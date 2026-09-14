Разделы

Бизнес Кадры Телеком Инфраструктура Интернет E-commerce Веб-сервисы Интернет-ПО Интернет-доступ Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в госсекторе Инфраструктура Системное ПО Техника ИТ в торговле
|

Рухнул крупный российский интернет-провайдер. Десятки тысяч абонентов остались без домашнего интернета и телевидения

В ночь на понедельник 14 сентября 2026 г. был зафиксирован масштабный ИТ-сбой в работе телекоммуникационной сети крупного интернет-провайдера SkyNet. По данным мониторингового сервиса Downdetector, массовые неполадки начались около двух часов ночи. По состоянию на 13:00 по Москве, было зарегистрировано более 1500 официальных обращений от абонентов. Граждане сообщают, что недоступен оптоволоконный интернет, нет доступа как по Wi-Fi, так и по кабелю. У жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти жалуются на перебои в работе провайдера SkyNet, также проблемы фиксируют и в других регионах - Вологодской области, Пермского края и Ямало-Ненецкого автономного округа.

ИТ-сбой у провайдера

ИТ-сбой интернета в SkyNet оставил без связи жителей Санкт-Петербурга и Ленобласть и ряда других регионов, пишет РБК. Тысячи абонентов остались без домашнего интернета и телевидения, а причина масштабной аварии пока неизвестна.

Абоненты петербургского интернет-провайдера SkyNet утром 14 сентября остались без домашнего интернета из-за массового сбоя. Проблемы начались примерно в 02:00, и к 10 утра отключение продолжалось уже около восьми часов. Жалобы поступали как из Санкт-Петербурга, так и из Ленинградской области.

Масштаб ИТ-сбоя стал заметен ранним утром. К 7:30 онлайн-сервисы мониторинга зафиксировали более 900 сообщений о неполадках всего за один час. К 9:44 общее число жалоб за сутки превысило 4,2 тыс.

Пользователи сообщают не только о полном отсутствии доступа в интернет, но и о проблемах с цифровым телевидением. Больше всего обращений поступает из Ленобласти (около 39% жалоб) и Санкт-Петербурга (около 31%). Сервисы мониторинга показывают жалобы также из Ямало-Ненецкого автономного округа, Приморского края и Вологодской области. Однако такую географию нельзя автоматически считать доказательством единой аварии SkyNet.

run6.jpg

Администрация Томской области
Крупный российский интернет-провайдер рухнул, десятки тысяч абонентов остались без домашнего интернета и телевидения. ИТ-сбой затронул Санкт-Петербург, Ленобласть и другие регионы
Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода
Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода цифровизация

Абоненты отмечают, что не могут получить внятный ответ от технической поддержки SkyNet. Некоторые пользователи также жалуются на невозможность дозвониться до контакт-центра провайдера.

По состоянию на 13:00 по Москве, было зарегистрировано более 1,5 тыс. официальных обращений от абонентов. Не работает оптоволоконный интернет, не грузится и сайт SkyNet. Пользователи просят посоветовать альтернативного провайдера и сообщают о том, что это уже второй случай сбоя связи с молчанием со стороны технической поддержки SkyNet.

Временные неполадки

«Со ИТ-сбоем работаем, скоро починим», - сообщил представитель технической службы провайдера корреспонденту РБК, но конкретные сроки назвать отказался.

«Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить связь в кратчайшие сроки», - говорится в сообщении компании SkyNet в официальной группе VK.

Крупный интернет-провайдер

ООО «СкайНэт» зарегистрировано в 2003 г. Финансовое положение компании стабильное. По данным системы профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК), выручка ООО «СкайНэт» в 2025 г. выросла до 3,4 млрд руб, чистая прибыль - 375,2 млн руб. Совладельцы компании Александр Крылов (46%), Константин Михалевский (27%) и Андрей Шпедер (27%).

С 2024 г. SkyNet активно скупает локальных игроков, так, в 2025 г. SkyNet купил провайдера «Фартел», а летом 2026 г. - провайдера «Перспектива» (Выборгский район Ленобласти) и ООО «Фишнет Коммюникейшнз» (интернет-провайдер Rnet).

Причина неизвестна

На момент публикации официальная причина масштабного отключения не названа. Нет подтвержденной информации о повреждении магистрального кабеля, ИТ-сбое оборудования, проблемах с электропитанием или внешней кибератаке. Поэтому связывать отключение с какой-либо конкретной причиной в SkyNet пока нельзя.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNewsMarket подготовил рейтинг российских платформ контейнеризации

Российских разработчиков изгоняют из зарубежных ИТ-хранилищ. Приходится переезжать на отечественные

Когда сотрудники находят ответ сами: как ИИ-гид в ITSM-системе разгружает поддержку и бюджет

Российские войска поразили пункты управления и дата-центры Украины

Как должна выглядеть архитектура банка для работы с Реестром решений ФНС

Один из крупнейших инструментов для программистов изгнал россиян после его покупки Илоном Маском

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще