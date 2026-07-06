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РТС-тендер B2B-Center Центр развития экономики Единая система электронной торговли
B2B-Center — российская компания, входящая в группу B2B-РТС, которая объединяет также «РТС-тендер» и ОТС. Группа позиционируется как единая система электронной торговли и центр развития экономики, предоставляя цифровые решения для автоматизации закупок и продаж в коммерческом секторе. B2B-Center разрабатывает и внедряет облачную платформу B2B Altis, признанную Минцифры России отечественной альтернативой SAP Ariba и включённую в Реестр российского ПО. Решение охватывает полный цикл закупок — от заявки до оплаты — и состоит из модулей, работающих как единая система (S2P-концепция) или автономно. Платформа использует технологии искусственного интеллекта, включая ИИ-помощника закупок, и получила статус ИИ-решения от Минцифры.
Компания предлагает электронные торговые площадки (ЭТП), корпоративные интернет-магазины (КИМ) с функцией «Двойной отбор», а также брендированные площадки под заказчика. Среди клиентов — «Металлоинвест», «Напитки Вместе» (ex-AB InBev Efes), «Уралхим», ГК «Свеза», «Альфа-Лизинг», Hoff, «Сладкая жизнь», «Колмар», «Лукойл-Ухтанефтепереработка», НСПК, «Русэлпром», «ТМХ Технологии» и другие.
Конкурирующие компании на рынке электронных закупок и SRM-решений в России:
- СберЛизинг / СберБизнес (платформа «СберЗакупки»)
- ЭТП «Росэлторг»
- АО «ЕЭТП» (Единая электронная торговая площадка)
- АО «Сбербанк-АСТ»
- «Тендер-Про»
- «ТЭК-Торг»
- «Агентство стратегических инициатив» (платформа «Госзакупки» для госсектора)
- «1С:Управление закупками»
- «Комплексные решения» (КР-ИТ)
- «Электронные торги» (группа компаний «РТС» — не путать с B2B-РТС)
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СОБЫТИЯ
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|06.07.2026
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ОИЯИ сократил срок поставки товаров до пяти дней с решением B2B-Center
л закупки стандартизированной номенклатуры на базе корпоративного интернет-магазина (КИМ) – решения B2B-Center (входит в российскую электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-
|01.07.2026
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«ЕвроХим» переходит на коммерческую площадку платформы В2В-РТС
«ЕвроХим» выбрала технологического партнера для цифровой трансформации системы снабжения. Им стала B2B-Center – коммерческая площадка электронной торговой платформы для бизнеса и государства B
|23.06.2026
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B2B-Center запускает инструмент повышения прозрачности электронных торгов
Коммерческая площадка B2B-Center (входит в электронную торговую платформу «B2B-РТС») объявила о запуске инструмента повышения прозрачности электронных торгов – организаторы смогут получить статус «Суперзакупщика». М
|15.06.2026
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«Очаково» автоматизирует закупки с помощью B2B-Center
Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» перевел закупочные процедуры на электронную площадку B2B-Center, входящую в российскую электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС. Это часть трансформации, направленной на повышение прозрачности, автоматизацию процессов и це
|12.05.2026
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Золотодобытчик «Высочайший» повысил конкуренцию среди поставщиков на площадке B2B-Center
Российская золотодобывающая компания «Высочайший» (GV Gold) на 40% повысила уровень конкуренции поставщиков в своих процедурах на B2B-Center (входит в российскую электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС). Ключевыми факторами роста стали переход на обновленную площадку «Тендеры 2.0» и оптимизация за
|05.05.2026
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Cosmos Hotel Group объединил закупки всех своих отелей на электронной площадке B2B-Center
Гостиничный оператор Cosmos Hotel Group (Cosmos) объединил закупки всех своих отелей на электронной площадке B2B-Center (входит в электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС). Это позволило компании заключить более 60 федеральных сетевых контрактов по фиксированным ценам, а также
|13.04.2026
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«Мангазея Майнинг» переходит на новый уровень цифровизации закупок с B2B-Center
Одно из крупнейших золотодобывающих предприятий Забайкальского края «Мангазея Майнинг» расширило сотрудничество с B2B-Center (входит в электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС) для перехода на более зрелый уровень цифровизации закупок. В 2025 г. компания на 51% увеличила количество
|19.03.2026
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«Еврострой» запустила брендированную площадку для проведения торгов на базе B2B-Center
