Разделы

Цифровизация
|

«ТМХ Технологии» проводит цифровизацию закупок с помощью B2B-Center

Компания «ТМХ Технологии» проводит цифровизацию закупок с помощью B2B-Center.

«ТМХ Технологии» отвечает за формирование и реализацию стратегии технологического развития и перевооружения предприятий, входящих в состав «Трансмашхолдинга» —российского разработчика и производителя подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта.

Одна из приоритетных задач «ТМХ Технологии» — обеспечить прозрачность и высокую эффективность закупок. С помощью B2B-Center компания рассчитывает оцифровать весь объем проводимых закупок, привлечь новых партнеров, повысить конкуренцию среди участников торгов, а также сформировать единые требования и равные условия для всех поставщиков.

«Мы нацелены на постоянное совершенствование происходящих в компании процессов, в том числе и закупочных процедур. В перспективе мы планируем расширить виды товаров и услуг, закупаемых через B2B-Center. Площадка позволит нам автоматизировать взаимодействие с партнерами, внедрить инструменты мониторинга и анализа проводимых закупок», — сказал Вячеслав Сабин, директор департамента организации поставок технологического оборудования компании «ТМХ Технологии».

«ТМХ Технологии» уделяют особое внимание взаимодействию с отечественными поставщиками и заинтересованы в долговременном сотрудничестве с производителями самого разнообразного технологического оборудования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Под Москвой запущено серийное производство «первых принтеров на российских системных платах»

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Хозяин Astra Linux заработает на бирже до 12 миллиардов

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Сбербанк разрабатывает ERP-систему на замену SAP

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые дорогие мониторы для профессиональной работы: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 12s: стильный и функциональный

Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую

Показать еще

Наука

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет
Показать еще