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SRM Supplier Relationship Management Управление взаимоотношениями с поставщиками Система управления и планирования закупками
- SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок
- ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки
"Импортозамещение решений для цифровизации закупок: обзор рынка, опыт, сложности, результат" Николай Аминов, Руководитель коммерческой службы, ISOURCE, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва
СОБЫТИЯ
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|27.04.2026
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«Акрон Холдинг» внедряет SRM-систему Bidzaar совместно с Axenix
Группа компаний «Акрон Холдинг» внедряет систему автоматизации закупок (SRM) на базе платформы Bidzaar для цифровизации и унификации закупочных процессов холдинга. П
|04.03.2026
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SRM-система B2B-Center стала стандартом для закупок крупнейших предприятий России
алога SAP Ariba. В 2025 г. платформа была в очередной раз признана лидером в сегменте отечественных SRM-решений и получила награду в номинации продукт года CNews Awards 2025. Спрос на решение о
|12.02.2026
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Экономия на закупках и уменьшение складских запасов: как эффективно управлять НСИ
единый справочник материально-технических ресурсов. Он позволяет всем участникам цепочки говорить на одном языке, унифицируя коды и наборы характеристик каждого элемента. В результате проектировщик и закупщик оперируют одними и теми же данными, исчезают разночтения, снижается количество ошибок. За качество данных может отвечать служба НСИ (центр компетенций), которая поддерживает актуальнос
|23.12.2025
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Билайн завершил внедрение собственной системы управления закупками
ециалисты компании собрали ее на основе конструктора специально под внутренние процессы. Внедрение началось в 2023 году и завершилось запуском модуля заказов и портала поставщиков. SRM-система (англ. Supplier Relationship Management) Билайна предназначена для управления взаимоотношениями с поставщиками, комплекс программных решений и процессов для автоматизации и оптимизации закупочной деят
|01.12.2025
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«Норбит» цифровизовала закупки для «Группы Лента» на базе собственной SRM
л ключевые этапы процесса некоммерческих закупок для одного из крупнейших FMCG-ритейлеров в России – «Группы Лента». Для реализации этого масштабного проекта использовалось собственное решение Norbit SRM. Переход на новую систему позволил создать базис для сокращения сроков закупочных процедур, оптимизации затрат, минимизации рисков при работе с поставщиками и ускорения проведения тендеров.
|12.11.2025
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От заявки до склада: как стройка переходит на SaaS-управление закупками и учетом
ка», в которую входят продукты для снабжения, закупок и учета ресурсов: «Синтека», «Закупай» и «Фейскит». Каждая система отвечает за свой участок, но работает в общем контуре: в «Синтеке» формируется заявка на закупку и контролируются лимиты бюджета;через «Закупай» запускается тендер, а предложения поставщиков сравниваются автоматически;после поставки данные о полученных материалах и оборуд
|12.11.2025
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Решение B2B-Center в сегменте SRM-платформ стало победителем CNews Awards 2025
Облачное решение B2B Altis, разработанное B2B-Center (входит в российскую цифровую платформу закупок и продаж B2B-РТС), стало победителем CNews Awards 2025 в номинации «SRM-решение для российского рынка: продукт года». Решение включено в Реестр российского ПО и признано Минцифры России полной заменой SAP Ariba. B2B Altis создано по концепции source-to-pay и об
|27.10.2025
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«Контур» и Naumen выпустили совместное решение для проверки контрагентов
В платформе для взаимодействия с поставщиками Naumen SRM теперь можно автоматически оценивать благонадежность контрагентов. Такая возможность появилась благодаря интеграции с «Контур.Фокусом». Об этом CNews сообщили представители «Контура». Naume
|16.09.2025
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SimpleOne выпустила новую версию ITAM 1.5.0 с функциональностью для управления закупками
елиз SimpleOne ITAM расширяет функциональность тактического управления ИТ-активами и автоматизирует планирование закупок. Единая система собирает всю информацию в одном месте. Это упрощает обра
|08.09.2025
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«Свеза» запускает SRM-платформу нового поколения
Лесопромышленная группа «Свеза» рассказала о запуске промышленной эксплуатации SRM-платформы на базе low-code BPMS. Решение станет ядром цифровой экосистемы закупок компани
|17.06.2025
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Цифровая трансформация закупок, финансов и документооборота на базе «1С» в НИЦ «Курчатовский институт»
етах. Не было инструментов для точного планирования бюджетов и контроля остатков по подразделениям. Заявки на закупку не были унифицированы. Документы согласовывались и подписывались на бумаге,
|03.06.2025
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В Norbit SRM появился встроенный модуль для бизнес-аналитики
Компания «Норбит» добавила блок «Аналитика для закупок» в Norbit SRM, платформу для управления закупочной деятельностью и взаимоотношениями с поставщиками. Он
|27.03.2025
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Norbit SRM включено в реестр отечественного ПО
Norbit SRM, собственное решение «Норбит» для управления закупками, внесено в реестр отечественного П
|20.03.2025
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Обновление SRM-системы «БФТ.Закупки»: маршрутизация, делегирование и согласование
