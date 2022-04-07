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SRM Supplier Relationship Management Управление взаимоотношениями с поставщиками Система управления и планирования закупками

SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками


07.04.2022 Comindware выпустила новое решение для управления закупками в тренде импортозамещения
22.09.2021 В PROF-IT SRM появилась возможность проверки поставщиков с помощью API «Контур.Фокуса»
18.08.2021 Платформа корпоративных онлайн-закупок «Комус» интегрирована с Prof-IT SRM
29.03.2021 Решение Prof-IT SRM для управления закупками и работой с поставщиками включено в Единый реестр российского ПО
22.12.2020 Prof-IT Group запустила решение для управления закупками и работой с поставщиками
14.10.2020 НЛМК внедрил цифровое решение для управления закупками оборудования
03.12.2019 «Норбит» внедрит системы автоматизации закупок на базе Creatio
24.09.2019 «Норбит» внедрил систему управления закупками на базе SAP ERP в «Сибирской генерирующей компании»
22.05.2019 Prof-IT Group автоматизировала управление закупками для Казанского вертолетного завода
23.10.2018 «Фогсофт» обновил систему управления взаимоотношениями с поставщиками iTender SRM
04.06.2018 «Фогсофт» создал отечественное SRM-решение на базе системы iTender
26.04.2018 «Алтимета» завершила внедрение системы управления закупками для «СберТеха»
23.03.2018 РТИ внедрит ИТ-систему «Управления закупками и казначейством»
15.03.2017 Cognitive Technologies объявила итоги деятельности в 2016 году
25.10.2016 «Управление закупками» от «Эттон» включено в Реестр отечественного ПО
05.10.2016 Вышла новая версия системы «Directum: Управление закупками»
29.08.2016 «М.Видео» внедрила E-tender на базе SAP SRM для проведения тендеров с поставщиками
31.05.2016 ЭТП SETonline интегрирована с Единой автоматизированной системой управления закупками Московской области
29.02.2016 «Directum: Управление закупками» предлагает широкие возможности для планирования и проведения закупок
15.02.2016 «Славнефть-Мегионнефтегаз» автоматизировала управление закупками в сфере нефтедобычи на базе Directum
20.01.2016 В Якутске автоматизирован процесс управления закупками по 223-ФЗ
18.01.2016 В Ульяновской области запущена единая система управления закупками
10.09.2015 «АйТи» оптимизировала управление закупками и запасами «ФосАгро»
04.02.2015 «Газпром нефть» внедрила систему управления закупками на платформе SAP
01.09.2014 B2B-Center запустил новый сервис управления данными о контрагентах
23.07.2014 Oracle Social Relationship Management теперь поддерживает социальную сеть LinkedIn
14.05.2014 «Техносерв Консалтинг» оптимизировал электронные госзакупки в Нижегородской области с помощью SAP SRM
27.03.2014 Cognitive Technologies создаст систему управления закупками для «Автодора»
25.11.2013 ФГУП «Охрана» МВД России планирует использовать систему управления закупками SETonline
11.04.2013 «Синтез-рус» оптимизировал управление закупками и запасами с помощью решения 1С
10.04.2013 Евгений Гайдуков назначен директором департамента управления закупками «Ростелекома»
20.03.2013 Oracle предложила единую платформу для мониторинга и управления социальными взаимодействиями
06.09.2012 Новое решение Digital Design оптимизирует управление закупками
10.07.2012 «Эльдорадо» управляет закупками с помощью SAP SRM
12.05.2012 В Управлении муниципального заказа Администрации Челябинска расширены возможности ИС управления закупками
11.05.2012 «Твой Дом» внедрил SAP Enterprise Portal для управления закупками
10.05.2012 OpenText Extended ECM 10 интегрирует контент с бизнес-процессами SAP и поддерживает SAP CRM и SAP SRM
22.03.2012 ТМК и «Сургутнефтегаз» оптимизировали взаимодействие с помощью SAP SRM
15.11.2011 Naumen GPMS обеспечивает полный цикл управления закупками Нижнего Тагила
08.07.2011 AvenirITSolutions внедрила систему управления закупками в компании Prysmian

