на базе «Битрикс24» для «Кыргызтелекома», национального оператора связи Киргизии. Новая платформа позволит цифровизировать и ускорить взаимодействие компании с кли

«Бионорика» совместно с «Норбит» перешла с SAP S/4HANA на «1С» Компания «Норбит» реализовала внедрение системы управления предприятием «1C» в «Бионорика», дочерней компании немецкого фармацевтического концерна Bionorica SE, и обеспечила миграцию данных из SAP S/4HAN

«Норбит» внедрит ИИ-ассистента для «Асконы» «Норбит» подключит чат-бота на базе собственной большой языковой модели (LLM) Norbit GPT к кон

«Норбит» и «Хи-Квадрат» объявили о старте сотрудничества «Норбит» и создатель low-code-платформы Xsquare на базе PostgreSQL «Хи-Квадрат» объявили о старте сотрудничества. Благодаря кооперации экспертных команд клиенты смогут проектировать тиражируемые

«Норбит» перевела «Мобиус Технологии» на новую CRM Компания «Норбит» завершила миграцию «Мобиус Технологии», поставщика услуг технологического консалтинга и сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры, на BPMSoft — новую систему управления взаимоотношениям

Norbit HRM включен в реестр отечественного ПО Продукт «Норбит» для автоматизации HR-процессов Norbit HRM включен в реестр отечественного ПО. Статус

«Норбит» выпустила приложение для туризма в парке Ингилор Компания «Норбит» разработала и запустила мобильное приложение парка Ингилор для АНО «Полярный Урал», которая организует туристическую инфраструктуру и маршруты одного из крупнейших природных заповеднико

«Норбит» автоматизирует хранение данных для Hoff «Норбит» совместно с «Хофф Тех» обеспечит переход российской сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff на современное хранилище корпоративных данных (КХД). Проект позволит повысить эффек

Norbit HRM — корпоративная HR-платформа нового поколения «Норбит» представил собственный продукт для автоматизации ключевых HR-процессов Norbit HRM. Ко

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«Норбит» и OpenYard представили технологический альянс «Норбит» и OpenYard объявили о старте сотрудничества для продвижения на отечественном рынке готовых программно-аппаратных комплексов (ПАК). В рамках партнерства компании объединят экспертизу в о

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Norbit SRM включено в реестр отечественного ПО Norbit SRM, собственное решение «Норбит» для управления закупками, внесено в реестр отечественного ПО (РОПО). Государственные

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