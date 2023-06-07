B2B Altis запустил сервис аналитики для оценки SLA закупочного процесса

Разработчики системы для автоматизации сквозного закупочного процесса B2B Altis расширили возможности аналитического модуля. С помощью новых интерактивных дашбордов компании могут оценивать SLA закупочного процесса. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

В зависимости от индивидуальных требований заказчика в системе устанавливаются нормативы SLA любого типа и контрольные точки для расчета этих параметров. Сервис позволяет оценить эффективность различных показателей: сроки проведения закупочных процедур; сроки согласования заявок; сроки согласования и заключения договора; своевременность поставок и пр.

В режиме реального времени формируются SLA отчеты и дашборды. Они показывают, насколько уровень исполнения задач соответствует заданным нормативам.

Все диаграммы и графики интерактивны, в них можно задавать различные фильтры: по поставщику, категории, способу закупки, географии, ответственным сотрудникам, периоду. Например, можно более детально изучить статистику незавершенных процедур с нарушением SLA или эффективность работы каждого сотрудника отдела закупок.

Удобный формат представления данных помогает руководителям сократить время, затрачиваемое на аналитику. А значит, быстрее и проще находить проблемы в бизнес-процессах, предотвращать риски на ранних стадиях и корректировать закупочную стратегию.

«Наш новый аналитический сервис позволит руководителям закупочных подразделений не только оценить эффективность работы их сотрудников, но и наладить взаимодействие с другими функциями предприятия. Внедрение и анализ SLA помогает осуществлять закупки в необходимые сроки и в полном объеме», — сказал Андрей Мышкин, директор по развитию систем управления закупками и цепями поставок B2B-Center.