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РТС-тендер федеральная электронная торговая площадка

РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка


05.07.2022 Новый сервис от «РТС-тендер» помогает российским поставщикам упростить работу с электронным актированием

ектронном виде. Переход на такую систему приемки вызвал у некоторых поставщиков затруднения, связанные с различием в форматах документов. Для решения данного вопроса федеральная электронная площадка «РТС-тендер» запустила новый высокотехнологичный сервис «РТС-контракт», облегчающий обмен электронными документами между поставщиками и госзаказчиками на этапе исполнения контракта. Об этом CNew
03.06.2021 Знаковая интернет-площадка для госзакупок купила конкурента за миллиарды рублей

Расширение федеральной торговой площадки «РТС-тендер», интернет-площадка для госзакупок в электронной форме приобрела B2B-Center (АО «Центр развития экономики») за 2,8 млрд руб. Об этом говорится в отчете Совкомбанка (является основным
17.04.2020 «РТС-тендер» разрешит дистанционное подписание протоколов комиссией

Площадка «РТС-тендер» доработала свою функциональность, позволяющую на этапе рассмотрения заявок по 44-ФЗ всем членам комиссии подписывать протокол удаленно с помощью персональной электронной подписи. По
12.03.2020 Закупочная площадка заблокировала продавцов российских ПК, чтобы продавец иностранных получил миллиард

Дискриминация российского «железа» Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) установила, что оператор электронной площадки «РТС-тендер» на аукционе РЖД по закупке вычислительной техники стоимостью 1,26 млрд руб. заблокировал подачи ценовых предложений добросовестных участников, из-за чего они выбыли из торгов. В рез
04.02.2020 Дочерняя структура Ростеха и «РТС-тендер» займутся популяризацией закупок малого объема

Дочерняя структура ГК «Ростех» и федеральная электронная площадка «РТС-тендер» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под соглашением поставили генеральные директора «РТ-Проектные технологии» Сергей Ярош и «РТС-тендер» Владимир Лишенков. Основны
01.10.2018 «РТС-тендер» подтвердил готовность к работе со спецсчетами

Федеральная электронная площадка «РТС-тендер» прошла технический аудит в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №656. В июле 2018 г. площадка была включена в перечень 8 операторов электронных торговых площад
13.11.2017 «РТС-тендер» расширяет сотрудничество с поставщиками «Росатома»

Федеральная электронная площадка «РТС-тендер», соответствующая требованиям Единого отраслевого стандарта закупок атомной отрасли, готова обеспечить потенциальных поставщиков многофункциональными и высокотехнологичными инструмен
08.06.2017 «Полюс» начал проводить закупки через электронную площадку «РТС-тендер»

Компания «Полюс», производитель золота в России, приступила к осуществлению закупочных процедур через федеральную электронную площадку «РТС-тендер» (входит в группу компаний Fintender и группу «Совкомбанк»). Выбор «РТС-тендер» был сделан компанией «Полюс» после анализа и сравнения конкурентных преимуществ топ-4 электронн
02.06.2017 «РТС-тендер»: контролировать реализацию госконтрактов можно будет в реальном времени

Федеральная электронная площадка «РТС-тендер» представила сервис контроля всех этапов исполнения контрактов в рамках 44-ФЗ. Презентация нового функционала состоялась на совещании под руководством Министра транспорта РФ Максима

25.05.2017 «Ремжилстрой» перешел на электронные закупки на площадке «РТС-тендер»

м заказчиком в Калининградской области, полностью перешедшим на электронные закупки, сообщили CNews в компании «РТС-тендере». Заказы застройщика будут размещаться на федеральной электронной площадке «РТС-тендер». «Ремжилстрой» специализируется на строительстве многоквартирных домов, а также сооружении необходимых коммуникаций и объектов инфраструктуры. Компания заключает договоры долевого у
23.05.2017 «РТС-тендер» продемонстрировала рекордные показатели за апрель 2017

Федеральная электронная площадка «РТС-тендер» объявила о том, что по итогам апреля 2017 г. заняла первое место по суммарному объему размещенных закупок в рамках 44-ФЗ (31,2%), в третий раз возглавив список лидеров рынка. Ранее

24.04.2017 Чат-бот площадки «РТС-тендер» поможет находить госзакупки

Федеральная электронная площадка «РТС-тендер» объявила о запуске чат-бота с функционалом, оптимизирующим работу стандартных поисковиков на рынке госзакупок. Сервис позволяет поставщикам всегда быть в курсе текущих закупок и быс
07.02.2017 Технологии блокчейн нашли применение в сфере государственных и корпоративных закупок

