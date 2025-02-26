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РТС-тендер B2B-Center B2B Altis

РТС-тендер - B2B-Center - B2B Altis


26.02.2025 «Фабрика здорового питания» автоматизировала закупки с B2B-Center 1
11.12.2024 «Колмар» с помощью B2B-Center создает единое цифровое пространство для закупок 1
04.12.2024 Минцифры признало B2B Altis заменой SAP Ariba 1
14.10.2024 Как выбрать альтернативу западным продуктам и организовать миграцию 1
25.09.2024 Импортозамещение цифровых решений для автоматизации закупок. Чем заменяют SAP Ariba? 2
16.07.2024 B2B-Center и Novardis подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
11.04.2024 B2B-Center разработал брендированную площадку для закупок компании «Лукойл Ухтанефтепереработка» 1
24.11.2023 Минцифры присвоило системе B2B Altis статус ИИ-решения 2
21.09.2023 Axenix и B2B-Center помогут российским компаниям перевести закупки на отечественное ПО 1
11.08.2023 B2B-Center и «Северсталь – ЦЕС» объявили о сотрудничестве в сфере цифровизации закупок российского бизнеса 1
07.06.2023 B2B Altis запустил сервис аналитики для оценки SLA закупочного процесса 1
02.06.2023 В семействе продуктов B2B Altis появилось решение для управления процессом procure-to-pay 2
27.03.2023 B2B Altis запустил сервис для управления закупками географически распределенных компаний 1
08.06.2022 Ольга Громкова, B2B-Center: Особенности национальной цифровизации закупок — делимся опытом 1

Публикаций - 14, упоминаний - 17

РТС-тендер и организации, системы, технологии, персоны:

РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 226 13
8273 2
SAP SE 5287 2
Цифра ГК 2441 1
Северсталь ЦЕС - Северсталь Центр Единого Сервиса - Северсталь ЕЦО - Северсталь Единый Центр Обслуживания 10 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 159 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1929 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 245 1
Diasoft - Диасофт 885 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 166 1
Oracle Corporation 6712 1
Слайдер Презентации 10 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 199 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 129 1
Salesforce.com 427 1
Novardis - Новардис Консалтинг 61 1
Snowflake 17 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 176 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 133 1
Auchan Holding - Ашан Тех - Auchan Tech 9 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Конвертум 2 1
Motivity 1 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2390 2
Северсталь ПАО - Severstal 485 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 284 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 110 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 481 1
Лукойл Ухтанефтепереработка 2 1
Колмар УК 4 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 56 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11743 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4172 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4517 12
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2194 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21304 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51055 8
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Microsoft Office 3758 1
НКТ - Р7-Офис 383 1
Слайдер Презентации - Slider AI 4 1
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Егорова Марина 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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