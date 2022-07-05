Новый сервис от «РТС-тендер» помогает российским поставщикам упростить работу с электронным актированием

С 1 января 2022 г. участники закупок должны закрывать контракты через ЕИС, то есть при исполнении контрактов по электронным процедурам (конкурсу, аукциону, запросу котировок) формирование закрывающих документов происходит в электронном виде. Переход на такую систему приемки вызвал у некоторых поставщиков затруднения, связанные с различием в форматах документов. Для решения данного вопроса федеральная электронная площадка «РТС-тендер» запустила новый высокотехнологичный сервис «РТС-контракт», облегчающий обмен электронными документами между поставщиками и госзаказчиками на этапе исполнения контракта. Об этом CNews сообщили представители «РТС-тендер».

С начала 2022 г. участники закупок обязаны формировать документы самостоятельно в личном кабинете ЕИС и направлять их заказчику. Поставщик может загрузить документ в формате XML из внешней системы, к примеру, из «1С». Однако на данном этапе возникают ситуации, когда поставщикам приходится заполнять поля документов вручную, что требует дополнительных трудозатрат.

Для облегчения работы поставщиков с электронным актированием площадка «РТС-тендер» запустила новый сервис «РТС-контракт». Его внедрение предоставляет поставщикам ряд серьезных преимуществ – сокращение бумажного документооборота и экономия времени на подготовку электронных актов ЕИС, быстрая оплата по контрактам, минимизация риска потери важных документов, простая подготовка отчетных документов, мониторинг статуса документов исполнения ЕИС ЭА в режиме реального времени, единая библиотека контрактов и документов. Техническая поддержка сервиса доступна в режиме 24/7.

«“РТС-тендер” постоянно развивает свою экосистему цифровых продуктов и сервисов с целью максимального упрощения работы предпринимателей в сфере закупок. Перед разработкой сервиса мы тесно общались с большим количеством поставщиков, которые уже столкнулись с увеличением объема работы при оформлении закрывающих документов. Согласно опросу площадки в настоящее время использование таких современных инструментов является особенно важным, так как бизнес нуждается в надежных точках развития. “РТС-контракт” уже прошел предварительное тестирование и собрал много положительных отзывов со стороны участников закупок. Мы видим, что возможности нашего нового сервиса весьма востребованы на рынке. В дальнейшем сервис будет пополняться полезным функционалом для удобства пользователей и повышения эффективности их работы», – сказал руководитель управления по развитию корпоративного бизнеса Виктор Смирнов.

4 уровня управления: как происходит цифровая трансформация в экосистемной компании Цифровизация

***

РТС-тендер – федеральная электронная площадка, уполномоченная для проведения государственных закупок по 44-ФЗ (36% закупок в РФ), закупок в соответствии с 223-ФЗ (30% закупок в России), имущественных торгов, торгов по коммерческим закупкам, закупок по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с 615-ПП (75% закупок в России). Также площадка является оператором для проведения торгов по реализации движимого и недвижимого имущества.