РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли

ОИЯИ сократил срок поставки товаров до пяти дней с решением B2B-Center л закупки стандартизированной номенклатуры на базе корпоративного интернет-магазина (КИМ) – решения B2B-Center (входит в российскую электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-

«ЕвроХим» переходит на коммерческую площадку платформы В2В-РТС «ЕвроХим» выбрала технологического партнера для цифровой трансформации системы снабжения. Им стала B2B-Center – коммерческая площадка электронной торговой платформы для бизнеса и государства B

B2B-Center запускает инструмент повышения прозрачности электронных торгов Коммерческая площадка B2B-Center (входит в электронную торговую платформу «B2B-РТС») объявила о запуске инструмента повышения прозрачности электронных торгов – организаторы смогут получить статус «Суперзакупщика». М

«Очаково» автоматизирует закупки с помощью B2B-Center Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» перевел закупочные процедуры на электронную площадку B2B-Center, входящую в российскую электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС. Это часть трансформации, направленной на повышение прозрачности, автоматизацию процессов и це

Золотодобытчик «Высочайший» повысил конкуренцию среди поставщиков на площадке B2B-Center Российская золотодобывающая компания «Высочайший» (GV Gold) на 40% повысила уровень конкуренции поставщиков в своих процедурах на B2B-Center (входит в российскую электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС). Ключевыми факторами роста стали переход на обновленную площадку «Тендеры 2.0» и оптимизация за

Cosmos Hotel Group объединил закупки всех своих отелей на электронной площадке B2B-Center Гостиничный оператор Cosmos Hotel Group (Cosmos) объединил закупки всех своих отелей на электронной площадке B2B-Center (входит в электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС). Это позволило компании заключить более 60 федеральных сетевых контрактов по фиксированным ценам, а также

«Мангазея Майнинг» переходит на новый уровень цифровизации закупок с B2B-Center Одно из крупнейших золотодобывающих предприятий Забайкальского края «Мангазея Майнинг» расширило сотрудничество с B2B-Center (входит в электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС) для перехода на более зрелый уровень цифровизации закупок. В 2025 г. компания на 51% увеличила количество

«Еврострой» запустила брендированную площадку для проведения торгов на базе B2B-Center Девелопер ГК «Еврострой» перевела закупки на электронную площадку B2B-Center (входит в российскую электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС), на базе которой создана брендированная корпоративная торговая площадка, где в едином цифровом

SRM-система B2B-Center стала стандартом для закупок крупнейших предприятий России Российские предприятия нарастили операционную активность на платформе для сквозной автоматизации закупок B2B Altis, разработанной B2B-Center (входит в российскую электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС). По итогам 2025 г. количество проведенных через систему процедур выросло на 45% по сравнению с

B2B-Center представил ИИ-функционал на обновленной платформе «Тендеры 2.0» В 2025 г. на «Тендеры 2.0», обновленной площадке B2B-Center (входит в российскую платформу B2B- и B2G-торговли B2B-РТС), внедрен новый функцио

B2B-Center представил новые инструменты работы с электронной площадкой «Тендеры 2.0» для поставщиков кой «Тендеры 2.0» для поставщиков. Новый функционал автоматизирует рутинные задачи, сокращая на 20% время на работу с заявками на тендеры и минимизирует риск ошибок. Обновленная коммерческая площадка B2B-Center – «Тендеры 2.0.» предлагает 10 новых функций для оптимизации ручных операций поставщиков, от расчетов до сравнения с конкурентами, снижения рисков ошибок и контроля сроков участия в

«ЕЗ ОЦМ» ускорила закупки на 30% с «B2B-РТС» Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов («ЕЗ ОЦМ») улучшил операционные и прямые финансовые результаты за первые месяцы работы на электронной торговой площадке B2B-Center (входит в российскую платформу b2b- и b2g-торговли «В2В-РТС»). Компания сократила сроки закупочных процедур на 20–30% и увеличила число участников торгов. Об этом CNews сообщил предс

B2B-Center переводит сервисы на единую интерфейсную платформу Luma Компания B2B-Center (входит в российскую платформу b2b- и b2g-торговли «B2B-РТС») завершила масштабное обновление и перевела все сервисы и продукты на единую интерфейсную платформу собственной разработк

B2B-Center представил первое российское решение для онлайн-мониторинга поставок чески важных заказов. Теперь заказчику в реальном времени видны все нужные ему контрольные точки: от подписания документов до производства и поступления на склад. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center. После подписания контракта заказчик часто не знает, что происходит на производстве, в логистике, на таможне, опираясь лишь на дату исполнения контракта. С новым сервисом B2B-Cent

