Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187139
ИКТ 14490
Организации 11239
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26488
Персоны 80843
География 2984
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2744
Мероприятия 878

Акрон Холдинг Akron Holding

Акрон Холдинг - Akron Holding

«Акрон Холдинг» — один из  промышленных многоотраслевых холдингов полного цикла в России. Объединяет предприятия металлургии, нефтесервиса, машиностроения, кабельно-проводникового, электротехнического, полимерного, трейдингового и логистического дивизионов, перерабатывает и утилизирует вторичные ресурсы и все виды электронных отходов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


10.12.2025 ИИ радикально изменил правила игры процессного офиса 1
15.10.2025 Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025 1
25.04.2025 ГК «Акрон Холдинг» внедрила PIX BI 3
31.03.2025 «Акрон Холдинг» автоматизировал управление ИТ-услугами с помощью Naumen Service Desk Pro 3
26.09.2024 «Электрощит Самара» расширяет доступ к своим закупкам с помощью B2B-Center 1
23.03.2020 «Columbus внедрила «1С: ERP» в ГК «Akron Holding» 3
02.06.2017 Аkron Holding с помощью «1С-Раруса» завершил комплексный проект на базе «1С:Управления холдингом» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 14

Акрон Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

8986 3
Naumen - Наумен 684 2
Газинформсервис - ГИС 410 2
Системы документооборота 511 1
ССТ - Специальные системы и технологии 20 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 340 1
1С-Рарус 935 1
Акрон Холдинг - Электрощит Самара 27 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 260 1
1С-Битрикс - Bitrix 620 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 129 1
BI Consult - Би Ай Консалт 18 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14232 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 80 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 256 1
Акрон ГК - Acron 61 3
ГРИНН Корпорация - МегаГРИНН 18 1
ПМХ - Промышленно-Металлургический Холдинг 13 1
Синара Банк - ДелоБанк 67 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 262 1
РЖД - Российские железные дороги 2002 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1792 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 561 1
Федеральное казначейство России 1879 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12846 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2730 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2162 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73249 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23180 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57376 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31752 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18151 2
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 400 2
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 423 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7282 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1087 1
Предпроектное обследование 87 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 935 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31977 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12344 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 591 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4902 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 692 1
Электротехника - инвертор 162 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3179 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1095 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 834 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26093 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 422 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1269 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 912 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6911 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1456 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13341 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5264 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2413 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2432 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4287 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 620 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13072 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6018 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3348 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5868 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8906 1
Microsoft Office 3953 3
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 2
1С:ERP Управление предприятием 713 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 470 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 1
1С:Бухгалтерия КОРП 57 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 185 1
Cisco Desk Pro 8 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 222 1
PIX Robotics - PIX RPA Platform 92 1
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 65 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 97 1
Руденко Владимир 7 2
Иткин Владимир 10 1
Шептун Кирилл 9 1
Буков Алексей 2 1
Малкина Светлана 1 1
Ерошенко Ляйсира 1 1
Щепоткина-Маринина Елена 1 1
Бойко Андрей 56 1
Куприянов Дмитрий 3 1
Кузнецов Ян 9 1
Соловьев Виталий 52 1
Пуртов Кирилл 50 1
Урусов Виктор 149 1
Абдрахманов Рустам 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 156876 6
Казахстан - Республика 5792 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1353 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51300 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7357 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6240 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1549 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2312 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2789 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2185 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 764 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1707 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 688 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1254 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 202 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7275 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 1
Аудит - аудиторский услуги 3111 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6108 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15125 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1760 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6408 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3225 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10305 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1953 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 422 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 479 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406326, в очереди разбора - 733009.
Создано именных указателей - 187139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще