Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа

Роботы Vocamate AI на основе генеративного искусственного интеллекта оценивают работу операторов и повышают качество обслуживания клиентов в энергосбытовой сфере Ресурсоснабжающая компания «Омск РТС», входящая в состав «Интер РАО», внедряет искусственный интеллект (ИИ) для улучшения взаимодействия с клиентами. С 2023 г. компания использует ИИ в коммуникациях с клиентами, а в 2024 г. за

«Омск РТС» и Prof IT запустили новый проект по информированию о задолженности с применением генеративного ИИ Ресурсоснабжающая компания «Омск РТС», входящая в состав «Интер РАО», внедряет искусственный интеллект (ИИ) для улучшения взаимодействия с клиентами. С 2023 г. компания использует ИИ в коммуникациях с клиентами, а в 2024 г. за

Акции «Группы Астра» вошли в состав главных индикаторов российского фондового рынка - индексов «МосБиржи» и РТС T-рынка и производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), сообщает, что «Московская биржа» приняла решение о включении акций компании в базу расчета индекса «МосБиржи» (IMOEX) и индекс РТС (RTSI). Новая база расчета будет действовать с 20 сентября 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Елена Бородкина, финансовый директор «Группы Астра»: «С IPO «Группы А

Новый сервис от «РТС-тендер» помогает российским поставщикам упростить работу с электронным актированием ектронном виде. Переход на такую систему приемки вызвал у некоторых поставщиков затруднения, связанные с различием в форматах документов. Для решения данного вопроса федеральная электронная площадка «РТС-тендер» запустила новый высокотехнологичный сервис «РТС-контракт», облегчающий обмен электронными документами между поставщиками и госзаказчиками на этапе исполнения контракта. Об эт

Знаковая интернет-площадка для госзакупок купила конкурента за миллиарды рублей Расширение федеральной торговой площадки «РТС-тендер», интернет-площадка для госзакупок в электронной форме приобрела B2B-Center (АО «Центр развития экономики») за 2,8 млрд руб. Об этом говорится в отчете Совкомбанка (является основным

Закупочная площадка заблокировала продавцов российских ПК, чтобы продавец иностранных получил миллиард Дискриминация российского «железа» Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) установила, что оператор электронной площадки «РТС-тендер» на аукционе РЖД по закупке вычислительной техники стоимостью 1,26 млрд руб. заблокировал подачи ценовых предложений добросовестных участников, из-за чего они выбыли из торгов. В рез

«РТС-тендер» расширяет сотрудничество с поставщиками «Росатома» Федеральная электронная площадка «РТС-тендер», соответствующая требованиям Единого отраслевого стандарта закупок атомной отрасли, готова обеспечить потенциальных поставщиков многофункциональными и высокотехнологичными инструмен

«Полюс» начал проводить закупки через электронную площадку «РТС-тендер» Компания «Полюс», производитель золота в России, приступила к осуществлению закупочных процедур через федеральную электронную площадку «РТС-тендер» (входит в группу компаний Fintender и группу «Совкомбанк»). Выбор «РТС-тендер» был сделан компанией «Полюс» после анализа и сравнения конкурентных преимуществ топ-4 электронн

«РТС-тендер»: контролировать реализацию госконтрактов можно будет в реальном времени Федеральная электронная площадка «РТС-тендер» представила сервис контроля всех этапов исполнения контрактов в рамках 44-ФЗ. Презентация нового функционала состоялась на совещании под руководством Министра транспорта РФ Максима

«Ремжилстрой» перешел на электронные закупки на площадке «РТС-тендер» Группа компаний «Ремжилстрой» стала первым коммерческим заказчиком в Калининградской области, полностью перешедшим на электронные закупки, сообщили CNews в компании «РТС-тендере». Заказы застройщика будут размещаться на федеральной электронной площадке «РТС-тендер». «Ремжилстрой» специализируется на строительстве многоквартирных домов, а также сооруж

«РТС-тендер» продемонстрировала рекордные показатели за апрель 2017 Федеральная электронная площадка «РТС-тендер» объявила о том, что по итогам апреля 2017 г. заняла первое место по суммарному объему размещенных закупок в рамках 44-ФЗ (31,2%), в третий раз возглавив список лидеров рынка. Ранее