Закупка – без тендера: B2B-Center запустил упрощенную закупку без конкурсной документации мя на сделку между закупщиком и поставщиком до одного-двух дней. Упрощенный порядок соответствует всем требованиям прозрачности и закупочным регламентам компаний. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center. «Простая закупка» упрощает покупку товаров и услуг необходимых для поддержания ежедневной работы офиса или производства: канцелярии, запчастей, расходных материалов, клининга, ремон

Решения B2B-Center признаны CNews лидерами импортозамещения в корпоративном ПО егментах карты «Корпоративное ПО»: системы управления закупками и поставщиками (SRM), управление мастер-данными и отраслевые решения. По мнению профессионального сообщества и экспертов, разработанное B2B-Center решение для сквозных закупок B2B Altis — одно из лучших на российском рынке. Решение создано на основе технологий искусственного интеллекта и состоит из отдельных модулей, позволяющи

Решение B2B-Center в сегменте SRM-платформ стало победителем CNews Awards 2025 Облачное решение B2B Altis, разработанное B2B-Center (входит в российскую цифровую платформу закупок и продаж B2B-РТС), стало победителем CNews Awards 2025 в номинации «SRM-решение для российского рынка: продукт года». Решение включено

Закупки на B2B-Center стали частью стратегии цифровой трансформации ГК «Свеза» Многопрофильный холдинг «Свеза», участник российского лесопромышленного комплекса, выбрал технологического партнера для развития цифровых решений в сфере закупок. B2B-Center, входящий в ИТ-платформу B2B-PTC, станет частью стратегии цифровой трансформации группы. Планируемый объем закупок на B2B-Center, в зависимости от параметров инвестиционной пр

«Альфа-Лизинг» переведет 80% закупок на цифровую платформу B2B-Center Компания «Альфа-Лизинг» переводит до 80% своих закупок на B2B-Center (является частью ИТ-платформы B2B-PTC). Компания нацелена на повышение эффективности и прозрачности закупок для 76 офисов по всей стране, оптимизацию их планирования, а также выстраи

Hoff перевел конкурентные закупки на торговую площадку B2B-Center Сеть гипермаркетов мебели Hoff перевела конкурентные закупки на торговую площадку B2B-Center. Первые результаты: за короткое время компания провела 115 крупных тендеров на сумму свыше 805 млн руб. и до конца 2025 г. планирует увеличить объем до 5 млрд руб. Об этом CNews сооб

ГК «Сладкая жизнь» перевела закупки на платформу B2B-Center Группа компаний «Сладкая жизнь», федеральная сеть и поставщик продуктов питания, перевела закупки на платформу B2B-Center. Цель – повышение управляемости закупочных процессов, а также обеспечение бесперебойной работы всех магазинов, ресторанов, производственных предприятий и логистических центров в 27 р

Единое решение для цифровой трансформации: B2B-Center и СБК объединили экспертизу нерстве. Компании предлагают рынку совместный продукт, который объединит управление нормативно-справочной информацией (НСИ) и внедрение отечественной ERP-системы. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center. В рамках такого партнерства все совместные проекты B2B-Center и СБК будут идти параллельно, каждый фокусируется на своей зоне ответственности, не дублируя функции. На старте

B2B-Center синхронизировал справочник ЗРК «Омчак» с MDM-системой компании-партнера ЗРК «Омчак» разрабатывает месторождение Верхне-Алиинское в Забайкальском крае. Для более тесной интеграции в процессы партнера «Омчак» с помощью B2B-Center синхронизировал справочные базы данных двух компаний. Согласованность повысит эффективность взаимодействия и упростит планирование совместных работ. Об этом CNews сообщили представит

Полезные ископаемые и полезные закупки: «Земтек» перевел процедуры на B2B-Center горных работ до поддержки жизнедеятельности месторождений. Чтобы повысить скорость и эффективность рабочих процессов, «Земтек» перевел закупки всех компаний холдинга на электронную торговую площадку B2B-Center. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center. При выборе ЭТП предприятию была важна репутация партнера на рынке, функциональность и скорость интеграции с внутренними систе

Ритейл провел на B2B-Center 11 тыс. закупочных процедур В 2024 г. компании розничной торговли провели на электронной торговой площадке B2B-Center около 11 тыс. закупочных процедур. Сумма торгов превысила 1 трлн руб., что на 23,7

