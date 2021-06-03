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РТС-тендер B2B-Center Центр развития экономики Единая система электронной торговли

РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли

B2B-center — электронная площадка для корпоративных закупок и продаж, облачный сервис для управления торгово-закупочной деятельностью.


03.06.2021 Знаковая интернет-площадка для госзакупок купила конкурента за миллиарды рублей
26.01.2021 ГК ФСК запустила корпоративную площадку для закупок на базе B2B-Center
07.07.2020 «Сибур» запустил онлайн-аккредитацию поставщиков на площадке B2B-Center
08.06.2020 B2B-Center запустил облачный сервис Anyport
22.04.2020 B2B-Center запустил облачную электронную подпись
02.12.2019 «Макфа» внедрила облачный сервис B2B-Center для управления справочником закупки
07.10.2019 «Русагро» запустил бесплатную онлайн-аккредитацию поставщиков на базе площадки B2B-Center
16.09.2019 Банк «Уралсиб» запустил электронную торговую площадку на базе B2B-Center
05.02.2018 Selectel запустила электронную площадку для закупок на базе B2B-Center
24.07.2017 B2B-Center автоматизировал возврат дебиторской задолженности
31.05.2017 ЕТС и B2B-Center создадут электронную торговую площадку в Казахстане
26.04.2017 Торговая сеть «Пятерочка» переводит закупки товаров и услуг на электронную площадку B2B-Center
24.04.2017 B2B-Center запустил облачное решение для управления НСИ о логистических закупках «Стан»
23.03.2017 Бот-переводчик закупок на B2B-Center привлечет иностранных поставщиков
17.03.2017 Объем электронных закупок российских компаний на площадке B2B-Center вырос в 2016 г. на 15%
20.02.2017 B2B-Center и «Бест» разработали модуль 1С «Закупки онлайн»
09.01.2017 B2B-Center оптимизировала облачный сервис «Мои поставщики»
07.11.2016 «Омск Карбон Групп» переводит закупки на электронную площадку B2B-Center
17.10.2016 B2B-Center и Nest Lab подберут партнеров для роботизации разработки месторождений
29.06.2016 Электронная площадка B2B-Center автоматически оценит участников торгов по нескольким критериям
28.03.2016 «Дальневосточная распределительная сетевая компания» около 90% закупок товаров и услуг в 2015 г. провела на площадке B2B-Center
23.03.2016 Объем интернет-закупок российских компаний в 2015 г. вырос на 22%
10.03.2016 «Кордиант» внедрил облачное решение для управления нормативно-справочной информацией
15.02.2016 «Росатом» утвердил B2B-Center в качестве площадки для проведения закупок в электронной форме
26.01.2016 B2B-Center и XBNiao создадут совместные предприятия для развития корпоративной электронной торговли между Россией и Китаем
19.01.2016 Промсвязьбанк начал выдавать электронные тендерные гарантии в системе В2В-Сenter
07.12.2015 Burger King переводит закупки в электронную форму
12.11.2015 B2B-Center и XBNiao.com договорились о стратегическом партнерстве
22.09.2015 «Росатом» приступил к работе в системе B2B-Center
14.07.2015 «Трансстрой» автоматизировал закупочные процедуры для строительства стадиона и электродепо
09.06.2015 «ВымпелКом» автоматизирует закупки при помощи независимой электронной торговой площадки
18.02.2015 B2B-Center предложил новую версию приложения «Мои торги» для iOS и Android
15.01.2015 Особый статус для СМБ упростит участие в электронных закупках госкомпаний
16.09.2014 B2B-Center выпустил приложение «Мои торги» для iPhone
01.09.2014 B2B-Center запустил новый сервис управления данными о контрагентах
30.07.2014 B2B-Center и «Альфа-Банк» упростили процедуру оплаты тарифов
15.07.2014 Более 170 тыс. пользователей B2B-Center получили доступ к новому дизайну сайта
27.05.2014 Клиенты B2B-Center получили доступ к сервисам СЭД «Такском»
10.04.2014 Клиентам B2B-Center доступен сервис электронного документооборота
25.02.2014 Объем торгов в системе B2B-Center по итогам 2013 г. увеличился почти в полтора раза

Публикаций - 157, упоминаний - 237

РТС-тендер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Softline - Софтлайн 2032 12
Крок - Croc 1683 8
Yandex - Яндекс 5551 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 5
1С-Битрикс - Bitrix 497 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 4
IBM - International Business Machines Corp 9167 3
Amazon Inc - Amazon.com 2777 3
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 252 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 2
Dr.Web - Доктор Веб 1208 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 1
Монолит-Инфо 102 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 770 1
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 240 1
Ланит - Онланта - Onlanta 88 1
Apple Inc 11103 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 332 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 1
Альфа-Банк 1579 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 343 2
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 138 1
Силовые машины 70 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 1
Открытие ФК - Росгосстрах 291 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 46 1
Газпром ПАО 1144 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 278 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 181 1
ВкусВилл - Избёнка 92 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 322 1
Шоколадница - сеть кофеен 41 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 114
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 8
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 5
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1149 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 837 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 1
ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geoanalytics - Geospatial analysis 29 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 1
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 1
Спецодежда - Специальная одежда - средство индивидуальной защиты 18 1
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 81 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 805 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 1
Superjob 275 4
Google Android 12432 4
Oracle Java - язык программирования 2751 3
Linux OS 8153 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 727 2
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 245 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 237 1
Microsoft Windows 2528 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 518 1
Apple macOS 1693 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 855 1
Microsoft Windows 2000 12612 1
Microsoft SQL Server 1466 1
Google Gmail 829 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 802 1
Microsoft Office 3405 1
Microsoft .NET Core - Модульная платформа для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом 73 1
Mozilla Firefox - браузер 1783 1
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Путин Владимир 2696 1
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Казахстан - Республика 4750 3
Беларусь - Белоруссия 4165 3
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Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 325 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 1
Россия - ПФО - Казань 2333 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1762 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 993 1
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