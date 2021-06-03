Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Бойко Андрей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 37, упоминаний - 42
Бойко Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Аниканова Мария 3 2
|Козловский Андрей 10 2
|Токовинин Михаил 4 1
|Варення Александр 1 1
|Ефанова Мария 1 1
|Адеев Николай 5 1
|Тюрина Мария 39 1
|Боровиков Иван 2 1
|Самоукин Сергей 7 1
|Вершков Сергей 5 1
|Батлер Евгений 2 1
|Лишенков Владимир 12 1
|Шелеметьев Михаил 3 1
|Самойлов Юрий 55 1
|Балачихин Андрей 1 1
|Новиков Александр 24 1
|Новиков Юрий 6 1
|Горохов Евгений 27 1
|Рензяев Константин 26 1
|Соколова Ольга 20 1
|Кириченко Игорь 41 1
|Макаров Алексей 49 1
|Мотовилов Олег 58 1
|Forbes - Форбс 442 1
|CNews Analytics 1992 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 3
|CNews SaaS рейтинг 15 3
|Gartner 2200 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770933, в очереди разбора - 674615.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770933, в очереди разбора - 674615.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru