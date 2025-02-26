«Фабрика здорового питания» автоматизировала закупки с B2B-Center

«Фабрика здорового питания», производитель по направлениям сырьевого, кулинарного, кондитерского и хлебобулочного производства в Уральском регионе, перевела свои закупочные процессы на электронную торговую площадку от B2B-Center. Этот шаг направлен на оптимизацию работы с поставщиками, повышение прозрачности и снижение затрат. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

При выборе торговой площадки «Фабрика здорового питания» учитывала опыт B2B-Center в сегменте коммерческих электронных торгов, а также интерфейс для поиска информации и размещения закупок. Пул поставщиков, работающих на платформе, включает более 600 тыс. компаний и позволяет выбрать самые оптимальные предложения на рынке. Заказчику также была важна доступность сервисов аналитики для оценки эффективности процедур. B2B-Center, входящий в группу ИТ-компаний наряду с «РТС-тендер» и ОТС и являющийся разработчиком облачной платформы для сквозной автоматизации закупок B2B Altis, соответствует поставленным задачам.

«Фабрика здорового питания» закупает на ЭТП сырьевые продукты для пищевой промышленности, оборудование, комплектующие, расходные материалы, моющие и дезинфицирующие средства. После перехода на B2B-Center компания автоматизировала закупочный процесс и повысила его прозрачность. Заказчику удалось снизить закупочные цены за счет роста числа участников торгов, повысить скорость проведения закупок и улучшить их качество. Ежегодно компания планирует размещать на B2B-Center закупки на сумму более 50 млн руб.