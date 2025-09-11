Закупки на B2B-Center стали частью стратегии цифровой трансформации ГК «Свеза»

Многопрофильный холдинг «Свеза», участник российского лесопромышленного комплекса, выбрал технологического партнера для развития цифровых решений в сфере закупок. B2B-Center, входящий в ИТ-платформу B2B-PTC, станет частью стратегии цифровой трансформации группы. Планируемый объем закупок на B2B-Center, в зависимости от параметров инвестиционной программы, — от 4 до 7 млрд руб. в год. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

Борис Диденко, генеральный директор ресурсного дивизиона ГК «Свеза»: «Сотрудничество с крупнейшей российской ИТ-платформой для автоматизации полного цикла цифровых закупок и продаж — важный шаг в реализации стратегии повышения прозрачности и цифровой зрелости в закупочной деятельности всего холдинга. Мы видим устойчивый запрос рынка на развитие открытых отношений с поставщиками, в том числе через современные ИТ-решения. B2B-Center станет частью нашей экосистемы закупок и обеспечит сквозное взаимодействие с поставщиками — от инициации потребности до анализа результатов».

Выбирая закупочную ИТ-платформу, «Свеза» ориентировалась на лидерство B2B-Center на рынке коммерческих закупок и стабильные позиции в рейтингах авторитетных агентств, а главное — на зрелость ИТ-сервисов, наличие стратегии развития ИТ-продуктов, возможность интеграции с корпоративной ERP-системой, agile (гибкий) подход к процессам разработки и профессионализм команды.

В настоящий момент группа завершает внедрение собственной SRM-системы для взаимодействия с поставщиками и подрядчиками. Интеграция с сервисами B2B-Center обеспечит прозрачность, оперативность и единые стандарты работы в закупочной деятельности. В перспективе сотрудничества также стоит вопрос применения инструментов искусственного интеллекта для повышения эффективности закупок.

На сегодняшний день «Свеза» уже провела на B2B-Center 290 закупочных процедур на сумму более 15 млн руб. и заинтересована в поставщиках химического сырья, упаковки, технологической оснастки, услуг поддержания инфраструктуры и предоставления сервисов для лесоперерабатывающей отрасли.