ообщили представители «БФТ-Холдинга». «БФТ.Закупки» — это флагманский продукт «БФТ-Холдинга» класса SRM (Supplier relationship management, система управления взаимоотношениями с поставщиками),
|26.02.2025
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SRM «по косточкам»: разбираем функциональность системы под современные потребности закупок
енных ресурсов. Ключевые задачи отдела закупок Эксперты Agora проанализировали требуемый функционал SRM решения в 2025 г. SRM обеспечивает эффективное решение актуальных задач закупок за
|21.01.2025
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«АБ-Трейд» повысил безопасность закупок через SRM-систему с помощью «Контур.Фокуса»
Разработчик цифровых решений «Абсолют-Трейд» дополнил SRM-систему для закупок быстрой проверкой контрагентов. Это стало возможно благодаря интеграц
|13.12.2024
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Запущена российская SRM-система для автоматизации закупочных процессов
ия единой автоматизированной системы закупок, востребованной рынком. Система расширена функционалом SRM, обеспечивающим полный контроль над всеми этапами закупочного процесса от планирования до
|21.08.2024
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«Норбит» представила новую версию платформы Norbit SRM
Компания «Норбит» представила новую версию собственной платформы Norbit SRM. Пользователям стали доступны инструменты для проведения упрощенных закупок, сбора и анализа данных о доступных аналогах и системного оформления договоров. Также появились дополнительные во
|01.08.2024
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Тенденции развития комплексных систем управления закупками: требования бизнеса к автоматизации закупочных процессов
ия полного цикла управления закупками на базе отечественных решений. Учитывая разнообразие на рынке SRM-систем, заказчики в первую очередь отдают предпочтение тем системам, чей функционал снижа
|29.07.2024
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Новое решение «Т1 Иннотех» упростит процесс управления закупками
«Т1 Иннотех», поставщик инновационных решений для цифровизации бизнеса, работает над созданием SRM-платформы «Энва.Закупки» для автоматизации управления закупками. Пилотное тестирование пр
|14.05.2024
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Весеннее обновление Norbit SRM: дополнительные возможности для специалистов по закупкам
«Норбит» (входит в группу «Ланит») расширяет функциональность собственной платформы Norbit SRM. Пользователям стали доступны новые опции – мультивалютность, расширенная аккредитация, к
|17.04.2024
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Как рынок SRM-систем реагирует на внешние вызовы
массового оттока крупных иностранных вендоров и ведущих консалтинговых агентств с российского рынка SRM-систем отечественные компании столкнулись с целым рядом проблем. В первую очередь появилс
|20.11.2023
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«К2тех» запустил новую SRM-систему
ИТ-компания «К2тех» анонсировала запуск SRM-системы «Закупер». Отечественное решение в короткие сроки автоматизирует закупки и помога
|08.08.2023
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«1С‑Рарус» создал систему управления закупками для группы компаний «РТ‑Инвест»
«1С‑Рарус» создал систему управления закупками для компании «РТ-инвест». Корпоративные закупки автоматизированы на базе «1С:Управление холдингом». Подсистема закупок
|18.04.2023
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«К2тех» развернула SRM-систему для российского поставщика сельхозпродукции
Компания «К2тех» помогла российскому представителю агропромышленного комплекса внедрить отечественную SRM-систему. В рамках проекта с нуля менее чем за год была обеспечена реализация и поддержка необходимых для бизнеса ИТ-сервисов. Об этом CNews сообщили представители «К2тех». До обращения к сп
|27.03.2023
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B2B Altis запустил сервис для управления закупками географически распределенных компаний
ости от региона поставки. Для каждой отдельной локации происходит автоопределение цен на продукцию. Закупщик непосредственно в системе видит предложения от поставщиков, с которыми предварительн
|15.03.2023
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Группа компаний «Агротерра» автоматизирует закупки с помощью Norbit SRM
«Агротерра», российская группа компаний, занимающаяся растениеводством и семеноводством, внедряет решение «Норбит» (входит в группу «Ланит») для управления закупочной деятельностью – Norbit SRM. Его использование позволит унифицировать и консолидировать процессы, улучшить взаимодействие с ключевыми поставщиками, а также сократить цикл закупки на 50%. Об этом CNews сообщили предста
|03.08.2022
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Портал поставщиков: закупки малого объема от разных заказчиков одного региона можно объединять в одну
ует процедуры закупок малого объема, повышает конкуренцию между поставщиками, позволяет объективно оценить рынок предложений и проанализировать сведения о выполнении обязательств. Портал обеспечивает проведение закупок малого объема для заказчиков из 39 регионов и поставщиков со всей страны. Каждый день тут заключается более 1500 контрактов, а каталог уникальных товаров, работ и услуг превы
|07.04.2022
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Comindware выпустила новое решение для управления закупками в тренде импортозамещения
авление Закупками» был использован десятилетний опыт, полученный благодаря реализации SRM-проектов (Supplier Relationship Management). Решение автоматически координирует действия всех участнико
|22.11.2021
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Химический холдинг «Алмаз групп» перешел на «1С:ERP»
иторская задолженность по каждому заказу, контролируется каждая партия выпущенной продукции, каждая заявка на закупку».
