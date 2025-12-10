Акрон Холдинг - Akron Holding

«Акрон Холдинг» — один из промышленных многоотраслевых холдингов полного цикла в России. Объединяет предприятия металлургии, нефтесервиса, машиностроения, кабельно-проводникового, электротехнического, полимерного, трейдингового и логистического дивизионов, перерабатывает и утилизирует вторичные ресурсы и все виды электронных отходов.