РТС-тендер B2B-Center B2B Altis
РТС-тендер и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11743 2
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4172 1
|Мышкин Андрей 6 6
|Бойко Андрей 50 3
|Громкова Ольга 5 2
|Спицына Наталия 20 1
|Егорова Марина 1 1
|Лавриков Илья 4 1
|Гаврин Дмитрий 3 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Пильщиков Александр 3 1
|Нерадовский Константин 18 1
|Воробьев Александр 34 1
|Попов Григорий 22 1
|Малышев Игорь 20 1
|Гусев Михаил 23 1
|Кривошеев Игорь 7 1
|Мальчер Леонид 7 1
|Строгий Максим 9 1
|Жуйков Вячеслав 5 1
|Квятковский Илья 2 1
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