SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками

«Акрон Холдинг» внедряет SRM-систему Bidzaar совместно с Axenix Группа компаний «Акрон Холдинг» внедряет систему автоматизации закупок (SRM) на базе платформы Bidzaar для цифровизации и унификации закупочных процессов холдинга. П

SRM-система B2B-Center стала стандартом для закупок крупнейших предприятий России алога SAP Ariba. В 2025 г. платформа была в очередной раз признана лидером в сегменте отечественных SRM-решений и получила награду в номинации продукт года CNews Awards 2025. Спрос на решение о

Экономия на закупках и уменьшение складских запасов: как эффективно управлять НСИ единый справочник материально-технических ресурсов. Он позволяет всем участникам цепочки говорить на одном языке, унифицируя коды и наборы характеристик каждого элемента. В результате проектировщик и закупщик оперируют одними и теми же данными, исчезают разночтения, снижается количество ошибок. За качество данных может отвечать служба НСИ (центр компетенций), которая поддерживает актуальнос

Билайн завершил внедрение собственной системы управления закупками ециалисты компании собрали ее на основе конструктора специально под внутренние процессы. Внедрение началось в 2023 году и завершилось запуском модуля заказов и портала поставщиков. SRM-система (англ. Supplier Relationship Management) Билайна предназначена для управления взаимоотношениями с поставщиками, комплекс программных решений и процессов для автоматизации и оптимизации закупочной деят

«Норбит» цифровизовала закупки для «Группы Лента» на базе собственной SRM л ключевые этапы процесса некоммерческих закупок для одного из крупнейших FMCG-ритейлеров в России – «Группы Лента». Для реализации этого масштабного проекта использовалось собственное решение Norbit SRM. Переход на новую систему позволил создать базис для сокращения сроков закупочных процедур, оптимизации затрат, минимизации рисков при работе с поставщиками и ускорения проведения тендеров.

От заявки до склада: как стройка переходит на SaaS-управление закупками и учетом ка», в которую входят продукты для снабжения, закупок и учета ресурсов: «Синтека», «Закупай» и «Фейскит». Каждая система отвечает за свой участок, но работает в общем контуре: в «Синтеке» формируется заявка на закупку и контролируются лимиты бюджета;через «Закупай» запускается тендер, а предложения поставщиков сравниваются автоматически;после поставки данные о полученных материалах и оборуд

Решение B2B-Center в сегменте SRM-платформ стало победителем CNews Awards 2025 Облачное решение B2B Altis, разработанное B2B-Center (входит в российскую цифровую платформу закупок и продаж B2B-РТС), стало победителем CNews Awards 2025 в номинации «SRM-решение для российского рынка: продукт года». Решение включено в Реестр российского ПО и признано Минцифры России полной заменой SAP Ariba. B2B Altis создано по концепции source-to-pay и об

«Контур» и Naumen выпустили совместное решение для проверки контрагентов ​ В платформе для взаимодействия с поставщиками Naumen SRM теперь можно автоматически оценивать благонадежность контрагентов. Такая возможность появилась благодаря интеграции с «Контур.Фокусом». Об этом CNews сообщили представители «Контура». Naume

SimpleOne выпустила новую версию ITAM 1.5.0 с функциональностью для управления закупками елиз SimpleOne ITAM расширяет функциональность тактического управления ИТ-активами и автоматизирует планирование закупок. Единая система собирает всю информацию в одном месте. Это упрощает обра

«Свеза» запускает SRM-платформу нового поколения Лесопромышленная группа «Свеза» рассказала о запуске промышленной эксплуатации SRM-платформы на базе low-code BPMS. Решение станет ядром цифровой экосистемы закупок компани

Цифровая трансформация закупок, финансов и документооборота на базе «1С» в НИЦ «Курчатовский институт» етах. Не было инструментов для точного планирования бюджетов и контроля остатков по подразделениям. Заявки на закупку не были унифицированы. Документы согласовывались и подписывались на бумаге,

В Norbit SRM появился встроенный модуль для бизнес-аналитики Компания «Норбит» добавила блок «Аналитика для закупок» в Norbit SRM, платформу для управления закупочной деятельностью и взаимоотношениями с поставщиками. Он

Norbit SRM включено в реестр отечественного ПО Norbit SRM, собственное решение «Норбит» для управления закупками, внесено в реестр отечественного П

Обновление SRM-системы «БФТ.Закупки»: маршрутизация, делегирование и согласование ообщили представители «БФТ-Холдинга». «БФТ.Закупки» — это флагманский продукт «БФТ-Холдинга» класса SRM (Supplier relationship management, система управления взаимоотношениями с поставщиками),

SRM «по косточкам»: разбираем функциональность системы под современные потребности закупок енных ресурсов. Ключевые задачи отдела закупок Эксперты Agora проанализировали требуемый функционал SRM решения в 2025 г. SRM обеспечивает эффективное решение актуальных задач закупок за

«АБ-Трейд» повысил безопасность закупок через SRM-систему с помощью «Контур.Фокуса» Разработчик цифровых решений «Абсолют-Трейд» дополнил SRM-систему для закупок быстрой проверкой контрагентов. Это стало возможно благодаря интеграц

Запущена российская SRM-система для автоматизации закупочных процессов ия единой автоматизированной системы закупок, востребованной рынком. Система расширена функционалом SRM, обеспечивающим полный контроль над всеми этапами закупочного процесса от планирования до

«Норбит» представила новую версию платформы Norbit SRM Компания «Норбит» представила новую версию собственной платформы Norbit SRM. Пользователям стали доступны инструменты для проведения упрощенных закупок, сбора и анализа данных о доступных аналогах и системного оформления договоров. Также появились дополнительные во

Тенденции развития комплексных систем управления закупками: требования бизнеса к автоматизации закупочных процессов ия полного цикла управления закупками на базе отечественных решений. Учитывая разнообразие на рынке SRM-систем, заказчики в первую очередь отдают предпочтение тем системам, чей функционал снижа

Новое решение «Т1 Иннотех» упростит процесс управления закупками «Т1 Иннотех», поставщик инновационных решений для цифровизации бизнеса, работает над созданием SRM-платформы «Энва.Закупки» для автоматизации управления закупками. Пилотное тестирование пр

Весеннее обновление Norbit SRM: дополнительные возможности для специалистов по закупкам «Норбит» (входит в группу «Ланит») расширяет функциональность собственной платформы Norbit SRM. Пользователям стали доступны новые опции – мультивалютность, расширенная аккредитация, к

Как рынок SRM-систем реагирует на внешние вызовы массового оттока крупных иностранных вендоров и ведущих консалтинговых агентств с российского рынка SRM-систем отечественные компании столкнулись с целым рядом проблем. В первую очередь появилс

«К2тех» запустил новую SRM-систему ИТ-компания «К2тех» анонсировала запуск SRM-системы «Закупер». Отечественное решение в короткие сроки автоматизирует закупки и помога

«1С‑Рарус» создал систему управления закупками для группы компаний «РТ‑Инвест» «1С‑Рарус» создал систему управления закупками для компании «РТ-инвест». Корпоративные закупки автоматизированы на базе «1С:Управление холдингом». Подсистема закупок

«К2тех» развернула SRM-систему для российского поставщика сельхозпродукции Компания «К2тех» помогла российскому представителю агропромышленного комплекса внедрить отечественную SRM-систему. В рамках проекта с нуля менее чем за год была обеспечена реализация и поддержка необходимых для бизнеса ИТ-сервисов. Об этом CNews сообщили представители «К2тех». До обращения к сп

B2B Altis запустил сервис для управления закупками географически распределенных компаний ости от региона поставки. Для каждой отдельной локации происходит автоопределение цен на продукцию. Закупщик непосредственно в системе видит предложения от поставщиков, с которыми предварительн

