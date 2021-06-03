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Бойко Андрей


03.06.2021 Знаковая интернет-площадка для госзакупок купила конкурента за миллиарды рублей 2
31.07.2020 Рейтинг CNews SaaS: Крупнейшие поставщики «ПО как сервиса» в России 1
22.04.2020 B2B-Center запустил облачную электронную подпись 2
02.12.2019 «Макфа» внедрила облачный сервис B2B-Center для управления справочником закупки 1
07.10.2019 «Русагро» запустил бесплатную онлайн-аккредитацию поставщиков на базе площадки B2B-Center 1
16.09.2019 Банк «Уралсиб» запустил электронную торговую площадку на базе B2B-Center 1
16.07.2019 Рынок SaaS вырос более чем на треть 3
25.12.2018 «Росатом» открыл интернет-магазин для малых закупок 1
17.12.2018 Поставки IaaS и SaaS установили новые рекорды 1
05.02.2018 Selectel запустила электронную площадку для закупок на базе B2B-Center 1
25.02.2014 Объем торгов в системе B2B-Center по итогам 2013 г. увеличился почти в полтора раза 1
30.07.2013 «Саранскгорводоканал» перешел на электронные закупки в B2B-Center 1
15.07.2013 Водоканал Ростова-на-Дону вышел на электронную торговую площадку B2B-Center 1
09.07.2013 Количество торгов в системе торговли B2B-Center увеличилось на 25% 1
22.04.2013 «Интегра» перевела закупки в электронную систему B2B-Center 1
13.03.2013 «JTI Россия» приступила к электронным торгам в системе B2B-Center 1
20.02.2013 «Объединенные автомобильные технологии» перешли на электронную форму закупок 1
13.02.2013 «Группа ГАЗ» перешла на электронные закупки в системе B2B-Center 1
31.01.2013 «Энергопром» запустил электронную торговую площадку 1
17.12.2012 B2B-Center внедрил технологию защиты информации в области электронных торгов 1
17.10.2012 Совокупный объем торговых процедур в системе B2B-Center превысил 2,2 трлн руб. 1
12.10.2012 Информация о закупках клиентов B2B-Center автоматически выгружена на сайт Zakupki.gov.ru 1
19.07.2012 Объем торгов в системе B2B-Center в первом полугодии 2012 г. вырос в полтора раза 2
29.05.2012 Число зарегистрированных в системе B2B-Center сертификатов ЭЦП увеличилось на 90% 1
02.02.2012 СК «Росно» перешла на электронные закупки в системе B2B-Center 1
16.01.2012 B2B-Center: объем электронных торгов по итогам 2011 г. увеличился в 10 раз 1
14.12.2011 «Тюменьэнерго» сэкономило свыше 2 млрд руб. за счет проведения закупок в B2B-Center 1
25.10.2011 «Зарубежнефть» приступила к торгам на электронной площадке B2B-Center 1
10.10.2011 Объём электронных торгов на площадке B2B-Center за 9 месяцев 2011 г. вырос в 5 раз 1
06.04.2011 Объем торгов в системе B2B-Center в первом квартале 2011 г. вырос в 15 раз 1
01.03.2011 Клиенты В2В-Center смогут получать электронные банковские гарантии «Мострансбанка» 1
29.11.2010 Клиенты B2B-Center смогут подать заявку на получение ЭЦП в отделениях Удостоверяющего центра «СКБ Контур» 1
03.08.2010 «АвтоВАЗ» переводит закупки на электронную площадку В2В-Center 1
05.07.2010 B2B-Center: объём торгов во втором квартале 2010 г. составил 18 млрд руб. 1
26.02.2010 «МОЭСК» открыла закупки в системе B2B-moesk на 4,639 млрд руб. 1
14.07.2009 Минобороны России сэкономило треть бюджетных средств на закупках в системе B2B-Center 1
16.03.2009 Представители СМБ Санкт-Петербурга опробовали технологию электронных закупок 1

Публикаций - 37, упоминаний - 42

Бойко Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

B2B-Center - Центр развития экономики 136 10
Softline - Софтлайн 1481 3
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 2
Mindbox 11 2
Google LLC 7198 2
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 62 2
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 2
АТОЛ ГК 168 2
Selectel - Селектел 137 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
СКБ Контур 416 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 2
3799 2
RetailCRM 21 1
iiko - айко 17 1
LanKey - ЛанКей ИТ 23 1
ЛайфТелеком - Телфин 97 1
Alibaba Group 298 1
Roistat 6 1
Microsoft Corporation 11226 1
LanCloud - ЛанКлауд 36 1
Тензор 44 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 1
Онланта 75 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Э-Ком - E-Com - Электронные коммуникации 79 1
IBM 3575 1
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 1
1С-Битрикс 351 1
Stack Group - Стек Групп 109 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 1
Ланит ГК 1164 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
Русагро Группа Компаний 139 2
Уралсиб Банк 390 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Роснефть НК 367 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
АвтоВАЗ 119 1
X5 Group - Пятерочка 561 1
Совкомбанк ПАО 147 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
РТС-тендер - Электронная торговая площадка 42 1
РАО ЕЭС России ПАО 66 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 1
Макфа - Makfa 3 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 121 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 1
Virtual office - Виртуальный офис 30 1
amoCRM 39 2
Онланта OnCloud.ru 34 2
Naumen Скорозвон - сервис для холодных продаж 4 1
Rakuten Viber 429 1
Softline Cloud 10 1
Naumen ITSM365 9 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCloud - Виртуальный ЦОД 16 1
АТОЛ Онлайн-кассы 54 1
Apple macOS 935 1
Microsoft Windows 864 1
Aladdin JC-WebClient 15 1
Microsoft Office 1954 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 180 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Stack Group - M1Cloud 76 1
CloudМТS 19 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
Microsoft Office 365 769 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Microsoft Azure 1171 1
Аниканова Мария 3 2
Козловский Андрей 10 2
Токовинин Михаил 4 1
Варення Александр 1 1
Ефанова Мария 1 1
Адеев Николай 5 1
Тюрина Мария 39 1
Боровиков Иван 2 1
Самоукин Сергей 7 1
Вершков Сергей 5 1
Батлер Евгений 2 1
Лишенков Владимир 12 1
Шелеметьев Михаил 3 1
Самойлов Юрий 55 1
Балачихин Андрей 1 1
Новиков Александр 24 1
Новиков Юрий 6 1
Горохов Евгений 27 1
Рензяев Константин 26 1
Соколова Ольга 20 1
Кириченко Игорь 41 1
Макаров Алексей 49 1
Мотовилов Олег 58 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
Forbes - Форбс 442 1
CNews Analytics 1992 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 3
CNews SaaS рейтинг 15 3
Gartner 2200 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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