Рухнул крупный российский интернет-провайдер. Десятки тысяч абонентов остались без домашнего интернета и телевидения
В ночь на понедельник 14 сентября 2026 г. был зафиксирован масштабный ИТ-сбой в работе телекоммуникационной сети крупного интернет-провайдера SkyNet. По данным мониторингового сервиса Downdetector, массовые неполадки начались около двух часов ночи. По состоянию на 13:00 по Москве, было зарегистрировано более 1500 официальных обращений от абонентов. Граждане сообщают, что недоступен оптоволоконный интернет, нет доступа как по Wi-Fi, так и по кабелю. У жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти жалуются на перебои в работе провайдера SkyNet, также проблемы фиксируют и в других регионах - Вологодской области, Пермского края и Ямало-Ненецкого автономного округа.
ИТ-сбой у провайдера
ИТ-сбой интернета в SkyNet оставил без связи жителей Санкт-Петербурга и Ленобласть и ряда других регионов, пишет РБК. Тысячи абонентов остались без домашнего интернета и телевидения, а причина масштабной аварии пока неизвестна.
Абоненты петербургского интернет-провайдера SkyNet утром 14 сентября остались без домашнего интернета из-за массового сбоя. Проблемы начались примерно в 02:00, и к 10 утра отключение продолжалось уже около восьми часов. Жалобы поступали как из Санкт-Петербурга, так и из Ленинградской области.
Масштаб ИТ-сбоя стал заметен ранним утром. К 7:30 онлайн-сервисы мониторинга зафиксировали более 900 сообщений о неполадках всего за один час. К 9:44 общее число жалоб за сутки превысило 4,2 тыс.
Пользователи сообщают не только о полном отсутствии доступа в интернет, но и о проблемах с цифровым телевидением. Больше всего обращений поступает из Ленобласти (около 39% жалоб) и Санкт-Петербурга (около 31%). Сервисы мониторинга показывают жалобы также из Ямало-Ненецкого автономного округа, Приморского края и Вологодской области. Однако такую географию нельзя автоматически считать доказательством единой аварии SkyNet.
Абоненты отмечают, что не могут получить внятный ответ от технической поддержки SkyNet. Некоторые пользователи также жалуются на невозможность дозвониться до контакт-центра провайдера.
По состоянию на 13:00 по Москве, было зарегистрировано более 1,5 тыс. официальных обращений от абонентов. Не работает оптоволоконный интернет, не грузится и сайт SkyNet. Пользователи просят посоветовать альтернативного провайдера и сообщают о том, что это уже второй случай сбоя связи с молчанием со стороны технической поддержки SkyNet.
Временные неполадки
«Со ИТ-сбоем работаем, скоро починим», - сообщил представитель технической службы провайдера корреспонденту РБК, но конкретные сроки назвать отказался.
«Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить связь в кратчайшие сроки», - говорится в сообщении компании SkyNet в официальной группе VK.
Крупный интернет-провайдер
ООО «СкайНэт» зарегистрировано в 2003 г. Финансовое положение компании стабильное. По данным системы профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК), выручка ООО «СкайНэт» в 2025 г. выросла до 3,4 млрд руб, чистая прибыль - 375,2 млн руб. Совладельцы компании Александр Крылов (46%), Константин Михалевский (27%) и Андрей Шпедер (27%).
С 2024 г. SkyNet активно скупает локальных игроков, так, в 2025 г. SkyNet купил провайдера «Фартел», а летом 2026 г. - провайдера «Перспектива» (Выборгский район Ленобласти) и ООО «Фишнет Коммюникейшнз» (интернет-провайдер Rnet).
Причина неизвестна
На момент публикации официальная причина масштабного отключения не названа. Нет подтвержденной информации о повреждении магистрального кабеля, ИТ-сбое оборудования, проблемах с электропитанием или внешней кибератаке. Поэтому связывать отключение с какой-либо конкретной причиной в SkyNet пока нельзя.