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РТС-тендер B2B-Center Центр развития экономики Единая система электронной торговли

РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли

B2B-Center — российская компания, входящая в группу B2B-РТС, которая объединяет также «РТС-тендер» и ОТС. Группа позиционируется как единая система электронной торговли и центр развития экономики, предоставляя цифровые решения для автоматизации закупок и продаж в коммерческом секторе. B2B-Center разрабатывает и внедряет облачную платформу B2B Altis, признанную Минцифры России отечественной альтернативой SAP Ariba и включённую в Реестр российского ПО. Решение охватывает полный цикл закупок — от заявки до оплаты — и состоит из модулей, работающих как единая система (S2P-концепция) или автономно. Платформа использует технологии искусственного интеллекта, включая ИИ-помощника закупок, и получила статус ИИ-решения от Минцифры.

Компания предлагает электронные торговые площадки (ЭТП), корпоративные интернет-магазины (КИМ) с функцией «Двойной отбор», а также брендированные площадки под заказчика. Среди клиентов — «Металлоинвест», «Напитки Вместе» (ex-AB InBev Efes), «Уралхим», ГК «Свеза», «Альфа-Лизинг», Hoff, «Сладкая жизнь», «Колмар», «Лукойл-Ухтанефтепереработка», НСПК, «Русэлпром», «ТМХ Технологии» и другие.

Конкурирующие компании на рынке электронных закупок и SRM-решений в России:

  1. СберЛизинг / СберБизнес (платформа «СберЗакупки»)
  2. ЭТП «Росэлторг»
  3. АО «ЕЭТП» (Единая электронная торговая площадка)
  4. АО «Сбербанк-АСТ»
  5. «Тендер-Про»
  6. «ТЭК-Торг»
  7. «Агентство стратегических инициатив» (платформа «Госзакупки» для госсектора)
  8. «1С:Управление закупками»
  9. «Комплексные решения» (КР-ИТ)
  10. «Электронные торги» (группа компаний «РТС» — не путать с B2B-РТС)

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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06.07.2026 ОИЯИ сократил срок поставки товаров до пяти дней с решением B2B-Center

л закупки стандартизированной номенклатуры на базе корпоративного интернет-магазина (КИМ) – решения B2B-Center (входит в российскую электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-
01.07.2026 «ЕвроХим» переходит на коммерческую площадку платформы В2В-РТС

«ЕвроХим» выбрала технологического партнера для цифровой трансформации системы снабжения. Им стала B2B-Center – коммерческая площадка электронной торговой платформы для бизнеса и государства B
23.06.2026 B2B-Center запускает инструмент повышения прозрачности электронных торгов

Коммерческая площадка B2B-Center (входит в электронную торговую платформу «B2B-РТС») объявила о запуске инструмента повышения прозрачности электронных торгов – организаторы смогут получить статус «Суперзакупщика». М
15.06.2026 «Очаково» автоматизирует закупки с помощью B2B-Center

Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» перевел закупочные процедуры на электронную площадку B2B-Center, входящую в российскую электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС. Это часть трансформации, направленной на повышение прозрачности, автоматизацию процессов и це
12.05.2026 Золотодобытчик «Высочайший» повысил конкуренцию среди поставщиков на площадке B2B-Center

Российская золотодобывающая компания «Высочайший» (GV Gold) на 40% повысила уровень конкуренции поставщиков в своих процедурах на B2B-Center (входит в российскую электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС). Ключевыми факторами роста стали переход на обновленную площадку «Тендеры 2.0» и оптимизация за
05.05.2026 Cosmos Hotel Group объединил закупки всех своих отелей на электронной площадке B2B-Center

Гостиничный оператор Cosmos Hotel Group (Cosmos) объединил закупки всех своих отелей на электронной площадке B2B-Center (входит в электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС). Это позволило компании заключить более 60 федеральных сетевых контрактов по фиксированным ценам, а также

13.04.2026 «Мангазея Майнинг» переходит на новый уровень цифровизации закупок с B2B-Center

Одно из крупнейших золотодобывающих предприятий Забайкальского края «Мангазея Майнинг» расширило сотрудничество с B2B-Center (входит в электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС) для перехода на более зрелый уровень цифровизации закупок. В 2025 г. компания на 51% увеличила количество

19.03.2026 «Еврострой» запустила брендированную площадку для проведения торгов на базе B2B-Center

Девелопер ГК «Еврострой» перевела закупки на электронную площадку B2B-Center (входит в российскую электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС), на базе которой создана брендированная корпоративная торговая площадка, где в едином цифровом

04.03.2026 SRM-система B2B-Center стала стандартом для закупок крупнейших предприятий России

Российские предприятия нарастили операционную активность на платформе для сквозной автоматизации закупок B2B Altis, разработанной B2B-Center (входит в российскую электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС). По итогам 2025 г. количество проведенных через систему процедур выросло на 45% по сравнению с

17.02.2026 B2B-Center представил ИИ-функционал на обновленной платформе «Тендеры 2.0»

В 2025 г. на «Тендеры 2.0», обновленной площадке B2B-Center (входит в российскую платформу B2B- и B2G-торговли B2B-РТС), внедрен новый функцио
02.02.2026 B2B-Center представил новые инструменты работы с электронной площадкой «Тендеры 2.0» для поставщиков

кой «Тендеры 2.0» для поставщиков. Новый функционал автоматизирует рутинные задачи, сокращая на 20% время на работу с заявками на тендеры и минимизирует риск ошибок. Обновленная коммерческая площадка B2B-Center – «Тендеры 2.0.» предлагает 10 новых функций для оптимизации ручных операций поставщиков, от расчетов до сравнения с конкурентами, снижения рисков ошибок и контроля сроков участия в

29.01.2026 «ЕЗ ОЦМ» ускорила закупки на 30% с «B2B-РТС»

Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов («ЕЗ ОЦМ») улучшил операционные и прямые финансовые результаты за первые месяцы работы на электронной торговой площадке B2B-Center (входит в российскую платформу b2b- и b2g-торговли «В2В-РТС»). Компания сократила сроки закупочных процедур на 20–30% и увеличила число участников торгов. Об этом CNews сообщил предс
26.01.2026 B2B-Center переводит сервисы на единую интерфейсную платформу Luma

Компания B2B-Center (входит в российскую платформу b2b- и b2g-торговли «B2B-РТС») завершила масштабное обновление и перевела все сервисы и продукты на единую интерфейсную платформу собственной разработк
24.12.2025 B2B-Center представил первое российское решение для онлайн-мониторинга поставок

чески важных заказов. Теперь заказчику в реальном времени видны все нужные ему контрольные точки: от подписания документов до производства и поступления на склад. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center. После подписания контракта заказчик часто не знает, что происходит на производстве, в логистике, на таможне, опираясь лишь на дату исполнения контракта. С новым сервисом B2B-Cent
19.12.2025 Закупка – без тендера: B2B-Center запустил упрощенную закупку без конкурсной документации

мя на сделку между закупщиком и поставщиком до одного-двух дней. Упрощенный порядок соответствует всем требованиям прозрачности и закупочным регламентам компаний. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center. «Простая закупка» упрощает покупку товаров и услуг необходимых для поддержания ежедневной работы офиса или производства: канцелярии, запчастей, расходных материалов, клининга, ремон
18.11.2025 Решения B2B-Center признаны CNews лидерами импортозамещения в корпоративном ПО

егментах карты «Корпоративное ПО»: системы управления закупками и поставщиками (SRM), управление мастер-данными и отраслевые решения. По мнению профессионального сообщества и экспертов, разработанное B2B-Center решение для сквозных закупок B2B Altis — одно из лучших на российском рынке. Решение создано на основе технологий искусственного интеллекта и состоит из отдельных модулей, позволяющи
12.11.2025 Решение B2B-Center в сегменте SRM-платформ стало победителем CNews Awards 2025

Облачное решение B2B Altis, разработанное B2B-Center (входит в российскую цифровую платформу закупок и продаж B2B-РТС), стало победителем CNews Awards 2025 в номинации «SRM-решение для российского рынка: продукт года». Решение включено
11.09.2025 Закупки на B2B-Center стали частью стратегии цифровой трансформации ГК «Свеза»

Многопрофильный холдинг «Свеза», участник российского лесопромышленного комплекса, выбрал технологического партнера для развития цифровых решений в сфере закупок. B2B-Center, входящий в ИТ-платформу B2B-PTC, станет частью стратегии цифровой трансформации группы. Планируемый объем закупок на B2B-Center, в зависимости от параметров инвестиционной пр
18.08.2025 «Альфа-Лизинг» переведет 80% закупок на цифровую платформу B2B-Center

Компания «Альфа-Лизинг» переводит до 80% своих закупок на B2B-Center (является частью ИТ-платформы B2B-PTC). Компания нацелена на повышение эффективности и прозрачности закупок для 76 офисов по всей стране, оптимизацию их планирования, а также выстраи
14.07.2025 Hoff перевел конкурентные закупки на торговую площадку B2B-Center

