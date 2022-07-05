РТС-тендер федеральная электронная торговая площадка
|05.07.2022
|
Новый сервис от «РТС-тендер» помогает российским поставщикам упростить работу с электронным актированием
ектронном виде. Переход на такую систему приемки вызвал у некоторых поставщиков затруднения, связанные с различием в форматах документов. Для решения данного вопроса федеральная электронная площадка «РТС-тендер» запустила новый высокотехнологичный сервис «РТС-контракт», облегчающий обмен электронными документами между поставщиками и госзаказчиками на этапе исполнения контракта. Об этом CNew
|03.06.2021
|
Знаковая интернет-площадка для госзакупок купила конкурента за миллиарды рублей
Расширение федеральной торговой площадки «РТС-тендер», интернет-площадка для госзакупок в электронной форме приобрела B2B-Center (АО «Центр развития экономики») за 2,8 млрд руб. Об этом говорится в отчете Совкомбанка (является основным
|17.04.2020
|
«РТС-тендер» разрешит дистанционное подписание протоколов комиссией
Площадка «РТС-тендер» доработала свою функциональность, позволяющую на этапе рассмотрения заявок по 44-ФЗ всем членам комиссии подписывать протокол удаленно с помощью персональной электронной подписи. По
|12.03.2020
|
Закупочная площадка заблокировала продавцов российских ПК, чтобы продавец иностранных получил миллиард
Дискриминация российского «железа» Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) установила, что оператор электронной площадки «РТС-тендер» на аукционе РЖД по закупке вычислительной техники стоимостью 1,26 млрд руб. заблокировал подачи ценовых предложений добросовестных участников, из-за чего они выбыли из торгов. В рез
|04.02.2020
|
Дочерняя структура Ростеха и «РТС-тендер» займутся популяризацией закупок малого объема
Дочерняя структура ГК «Ростех» и федеральная электронная площадка «РТС-тендер» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под соглашением поставили генеральные директора «РТ-Проектные технологии» Сергей Ярош и «РТС-тендер» Владимир Лишенков. Основны
|01.10.2018
|
«РТС-тендер» подтвердил готовность к работе со спецсчетами
Федеральная электронная площадка «РТС-тендер» прошла технический аудит в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №656. В июле 2018 г. площадка была включена в перечень 8 операторов электронных торговых площад
|13.11.2017
|
«РТС-тендер» расширяет сотрудничество с поставщиками «Росатома»
Федеральная электронная площадка «РТС-тендер», соответствующая требованиям Единого отраслевого стандарта закупок атомной отрасли, готова обеспечить потенциальных поставщиков многофункциональными и высокотехнологичными инструмен
|08.06.2017
|
«Полюс» начал проводить закупки через электронную площадку «РТС-тендер»
Компания «Полюс», производитель золота в России, приступила к осуществлению закупочных процедур через федеральную электронную площадку «РТС-тендер» (входит в группу компаний Fintender и группу «Совкомбанк»). Выбор «РТС-тендер» был сделан компанией «Полюс» после анализа и сравнения конкурентных преимуществ топ-4 электронн
|02.06.2017
|
«РТС-тендер»: контролировать реализацию госконтрактов можно будет в реальном времени
Федеральная электронная площадка «РТС-тендер» представила сервис контроля всех этапов исполнения контрактов в рамках 44-ФЗ. Презентация нового функционала состоялась на совещании под руководством Министра транспорта РФ Максима
|25.05.2017
|
«Ремжилстрой» перешел на электронные закупки на площадке «РТС-тендер»
м заказчиком в Калининградской области, полностью перешедшим на электронные закупки, сообщили CNews в компании «РТС-тендере». Заказы застройщика будут размещаться на федеральной электронной площадке «РТС-тендер». «Ремжилстрой» специализируется на строительстве многоквартирных домов, а также сооружении необходимых коммуникаций и объектов инфраструктуры. Компания заключает договоры долевого у
|23.05.2017
|
«РТС-тендер» продемонстрировала рекордные показатели за апрель 2017
Федеральная электронная площадка «РТС-тендер» объявила о том, что по итогам апреля 2017 г. заняла первое место по суммарному объему размещенных закупок в рамках 44-ФЗ (31,2%), в третий раз возглавив список лидеров рынка. Ранее
|24.04.2017
|
Чат-бот площадки «РТС-тендер» поможет находить госзакупки
Федеральная электронная площадка «РТС-тендер» объявила о запуске чат-бота с функционалом, оптимизирующим работу стандартных поисковиков на рынке госзакупок. Сервис позволяет поставщикам всегда быть в курсе текущих закупок и быс
|07.02.2017
|
Технологии блокчейн нашли применение в сфере государственных и корпоративных закупок
Протестирована система единой аккредитации участников закупок на всех электронных площадках, допущенных к торгам по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Прототип реализован на базе СПО MultiChain, сообщили CNews в «РТС-тендер». Система построена по принципу единого распределенного реестра на базе технологии блокчейн, позволяющей осуществлять многократную верификацию данных и исключение их несанкционирован
|12.04.2016
|
"РТС-тендер" реализовал функционал, позволяющий СМБ-компаниям участвовать в госзакупках
е корпоративных закупок должна иметь должное техническое обеспечение. И здесь в игру вступают площадки, ответственные за проведение электронных процедур. В этом плане «первопроходцем» стала площадка "РТС-тендер" для закупок согласно 44-ФЗ и 223-ФЗ, на которой для поставщиков был реализован функционал, позволяющий организации участвовать в торгах именно как субъекту малого или среднего предп
|22.01.2016
|
«РТС-тендер» при поддержке Epam переводит приватизацию госимущества в электронный формат
Компания Epam, разработчик заказного программного обеспечения и поставщик ИТ-услуг, и компания «РТС-тендер», работающая в сфере организации электронных закупок и торгов в России, выполнили модернизацию площадки www.rts-tender.ru. Реализация проекта обеспечила возможность проведения аукцио
|09.06.2015
|
Число госзакупок, размещенных на площадке «РТС-тендер», достигло 1 млн
Число государственных закупок, размещенных на электронной площадке «РТС-тендер», достигло семизначной цифры. Миллионное извещение в рамках госзаказа опубликовала Всеволожская клиническая межрайонная больница из Ленинградской области, которая ищет исполнителей н
|11.03.2015
|
У площадки «РТС-тендер» — новая ИТ-платформа
Компания «РТС-тендер» в рамках масштабного обновления электронной площадки запускает в работу новую закрытую часть сайта, созданную с использованием инновационных решений и передовых технологий в ИТ-сфер
|28.11.2014
|
«РТС-тендер» представил новую площадку для государственных и муниципальных закупок
Компания «РТС-тендер» анонсировала новую площадку для государственных и муниципальных закупок. Как сообщили CNews в «РТС-тендер», с 1 декабря полностью обновится открытая часть сайта компании, а с
|02.10.2014
|
«РТС-тендер» подтвердила соответствие системы защиты данных требованиям законодательства РФ
Компания «РТС-тендер» успешно прошла аттестационные испытания на соответствие положениям и требованиям по защите конфиденциальной информации и персональных данных. Как сообщили CNews в «РТС-тендер
|03.06.2014
|
«РТС-тендер» защитит свою сеть от всех видов вредоносных программ
Компания «РТС-тендер» и «Лаборатория Касперского» заключили соглашение, по условиям которого будет обеспечена комплексная защита корпоративной сети «РТС-тендер» от всех видов современных вредоносн
|07.04.2014
|
OTC.RU и «РТС-тендер» обеспечат СМБ дальних регионов России легкий доступ к электронным торгам
