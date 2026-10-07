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Россия начинает замещать импорт редкоземельных магнитов. Готовится к запуску крупное производство на отечественных редкоземах

В Удмуртии в 2029 г. планируется запуск предприятия по производству постоянных магнитов из сплавов редкоземельных металлов. Проектная мощность завода — 1 тыс. тонн в год. Сейчас Россия, обладающая 17% мировых запасов редкоземельных элементов, магниты по большей части импортирует из Китая.

Планы запуска завода в Удмуртии

В городе Глазове (Удмуртия, Приволжский федеральный округ) «Росатом» строит завод полного цикла по производству постоянных редкоземельных магнитов. Запуск намечен на I полугодие 2029 г., пишет «Коммерсант» со слов генерального директора «Росатом МеталлТех» Андрея Андрианова.

Оборудование должны установить в 2028 г., а в первой половине 2029 г. отладить технологию. Ожидаемый объем выпуска на первом этапе — 500 тонн продукции в год. Проектная мощность составляет 1 тыс. тонн магнитов для электромобилей, робототехники и других высокотехнологичных отраслей промышленности.

Редкоземельные магниты — это самые сильные постоянные магниты, изготовленные из сплавов редкоземельных элементов. Они используются в производстве бытовой техники и электроники, медицинского оборудования, в транспорте и энергетике.

Крупнотоннажное предприятие

Мощность завода после 2030 г. может быть увеличена до 3 тыс. тонн в год, заявлял Андрианов в феврале 2024 г., когда был подписан специальный инвестиционный контракт (СПИК) на создание первого в России крупнотоннажного производства редкоземельных магнитов на отечественной минеральной сырьевой базе, как писало тогда издание.

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МИСИС
Россия начнет сама производить редкоземельные магниты из своего сырья

Подписали документ заместитель главы Минпромторга Алексей Беспрозванных, Андрианов и директор «Элемаш Магнит» Валентин Фетисов. На реализацию проекта до 2030 г. планировалось направить 3,6 млрд руб. Еще 390,6 млн руб. местные власти потратят на возведение промпарка площадью 20 га, где разместится новое производство.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров отмечал, что это завод гарантирует импортозамещение поставок постоянных магнитов, а также даст импульс развитию добычных и перерабатывающих проектов в сфере редких и редкоземельных металлов и обеспечит постоянный спрос на ряд ключевых редкоземельных элементов.

Рынок постоянных магнитов в России

В России разведанные запасы редкоземельных металлов (РЗМ) оцениваются в 28,5 млн тонн. Наша страна владеет 17% от мировых запасов, но доля нашей добычи составляет менее 1% производства РЗМ.

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Объем российского рынка постоянных магнитов в 2024 г., как писал CNews в октябре 2025 г. по данным производителя радиоэлектроники АО НПП «Исток», составил 739 тонн. Число российских производителей магнитов невелико — сектор представляют несколько профильных предприятий и НИОКР-лабораторий.

Есть технологии и отдельные производства, но покрытие внутреннего спроса, особенно по NdFeB-магнитам (неодим — железо — бор) массового уровня, остается ограниченным. Большая часть объемов и исходных материалов импортируется, причем ключевым внешним поставщиком для NdFeB на мировом рынке остается Китай.

Анна Любавина

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