Протестирована система единой аккредитации участников закупок на всех электронных площадках, допущенных к торгам по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Прототип реализован на базе СПО MultiChain, сообщили CNews в «РТС-тендер». Система построена по принципу единого распределенного реестра на базе технологии блокчейн, позволяющей осуществлять многократную верификацию данных и исключение их несанкционирован
12.04.2016 "РТС-тендер" реализовал функционал, позволяющий СМБ-компаниям участвовать в госзакупках

е корпоративных закупок должна иметь должное техническое обеспечение. И здесь в игру вступают площадки, ответственные за проведение электронных процедур. В этом плане «первопроходцем» стала площадка "РТС-тендер" для закупок согласно 44-ФЗ и 223-ФЗ, на которой для поставщиков был реализован функционал, позволяющий организации участвовать в торгах именно как субъекту малого или среднего предп
22.01.2016 «РТС-тендер» при поддержке Epam переводит приватизацию госимущества в электронный формат

Компания Epam, разработчик заказного программного обеспечения и поставщик ИТ-услуг, и компания «РТС-тендер», работающая в сфере организации электронных закупок и торгов в России, выполнили модернизацию площадки www.rts-tender.ru. Реализация проекта обеспечила возможность проведения аукцио
09.06.2015 Число госзакупок, размещенных на площадке «РТС-тендер», достигло 1 млн

Число государственных закупок, размещенных на электронной площадке «РТС-тендер», достигло семизначной цифры. Миллионное извещение в рамках госзаказа опубликовала Всеволожская клиническая межрайонная больница из Ленинградской области, которая ищет исполнителей н
11.03.2015 У площадки «РТС-тендер» — новая ИТ-платформа

Компания «РТС-тендер» в рамках масштабного обновления электронной площадки запускает в работу новую закрытую часть сайта, созданную с использованием инновационных решений и передовых технологий в ИТ-сфер
28.11.2014 «РТС-тендер» представил новую площадку для государственных и муниципальных закупок

Компания «РТС-тендер» анонсировала новую площадку для государственных и муниципальных закупок. Как сообщили CNews в «РТС-тендер», с 1 декабря полностью обновится открытая часть сайта компании, а с
02.10.2014 «РТС-тендер» подтвердила соответствие системы защиты данных требованиям законодательства РФ

Компания «РТС-тендер» успешно прошла аттестационные испытания на соответствие положениям и требованиям по защите конфиденциальной информации и персональных данных. Как сообщили CNews в «РТС-тендер
03.06.2014 «РТС-тендер» защитит свою сеть от всех видов вредоносных программ

Компания «РТС-тендер» и «Лаборатория Касперского» заключили соглашение, по условиям которого будет обеспечена комплексная защита корпоративной сети «РТС-тендер» от всех видов современных вредоносн
07.04.2014 OTC.RU и «РТС-тендер» обеспечат СМБ дальних регионов России легкий доступ к электронным торгам

Удостоверяющий центр ОТС-crypto, входящий в состав группы электронных площадок ОТС.RU и «РТС-тендер», заключил партнерское соглашение с удостоверяющим центром «Калуга-Астрал» по выдаче электронных подписей (ЭП) для проведения торгов в электронной форме. Теперь сертификаты электронн
18.03.2014 Клиентам OTC.RU и «РТС-тендер» стал доступен сервис интеллектуального поиска по электронным площадкам

Группа компаний OTC.RU и электронная торговая площадка «РТС-тендер» разработали и интегрировали в свои системы полнотекстовый поисковый движок OTC-search, работающий на принципах, аналогичных поисковым системам компаний «Яндекс» и Google. Решение о

14.01.2014 «РТС-тендер» запустила свой второй дата-центр

Электронная площадка «РТС-тендер» сообщила о начале работы 10 января 2014 г. своего второго центра обработки данных. Новый дата-центр построен как активный географически распределённый резерв. По оценкам представите
17.07.2013 Клиенты «РТС-тендер» и ОТС.RU смогут общаться «вживую» с помощью видеоконференцсвязи Mind

Более 320 тыс. пользователям электронных площадок «РТС-тендер» и ОТС.RU стал доступен сервис видеоконференцсвязи для проведения переговоров. Такая услуга в истории российских государственных и коммерческих закупок используется впервые. Партнеро
04.02.2013 Число опубликованных аукционов на площадках rts-tender.ru и otc.ru почти удвоилось за 2012 г.