Сеть гипермаркетов мебели Hoff перевела конкурентные закупки на торговую площадку B2B-Center. Первые результаты: за короткое время компания провела 115 крупных тендеров на сумму свыше 805 млн руб. и до конца 2025 г. планирует увеличить объем до 5 млрд руб. Об этом CNews сооб
11.07.2025 ГК «Сладкая жизнь» перевела закупки на платформу B2B-Center

Группа компаний «Сладкая жизнь», федеральная сеть и поставщик продуктов питания, перевела закупки на платформу B2B-Center. Цель – повышение управляемости закупочных процессов, а также обеспечение бесперебойной работы всех магазинов, ресторанов, производственных предприятий и логистических центров в 27 р
26.06.2025 Единое решение для цифровой трансформации: B2B-Center и СБК объединили экспертизу

нерстве. Компании предлагают рынку совместный продукт, который объединит управление нормативно-справочной информацией (НСИ) и внедрение отечественной ERP-системы. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center. В рамках такого партнерства все совместные проекты B2B-Center и СБК будут идти параллельно, каждый фокусируется на своей зоне ответственности, не дублируя функции. На старте

27.05.2025 B2B-Center синхронизировал справочник ЗРК «Омчак» с MDM-системой компании-партнера

ЗРК «Омчак» разрабатывает месторождение Верхне-Алиинское в Забайкальском крае. Для более тесной интеграции в процессы партнера «Омчак» с помощью B2B-Center синхронизировал справочные базы данных двух компаний. Согласованность повысит эффективность взаимодействия и упростит планирование совместных работ. Об этом CNews сообщили представит
18.03.2025 Полезные ископаемые и полезные закупки: «Земтек» перевел процедуры на B2B-Center

горных работ до поддержки жизнедеятельности месторождений. Чтобы повысить скорость и эффективность рабочих процессов, «Земтек» перевел закупки всех компаний холдинга на электронную торговую площадку B2B-Center. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center. При выборе ЭТП предприятию была важна репутация партнера на рынке, функциональность и скорость интеграции с внутренними систе
12.03.2025 Ритейл провел на B2B-Center 11 тыс. закупочных процедур

В 2024 г. компании розничной торговли провели на электронной торговой площадке B2B-Center около 11 тыс. закупочных процедур. Сумма торгов превысила 1 трлн руб., что на 23,7
11.03.2025 Российский бизнес увеличил объемы закупок через цифровые платформы

По итогам 2024 г. российский рынок электронных торгов показал уверенный рост. На цифровой платформе для закупок коммерческого сектора B2B-Center, входящей в группу ИТ-компаний наряду с «РТС-тендер» и ОТС, в 2024 г. прошло более 240 тыс. процедур на сумму свыше семи трлн руб. Объем торгов увеличился на 33,5%, число процедур вы
05.03.2025 Агрохолдинги инвестируют в онлайн: B2B-Center фиксирует рост объема закупок отрасли на 63%

В 2024 г. компании агропромышленного комплекса наращивали объемы закупок на электронной торговой площадке B2B-Center. За год они провели около 27 тыс. торговых процедур на общую сумму свыше 1 трлн руб. – это на 63% больше закупочных объемов в 2023 г. Об этом CNews сообщили представители B2B-Cent
05.03.2025 Онлайн-бум в металлургии: объем закупок отрасли в 2024 г. на B2B-Center вырос на 51%

ивает объемы онлайн-закупок. В 2024 г. предприятия отрасли провели на электронной торговой площадке B2B-Center более 54 тыс. закупок на общую сумму свыше 960 млрд руб. По сравнению с 2023 г. ро
26.02.2025 «Фабрика здорового питания» автоматизировала закупки с B2B-Center

питания», производитель по направлениям сырьевого, кулинарного, кондитерского и хлебобулочного производства в Уральском регионе, перевела свои закупочные процессы на электронную торговую площадку от B2B-Center. Этот шаг направлен на оптимизацию работы с поставщиками, повышение прозрачности и снижение затрат. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center. При выборе торговой площад
26.12.2024 На B2B-Center вышел хоккейный клуб из Татарстана