Девелопер ГК «Еврострой» перевела закупки на электронную площадку B2B-Center (входит в российскую электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС), на базе которой создана брендированная корпоративная торговая площадка, где в едином цифровом
|04.03.2026
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SRM-система B2B-Center стала стандартом для закупок крупнейших предприятий России
Российские предприятия нарастили операционную активность на платформе для сквозной автоматизации закупок B2B Altis, разработанной B2B-Center (входит в российскую электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС). По итогам 2025 г. количество проведенных через систему процедур выросло на 45% по сравнению с
|17.02.2026
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B2B-Center представил ИИ-функционал на обновленной платформе «Тендеры 2.0»
В 2025 г. на «Тендеры 2.0», обновленной площадке B2B-Center (входит в российскую платформу B2B- и B2G-торговли B2B-РТС), внедрен новый функцио
|02.02.2026
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B2B-Center представил новые инструменты работы с электронной площадкой «Тендеры 2.0» для поставщиков
кой «Тендеры 2.0» для поставщиков. Новый функционал автоматизирует рутинные задачи, сокращая на 20% время на работу с заявками на тендеры и минимизирует риск ошибок. Обновленная коммерческая площадка B2B-Center – «Тендеры 2.0.» предлагает 10 новых функций для оптимизации ручных операций поставщиков, от расчетов до сравнения с конкурентами, снижения рисков ошибок и контроля сроков участия в
|29.01.2026
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«ЕЗ ОЦМ» ускорила закупки на 30% с «B2B-РТС»
Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов («ЕЗ ОЦМ») улучшил операционные и прямые финансовые результаты за первые месяцы работы на электронной торговой площадке B2B-Center (входит в российскую платформу b2b- и b2g-торговли «В2В-РТС»). Компания сократила сроки закупочных процедур на 20–30% и увеличила число участников торгов. Об этом CNews сообщил предс
|26.01.2026
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B2B-Center переводит сервисы на единую интерфейсную платформу Luma
Компания B2B-Center (входит в российскую платформу b2b- и b2g-торговли «B2B-РТС») завершила масштабное обновление и перевела все сервисы и продукты на единую интерфейсную платформу собственной разработк
|24.12.2025
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B2B-Center представил первое российское решение для онлайн-мониторинга поставок
чески важных заказов. Теперь заказчику в реальном времени видны все нужные ему контрольные точки: от подписания документов до производства и поступления на склад. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center. После подписания контракта заказчик часто не знает, что происходит на производстве, в логистике, на таможне, опираясь лишь на дату исполнения контракта. С новым сервисом B2B-Cent
|19.12.2025
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Закупка – без тендера: B2B-Center запустил упрощенную закупку без конкурсной документации
мя на сделку между закупщиком и поставщиком до одного-двух дней. Упрощенный порядок соответствует всем требованиям прозрачности и закупочным регламентам компаний. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center. «Простая закупка» упрощает покупку товаров и услуг необходимых для поддержания ежедневной работы офиса или производства: канцелярии, запчастей, расходных материалов, клининга, ремон
|18.11.2025
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Решения B2B-Center признаны CNews лидерами импортозамещения в корпоративном ПО
егментах карты «Корпоративное ПО»: системы управления закупками и поставщиками (SRM), управление мастер-данными и отраслевые решения. По мнению профессионального сообщества и экспертов, разработанное B2B-Center решение для сквозных закупок B2B Altis — одно из лучших на российском рынке. Решение создано на основе технологий искусственного интеллекта и состоит из отдельных модулей, позволяющи
|12.11.2025
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Решение B2B-Center в сегменте SRM-платформ стало победителем CNews Awards 2025
Облачное решение B2B Altis, разработанное B2B-Center (входит в российскую цифровую платформу закупок и продаж B2B-РТС), стало победителем CNews Awards 2025 в номинации «SRM-решение для российского рынка: продукт года». Решение включено
|11.09.2025
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Закупки на B2B-Center стали частью стратегии цифровой трансформации ГК «Свеза»
Многопрофильный холдинг «Свеза», участник российского лесопромышленного комплекса, выбрал технологического партнера для развития цифровых решений в сфере закупок. B2B-Center, входящий в ИТ-платформу B2B-PTC, станет частью стратегии цифровой трансформации группы. Планируемый объем закупок на B2B-Center, в зависимости от параметров инвестиционной пр
|18.08.2025
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«Альфа-Лизинг» переведет 80% закупок на цифровую платформу B2B-Center