|22.09.2021
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В PROF-IT SRM появилась возможность проверки поставщиков с помощью API «Контур.Фокуса»
В системе управления закупками PROF-IT SRM теперь можно автоматически оценивать контрагентов на благонадежность с помощью сервиса AP
|18.08.2021
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Платформа корпоративных онлайн-закупок «Комус» интегрирована с Prof-IT SRM
ативной онлайн закупки «Комус» с решением для управления закупками и работой с поставщиками Prof-IT SRM. Решение Prof-IT SRM обеспечивает автоматизацию бизнес-процессов всего цикла закуп
|29.03.2021
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Решение Prof-IT SRM для управления закупками и работой с поставщиками включено в Единый реестр российского ПО
Система автоматизации процесса управления закупками и работой с поставщиками Prof-IT SRM, разработанная российским цифровым промышленным интегратором Prof-IT Group, прошла регист
|22.12.2020
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Prof-IT Group запустила решение для управления закупками и работой с поставщиками
а российский рынок собственного продукта для управления закупками и работой с поставщиками «Prof-IT SRM: Управление закупками». Решение делает процесс закупок прозрачным и контролируемым на все
|21.12.2020
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«ТЭК-Торг» интегрировала портал закупок малого объема Чувашии с порталом поставщиков Москвы
счёт расширения рынков сбыта. В свою очередь закупки малого объема Чувашии, которые публикуются на портале закупок малого объема, отображаются на портале поставщиков Москвы. При этом зарегистр
|14.10.2020
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НЛМК внедрил цифровое решение для управления закупками оборудования
Группа НЛМК, международная металлургическая компания, внедрила систему управления закупками SAP Ariba Sourcing для повышения эффективности выбора и приобретения оборудования. Система позволяет стандартизировать процесс выбора поставщиков, сравнивать технические ха
|24.09.2019
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«Норбит» внедрил систему управления закупками на базе SAP ERP в «Сибирской генерирующей компании»
которыми можно покрыть часть потребностей. Система охватывает бизнес-процессы от формирования потребности в материалах до их списания, позволяет проводить оперативный мониторинг всех бизнес-процессов управления закупками, а также создавать необходимые отчетные и печатные формы. В системе доработан справочник материалов и услуг, включающий плановые цены и сроки поставки с просмотром аналогов
|22.05.2019
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Prof-IT Group автоматизировала управление закупками для Казанского вертолетного завода
Prof-IT Group сообщила о завершении пилотного проекта на Казанском вертолетном заводе, в ходе которого на предприятии была осуществлена автоматизация управления закупками. Решение реализовано на базе «1С: ERP Управление предприятием» и позволяет отслеживать информацию по ключевым этапам реализации закупок: от подготовки и проведения конкурсо
|23.10.2018
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«Фогсофт» обновил систему управления взаимоотношениями с поставщиками iTender SRM
«Фогсофт» объявил о выходе новой версии системы управления взаимоотношениями с поставщиками iTender SRM. В списке обновлений — новая подсистема регистрации и управления информацией об организации, позволяющая использовать одну учетную запись для всех подсистем SRM; автоматическая загру
|04.06.2018
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«Фогсофт» создал отечественное SRM-решение на базе системы iTender
«Фогсофт» разработал систему управления взаимоотношениями с поставщиками iTender SRM. Интегратор расширил привычные возможности автоматизации закупок. Стандартные SRM-
SRM и организации, системы, технологии, персоны:
|Черногоров Андрей 65 16
|Путин Владимир 3454 13
|Сытин Дмитрий 60 12
|Шадаев Максут 1210 12
|Захаренко Юлия 28 11
|Кузнецова Ирина 31 10
|Гнатко Роман 14 10
|Громкова Ольга 28 10
|Цыпляев Максим 44 8
|Мышкин Андрей 8 8
|Лысенко Эдуард 317 8
|Щербаков Иван 29 7
|Демидов Дмитрий 36 6
|Зейтениди Наталья 39 6
|Фогельсон Виктор 50 6
|Панченко Иван 197 6
|Востриков Юрий 86 6
|Бойко Андрей 56 6
|Иванов Михаил 116 5
|Бар-Бирюкова Мария 105 5
|Шарак Андрей 67 5
|Шпак Василий 279 5
|Кирьянова Александра 169 5
|Зубкова Наталья 17 5
|Тятюшев Максим 215 5
|Костина Светлана 16 5
|Ивакин Артем 14 5
|Чудинов Дмитрий 103 5
|Толокнов Андрей 39 5
|Нуралиев Борис 298 5
|Натрусов Артем 313 5
|Никифоров Николай 1138 5
|Ускова Ольга 174 5
|Нестеров Алексей 175 5
|Евраев Михаил 266 5
|Ломоносов Александр 26 4
|Лишенков Владимир 18 4
|Емельянов Антон 63 4
|Сударкин Евгений 29 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
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