е. Клуб основан в 1968 г. и базируется в Нижнекамске Республики Татарстан. Для обеспечения потребностей ХК «Нефтехимик», МХК «Реактор» и ДЮСШ «Нефтехимик» Клуб регулярно закупает на торговой площадке B2B-Center различные категории товаров и услуг: хоккейную форму, экипировку и спортивную одежду, электронику и оргтехнику, канцелярские и хозяйственные товары, электрическое и сантехническое об
11.12.2024 «Колмар» с помощью B2B-Center создает единое цифровое пространство для закупок

нг планирует объединить все закупочные функции в едином пространстве на базе пакета готовых решений B2B-Center — «ЭТП Плюс». Об этом CNews сообщили представители B2B-Center. Одним из пер
04.12.2024 Минцифры признало B2B Altis заменой SAP Ariba

й иностранной SAP Ariba. Платформа стала первым российским SRM-решением, функциональные характеристики которого полностью соответствуют продуктам мирового уровня. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center. B2B Altis состоит из готовых облачных модулей, обеспечивающих сквозной закупочный процесс: от заявки внутреннего заказчика и оценки поставщика до поставки товаров и выполнения работ
27.11.2024 УК «ЛАМА» трансформирует закупки с B2B-Center

купок, а также работы с поставщиками компания запустила корпоративную торговую площадку на базе ЭТП B2B-Center. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center. В число главных приоритет
18.10.2024 Linx оптимизирует закупки на ЭТП B2B-Center

Провайдер облачных решений и услуг Linx перевел закупки на ЭТП B2B-Center. Выход на площадку обеспечил удобство проведения закупочных процедур за счет прост
10.10.2024 «Малая нефтяная компания Татарстана» автоматизирует закупки с помощью B2B-Center

ксные услуги в сфере добычи нефти и газа на территории Республики Татарстан. Перевод закупок на ЭТП B2B-Center позволил минимизировать расходы на привлечение новых поставщиков и повысить конкур
08.10.2024 «КСА ДОЙТАГ Раша» расширяет сферу закупок с помощью B2B-Center

Буровой подрядчик «КСА ДОЙТАГ Раша» перевел электронные закупки на платформу B2B-Center. При выборе площадки для компании были важны понятный интерфейс с простой навигацией, возможность легкого обучения персонала и гибкость настроек под индивидуальные задачи. Об этом CN
01.10.2024 «КНТ Групп» переводит 90% закупок на B2B-Center

ров для нефтехимической и газовой промышленности, перевела закупки на электронную торговую площадку B2B-Center. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center. При выборе ЭТП компания о
26.09.2024 «Электрощит Самара» расширяет доступ к своим закупкам с помощью B2B-Center

нять участие в торгах может любая зарегистрированная компания. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center. «Электрощит Самара» входит в состав ГК «Акрон Холдинг» — системообразующего верти
10.09.2024 ГК «ПИР» преобразует систему закупок с помощью ЭТП B2B-Center

Официальный дистрибьютор тяжелой карьерной техники SANY группа компаний «ПИР» автоматизирует закупки с помощью корпоративной ЭТП на базе B2B-Center. Перевод процедур в электронный формат будет способствовать расширению пула поставщиков и упрощению системы закупок. Компания занимается продажей и обслуживанием тяжелой карьерной те
16.07.2024 B2B-Center и Novardis подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Разработчик ИТ-решений в сфере закупок и продаж B2B-Center и системный интегратор Novardis подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании реализуют совместные проекты для продвижения системы сквозного закупочного процесса B2B Al

Публикаций - 289, упоминаний - 414

РТС-тендер и организации, системы, технологии, персоны:

