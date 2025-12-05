Получите все материалы CNews по ключевому слову
Предпроектное обследование
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
Предпроектное обследование и организации, системы, технологии, персоны:
|Карпачев Александр 25 2
|Мазеин Дмитрий 2 1
|Ковтун Оксана 2 1
|Ефимов Михаил 18 1
|Дмитриева Елена 2 1
|Белоусов Михаил 4 1
|Ломов Георгий 5 1
|Погребников Кирилл 1 1
|Прокопенко Константин 14 1
|Лобанов Николай 1 1
|Овсянникова Мария 1 1
|Песковацков Сергей 1 1
|Некрасова Елена 4 1
|Орешкин Александр 4 1
|Фатин Михаил 1 1
|Хандошко Константин 1 1
|Вожжов Алексей 2 1
|Пинигина Галия 2 1
|Блинов Артем 6 1
|Фильченков Александр 23 1
|Криштофович Андрей 6 1
|Ловчий Андрей 1 1
|Поджарых Вадим 1 1
|Федоренко Анастасия 3 1
|Мидуков Александр 1 1
|Мулюков Динар 4 1
|Дугельный Александр 1 1
|Битков Андрей 1 1
|Бельтюкова Светлана 1 1
|Недашковская София 1 1
|Номоконов Василий 13 1
|Греф Герман 465 1
|Савкин Владимир 39 1
|Харитонов Александр 68 1
|Айвазов Александр 31 1
|Агапкин Алексей 39 1
|Малкина Светлана 1 1
|Ерошенко Ляйсира 1 1
|Головин Алексей 11 1
|Савцов Олег 50 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 6
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 3
|IDC - International Data Corporation 4943 1
|Forbes Global 2000 49 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.