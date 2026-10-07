Греф объяснил, зачем Сбербанку отделения банка несмотря на всю цифровизацию

Глава Сбербанка Герман Греф пообещал сохранить офлайн-бизнес, несмотря на активную цифровизацию. По его словам, россияне пока не готовы полностью отказаться от посещения отделений. В планах усовершенствование инфраструктуры. Греф также заявил, что банк работает над решение вопроса о задержках с оплатой штрафов.



Греф пообещал совершенствовать офлайн-бизнес

Сбербанк будет сохранять свой офлайн-бизнес и даже совершенствовать его, так как клиенты пока не готовы полностью переходить в цифровой формат обслуживания. Об этом заявил на форуме Минцифры «Цифровые решения», который проходит в Москве, президент Сбербанка Герман Греф.

«Мы должны следовать за клиентом, предлагать ему настолько удобные сервисы, чтобы ему захотелось самому перейти и пользоваться новым набором сервисов. Если он к этому не готов, значит, мы должны содержать офлайновую инфраструктуру. Это не означает, что мы не должны ее совершенствовать. Мы этим сейчас занимаемся. Наши отделения претерпевают большие изменения. Но тренд такой, что люди постепенно переходят на цифровые сервисы», — заявил Герман Греф, выступая на пленарной сессии 7 октября 2026 г.

Форум "Цифровые решения" Герман Греф пообещал не закрывать отделения Сбербанка

Досадная ошибка со сберкнижками

По словам Грефа, Сбербанк уже допускал ошибки в своей практике, слишком резко отказываясь от офлайн-сервисов.

Например, указал Герман Греф, Сбербанк посчитал наличие цифровых сервисов настолько удобным, что отменил выпуск сберкнижек.

«Получили такую негативную реакцию от наших клиентов, что это послужило профилактикой. Более 10 лет таких инноваций не делаем. Люди это не оценивают. Это как в любви, когда любое насилие приводит к отторжению. Отношения с клиентами — такая же логика. Если сервисы близки сердцу человека, он сам придет. Пока не придет, мы будем в офлайне и будем совершенствовать офлайн, чтобы люди могли из этого формата извлекать максимум пользы», — констатировал Герман Греф.

Греф добавил, что в Сбербанке также пытаются уйти от определения «сервис», заменяя его «жизненными ситуациями».

Соблазны у государства

Президент Сбербанка также указал на соблазн, который может возникать у государства из-за ускоренного развития технологий. Например, госслужащие могут пытаться взять на себя создание услуг для населения, обойдя бизнес. Данную тему Греф поднял, отвечая на вопрос о том, соперничают ли государство и бизнес в предоставлении услуг. Например, оплатить штрафы сегодня можно как через Сбербанк, так и через Госуслуги.

«Когда ты быстро применяешь технологии, то возникает соблазн в конечном итоге переступить границу и начать оказывать эти услуги самому. Государственные служащие всегда находятся на грани этого соблазна — не пойти ли нам дальше. Поиск этой границы — большая история. Сильное государство — оно должно уметь оказывать услуги, но и в первую очередь говорить нет и останавливаться у границы собственной эффективности, понимая всю философию госвласти», — сказал Греф.

Он призвал власти находить границу и не браться за сферы, где бизнес будет более эффективным.

«Сейчас формируется рынок цифровых услуг, и волей-неволей возникает конкурентная среда, когда те же региональные власти вступают в конкуренцию и снижают стимул коммерческих компаний к инновациям», — заявил глава Сбербанка.

Греф призвал государство понимать свою силу. По его словам, власть способна заставить всех делать что угодно, поэтому важно во время остановиться во время и сказать — «бизнес, как часть меня, может оказать эту услугу лучше».

Греф назвал отражение платежей по штрафам в 24 часа, как минимум, отражение платежей о штрафах в ГИБДД. «Это то, что мы пытаемся решить у Дмитрия Юрьевича (вице-премьер Дмитрий Григоренко — прим. ред. CNews). Чтобы стыковки между бизнесом и государством были бесшовные», — сказал Герман Греф.

Закрытие отделений Сбербанка

Несмотря на заявления Германа Грефа, Сбербанк ведет работу по закрытию отделений. По данным РБК, быстрее всего в 2025 г. сеть банковских отделений в России сокращал именно Сбербанк — он закрыл около 900 офисов (всего в России было закрыто 1,7 тыс. банковских офисов).

Темпы закрытия банковских отделений в России растут несколько лет подряд. За первые три месяца 2026 г. банки закрыли 483 офиса — в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, по данным ЦБ. К 1 апреля число офисов, куда могут обратиться россияне, сократилось до 21,87 тыс. против 22,35 тыс. на начало года.

Эксперты издания связали эту тенденцию с развитием цифровизации. По оценке финансового советника Алексея Родина, содержание одного офиса в Московском регионе обходится банку примерно в 2–5 млн руб. в месяц. Переход обслуживания в дистанционный формат является способом снизить затраты и повысить рентабельность, считают в Банк России. Стимулом к закрытию выступает и тот факт, что основные банковские операции — денежные переводы и оплата ЖКУ — уже в массовом порядке перешли в онлайн, заявлял «Известиям» аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.