9594 21
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 14
SAP SE 5601 13
Softline - Софтлайн 3743 13
VK - Mail.ru Group 3602 13
Microsoft Corporation 25775 12
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 10
Крок - Croc 1964 9
Yandex - Яндекс 9215 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 8
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 156 8
Ростелеком 10948 7
Oracle Corporation 7074 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Alibaba Group 473 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 103 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
МегаФон 10742 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Citrix Systems 868 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 5
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 5
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 5
Nginx - Энджайникс 209 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 5
Google LLC 12688 5
Терн ГК - Tern Group 82 5
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - ЭТС АО - межотраслевая торговая система 61 5
Auchan Holding - Ашан Тех - Auchan Tech 16 4
Развитие Бизнеса / Ру 81 4
Слайдер Презентации 13 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 69 18
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 7
Альфа-Банк 1979 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 6
Совкомбанк ПАО 316 6
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 6
Runa Capital 158 6
DST Global - Digital Sky Technologies 229 6
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 34 6
Русские фонды ИГ - Проспект ИК - Проспект инвестментс - инвестиционная группа 40 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
Лента - Утконос 180 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 5
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 5
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 78 5
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 5
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 5
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы - Индилайт 39 4
КИФА АО - КИФАТО МК Торговый дом - Научно-техническое развитие КИФА СЫЛУ - Qifasilu (Bejing) Technology Development 7 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
ВкусВилл - Избёнка 216 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
Superjob - Суперджоб 858 4
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 4
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 11
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 4
Федеральное казначейство России 1949 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 3
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 3
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 2
Правительство Республики Ингушетия - органы государственной власти 15 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
НАИЗ - Национальная ассоциация институтов закупок 8 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 226
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 779 87
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 85
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 70
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 59
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 56
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 55
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 42
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 41
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 38
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 36
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 32
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 26
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 24
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 23
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3256 20
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 18
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 428 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 17
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 15
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 14
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 13
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 12
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 12
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 12
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 12
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 11
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 11
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 11
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 11
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 11
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 10
РТС-тендер - B2B-Center - B2B Altis 32 31
РТС-тендер - B2B-Center - B2B-РТС 27 20
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 19
SAP Ariba 309 11
Qsoft - amoCRM 154 6
Роснано - В2В-Роснано - B2B-Rusnano 6 5
Google Android 15243 4
Linux OS 11533 4
Microsoft Office 4170 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
Microsoft Office 365 1042 4
Apple iPhone 6 4861 4
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 285 3
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS GPT LLM-агрегатор - MWS GPT Model Hub 24 3
Microsoft Windows 16882 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 3
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 3
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 3
JetBrains - Kotlin - язык программирования 132 3
LinguaLeo 29 3
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 2
Ланит - Норбит - Norbit SRM - Norbit Supplier Relationship Management 9 2
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 2
Apple macOS 2419 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 2
Microsoft Teams - MS Teams 670 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 2
Docker - Платформа распределённых приложений 543 2
Бойко Андрей 56 52
Дегтярев Алексей 58 28
Громкова Ольга 28 27
Бойко Александр 24 15
Мышкин Андрей 8 8
Trelewicz Jennifer - Трелевич Дженнифер 16 6
Билялова Дина 5 5
Белоусов Сергей 254 5
Строгий Максим 16 4
Тяньшу Сунь 7 4
Лавриков Илья 10 4
Шадаев Максут 1210 4
Лысенко Эдуард 317 4
Халяпин Сергей 96 4
Растопшин Павел 54 4
Федечкин Эдуард 58 4
Воробьев Александр 42 4
Лишенков Владимир 18 4
Попов Григорий 25 4
Ведехин Игорь 41 4
Николаев Евгений 19 4
Шилина Мария 15 4
Широких Алексей 72 4
Паринов Олег 11 4
Аксенова Юлия 12 4
Грициенко Андрей 8 3
Thébault Christophe - Кристоф Тибо 6 3
Комиссаров Владимир 5 3
Жуйков Вячеслав 5 3
Шостак Кайл 3 3
Вольфсон Ася 5 3
Мендус Наталья 5 3
Натрусов Артем 313 3
Богданов Кирилл 112 3
Галицкий Александр 123 3
Садовенко Илья 65 3
Халин Дмитрий 56 3
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 3
Сыкулев Андрей 85 3
Реймер Денис 54 3
Россия - РФ - Российская федерация 166166 181
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19137 14
Европа 24963 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Украина 7928 7
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 5
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13820 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 4
Казахстан - Республика 6047 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 3
Европа Восточная 3138 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 3
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 3
Китай - Пекин - Beijing 1096 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 3
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 3
Москва - САО - Молжаниновский район 17 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
Япония 13807 2
Индия - Bharat 5869 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 2
Израиль 2856 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 107
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 60
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 58
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 53
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 33
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 27
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 27
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 25
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 21
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 442 21
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 17
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 17
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 13
Энергетика - Energy - Energetically 5855 13
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 11
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 11
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 11
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 10
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 10
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 9
Экономический эффект 1342 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33756 9
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 8
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 8
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 7
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 7
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Ведомости 1466 2
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Forbes - Форбс 1002 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
РИА Новости 1033 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Автокод (портал) 40 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 18
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 17
CNews SaaS рейтинг 28 9
Gartner - Гартнер 3658 6
IDC - International Data Corporation 4975 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Markets&Markets Research 113 1
Forrester Research 834 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Frost & Sullivan 207 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 29 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 4
CNews AWARDS - награда 571 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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