Удостоверяющий центр ОТС-crypto, входящий в состав группы электронных площадок ОТС.RU и «РТС-тендер», заключил партнерское соглашение с удостоверяющим центром «Калуга-Астрал» по выдаче электронных подписей (ЭП) для проведения торгов в электронной форме. Теперь сертификаты электронн
|18.03.2014
|
Клиентам OTC.RU и «РТС-тендер» стал доступен сервис интеллектуального поиска по электронным площадкам
Группа компаний OTC.RU и электронная торговая площадка «РТС-тендер» разработали и интегрировали в свои системы полнотекстовый поисковый движок OTC-search, работающий на принципах, аналогичных поисковым системам компаний «Яндекс» и Google. Решение о
|14.01.2014
|
«РТС-тендер» запустила свой второй дата-центр
Электронная площадка «РТС-тендер» сообщила о начале работы 10 января 2014 г. своего второго центра обработки данных. Новый дата-центр построен как активный географически распределённый резерв. По оценкам представите
|17.07.2013
|
Клиенты «РТС-тендер» и ОТС.RU смогут общаться «вживую» с помощью видеоконференцсвязи Mind
Более 320 тыс. пользователям электронных площадок «РТС-тендер» и ОТС.RU стал доступен сервис видеоконференцсвязи для проведения переговоров. Такая услуга в истории российских государственных и коммерческих закупок используется впервые. Партнеро
|04.02.2013
|
Число опубликованных аукционов на площадках rts-tender.ru и otc.ru почти удвоилось за 2012 г.
Группа электронных площадок ОТС.RU и компания «РТС-тендер» представили свои основные показатели по работе за 2012 г., продемонстрировав положительную динамику роста по сравнению с предыдущим годом. Общее количество опубликованных аукционов
|06.12.2011
|
Заработала электронная площадка для корпоративных торгов
«РТС-тендер» объявила о запуске электронной площадки для корпоративных торгов в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
|21.10.2011
|
«РТС-тендер» предлагает аккредитованным операторам госзаказа объединить базы компаний-участников электронных торгов
Электронная площадка «РТС-тендер» направила четырем уполномоченным площадкам для государственных и муниципальных закупок письмо с предложением поддержать инициативу «РТС-тендер» по объединению баз компаний-уч
|19.10.2011
|
B2B-Center и «РТС-Тендер» формируют единый рынок государственных и корпоративных электронных торгов
Оператор электронных торгов B2B-Center и электронная площадка «РТС-Тендер» сообщили о реализации совместного масштабного проекта по созданию единого рынка электронных торгов. В рамках проекта компании объединили данные об участниках и торговых процедурах о
РТС-тендер и организации, системы, технологии, персоны:
|Лишенков Владимир 16 14
|Степанов Виктор 10 10
|Пангин Дмитрий 11 5
|Григоренко Владимир 5 4
|Ведешкина Татьяна 7 2
|Массух Илья 232 2
|Скрипкин Дмитрий 3 2
|Емельянов Антон 62 2
|Дорофеев Игорь 20 2
|Громкова Ольга 5 1
|Бойко Андрей 50 1
|Варення Александр 1 1
|Путин Владимир 3181 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Шувалов Игорь 82 1
|Евраев Михаил 262 1
|Земков Сергей 158 1
|Оганесян Артак 31 1
|Соколов Максим 27 1
|Михайловская Ольга 1 1
|Титаренко Юрий 1 1
|Пляко Ольга 1 1
|Крячков Антон 20 1
|Баранов Никита 13 1
|Альперович Михаил 15 1
|Лебедев Анатолий 8 1
|Сабанов Алексей 21 1
|Ярош Сергей 11 1
|Бречалов Александр 10 1
|Рензяев Константин 62 1
|Бойко Александр 24 1
|Королев Алексей 21 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Елин Евгений 5 1
|Бедеров Игорь 55 1
|Усманов Алишер 301 1
|Афанасьев Евгений 3 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Черепенников Антон 83 1
|Бегтин Иван 61 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3210 2
|Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338921, в очереди разбора - 770375.
Создано именных указателей - 167877.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.