Чат-бот площадки «РТС-тендер» поможет находить госзакупки Федеральная электронная площадка «РТС-тендер» объявила о запуске чат-бота с функционалом, оптимизирующим работу стандартных поисковиков на рынке госзакупок. Сервис позволяет поставщикам всегда быть в курсе текущих закупок и быс

Технологии блокчейн нашли применение в сфере государственных и корпоративных закупок Протестирована система единой аккредитации участников закупок на всех электронных площадках, допущенных к торгам по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Прототип реализован на базе СПО MultiChain, сообщили CNews в «РТС-тендер». Система построена по принципу единого распределенного реестра на базе технологии блокчейн, позволяющей осуществлять многократную верификацию данных и исключение их несанкционирован

«РТС-тендер» при поддержке Epam переводит приватизацию госимущества в электронный формат Компания Epam, разработчик заказного программного обеспечения и поставщик ИТ-услуг, и компания «РТС-тендер», работающая в сфере организации электронных закупок и торгов в России, выполнили модернизацию площадки www.rts-tender.ru. Реализация проекта обеспечила возможность проведения аукцио

«РТС-Банк» начал работу с сервисом «Золотая Корона — Денежные переводы» «РТС-Банк» запустил сервис мгновенных денежных переводов «Золотая Корона» для частных клиентов во всей своей офисной инфраструктуре, расположенной в Тольятти, Ульяновске, Подольске, Вологодской

Число госзакупок, размещенных на площадке «РТС-тендер», достигло 1 млн Число государственных закупок, размещенных на электронной площадке «РТС-тендер», достигло семизначной цифры. Миллионное извещение в рамках госзаказа опубликовала Всеволожская клиническая межрайонная больница из Ленинградской области, которая ищет исполнителей н

У площадки «РТС-тендер» — новая ИТ-платформа Компания «РТС-тендер» в рамках масштабного обновления электронной площадки запускает в работу новую закрытую часть сайта, созданную с использованием инновационных решений и передовых технологий в ИТ-сфер

«РТС-тендер» представил новую площадку для государственных и муниципальных закупок Компания «РТС-тендер» анонсировала новую площадку для государственных и муниципальных закупок. Как сообщили CNews в «РТС-тендер», с 1 декабря полностью обновится открытая часть сайта компании, а с

«РТС-тендер» подтвердила соответствие системы защиты данных требованиям законодательства РФ Компания «РТС-тендер» успешно прошла аттестационные испытания на соответствие положениям и требованиям по защите конфиденциальной информации и персональных данных. Как сообщили CNews в «РТС-тендер

«РТС-тендер» защитит свою сеть от всех видов вредоносных программ Компания «РТС-тендер» и «Лаборатория Касперского» заключили соглашение, по условиям которого будет обеспечена комплексная защита корпоративной сети «РТС-тендер» от всех видов современных вредоносн

OTC.RU и «РТС-тендер» обеспечат СМБ дальних регионов России легкий доступ к электронным торгам Удостоверяющий центр ОТС-crypto, входящий в состав группы электронных площадок ОТС.RU и «РТС-тендер», заключил партнерское соглашение с удостоверяющим центром «Калуга-Астрал» по выдаче электронных подписей (ЭП) для проведения торгов в электронной форме. Теперь сертификаты электронн

Клиентам OTC.RU и «РТС-тендер» стал доступен сервис интеллектуального поиска по электронным площадкам Группа компаний OTC.RU и электронная торговая площадка «РТС-тендер» разработали и интегрировали в свои системы полнотекстовый поисковый движок OTC-search, работающий на принципах, аналогичных поисковым системам компаний «Яндекс» и Google. Решение о

«РТС-тендер» запустила свой второй дата-центр Электронная площадка «РТС-тендер» сообщила о начале работы 10 января 2014 г. своего второго центра обработки данных. Новый дата-центр построен как активный географически распределённый резерв. По оценкам представите

Клиенты «РТС-тендер» и ОТС.RU смогут общаться «вживую» с помощью видеоконференцсвязи Mind Более 320 тыс. пользователям электронных площадок «РТС-тендер» и ОТС.RU стал доступен сервис видеоконференцсвязи для проведения переговоров. Такая услуга в истории российских государственных и коммерческих закупок используется впервые. Партнеро

Число опубликованных аукционов на площадках rts-tender.ru и otc.ru почти удвоилось за 2012 г. Группа электронных площадок ОТС.RU и компания «РТС-тендер» представили свои основные показатели по работе за 2012 г., продемонстрировав положительную динамику роста по сравнению с предыдущим годом. Общее количество опубликованных аукционов

BT и ММВБ-РТС работают над открытием рынков акций стран БРИКС Компания BT объявила о том, что участники Московской биржи ММВБ-РТС теперь могут использовать сеть BT Radianz для получения доступа к торгам по новым пр

ФСФР оштрафовала ММВБ-РТС за 4-часовой сбой на бирже на 300 тыс. руб. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) оштрафовала объединенную фондовую биржу ММВБ-РТС на сумму 300 тыс. руб. за технический сбой, приостановивший торги в основном секторе фонд

Сбой на ММВБ-РТС привел к усилению ИТ-блока вместо репрессий В повестке очередного заседания совета директоров объединенной биржи ММВБ-РТС наряду с другими стоял вопрос "О техническом сбое 23 апреля 2012 г. и о мерах по обеспече

Из-за очередного сбоя ИТ-блок ММВБ-РТС ждут репрессии Объединенная биржа ММВБ-РТС, пережившая 4-х часовой сбой в работе 23 апреля 2012 г., сообщила о его источниках: «Осно

ММВБ-РТС назвала причину сбоя в работе системы торгов Объединенная биржа ММВБ-РТС сообщила о причинах нештатной ситуации 23 апреля 2012 г. в секторе «Основной рынок». По р

Акции «Ютинет.Ру» включили в Индекс «ММВБ – инновации» ям десяти инновационных компаний, допущенным к торгам в секторе «Рынок инноваций и инвестиций» ММВБ-РТС: ОАО «Платформа Ютинет.Ру», ОАО «Армада», ОАО «ДИОД», ОАО «ИСКЧ», ОАО «Фармсинтез», ОАО «

Заработала электронная площадка для корпоративных торгов «РТС-тендер» объявила о запуске электронной площадки для корпоративных торгов в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

PTC заработала более $1 млрд на промышленных бизнес-платформах и удвоила показатели на российском рынке Корпорация PTC (Parametric Technology Corp.) подвела итоги 2011 финансового года и сообщила о назначении нового генерального директора РТС в России. На глобальном рынке доходы компании выросли более чем на 15,8%, превысив $1 млрд, маржинальность составила 17,7%. Рост оборота в России и странах СНГ превысил 50% и заметно опереж

«РТС-тендер» предлагает аккредитованным операторам госзаказа объединить базы компаний-участников электронных торгов Электронная площадка «РТС-тендер» направила четырем уполномоченным площадкам для государственных и муниципальных закупок письмо с предложением поддержать инициативу «РТС-тендер» по объединению баз компаний-уч

B2B-Center и «РТС-Тендер» формируют единый рынок государственных и корпоративных электронных торгов Оператор электронных торгов B2B-Center и электронная площадка «РТС-Тендер» сообщили о реализации совместного масштабного проекта по созданию единого рынка электронных торгов. В рамках проекта компании объединили данные об участниках и торговых процедурах о

РТС оснащает САПР школы и вузы Корпорация РТС разработала специальную образовательную программу, по которой в школы и университеты России и СНГ будут поставляться системы автоматизированного проектирования и программы управления информ

РТС выпустила новую версию PLM-системы Windchill 10.0 Корпорация РТС сообщила о выходе новой версии Windchill 10.0 — решения для управления инженерными данными и проектами. Система получила более дружественный интерфейс и обширный список разнообразных модуле

Hyundai Motor Company and Kia Motors Corporation выбрала PLM-систему от PTC Мировой автопроизводитель Hyundai Motor Company and Kia Motors Corporation (HKMC) выбрал корпорацию РТС в качестве стратегического партнера для построения глобальной PLM-системы во всех своих подразделениях. Корпорация HKMC два года проводила процесс бенчмаркинга, тестируя предложения различн