Группа компаний «Агротерра» автоматизирует закупки с помощью Norbit SRM «Агротерра», российская группа компаний, занимающаяся растениеводством и семеноводством, внедряет решение «Норбит» (входит в группу «Ланит») для управления закупочной деятельностью – Norbit SRM. Его использование позволит унифицировать и консолидировать процессы, улучшить взаимодействие с ключевыми поставщиками, а также сократить цикл закупки на 50%. Об этом CNews сообщили предста

Портал поставщиков: закупки малого объема от разных заказчиков одного региона можно объединять в одну ует процедуры закупок малого объема, повышает конкуренцию между поставщиками, позволяет объективно оценить рынок предложений и проанализировать сведения о выполнении обязательств. Портал обеспечивает проведение закупок малого объема для заказчиков из 39 регионов и поставщиков со всей страны. Каждый день тут заключается более 1500 контрактов, а каталог уникальных товаров, работ и услуг превы

Comindware выпустила новое решение для управления закупками в тренде импортозамещения авление Закупками» был использован десятилетний опыт, полученный благодаря реализации SRM-проектов (Supplier Relationship Management). Решение автоматически координирует действия всех участнико

Химический холдинг «Алмаз групп» перешел на «1С:ERP» иторская задолженность по каждому заказу, контролируется каждая партия выпущенной продукции, каждая заявка на закупку».

В PROF-IT SRM появилась возможность проверки поставщиков с помощью API «Контур.Фокуса» В системе управления закупками PROF-IT SRM теперь можно автоматически оценивать контрагентов на благонадежность с помощью сервиса AP

Платформа корпоративных онлайн-закупок «Комус» интегрирована с Prof-IT SRM ативной онлайн закупки «Комус» с решением для управления закупками и работой с поставщиками Prof-IT SRM. Решение Prof-IT SRM обеспечивает автоматизацию бизнес-процессов всего цикла закуп

Решение Prof-IT SRM для управления закупками и работой с поставщиками включено в Единый реестр российского ПО Система автоматизации процесса управления закупками и работой с поставщиками Prof-IT SRM, разработанная российским цифровым промышленным интегратором Prof-IT Group, прошла регист

Prof-IT Group запустила решение для управления закупками и работой с поставщиками а российский рынок собственного продукта для управления закупками и работой с поставщиками «Prof-IT SRM: Управление закупками». Решение делает процесс закупок прозрачным и контролируемым на все

«ТЭК-Торг» интегрировала портал закупок малого объема Чувашии с порталом поставщиков Москвы счёт расширения рынков сбыта. В свою очередь закупки малого объема Чувашии, которые публикуются на портале закупок малого объема, отображаются на портале поставщиков Москвы. При этом зарегистр

НЛМК внедрил цифровое решение для управления закупками оборудования Группа НЛМК, международная металлургическая компания, внедрила систему управления закупками SAP Ariba Sourcing для повышения эффективности выбора и приобретения оборудования. Система позволяет стандартизировать процесс выбора поставщиков, сравнивать технические ха

«Норбит» внедрил систему управления закупками на базе SAP ERP в «Сибирской генерирующей компании» которыми можно покрыть часть потребностей. Система охватывает бизнес-процессы от формирования потребности в материалах до их списания, позволяет проводить оперативный мониторинг всех бизнес-процессов управления закупками, а также создавать необходимые отчетные и печатные формы. В системе доработан справочник материалов и услуг, включающий плановые цены и сроки поставки с просмотром аналогов

Prof-IT Group автоматизировала управление закупками для Казанского вертолетного завода Prof-IT Group сообщила о завершении пилотного проекта на Казанском вертолетном заводе, в ходе которого на предприятии была осуществлена автоматизация управления закупками. Решение реализовано на базе «1С: ERP Управление предприятием» и позволяет отслеживать информацию по ключевым этапам реализации закупок: от подготовки и проведения конкурсо

«Фогсофт» обновил систему управления взаимоотношениями с поставщиками iTender SRM «Фогсофт» объявил о выходе новой версии системы управления взаимоотношениями с поставщиками iTender SRM. В списке обновлений — новая подсистема регистрации и управления информацией об организации, позволяющая использовать одну учетную запись для всех подсистем SRM; автоматическая загру