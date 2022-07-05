РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка

Новый сервис от «РТС-тендер» помогает российским поставщикам упростить работу с электронным актированием ектронном виде. Переход на такую систему приемки вызвал у некоторых поставщиков затруднения, связанные с различием в форматах документов. Для решения данного вопроса федеральная электронная площадка «РТС-тендер» запустила новый высокотехнологичный сервис «РТС-контракт», облегчающий обмен электронными документами между поставщиками и госзаказчиками на этапе исполнения контракта. Об этом CNew

Знаковая интернет-площадка для госзакупок купила конкурента за миллиарды рублей Расширение федеральной торговой площадки «РТС-тендер», интернет-площадка для госзакупок в электронной форме приобрела B2B-Center (АО «Центр развития экономики») за 2,8 млрд руб. Об этом говорится в отчете Совкомбанка (является основным

«РТС-тендер» разрешит дистанционное подписание протоколов комиссией Площадка «РТС-тендер» доработала свою функциональность, позволяющую на этапе рассмотрения заявок по 44-ФЗ всем членам комиссии подписывать протокол удаленно с помощью персональной электронной подписи. По

Закупочная площадка заблокировала продавцов российских ПК, чтобы продавец иностранных получил миллиард Дискриминация российского «железа» Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) установила, что оператор электронной площадки «РТС-тендер» на аукционе РЖД по закупке вычислительной техники стоимостью 1,26 млрд руб. заблокировал подачи ценовых предложений добросовестных участников, из-за чего они выбыли из торгов. В рез

Дочерняя структура Ростеха и «РТС-тендер» займутся популяризацией закупок малого объема Дочерняя структура ГК «Ростех» и федеральная электронная площадка «РТС-тендер» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под соглашением поставили генеральные директора «РТ-Проектные технологии» Сергей Ярош и «РТС-тендер» Владимир Лишенков. Основны

«РТС-тендер» подтвердил готовность к работе со спецсчетами Федеральная электронная площадка «РТС-тендер» прошла технический аудит в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №656. В июле 2018 г. площадка была включена в перечень 8 операторов электронных торговых площад

«РТС-тендер» расширяет сотрудничество с поставщиками «Росатома» Федеральная электронная площадка «РТС-тендер», соответствующая требованиям Единого отраслевого стандарта закупок атомной отрасли, готова обеспечить потенциальных поставщиков многофункциональными и высокотехнологичными инструмен

«Полюс» начал проводить закупки через электронную площадку «РТС-тендер» Компания «Полюс», производитель золота в России, приступила к осуществлению закупочных процедур через федеральную электронную площадку «РТС-тендер» (входит в группу компаний Fintender и группу «Совкомбанк»). Выбор «РТС-тендер» был сделан компанией «Полюс» после анализа и сравнения конкурентных преимуществ топ-4 электронн

«РТС-тендер»: контролировать реализацию госконтрактов можно будет в реальном времени Федеральная электронная площадка «РТС-тендер» представила сервис контроля всех этапов исполнения контрактов в рамках 44-ФЗ. Презентация нового функционала состоялась на совещании под руководством Министра транспорта РФ Максима

«Ремжилстрой» перешел на электронные закупки на площадке «РТС-тендер» м заказчиком в Калининградской области, полностью перешедшим на электронные закупки, сообщили CNews в компании «РТС-тендере». Заказы застройщика будут размещаться на федеральной электронной площадке «РТС-тендер». «Ремжилстрой» специализируется на строительстве многоквартирных домов, а также сооружении необходимых коммуникаций и объектов инфраструктуры. Компания заключает договоры долевого у

«РТС-тендер» продемонстрировала рекордные показатели за апрель 2017 Федеральная электронная площадка «РТС-тендер» объявила о том, что по итогам апреля 2017 г. заняла первое место по суммарному объему размещенных закупок в рамках 44-ФЗ (31,2%), в третий раз возглавив список лидеров рынка. Ранее

Чат-бот площадки «РТС-тендер» поможет находить госзакупки Федеральная электронная площадка «РТС-тендер» объявила о запуске чат-бота с функционалом, оптимизирующим работу стандартных поисковиков на рынке госзакупок. Сервис позволяет поставщикам всегда быть в курсе текущих закупок и быс

Технологии блокчейн нашли применение в сфере государственных и корпоративных закупок Протестирована система единой аккредитации участников закупок на всех электронных площадках, допущенных к торгам по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Прототип реализован на базе СПО MultiChain, сообщили CNews в «РТС-тендер». Система построена по принципу единого распределенного реестра на базе технологии блокчейн, позволяющей осуществлять многократную верификацию данных и исключение их несанкционирован

