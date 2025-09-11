Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Закупки на B2B-Center стали частью стратегии цифровой трансформации ГК «Свеза»

Многопрофильный холдинг «Свеза», участник российского лесопромышленного комплекса, выбрал технологического партнера для развития цифровых решений в сфере закупок. B2B-Center, входящий в ИТ-платформу B2B-PTC, станет частью стратегии цифровой трансформации группы. Планируемый объем закупок на B2B-Center, в зависимости от параметров инвестиционной программы, — от 4 до 7 млрд руб. в год. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

Борис Диденко, генеральный директор ресурсного дивизиона ГК «Свеза»: «Сотрудничество с крупнейшей российской ИТ-платформой для автоматизации полного цикла цифровых закупок и продаж — важный шаг в реализации стратегии повышения прозрачности и цифровой зрелости в закупочной деятельности всего холдинга. Мы видим устойчивый запрос рынка на развитие открытых отношений с поставщиками, в том числе через современные ИТ-решения. B2B-Center станет частью нашей экосистемы закупок и обеспечит сквозное взаимодействие с поставщиками — от инициации потребности до анализа результатов».

Выбирая закупочную ИТ-платформу, «Свеза» ориентировалась на лидерство B2B-Center на рынке коммерческих закупок и стабильные позиции в рейтингах авторитетных агентств, а главное — на зрелость ИТ-сервисов, наличие стратегии развития ИТ-продуктов, возможность интеграции с корпоративной ERP-системой, agile (гибкий) подход к процессам разработки и профессионализм команды.

Контейнеры под защитой: в Kaspersky поделились кейсами на российском рынке
Безопасность

В настоящий момент группа завершает внедрение собственной SRM-системы для взаимодействия с поставщиками и подрядчиками. Интеграция с сервисами B2B-Center обеспечит прозрачность, оперативность и единые стандарты работы в закупочной деятельности. В перспективе сотрудничества также стоит вопрос применения инструментов искусственного интеллекта для повышения эффективности закупок.

На сегодняшний день «Свеза» уже провела на B2B-Center 290 закупочных процедур на сумму более 15 млн руб. и заинтересована в поставщиках химического сырья, упаковки, технологической оснастки, услуг поддержания инфраструктуры и предоставления сервисов для лесоперерабатывающей отрасли.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровой контроль строительства: как российские компании задают новый стандарт цифровой стройки

Глава Airbnb: те, кто лишится работы из-за ИИ, могут пойти в повара, массажисты и сантехники

Рынок ИИ для CRM: между прототипами и экосистемами

Apple меняет правила обучения ИИ, чтобы порадовать Трампа. Вводится новое отношение к вакцинации, инклюзивности, разнообразию

Контейнеры под защитой: в Kaspersky поделились кейсами на российском рынке

В российской Арктике построят высокотехнологичный дата-центр ценой в миллиард. Власти организуют господдержку

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще