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SRM Supplier Relationship Management Управление взаимоотношениями с поставщиками Система управления и планирования закупками

SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками

 

 

"Импортозамещение решений для цифровизации закупок: обзор рынка, опыт, сложности, результат" Николай Аминов, Руководитель коммерческой службы, ISOURCE, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва

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27.04.2026 «Акрон Холдинг» внедряет SRM-систему Bidzaar совместно с Axenix

Группа компаний «Акрон Холдинг» внедряет систему автоматизации закупок (SRM) на базе платформы Bidzaar для цифровизации и унификации закупочных процессов холдинга. П
04.03.2026 SRM-система B2B-Center стала стандартом для закупок крупнейших предприятий России

алога SAP Ariba. В 2025 г. платформа была в очередной раз признана лидером в сегменте отечественных SRM-решений и получила награду в номинации продукт года CNews Awards 2025. Спрос на решение о
12.02.2026 Экономия на закупках и уменьшение складских запасов: как эффективно управлять НСИ

единый справочник материально-технических ресурсов. Он позволяет всем участникам цепочки говорить на одном языке, унифицируя коды и наборы характеристик каждого элемента. В результате проектировщик и закупщик оперируют одними и теми же данными, исчезают разночтения, снижается количество ошибок. За качество данных может отвечать служба НСИ (центр компетенций), которая поддерживает актуальнос
23.12.2025 Билайн завершил внедрение собственной системы управления закупками

ециалисты компании собрали ее на основе конструктора специально под внутренние процессы. Внедрение началось в 2023 году и завершилось запуском модуля заказов и портала поставщиков. SRM-система (англ. Supplier Relationship Management) Билайна предназначена для управления взаимоотношениями с поставщиками, комплекс программных решений и процессов для автоматизации и оптимизации закупочной деят
01.12.2025 «Норбит» цифровизовала закупки для «Группы Лента» на базе собственной SRM

л ключевые этапы процесса некоммерческих закупок для одного из крупнейших FMCG-ритейлеров в России – «Группы Лента». Для реализации этого масштабного проекта использовалось собственное решение Norbit SRM. Переход на новую систему позволил создать базис для сокращения сроков закупочных процедур, оптимизации затрат, минимизации рисков при работе с поставщиками и ускорения проведения тендеров.
12.11.2025 От заявки до склада: как стройка переходит на SaaS-управление закупками и учетом

ка», в которую входят продукты для снабжения, закупок и учета ресурсов: «Синтека», «Закупай» и «Фейскит». Каждая система отвечает за свой участок, но работает в общем контуре: в «Синтеке» формируется заявка на закупку и контролируются лимиты бюджета;через «Закупай» запускается тендер, а предложения поставщиков сравниваются автоматически;после поставки данные о полученных материалах и оборуд
12.11.2025 Решение B2B-Center в сегменте SRM-платформ стало победителем CNews Awards 2025

Облачное решение B2B Altis, разработанное B2B-Center (входит в российскую цифровую платформу закупок и продаж B2B-РТС), стало победителем CNews Awards 2025 в номинации «SRM-решение для российского рынка: продукт года». Решение включено в Реестр российского ПО и признано Минцифры России полной заменой SAP Ariba. B2B Altis создано по концепции source-to-pay и об
27.10.2025 «Контур» и Naumen выпустили совместное решение для проверки контрагентов ​

В платформе для взаимодействия с поставщиками Naumen SRM теперь можно автоматически оценивать благонадежность контрагентов. Такая возможность появилась благодаря интеграции с «Контур.Фокусом». Об этом CNews сообщили представители «Контура». Naume
16.09.2025 SimpleOne выпустила новую версию ITAM 1.5.0 с функциональностью для управления закупками

елиз SimpleOne ITAM расширяет функциональность тактического управления ИТ-активами и автоматизирует планирование закупок. Единая система собирает всю информацию в одном месте. Это упрощает обра
08.09.2025 «Свеза» запускает SRM-платформу нового поколения

Лесопромышленная группа «Свеза» рассказала о запуске промышленной эксплуатации SRM-платформы на базе low-code BPMS. Решение станет ядром цифровой экосистемы закупок компани
17.06.2025 Цифровая трансформация закупок, финансов и документооборота на базе «1С» в НИЦ «Курчатовский институт»

етах. Не было инструментов для точного планирования бюджетов и контроля остатков по подразделениям. Заявки на закупку не были унифицированы. Документы согласовывались и подписывались на бумаге,
03.06.2025 В Norbit SRM появился встроенный модуль для бизнес-аналитики

Компания «Норбит» добавила блок «Аналитика для закупок» в Norbit SRM, платформу для управления закупочной деятельностью и взаимоотношениями с поставщиками. Он
27.03.2025 Norbit SRM включено в реестр отечественного ПО

Norbit SRM, собственное решение «Норбит» для управления закупками, внесено в реестр отечественного П
20.03.2025 Обновление SRM-системы «БФТ.Закупки»: маршрутизация, делегирование и согласование

ообщили представители «БФТ-Холдинга». «БФТ.Закупки» — это флагманский продукт «БФТ-Холдинга» класса SRM (Supplier relationship management, система управления взаимоотношениями с поставщиками),

26.02.2025 SRM «по косточкам»: разбираем функциональность системы под современные потребности закупок

енных ресурсов. Ключевые задачи отдела закупок Эксперты Agora проанализировали требуемый функционал SRM решения в 2025 г. SRM обеспечивает эффективное решение актуальных задач закупок за
21.01.2025 «АБ-Трейд» повысил безопасность закупок через SRM-систему с помощью «Контур.Фокуса»

Разработчик цифровых решений «Абсолют-Трейд» дополнил SRM-систему для закупок быстрой проверкой контрагентов. Это стало возможно благодаря интеграц
13.12.2024 Запущена российская SRM-система для автоматизации закупочных процессов

ия единой автоматизированной системы закупок, востребованной рынком. Система расширена функционалом SRM, обеспечивающим полный контроль над всеми этапами закупочного процесса от планирования до
21.08.2024 «Норбит» представила новую версию платформы Norbit SRM

Компания «Норбит» представила новую версию собственной платформы Norbit SRM. Пользователям стали доступны инструменты для проведения упрощенных закупок, сбора и анализа данных о доступных аналогах и системного оформления договоров. Также появились дополнительные во
01.08.2024 Тенденции развития комплексных систем управления закупками: требования бизнеса к автоматизации закупочных процессов

ия полного цикла управления закупками на базе отечественных решений. Учитывая разнообразие на рынке SRM-систем, заказчики в первую очередь отдают предпочтение тем системам, чей функционал снижа
29.07.2024 Новое решение «Т1 Иннотех» упростит процесс управления закупками

«Т1 Иннотех», поставщик инновационных решений для цифровизации бизнеса, работает над созданием SRM-платформы «Энва.Закупки» для автоматизации управления закупками. Пилотное тестирование пр
14.05.2024 Весеннее обновление Norbit SRM: дополнительные возможности для специалистов по закупкам

«Норбит» (входит в группу «Ланит») расширяет функциональность собственной платформы Norbit SRM. Пользователям стали доступны новые опции – мультивалютность, расширенная аккредитация, к
17.04.2024 Как рынок SRM-систем реагирует на внешние вызовы

массового оттока крупных иностранных вендоров и ведущих консалтинговых агентств с российского рынка SRM-систем отечественные компании столкнулись с целым рядом проблем. В первую очередь появилс
20.11.2023 «К2тех» запустил новую SRM-систему

ИТ-компания «К2тех» анонсировала запуск SRM-системы «Закупер». Отечественное решение в короткие сроки автоматизирует закупки и помога
08.08.2023 «1С‑Рарус» создал систему управления закупками для группы компаний «РТ‑Инвест»

«1С‑Рарус» создал систему управления закупками для компании «РТ-инвест». Корпоративные закупки автоматизированы на базе «1С:Управление холдингом». Подсистема закупок

18.04.2023 «К2тех» развернула SRM-систему для российского поставщика сельхозпродукции

Компания «К2тех» помогла российскому представителю агропромышленного комплекса внедрить отечественную SRM-систему. В рамках проекта с нуля менее чем за год была обеспечена реализация и поддержка необходимых для бизнеса ИТ-сервисов. Об этом CNews сообщили представители «К2тех». До обращения к сп
27.03.2023 B2B Altis запустил сервис для управления закупками географически распределенных компаний

ости от региона поставки. Для каждой отдельной локации происходит автоопределение цен на продукцию. Закупщик непосредственно в системе видит предложения от поставщиков, с которыми предварительн
15.03.2023 Группа компаний «Агротерра» автоматизирует закупки с помощью Norbit SRM

«Агротерра», российская группа компаний, занимающаяся растениеводством и семеноводством, внедряет решение «Норбит» (входит в группу «Ланит») для управления закупочной деятельностью – Norbit SRM. Его использование позволит унифицировать и консолидировать процессы, улучшить взаимодействие с ключевыми поставщиками, а также сократить цикл закупки на 50%. Об этом CNews сообщили предста
03.08.2022 Портал поставщиков: закупки малого объема от разных заказчиков одного региона можно объединять в одну

ует процедуры закупок малого объема, повышает конкуренцию между поставщиками, позволяет объективно оценить рынок предложений и проанализировать сведения о выполнении обязательств. Портал обеспечивает проведение закупок малого объема для заказчиков из 39 регионов и поставщиков со всей страны. Каждый день тут заключается более 1500 контрактов, а каталог уникальных товаров, работ и услуг превы
07.04.2022 Comindware выпустила новое решение для управления закупками в тренде импортозамещения

авление Закупками» был использован десятилетний опыт, полученный благодаря реализации SRM-проектов (Supplier Relationship Management). Решение автоматически координирует действия всех участнико
22.11.2021 Химический холдинг «Алмаз групп» перешел на «1С:ERP»

иторская задолженность по каждому заказу, контролируется каждая партия выпущенной продукции, каждая заявка на закупку».
22.09.2021 В PROF-IT SRM появилась возможность проверки поставщиков с помощью API «Контур.Фокуса»

В системе управления закупками PROF-IT SRM теперь можно автоматически оценивать контрагентов на благонадежность с помощью сервиса AP
18.08.2021 Платформа корпоративных онлайн-закупок «Комус» интегрирована с Prof-IT SRM

ативной онлайн закупки «Комус» с решением для управления закупками и работой с поставщиками Prof-IT SRM. Решение Prof-IT SRM обеспечивает автоматизацию бизнес-процессов всего цикла закуп
29.03.2021 Решение Prof-IT SRM для управления закупками и работой с поставщиками включено в Единый реестр российского ПО

Система автоматизации процесса управления закупками и работой с поставщиками Prof-IT SRM, разработанная российским цифровым промышленным интегратором Prof-IT Group, прошла регист
22.12.2020 Prof-IT Group запустила решение для управления закупками и работой с поставщиками

а российский рынок собственного продукта для управления закупками и работой с поставщиками «Prof-IT SRM: Управление закупками». Решение делает процесс закупок прозрачным и контролируемым на все
21.12.2020 «ТЭК-Торг» интегрировала портал закупок малого объема Чувашии с порталом поставщиков Москвы

счёт расширения рынков сбыта. В свою очередь закупки малого объема Чувашии, которые публикуются на портале закупок малого объема, отображаются на портале поставщиков Москвы. При этом зарегистр
14.10.2020 НЛМК внедрил цифровое решение для управления закупками оборудования

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, внедрила систему управления закупками SAP Ariba Sourcing для повышения эффективности выбора и приобретения оборудования. Система позволяет стандартизировать процесс выбора поставщиков, сравнивать технические ха
24.09.2019 «Норбит» внедрил систему управления закупками на базе SAP ERP в «Сибирской генерирующей компании»

которыми можно покрыть часть потребностей. Система охватывает бизнес-процессы от формирования потребности в материалах до их списания, позволяет проводить оперативный мониторинг всех бизнес-процессов управления закупками, а также создавать необходимые отчетные и печатные формы. В системе доработан справочник материалов и услуг, включающий плановые цены и сроки поставки с просмотром аналогов
22.05.2019 Prof-IT Group автоматизировала управление закупками для Казанского вертолетного завода

Prof-IT Group сообщила о завершении пилотного проекта на Казанском вертолетном заводе, в ходе которого на предприятии была осуществлена автоматизация управления закупками. Решение реализовано на базе «1С: ERP Управление предприятием» и позволяет отслеживать информацию по ключевым этапам реализации закупок: от подготовки и проведения конкурсо
23.10.2018 «Фогсофт» обновил систему управления взаимоотношениями с поставщиками iTender SRM

«Фогсофт» объявил о выходе новой версии системы управления взаимоотношениями с поставщиками iTender SRM. В списке обновлений — новая подсистема регистрации и управления информацией об организации, позволяющая использовать одну учетную запись для всех подсистем SRM; автоматическая загру
04.06.2018 «Фогсофт» создал отечественное SRM-решение на базе системы iTender

«Фогсофт» разработал систему управления взаимоотношениями с поставщиками iTender SRM. Интегратор расширил привычные возможности автоматизации закупок. Стандартные SRM-

Публикаций - 1168, упоминаний - 1433

SRM и организации, системы, технологии, персоны:

9594 262
SAP SE 5601 144
Microsoft Corporation 25775 101
Oracle Corporation 7074 78
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 66
Ланит - Норбит - Norbit 431 54
Ростелеком 10948 51
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 49
IBM - International Business Machines Corp 9699 43
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 289 41
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 33
1С-Рарус 982 31
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 30
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 25
SAP CIS - САП СНГ 868 25
Naumen - Наумен 752 25
Broadcom - VMware 2610 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
Directum - Директум 1268 23
Comindware - Колловэар 202 23
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 22
Softline - Софтлайн 3743 21
HP Inc. 5883 20
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 20
МТ-Интеграция - GMCS 374 20
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 20
МегаФон 10742 18
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 156 17
Dell EMC 5180 16
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 15
Yandex - Яндекс 9216 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 14
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 14
FogSoft - ФогСофт 44 13
1С-Битрикс - Bitrix 675 13
1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 58 12
1С - Bidzaar - Бидзаар 34 12
Крок - Croc 1964 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 40
НСПК - Национальная система платежных карт 948 37
Почта России ПАО 2370 21
Газпром ПАО 1493 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 19
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 17
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 17
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 78 16
ГПБ - Газпромбанк 1273 16
Газпром нефть 725 16
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
Северсталь ПАО - Severstal 629 12
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 11
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 11
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 11
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 60 10
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 10
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 10
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 9
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 9
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 8
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 69 8
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 7
Роснефть НК - нефтяная компания 562 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 7
Россети Ленэнерго 1699 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
Русагро Группа Компаний 379 6
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 6
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 75
Федеральное казначейство России 1949 71
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 38
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 36
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 32
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 30
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 27
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 25
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 24
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 24
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 24
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 22
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 21
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 15
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 14
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 13
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 12
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 10
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 10
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 8
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 44 7
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 7
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 7
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 3
Московская ассоциация предпринимателей 9 3
ГосИнформСистемы 160 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 3
Российский клуб финансовых директоров 32 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
Russian Open Source Foundation 8 1
Ассоциация менеджеров 107 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Русский Щит - ассоциация 39 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
НАИЗ - Национальная ассоциация институтов закупок 8 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
РУСАДА РАА - Российское антидопинговое агентство 1 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
Linux Foundation - OpenSSF - Open Source Security Foundation 6 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 654
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 525
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 342
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 264
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 263
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 262
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 222
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 200
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 158
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 138
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 136
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 126
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 121
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 120
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 107
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 106
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 106
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 99
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 779 97
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 90
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2047 85
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 83
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 83
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 80
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 80
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 77
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 75
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 834 74
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 68
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 68
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 67
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 65
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 65
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 65
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 65
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 62
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 60
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 59
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 58
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 55
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 157
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 91
1С:ERP Управление предприятием 841 61
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 59
Microsoft Dynamics 1197 51
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 45
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 45
Microsoft Office 4170 42
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 41
Linux OS 11533 39
Microsoft Windows 16882 31
SAP Ariba 309 28
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 26
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 35 25
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 25
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 25
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 24
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 22
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 22
РТС-тендер - B2B-Center - B2B Altis 32 20
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 20
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 20
Microsoft Windows 2000 8678 19
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 18
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 18
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 17
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 84 17
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 15
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 15
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 15
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 285 15
Oracle Java - язык программирования 3469 14
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 13
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 13
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 40 12
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 12
FogSoft iTender 37 12
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.ЕНСИ - Единая система управления нормативно-справочной информацией 24 12
Черногоров Андрей 65 16
Путин Владимир 3454 13
Сытин Дмитрий 60 12
Шадаев Максут 1210 12
Захаренко Юлия 28 11
Кузнецова Ирина 31 10
Гнатко Роман 14 10
Громкова Ольга 28 10
Цыпляев Максим 44 8
Мышкин Андрей 8 8
Лысенко Эдуард 317 8
Щербаков Иван 29 7
Демидов Дмитрий 36 6
Зейтениди Наталья 39 6
Фогельсон Виктор 50 6
Панченко Иван 197 6
Востриков Юрий 86 6
Бойко Андрей 56 6
Иванов Михаил 116 5
Бар-Бирюкова Мария 105 5
Шарак Андрей 67 5
Шпак Василий 279 5
Кирьянова Александра 169 5
Зубкова Наталья 17 5
Тятюшев Максим 215 5
Костина Светлана 16 5
Ивакин Артем 14 5
Чудинов Дмитрий 103 5
Толокнов Андрей 39 5
Нуралиев Борис 298 5
Натрусов Артем 313 5
Никифоров Николай 1138 5
Ускова Ольга 174 5
Нестеров Алексей 175 5
Евраев Михаил 266 5
Ломоносов Александр 26 4
Лишенков Владимир 18 4
Емельянов Антон 63 4
Сударкин Евгений 29 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 713
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 164
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 73
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 72
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 71
Европа 24964 57
Германия - Федеративная Республика 13221 40
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 37
Казахстан - Республика 6048 28
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 27
Украина 7928 25
Беларусь - Белоруссия 6289 21
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 19
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 18
Азия - Азиатский регион 5920 17
Франция - Французская Республика 8177 17
Россия - СФО - Новосибирск 4876 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 15
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 15
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 14
Италия - Итальянская Республика 4508 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 13
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 13
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 13
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 12
Япония 13807 11
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 11
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 11
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 10
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 9
Южная Корея - Республика 7052 9
Индия - Bharat 5869 9
Европа Восточная 3138 9
Африка - Африканский регион 3641 9
Ближний Восток 3154 9
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 9
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 9
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 365
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 351
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 224
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 187
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 137
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 133
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 120
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 111
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 97
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 96
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 94
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 85
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 84
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 83
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 442 81
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 80
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 77
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 75
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 75
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 71
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 69
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 66
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 61
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 55
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 55
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 54
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 54
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 49
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 47
Энергетика - Energy - Energetically 5855 44
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 43
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 42
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 41
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 41
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 40
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 39
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 191 38
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 37
Экономический эффект 1342 35
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 34
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 10
TAdviser - Центр выбора технологий 468 10
Ведомости 1466 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Bloomberg 1627 3
Известия ИД 770 2
Госрасходы - портал 70 2
Мобильные системы 118 2
Forbes - Форбс 1002 2
FT - Financial Times 1296 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
РИА Новости 1033 2
NYT - The New York Times 1100 2
23ABC News 183 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Fortune 211 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Sputnik 59 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Царьград - телеканал 29 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 1
РосПравосудие 11 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
InformationWeek 241 1
Computer Weekly 376 1
Открытые системы ИД 176 1
The Times 75 1
Время новостей 31 1
САПР и графика 11 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
Петербург Online 7 1
АРТ - Агентство Рынок Телекоммуникаций 13 1
Аналитический банковский журнал 14 1
Time Magazine 12 1
The Verge - Издание 619 1
Wikipedia - Википедия 650 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 57
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 48
IDC - International Data Corporation 4975 24
Gartner - Гартнер 3658 23
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 8
CNews Инновация года - награда 155 4
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 4
Forrester Research 834 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
BAPCo consortium - Business Applications Performance Corporation 9 2
Fortune Business Insights 32 2
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
CCS Insight 22 1
CNews SaaS рейтинг 28 1
Global Market Insights 16 1
ARC Advisory Group 20 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
IDC EMEA 19 1
TAdviser 100 5 1
Mordor Intelligence 35 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Enterprise Mobility Exchange 1 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
Tolly Group 14 1
Market Research Future 10 1
CNews Мишень 186 1
Forbes Global 2000 50 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
Gartner - Dataquest 353 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
Aberdeen Group 53 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 22
НИУ ВШЭ - Институт управления закупками и продажами имени А.Б. Соловьева 18 14
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
РАН - Российская академия наук 2122 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 4
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 2
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 2
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 2
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 30 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
НЭБ РТ - Национальная электронная библиотека Республики Татарстан 3 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 42 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 1
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 34 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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