Компания «Альфа-Лизинг» переводит до 80% своих закупок на B2B-Center (является частью ИТ-платформы B2B-PTC). Компания нацелена на повышение эффективности и прозрачности закупок для 76 офисов по всей стране, оптимизацию их планирования, а также выстраи
|14.07.2025
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Hoff перевел конкурентные закупки на торговую площадку B2B-Center
Сеть гипермаркетов мебели Hoff перевела конкурентные закупки на торговую площадку B2B-Center. Первые результаты: за короткое время компания провела 115 крупных тендеров на сумму свыше 805 млн руб. и до конца 2025 г. планирует увеличить объем до 5 млрд руб. Об этом CNews сооб
|11.07.2025
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ГК «Сладкая жизнь» перевела закупки на платформу B2B-Center
Группа компаний «Сладкая жизнь», федеральная сеть и поставщик продуктов питания, перевела закупки на платформу B2B-Center. Цель – повышение управляемости закупочных процессов, а также обеспечение бесперебойной работы всех магазинов, ресторанов, производственных предприятий и логистических центров в 27 р
|26.06.2025
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Единое решение для цифровой трансформации: B2B-Center и СБК объединили экспертизу
нерстве. Компании предлагают рынку совместный продукт, который объединит управление нормативно-справочной информацией (НСИ) и внедрение отечественной ERP-системы. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center. В рамках такого партнерства все совместные проекты B2B-Center и СБК будут идти параллельно, каждый фокусируется на своей зоне ответственности, не дублируя функции. На старте
|27.05.2025
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B2B-Center синхронизировал справочник ЗРК «Омчак» с MDM-системой компании-партнера
ЗРК «Омчак» разрабатывает месторождение Верхне-Алиинское в Забайкальском крае. Для более тесной интеграции в процессы партнера «Омчак» с помощью B2B-Center синхронизировал справочные базы данных двух компаний. Согласованность повысит эффективность взаимодействия и упростит планирование совместных работ. Об этом CNews сообщили представит
|18.03.2025
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Полезные ископаемые и полезные закупки: «Земтек» перевел процедуры на B2B-Center
горных работ до поддержки жизнедеятельности месторождений. Чтобы повысить скорость и эффективность рабочих процессов, «Земтек» перевел закупки всех компаний холдинга на электронную торговую площадку B2B-Center. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center. При выборе ЭТП предприятию была важна репутация партнера на рынке, функциональность и скорость интеграции с внутренними систе
|12.03.2025
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Ритейл провел на B2B-Center 11 тыс. закупочных процедур
В 2024 г. компании розничной торговли провели на электронной торговой площадке B2B-Center около 11 тыс. закупочных процедур. Сумма торгов превысила 1 трлн руб., что на 23,7
|11.03.2025
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Российский бизнес увеличил объемы закупок через цифровые платформы
По итогам 2024 г. российский рынок электронных торгов показал уверенный рост. На цифровой платформе для закупок коммерческого сектора B2B-Center, входящей в группу ИТ-компаний наряду с «РТС-тендер» и ОТС, в 2024 г. прошло более 240 тыс. процедур на сумму свыше семи трлн руб. Объем торгов увеличился на 33,5%, число процедур вы
|05.03.2025
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Агрохолдинги инвестируют в онлайн: B2B-Center фиксирует рост объема закупок отрасли на 63%
В 2024 г. компании агропромышленного комплекса наращивали объемы закупок на электронной торговой площадке B2B-Center. За год они провели около 27 тыс. торговых процедур на общую сумму свыше 1 трлн руб. – это на 63% больше закупочных объемов в 2023 г. Об этом CNews сообщили представители B2B-Cent
|05.03.2025
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Онлайн-бум в металлургии: объем закупок отрасли в 2024 г. на B2B-Center вырос на 51%
ивает объемы онлайн-закупок. В 2024 г. предприятия отрасли провели на электронной торговой площадке B2B-Center более 54 тыс. закупок на общую сумму свыше 960 млрд руб. По сравнению с 2023 г. ро
|26.02.2025
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«Фабрика здорового питания» автоматизировала закупки с B2B-Center
питания», производитель по направлениям сырьевого, кулинарного, кондитерского и хлебобулочного производства в Уральском регионе, перевела свои закупочные процессы на электронную торговую площадку от B2B-Center. Этот шаг направлен на оптимизацию работы с поставщиками, повышение прозрачности и снижение затрат. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center. При выборе торговой площад
|26.12.2024
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На B2B-Center вышел хоккейный клуб из Татарстана
