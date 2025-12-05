Предпроектное обследование

Разделы

05.12.2025 «Софтлайн Решения» и Infosecurity (входят в ГК Softline) обеспечили комплексную защиту крупного предприятия пищевой промышленности на базе решений «Лаборатории Касперского» и сервиса SOC 1
12.11.2025 Отраслевая автоматизация на базе «1С:ERP» помогла компании Ladoga оптимизировать управление импортом и ускорить обработку заказов 1
09.09.2025 «Норбит» автоматизирует хранение данных для Hoff 1
03.09.2025 Axoft и «АйТи-Тандем» внедрили PT Network Attack Discovery в региональной строительной компании 1
02.09.2025 «Корус Консалтинг» переводит «Русскую рыбную компанию» с «1С:УПП» на новую ERP 1
02.07.2025 Axoft и «Софтлайн Решения» помогли образовательной организации перейти на российские серверы «Гравитон» 1
20.06.2025 «Софтлайн Решения» и Axoft обеспечили информационную безопасность УЭСК 1
30.04.2025 Росреестр переводит тысячи ПК с иностранного офисного ПО на российский «Р7-Офис» 1
29.04.2025 «Норбит» провела аудит ИТ-ландшафта НПО «ЭМК» 1
27.03.2025 ГК Softline помогла группе компаний ФСК автоматизировать управление ИТ-услугами на базе Naumen Service Desk 1
10.03.2025 «Корус Консалтинг» внедрил HRM-платформу K-Team для ПАО НК «РуссНефть» 1
01.11.2024 УЦСБ внедрил на пермском заводе «Машиностроитель» SGRC-инструменты для управления объектами КИИ 1
21.08.2024 X-Com автоматизировала работу сотрудников «Института ядерных исследований РАН» 1
04.06.2024 HostFly.by запустил услугу «Защищённый хостинг» для обработки персональных данных 1
22.05.2024 «DатаРу Консалтинг» и SimpleOne заключили соглашение о партнерстве 1
13.05.2024 «РТК-Сервис» поможет модернизировать транспортные сети «МегаФона» 1
26.03.2024 Росреестр переводит тысячи ПК на российский Linux 1
16.02.2024 «Метровагонмаш» совместно с Ctrl2GO Solutions завершили работы по первому этапу проекта доработки и внедрения ПО «Умная диагностика (SmartDiagnostics)» 1
13.02.2024 Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro 1
06.02.2024 «1С-Рарус» и «Газстройпром» завершили предпроектное обследование процессов управления автотранспортом 1
19.01.2024 X-Com автоматизировала работу сотрудников государственного научного центра России 1
13.12.2023 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» приступил к активной фазе установки оборудования для комплексной цифровизации учета газа в Махачкале 1
31.10.2023 Дмитрий Песоцкий, «Крок»: Почти у каждого крупного контакт-центра сегодня есть пилотное внедрение российского ПО 1
24.10.2023 Как успешно внедрить кадровый электронный документооборот 1
24.10.2023 B2B-платформа: изучаем особенности и инсайты для эффективного запуска 1
18.09.2023 «Гэндальф» помогла «Лидер-фарму» настроить управление организацией 1
24.08.2023 ИТ-компания ONLY создала технологию безрисковой замены зарубежного ПО 1
19.06.2023 Как перевести 6,5 тысяч сотрудников на КЭДО за полгода 1
23.05.2023 Как оптимизировать внутреннюю логистику предприятия? 1
06.04.2023 X-Com оборудовала рабочие места СПбПУ современными ПК 1
06.04.2023 ГК «Корус консалтинг» внедрит «1С:WMS» на складах «Востокцемента» 1
21.03.2023 Стартует выпуск линейки источников бесперебойного питания «Дипром» 1
17.01.2023 Вебинар «CRM наоборот»: как объединить закупки и продажи в одной системе ELMA365 CRM 1
22.09.2022 Автосалоны «Авто‑лидер» перешли на новую редакцию решения «Альфа‑Авто:Автосалон + Автосервис + Автозапчасти» 1
15.02.2022 При поддержке Росатома в Мурманской области запущена электронная система информирования жителей о реализации нацпроектов 1
11.02.2022 В России начали строить многомиллиардную ИТ-систему для контроля над одним из ключевых ресурсов страны 1
26.01.2022 «Лента» автоматизировала процесс печати ценников — вместо нескольких часов он стал занимать минуты 1
23.03.2020 «Columbus внедрила «1С: ERP» в ГК «Akron Holding» 1
06.03.2019 Василий Номоконов, исполнительный директор «Сибура»: Мы резко нарастили блок ИТ и меняем работу с подрядчиками 1
05.12.2018 «Форс» помог «ГС1 рус» освоить Oracle Cloud 1