Группа электронных площадок ОТС.RU и компания «РТС-тендер» представили свои основные показатели по работе за 2012 г., продемонстрировав положительную динамику роста по сравнению с предыдущим годом. Общее количество опубликованных аукционов

06.12.2011 Заработала электронная площадка для корпоративных торгов

«РТС-тендер» объявила о запуске электронной площадки для корпоративных торгов в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
21.10.2011 «РТС-тендер» предлагает аккредитованным операторам госзаказа объединить базы компаний-участников электронных торгов

Электронная площадка «РТС-тендер» направила четырем уполномоченным площадкам для государственных и муниципальных закупок письмо с предложением поддержать инициативу «РТС-тендер» по объединению баз компаний-уч
19.10.2011 B2B-Center и «РТС-Тендер» формируют единый рынок государственных и корпоративных электронных торгов

Оператор электронных торгов B2B-Center и электронная площадка «РТС-Тендер» сообщили о реализации совместного масштабного проекта по созданию единого рынка электронных торгов. В рамках проекта компании объединили данные об участниках и торговых процедурах о

Публикаций - 54, упоминаний - 60

РТС-тендер и организации, системы, технологии, персоны:

Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 141 8
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 224 6
Microsoft Corporation 24646 3
Ростелеком 9718 3
Google LLC 11799 2
IBM - International Business Machines Corp 9443 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 2
МегаФон 8883 2
Yandex - Яндекс 7374 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 412 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 249 2
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - межотраслевая торговая система 60 2
Цифра ГК 2433 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 336 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 422 1
Delta Solutions - Дельта солюшнс 20 1
ELKO Group 15 1
123 солюшнс 24 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1010 1
Meta Platforms - Facebook 4442 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4895 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
GitHub 825 1
Telegram Group 2008 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1049 1
Dropbox 498 1
PayPal 654 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 1
Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 33 1
ATIZ Innovation 4 1
Yubico 6 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1899 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12669 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3929 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 422 31
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7345 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1635 6
Совкомбанк ПАО 258 3
РЖД - Российские железные дороги 1905 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 460 1
Русагро Группа Компаний 277 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 46 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 918 1
Газпром ПАО 1342 1
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 1
РАД - Российский аукционный дом 8 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
FMR - Fidelity Managment & Research 28 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
Four Seasons Hotels and Resorts 11 1
Система Капитал УК 14 1
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 29 1
Яндекс Банк - Акрополь КБ 14 1
Ремжилстрой ГК 1 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Балтийского моря ФГБУ - Администрация морских портов Балтийского моря - МАП Калининград - Морская администрация порта Калининград - Калининградский морской торговый порт 3 1
Совкомбанк - Fintender - СКИБ - Современный Коммерческий Инновационный Банк 2 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2186 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11675 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5932 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2000 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4527 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 307 2
Федеральное казначейство России 1780 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5453 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1857 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4762 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 410 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 202 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 679 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1908 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 668 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 22 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 177 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 143 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 36 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 110 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 62 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66329 22
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 550 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50675 11
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3834 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11082 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12551 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30804 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19444 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21201 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4494 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12056 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1497 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13526 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15757 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9201 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25430 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6586 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11012 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3109 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11981 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27573 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2470 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5031 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4233 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8024 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 911 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11159 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 770 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12560 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12660 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8577 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20832 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7000 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5013 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6795 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24191 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13825 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6687 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29773 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7603 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3228 21
Совкомбанк - Fintender - Финтендер 4 4
Aladdin JaCarta СКЗИ 165 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5205 2
Московская Биржа - ММВБ–Информационные Технологии - MOEXIT 10 2
Linux OS 9983 1
Microsoft Windows 10 1764 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 229 1
Microsoft Azure 1409 1
Apple iOS 7823 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7094 1
Apple iPad 3862 1
Microsoft Skype 2067 1
Mozilla Firefox - браузер 1891 1
Google Chrome - браузер 1566 1
Kaspersky Internet Security 457 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 156 1
Oracle Java Card 15 1
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 34 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  355 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 59 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 922 1
Яндекс.Лавка 231 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 720 1
Factorin - блокчейн-платформа для торгового финансирования 7 1
Salesforce CRM Cloud 37 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 47 1
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 34 1
Jivo - мессенджер 10 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 72 1
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