Российский бизнес увеличил объемы закупок через цифровые платформы По итогам 2024 г. российский рынок электронных торгов показал уверенный рост. На цифровой платформе для закупок коммерческого сектора B2B-Center, входящей в группу ИТ-компаний наряду с «РТС-тендер» и ОТС, в 2024 г. прошло более 240 тыс. процедур на сумму свыше семи трлн руб. Объем торгов увеличился на 33,5%, число процедур вы

Агрохолдинги инвестируют в онлайн: B2B-Center фиксирует рост объема закупок отрасли на 63% В 2024 г. компании агропромышленного комплекса наращивали объемы закупок на электронной торговой площадке B2B-Center. За год они провели около 27 тыс. торговых процедур на общую сумму свыше 1 трлн руб. – это на 63% больше закупочных объемов в 2023 г. Об этом CNews сообщили представители B2B-Cent

Онлайн-бум в металлургии: объем закупок отрасли в 2024 г. на B2B-Center вырос на 51% ивает объемы онлайн-закупок. В 2024 г. предприятия отрасли провели на электронной торговой площадке B2B-Center более 54 тыс. закупок на общую сумму свыше 960 млрд руб. По сравнению с 2023 г. ро

«Фабрика здорового питания» автоматизировала закупки с B2B-Center питания», производитель по направлениям сырьевого, кулинарного, кондитерского и хлебобулочного производства в Уральском регионе, перевела свои закупочные процессы на электронную торговую площадку от B2B-Center. Этот шаг направлен на оптимизацию работы с поставщиками, повышение прозрачности и снижение затрат. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center. При выборе торговой площад

На B2B-Center вышел хоккейный клуб из Татарстана е. Клуб основан в 1968 г. и базируется в Нижнекамске Республики Татарстан. Для обеспечения потребностей ХК «Нефтехимик», МХК «Реактор» и ДЮСШ «Нефтехимик» Клуб регулярно закупает на торговой площадке B2B-Center различные категории товаров и услуг: хоккейную форму, экипировку и спортивную одежду, электронику и оргтехнику, канцелярские и хозяйственные товары, электрическое и сантехническое об

«Колмар» с помощью B2B-Center создает единое цифровое пространство для закупок нг планирует объединить все закупочные функции в едином пространстве на базе пакета готовых решений B2B-Center — «ЭТП Плюс». Об этом CNews сообщили представители B2B-Center. Одним из пер

Минцифры признало B2B Altis заменой SAP Ariba й иностранной SAP Ariba. Платформа стала первым российским SRM-решением, функциональные характеристики которого полностью соответствуют продуктам мирового уровня. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center. B2B Altis состоит из готовых облачных модулей, обеспечивающих сквозной закупочный процесс: от заявки внутреннего заказчика и оценки поставщика до поставки товаров и выполнения работ

УК «ЛАМА» трансформирует закупки с B2B-Center купок, а также работы с поставщиками компания запустила корпоративную торговую площадку на базе ЭТП B2B-Center. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center. В число главных приоритет

Linx оптимизирует закупки на ЭТП B2B-Center Провайдер облачных решений и услуг Linx перевел закупки на ЭТП B2B-Center. Выход на площадку обеспечил удобство проведения закупочных процедур за счет прост

«Малая нефтяная компания Татарстана» автоматизирует закупки с помощью B2B-Center ксные услуги в сфере добычи нефти и газа на территории Республики Татарстан. Перевод закупок на ЭТП B2B-Center позволил минимизировать расходы на привлечение новых поставщиков и повысить конкур

«КСА ДОЙТАГ Раша» расширяет сферу закупок с помощью B2B-Center Буровой подрядчик «КСА ДОЙТАГ Раша» перевел электронные закупки на платформу B2B-Center. При выборе площадки для компании были важны понятный интерфейс с простой навигацией, возможность легкого обучения персонала и гибкость настроек под индивидуальные задачи. Об этом CN

«КНТ Групп» переводит 90% закупок на B2B-Center ров для нефтехимической и газовой промышленности, перевела закупки на электронную торговую площадку B2B-Center. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center. При выборе ЭТП компания о

«Электрощит Самара» расширяет доступ к своим закупкам с помощью B2B-Center нять участие в торгах может любая зарегистрированная компания. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center. «Электрощит Самара» входит в состав ГК «Акрон Холдинг» — системообразующего верти

ГК «ПИР» преобразует систему закупок с помощью ЭТП B2B-Center Официальный дистрибьютор тяжелой карьерной техники SANY группа компаний «ПИР» автоматизирует закупки с помощью корпоративной ЭТП на базе B2B-Center. Перевод процедур в электронный формат будет способствовать расширению пула поставщиков и упрощению системы закупок. Компания занимается продажей и обслуживанием тяжелой карьерной те