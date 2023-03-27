B2B Altis запустил сервис для управления закупками географически распределенных компаний

В системе для сквозного закупочного процесса B2B Altis запущен новый сервис мультилокации. Это решение позволяет компаниям с территориально распределенной инфраструктурой управлять закупками во всех филиалах.

Сервис ориентирован на организации у которых имеются десятки, сотни и даже тысячи отделений в разных регионах, прежде всего в сфере услуг, ритейле, телекоммуникациях и банках. Такие компании обладают обширной складской структурой, и перед ними стоит задача оптимизации логистики.

Сервис позволяет гибко регулировать уровень агрегации потребности по географии (регион, город, дивизион или конечный адрес) и консолидировать закупки на местах. При этом компании могут сформировать единый заказ на однотипную потребность сразу на все филиалы или же только на выбранную локацию.

Особенно эффективен сервис при закупке стандартизированных товаров и услуг, для которых возможно зафиксировать стоимость на определенный период и задать вариативность цен в зависимости от региона поставки. Для каждой отдельной локации происходит автоопределение цен на продукцию. Закупщик непосредственно в системе видит предложения от поставщиков, с которыми предварительно были заключены рамочные контракты, и формирует заказ на поставку.

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«Сотрудничество с «М.видео-Эльдорадо» позволило нам создать этот уникальный для рынка сервис. Заказчик в удобном интерфейсе видит полную информацию по всем локациям и номенклатурным категориям. Для каждой группы товаров можно задавать разные цены на регион или же единую на всю страну, гибко регулировать сроки и маршрут поставки. Наш сервис существенно сокращает трудозатраты компаний и сроки закупок», — сказал Андрей Мышкин, директор по развитию систем управления закупками и цепями поставок B2B-Center.