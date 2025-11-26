Разделы

Мышкин Андрей


СОБЫТИЯ


26.11.2025 Объявлены лауреаты CNews Awards 2025 1
16.07.2024 B2B-Center и Novardis подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
24.11.2023 Минцифры присвоило системе B2B Altis статус ИИ-решения 1
21.09.2023 Axenix и B2B-Center помогут российским компаниям перевести закупки на отечественное ПО 1
11.08.2023 B2B-Center и «Северсталь – ЦЕС» объявили о сотрудничестве в сфере цифровизации закупок российского бизнеса 1
07.06.2023 B2B Altis запустил сервис аналитики для оценки SLA закупочного процесса 1
27.03.2023 B2B Altis запустил сервис для управления закупками географически распределенных компаний 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Мышкин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 258 6
Северсталь ЦЕС - Северсталь Центр Единого Сервиса - Северсталь ЕЦО - Северсталь Единый Центр Обслуживания 10 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 203 1
8932 1
Novardis - Новардис Консалтинг 64 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2684 1
Северсталь ПАО - Severstal 557 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12789 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1080 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2426 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4879 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33840 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56979 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72757 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13294 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22942 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7245 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4009 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5636 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 232 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11515 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 731 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4643 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2635 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12957 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17843 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2092 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5855 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1445 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22953 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 687 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26004 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3405 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8088 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7048 1
РТС-тендер - B2B-Center - B2B Altis 24 6
Малышев Игорь 20 1
Егорова Марина 1 1
Спицына Наталия 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 156203 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10196 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3364 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51115 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17359 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3686 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8075 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8223 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4234 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7323 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6233 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25881 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5253 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5294 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3734 1
