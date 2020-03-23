«Columbus внедрила «1С: ERP» в ГК «Akron Holding»

Columbus автоматизирует деятельность «Росметиндустрии», одного из структурных подразделений ГК «Akron Holding», на базе «1С: ERP». Внедряемое информационное решение позволит заводу корректно рассчитывать себестоимость продукции, отражать все факты хозяйственной деятельности, обеспечит анализ взаиморасчетов по срокам долга и даст возможность принимать взвешенные управленческие решения, основанные на достоверной информации.

Заводу требовалось восстановить работу и наладить производство и продажи. Ранее на предприятии уже была другая информационная система «1С», но она не отвечала всем потребностям бизнеса. Было принято решение перевести деятельность в «1С: ERP». Продукт выбрали по нескольким причинам. Во-первых, холдинг использует продуктовые решения «1С» на всех своих предприятиях. Во-вторых, руководство завода уже работало с лидерами проектной команды Columbus ранее и было уверено в профессионализме всей команды. В начале проекта проводилось обследование, сформировался пул требований и задач, выстроился календарный план-график. На первую очередь пришлось около 150 требований.

Проект охватил все подразделения предприятия: основное производство, вспомогательное производство, продажи, закупки, склад, финансовые службы, планово-экономический отдел, служба технологов, служба ИТ, коммерческое подразделение.

У автоматизации был ряд значимых предпосылок. Часть информации собиралась вручную с использованием Excel. Отсутствовали фиксированные регламенты бизнес-процессов, их владельцев, сроков, распределения ответственности между сотрудниками и отделами. Большинство внутренних согласований велось через почту, снижая оперативность принятия управленческих решений.

Работа велась на старых платформах в нескольких информационных базах, в результате чего бизнес-пользователи обращались к ряду источников с различной информацией; наблюдалась высокая ТСО текущих систем; подготовка и предоставление отчетности занимали много времени; осуществлялся «ручной» сбор отчетности; оставался значимым человеческий фактор; возникали проблемы в работе с аналитикой, а управленческая отчетность была неинформативной; было трудно принимать решения по товарным потокам и складским резервам.

Дефицит достоверной и полной информации по компании исключил возможность анализировать эффективность продаж, закупок, взаиморасчетов, реальных сроков задолженности, реальных остатков и себестоимости товаров.

«Перед проектной командой стояли амбициозные задачи. ERP нужно было запустить максимально быстро и успешно. Предпроектное обследование стартовало в мае, а запуск первой очереди состоялся уже в ноябре. Такой скорости удалось достичь благодаря четкому и отлаженному взаимодействию проектных команд заказчика и исполнителя. Об успешности проекта говорят повышение скорости процессов бизнеса и их оптимизация», - сказала Ляйсира Ерошенко, бизнес архитектор Columbus.

В результате внедрения, завод может своевременно и обоснованно принимать управленческие решения, основываясь на собранной воедино достоверной информации; оперировать высокой оборачиваемостью дебиторской задолженности, товарных запасов, активов компании и продуктивным управлением трудовыми ресурсами; эффективно управлять денежными средствами; подготавливать отчетность и закрывать период в управленческом учете в сжатые сроки; качественно анализировать информацию; минимизировать влияние человеческого фактора и вероятность появления ошибок при расчёте показателей и формировании отчетности; оперативно контролировать принимаемые и исполняемые обязательства и решения; обеспечивать качественное взаимодействие смежных департаментов.

«Производство разбито на множество процессов и этапов. Для корректного расчета себестоимости приходится обращать внимание на большое количество аспектов: учет оборотной тары, затраты на электроэнергию, учет отходов и затрат на их переработку, учет толеранса, попередельное планирование производства, анализ плановой маржинальности по заказу клиента, обязательное обеспечение аванса по каждому заказу, возможность частичных отгрузок по заказам с сохранением графиков оплат, выпуск продукции под заказ клиента и другое. Отсюда очевидна необходимость внедрения качественной, многофункциональной информационной системы», - сказала Светлана Малкина, руководитель отдела контроллинга ГК «Akron Holding»

«Мы провели обучение персонала, при котором не возникло особых сложностей - сотрудники уже ранее работали с другим программным продуктом 1С. 1С можно настроить так, как удобно заказчику. Мы уже отказались от «1С:УТ», рассчитали полную производственную себестоимость в ERP, получили показатели по финансовому результату компании за январь и февраль 2020 года, получили всю необходимую управленческую отчетность», - сказала Ляйсира Ерошенко, бизнес архитектор Columbus.

Вскоре стартует вторая очередь. Среди ее задач: планирование и оптимизация производственного процесса, планирование закупок и продаж, бюджетирование, маркировка готовой продукции, автоматизация ОТК - учет и экспертиза брака.