Hoff перевел конкурентные закупки на торговую площадку B2B-Center

Сеть гипермаркетов мебели Hoff перевела конкурентные закупки на торговую площадку B2B-Center. Первые результаты: за короткое время компания провела 115 крупных тендеров на сумму свыше 805 млн руб. и до конца 2025 г. планирует увеличить объем до 5 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

Секрет успеха — в технологиях и управляемости новой платформы B2B-Center «Тендеры 2.0». Hoff использует многоэтапные закупки: настраивает несколько этапов и условия проведения для каждого, допускает участников в соответствии со своими потребностями, управляет публичностью информации для достижения лучших результатов. Важными преимуществами для компании, предопределившими выбор площадки, также стали чаты и вариативность подведения итогов. Можно выбрать одного или несколько победителей, распределить объемы между ними, назначить резервного поставщика и многое другое.

«За несколько месяцев среднее количество участников в наших процедурах на B2B-Center увеличилось с 7 до 15. Кроме того, мы значительно расширили пул поставщиков по логистике и клинингу, оперативно закрыв важные для нас категории», — отметила Елена Климова, руководитель тендерного отдела Управления поддержки бизнеса Hoff.

«Когда видишь, как ведущие компании рынка быстро получают конкретные результаты, понимаешь, что движешься в правильном направлении», — сказал Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center.

Сегодня Hoff ищет прямых производителей, поставщиков уникальных продуктов и узкопрофильных направлений. Посмотреть актуальные закупки и подать свои предложения можно на электронной торговой площадке компании.