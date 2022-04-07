Индексная книга CNews*
SRM Supplier Relationship Management Управление взаимоотношениями с поставщиками Система управления и планирования закупками
- SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок
Публикаций - 510, упоминаний - 583
SRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Черногоров Андрей 65 12
|Кузнецова Ирина 22 9
|Цыпляев Максим 38 7
|Зубкова Наталья 17 5
|Ускова Ольга 155 5
|Гурин Александр 8 4
|Истомин Константин 33 4
|Парменова Наталия 63 3
|Булгаков Кирилл 50 3
|Беленький Александр 36 3
|Леонтович Алексей 32 3
|Чехонин Антон 65 3
|Довбня Роман 6 3
|Нуралиев Борис 270 3
|Бездушный Алексей 7 3
|Пронин Антон 10 3
|Корнеев Сергей 83 3
|Сударкин Евгений 23 3
|Филимонов Сергей 46 2
|Андреева Инна 4 2
|Орловский Виктор 350 2
|Шлыков Алексей 44 2
|Семенихина Татьяна 2 2
|Федосов Виктор 8 2
|Kurian Thomas - Куриан Томас 45 2
|Медведовский Илья 33 2
|Кириченко Игорь 45 2
|Кузнецов Кирилл 16 2
|Шеховцов Юрий 34 2
|Орлова Татьяна 12 2
|Разинцев Александр 3 2
|Чепакин Андрей 25 2
|Лысенко Эдуард 272 2
|Юров Сергей 8 2
|Анищук Наталья 27 2
|Натрусов Артем 194 2
|Миронова Сабрина 6 2
|Сенаторов Михаил 42 2
|Востриков Юрий 23 2
|Гайдуков Евгений 4 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11015 3
|The Register 1413 3
|Thomson Reuters - Рейтер 5778 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 307 2
|91Mobiles 1703 1
|Forbes - Форбс 638 1
|Время новостей 31 1
|InformationWeek 234 1
|ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 67 1
|Fortune 208 1
|Computer Weekly 373 1
|Sputnik 57 1
|Открытые системы ИД 173 1
|SAP UK and Ireland User Group 1 1
|Известия ИД 476 1
|Bloomberg Businessweek 123 1
|ComNews - Медиа-бизнес 96 1
|CNews - ZOOM.CNews 1758 1
|Ведомости 573 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.