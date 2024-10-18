Linx оптимизирует закупки на ЭТП B2B-Center

Компания «Связь ВСД», провайдер облачных решений и услуг Linx, перевела закупки на ЭТП B2B-Center. Выход на площадку обеспечил удобство проведения закупочных процедур за счет простого, понятного интерфейса и позволил минимизировать расходы на привлечение поставщиков. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

Linx работает на российском ИТ-рынке с 2003 г. Компания предоставляет IaaS и PaaS-услуги для крупного и среднего бизнеса и является сертифицированным поставщиком инфраструктурных решений в области хранения и обработки персональных данных. При выборе площадки для электронных закупок Linx была важна доступность большой базы поставщиков, поддержка кураторов и гибкость платформы при изменении стандартных настроек.

Компания закупает широкий перечень товаров и услуг на ЭТП, включая оборудование и компоненты для работы облачной платформы. К результатам перевода закупок на B2B-Center Linx относит рост эффективности закупочной функции за счет сокращения сроков проведения торговых процедур и увеличения количества участников в процедурах.

Для автоматизации сотрудничества с поставщиками и усиления контроля их работы провайдер также планирует внедрить модуль Altis. Оценка поставщиков, входящий в облачную систему сквозного закупочного процесса B2B Altis. Решение позволяет проводить регулярный аудит контрагентов, оценивать эффективность их работы, создавать списки одобренных и не соответствующих требованиям компании поставщиков.