е. Клуб основан в 1968 г. и базируется в Нижнекамске Республики Татарстан. Для обеспечения потребностей ХК «Нефтехимик», МХК «Реактор» и ДЮСШ «Нефтехимик» Клуб регулярно закупает на торговой площадке B2B-Center различные категории товаров и услуг: хоккейную форму, экипировку и спортивную одежду, электронику и оргтехнику, канцелярские и хозяйственные товары, электрическое и сантехническое об
|11.12.2024
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«Колмар» с помощью B2B-Center создает единое цифровое пространство для закупок
нг планирует объединить все закупочные функции в едином пространстве на базе пакета готовых решений B2B-Center — «ЭТП Плюс». Об этом CNews сообщили представители B2B-Center. Одним из пер
|04.12.2024
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Минцифры признало B2B Altis заменой SAP Ariba
й иностранной SAP Ariba. Платформа стала первым российским SRM-решением, функциональные характеристики которого полностью соответствуют продуктам мирового уровня. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center. B2B Altis состоит из готовых облачных модулей, обеспечивающих сквозной закупочный процесс: от заявки внутреннего заказчика и оценки поставщика до поставки товаров и выполнения работ
|27.11.2024
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УК «ЛАМА» трансформирует закупки с B2B-Center
купок, а также работы с поставщиками компания запустила корпоративную торговую площадку на базе ЭТП B2B-Center. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center. В число главных приоритет
|18.10.2024
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Linx оптимизирует закупки на ЭТП B2B-Center
Провайдер облачных решений и услуг Linx перевел закупки на ЭТП B2B-Center. Выход на площадку обеспечил удобство проведения закупочных процедур за счет прост
|10.10.2024
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«Малая нефтяная компания Татарстана» автоматизирует закупки с помощью B2B-Center
ксные услуги в сфере добычи нефти и газа на территории Республики Татарстан. Перевод закупок на ЭТП B2B-Center позволил минимизировать расходы на привлечение новых поставщиков и повысить конкур
|08.10.2024
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«КСА ДОЙТАГ Раша» расширяет сферу закупок с помощью B2B-Center
Буровой подрядчик «КСА ДОЙТАГ Раша» перевел электронные закупки на платформу B2B-Center. При выборе площадки для компании были важны понятный интерфейс с простой навигацией, возможность легкого обучения персонала и гибкость настроек под индивидуальные задачи. Об этом CN
|01.10.2024
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«КНТ Групп» переводит 90% закупок на B2B-Center
ров для нефтехимической и газовой промышленности, перевела закупки на электронную торговую площадку B2B-Center. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center. При выборе ЭТП компания о
|26.09.2024
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«Электрощит Самара» расширяет доступ к своим закупкам с помощью B2B-Center
нять участие в торгах может любая зарегистрированная компания. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center. «Электрощит Самара» входит в состав ГК «Акрон Холдинг» — системообразующего верти
|10.09.2024
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ГК «ПИР» преобразует систему закупок с помощью ЭТП B2B-Center
Официальный дистрибьютор тяжелой карьерной техники SANY группа компаний «ПИР» автоматизирует закупки с помощью корпоративной ЭТП на базе B2B-Center. Перевод процедур в электронный формат будет способствовать расширению пула поставщиков и упрощению системы закупок. Компания занимается продажей и обслуживанием тяжелой карьерной те
|16.07.2024
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B2B-Center и Novardis подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Разработчик ИТ-решений в сфере закупок и продаж B2B-Center и системный интегратор Novardis подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании реализуют совместные проекты для продвижения системы сквозного закупочного процесса B2B Al
РТС-тендер и организации, системы, технологии, персоны:
|Бойко Андрей 56 52
|Дегтярев Алексей 58 28
|Громкова Ольга 28 27
|Бойко Александр 24 15
|Мышкин Андрей 8 8
|Trelewicz Jennifer - Трелевич Дженнифер 16 6
|Билялова Дина 5 5
|Белоусов Сергей 254 5
|Строгий Максим 16 4
|Тяньшу Сунь 7 4
|Лавриков Илья 10 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Лысенко Эдуард 317 4
|Халяпин Сергей 96 4
|Растопшин Павел 54 4
|Федечкин Эдуард 58 4
|Воробьев Александр 42 4
|Лишенков Владимир 18 4
|Попов Григорий 25 4
|Ведехин Игорь 41 4
|Николаев Евгений 19 4
|Шилина Мария 15 4
|Широких Алексей 72 4
|Паринов Олег 11 4
|Аксенова Юлия 12 4
|Грициенко Андрей 8 3
|Thébault Christophe - Кристоф Тибо 6 3
|Комиссаров Владимир 5 3
|Жуйков Вячеслав 5 3
|Шостак Кайл 3 3
|Вольфсон Ася 5 3
|Мендус Наталья 5 3
|Натрусов Артем 313 3
|Богданов Кирилл 112 3
|Галицкий Александр 123 3
|Садовенко Илья 65 3
|Халин Дмитрий 56 3
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 3
|Сыкулев Андрей 85 3
|Реймер Денис 54 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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