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«Норбит» провела аудит ИТ-ландшафта НПО «ЭМК»

Компания «Норбит» завершила предпроектное обследование ИТ-систем НПО «ЭМК» – производителя трубопроводной арматуры. Оно позволит компании начать процесс цифровой трансформации и сформировать инвестиционный план для дальнейшего развития инфраструктуры.

На момент начала проекта в «ЭМК» отсутствовало понимание целевого ландшафта, наилучшим образом подходящего для реализации стратегических планов и задач производственного гиганта. Это ограничивало рост, возможности для масштабирования и конкурентоспособность, поэтому было принято решение о запуске аудита.

За полтора месяца эксперты «Норбит» обследовали семь заводов и центральный офис. Проанализировали более восьми функциональных блоков, среди них: финансы, логистика, кадры, закупки, нормативно-справочная информация (НСИ). Сформулировали более 150 рекомендаций и требований к функциональности ИТ-контура. Эти замечания были собраны в реестры и использованы для создания дорожной карты будущей системы. Команда также разработала методологические и архитектурные основы для последующих ИТ-проектов. В том числе в части НСИ, ERP (планирования ресурсов предприятия), электронного документооборота и др.

Алексей Алешин, ИТ-директор НПО «ЭМК», сказал: «Колоссальная по объемам и сложности работа, проведенная специалистами «Норбит», позволила нам очертить весь спектр имеющихся проблем по разным блокам и выйти к руководству с четким объяснением необходимости внедрения конкретных типов систем. Теперь у нас есть понимание, как именно выстраивать централизованный ИТ-контур, который будет надежным фундаментом и позволит бизнесу быстро и эффективно развиваться вне зависимости от изменений на рынке. Полученные результаты станут базой для внутренней разработки ИТ-стратегии».

Петр Рогинко, директор по развитию бизнеса «Норбит», сказал: «ИТ-ландшафт – почти живой организм, его аудит требует системного мышления и умения предвидеть вызовы завтрашнего дня. Проект снимет барьеры для инноваций и послужит отправной точкой для изменений, которые повысят операционную эффективность компании, снизят риски. Уверен, что проделанная нами работа в недалеком будущем превратит информационные технологии в ключевой актив бизнеса».

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