Публикаций - 510, упоминаний - 583

SRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4902 79
7060 69
1С-ИжТиСи 6375 64
Oracle Corporation 6332 38
Microsoft Corporation 23576 31
IBM - International Business Machines Corp 9213 27
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1817 24
Ланит - Норбит - Norbit 299 22
SAP CIS - САП СНГ 835 18
VMware 2150 16
Naumen - Наумен 523 15
Comindware - Колловэар 95 15
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 257 14
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 14
Directum - Директум 917 13
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6302 13
Dell EMC 4927 13
HP Inc. 5567 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10136 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7015 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9571 8
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 653 8
GMCS 346 8
OpenText 197 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1358 7
Корус Консалтинг ГК 1077 7
Terrasoft - Террасофт 194 7
FogSoft - ФогСофт 42 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2814 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1538 6
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1675 6
Крок - Croc 1715 6
Schneider Electric - APC - American Power Conversion 417 6
Xerox 1120 6
1С-Рарус 806 6
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 126 6
1С-Битрикс - Bitrix 504 6
АФК Система ПАО 1717 5
SAS Institute 911 5
Криста НПО 71 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6224 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5882 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1857 7
Газпром нефть 502 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 715 6
РусГидро ПАО - ГидроОГК 249 6
Россети - Российские сети - оператор электрических сетей в России 215 6
Газпром ПАО 1163 6
ГПБ - Газпромбанк 946 6
Societe Generale - Росбанк АКБ 510 5
Северсталь ПАО - Severstal 374 5
Роснефть НК - нефтяная компания 475 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6656 5
Почта России ПАО 2006 4
Сургутнефтегаз - СНГ 228 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 205 4
НСПК - Национальная система платежных карт 619 4
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 123 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1202 4
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 85 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1028 3
Евросеть 1401 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 394 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 3
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 393 3
AHConferences 53 3
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Савинский цементный завод 33 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2425 3
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 37 3
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 68 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 902 3
Meta Group 55 3
Альфа-Банк 1607 3
Ингосстрах СПАО 339 3
Алроса АК 136 3
Procter&Gamble - P&G 209 2
Societe Generale Group 72 2
Ренессанс Страхование 122 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18197 49
Федеральное казначейство России 1558 22
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2443 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9228 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2033 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10457 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1564 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1672 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3738 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3008 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2435 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2420 7
Президент Российской Федерации 3741 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2522 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 339 5
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 704 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1046 5
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2910 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 4
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 28 4
Автодор - Российские автомобильные дороги 65 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1252 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1605 4
Правительство Москвы 2006 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 965 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4605 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 354 3
ФНС РФ ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 114 3
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 44 3
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях 40 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1207 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 120 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1411 2
Петербургский метрополитен ГУП 118 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1877 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 690 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 4
Московская ассоциация предпринимателей 6 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 445 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2580 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 249 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 67 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53839 258
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FogSoft iTender 34 7
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 129 7
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 107 7
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SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 33 7
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Цыпляев Максим 38 7
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Ускова Ольга 155 5
Гурин Александр 8 4
Истомин Константин 33 4
Парменова Наталия 63 3
Булгаков Кирилл 50 3
Беленький Александр 36 3
Леонтович Алексей 32 3
Чехонин Антон 65 3
Довбня Роман 6 3
Нуралиев Борис 270 3
Бездушный Алексей 7 3
Пронин Антон 10 3
Корнеев Сергей 83 3
Сударкин Евгений 23 3
Филимонов Сергей 46 2
Андреева Инна 4 2
Орловский Виктор 350 2
Шлыков Алексей 44 2
Семенихина Татьяна 2 2
Федосов Виктор 8 2
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Юров Сергей 8 2
Анищук Наталья 27 2
Натрусов Артем 194 2
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Гайдуков Евгений 4 2
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Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 568 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1066 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42090 123
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42316 113
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20545 63
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5220 62
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10504 49
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6920 38
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5272 37
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4967 35
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4149 33
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2186 32
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5242 32
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10864 30
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24159 30
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15208 29
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14160 28
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 277 28
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4466 27
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4668 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9291 22
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4196 22
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5012 21
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1822 20
Энергетика - Energy - Energetically 4332 19
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1170 18
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1987 17
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5485 17
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база 6246 15
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2490 15
Страхование - Страховое дело - Insurance 5201 15
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4280 14
Логистика сбытовая - Сбыт 2219 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10009 13
Федеральное законодательство 1613 13
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4219 12
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3490 12
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2702 12
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1132 12
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 249 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6143 11
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 1883 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11015 3
The Register 1413 3
Thomson Reuters - Рейтер 5778 3
TAdviser - Центр выбора технологий 307 2
91Mobiles 1703 1
Forbes - Форбс 638 1
Время новостей 31 1
InformationWeek 234 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 67 1
Fortune 208 1
Computer Weekly 373 1
Sputnik 57 1
Открытые системы ИД 173 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
Известия ИД 476 1
Bloomberg Businessweek 123 1
ComNews - Медиа-бизнес 96 1
CNews - ZOOM.CNews 1758 1
Ведомости 573 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7492 18
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2171 18
IDC - International Data Corporation 4854 13
Gartner - Гартнер 3483 10
TheInfoPro 4 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 266 1
CNews Инновация года - награда 72 1
Piper Jaffray 101 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
CNews Мишень 160 1
Market Research Future 6 1
Mordor Intelligence 19 1
ARC Advisory Group 20 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 5 1
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 59 1
Tolly Group 14 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 328 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 1
Forrester Research 812 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 719 21
НИУ ВШЭ Институт управления закупками и продажами имени А.Б. Соловьева 17 16
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 583 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 337 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 175 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 276 3
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 61 2
ELMA Академия 1 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 63 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 26 1
Алгоритмика - Международная школа программирования 27 1
РГБ - Российская государственная библиотека 87 1
НЭБ РТ - Национальная электронная библиотека Республики Татарстан 1 1
МГРИ - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе - МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ - Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА 7 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 32 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 56 1
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 17 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 10 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - "Керосинка" 61 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 91 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 300 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 68 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 486 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 243 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 34 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 204 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1295 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11695 14
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1745 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2090 5
CNews AWARDS - награда 412 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 415 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 956 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 169 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 875 1
CNews FORUM Кейсы 98 1
SAP Quality Awards 6 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 222 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 1
Private Label Awards by IPLS 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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