"РТС-тендер" реализовал функционал, позволяющий СМБ-компаниям участвовать в госзакупках е корпоративных закупок должна иметь должное техническое обеспечение. И здесь в игру вступают площадки, ответственные за проведение электронных процедур. В этом плане «первопроходцем» стала площадка "РТС-тендер" для закупок согласно 44-ФЗ и 223-ФЗ, на которой для поставщиков был реализован функционал, позволяющий организации участвовать в торгах именно как субъекту малого или среднего предп

«РТС-тендер» при поддержке Epam переводит приватизацию госимущества в электронный формат Компания Epam, разработчик заказного программного обеспечения и поставщик ИТ-услуг, и компания «РТС-тендер», работающая в сфере организации электронных закупок и торгов в России, выполнили модернизацию площадки www.rts-tender.ru. Реализация проекта обеспечила возможность проведения аукцио

Число госзакупок, размещенных на площадке «РТС-тендер», достигло 1 млн Число государственных закупок, размещенных на электронной площадке «РТС-тендер», достигло семизначной цифры. Миллионное извещение в рамках госзаказа опубликовала Всеволожская клиническая межрайонная больница из Ленинградской области, которая ищет исполнителей н

У площадки «РТС-тендер» — новая ИТ-платформа Компания «РТС-тендер» в рамках масштабного обновления электронной площадки запускает в работу новую закрытую часть сайта, созданную с использованием инновационных решений и передовых технологий в ИТ-сфер

«РТС-тендер» представил новую площадку для государственных и муниципальных закупок Компания «РТС-тендер» анонсировала новую площадку для государственных и муниципальных закупок. Как сообщили CNews в «РТС-тендер», с 1 декабря полностью обновится открытая часть сайта компании, а с

«РТС-тендер» подтвердила соответствие системы защиты данных требованиям законодательства РФ Компания «РТС-тендер» успешно прошла аттестационные испытания на соответствие положениям и требованиям по защите конфиденциальной информации и персональных данных. Как сообщили CNews в «РТС-тендер

«РТС-тендер» защитит свою сеть от всех видов вредоносных программ Компания «РТС-тендер» и «Лаборатория Касперского» заключили соглашение, по условиям которого будет обеспечена комплексная защита корпоративной сети «РТС-тендер» от всех видов современных вредоносн

OTC.RU и «РТС-тендер» обеспечат СМБ дальних регионов России легкий доступ к электронным торгам Удостоверяющий центр ОТС-crypto, входящий в состав группы электронных площадок ОТС.RU и «РТС-тендер», заключил партнерское соглашение с удостоверяющим центром «Калуга-Астрал» по выдаче электронных подписей (ЭП) для проведения торгов в электронной форме. Теперь сертификаты электронн

Клиентам OTC.RU и «РТС-тендер» стал доступен сервис интеллектуального поиска по электронным площадкам Группа компаний OTC.RU и электронная торговая площадка «РТС-тендер» разработали и интегрировали в свои системы полнотекстовый поисковый движок OTC-search, работающий на принципах, аналогичных поисковым системам компаний «Яндекс» и Google. Решение о

«РТС-тендер» запустила свой второй дата-центр Электронная площадка «РТС-тендер» сообщила о начале работы 10 января 2014 г. своего второго центра обработки данных. Новый дата-центр построен как активный географически распределённый резерв. По оценкам представите

Клиенты «РТС-тендер» и ОТС.RU смогут общаться «вживую» с помощью видеоконференцсвязи Mind Более 320 тыс. пользователям электронных площадок «РТС-тендер» и ОТС.RU стал доступен сервис видеоконференцсвязи для проведения переговоров. Такая услуга в истории российских государственных и коммерческих закупок используется впервые. Партнеро

Число опубликованных аукционов на площадках rts-tender.ru и otc.ru почти удвоилось за 2012 г. Группа электронных площадок ОТС.RU и компания «РТС-тендер» представили свои основные показатели по работе за 2012 г., продемонстрировав положительную динамику роста по сравнению с предыдущим годом. Общее количество опубликованных аукционов

Заработала электронная площадка для корпоративных торгов «РТС-тендер» объявила о запуске электронной площадки для корпоративных торгов в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

«РТС-тендер» предлагает аккредитованным операторам госзаказа объединить базы компаний-участников электронных торгов Электронная площадка «РТС-тендер» направила четырем уполномоченным площадкам для государственных и муниципальных закупок письмо с предложением поддержать инициативу «РТС-тендер» по объединению баз компаний-уч