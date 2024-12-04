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Московская Биржа ММВБ-РТС Фондовая биржа
СОБЫТИЯ
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|04.12.2024
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Роботы Vocamate AI на основе генеративного искусственного интеллекта оценивают работу операторов и повышают качество обслуживания клиентов в энергосбытовой сфере
Ресурсоснабжающая компания «Омск РТС», входящая в состав «Интер РАО», внедряет искусственный интеллект (ИИ) для улучшения взаимодействия с клиентами. С 2023 г. компания использует ИИ в коммуникациях с клиентами, а в 2024 г. за
|04.12.2024
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«Омск РТС» и Prof IT запустили новый проект по информированию о задолженности с применением генеративного ИИ
Ресурсоснабжающая компания «Омск РТС», входящая в состав «Интер РАО», внедряет искусственный интеллект (ИИ) для улучшения взаимодействия с клиентами. С 2023 г. компания использует ИИ в коммуникациях с клиентами, а в 2024 г. за
|30.08.2024
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Акции «Группы Астра» вошли в состав главных индикаторов российского фондового рынка - индексов «МосБиржи» и РТС
T-рынка и производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), сообщает, что «Московская биржа» приняла решение о включении акций компании в базу расчета индекса «МосБиржи» (IMOEX) и индекс РТС (RTSI). Новая база расчета будет действовать с 20 сентября 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Елена Бородкина, финансовый директор «Группы Астра»: «С IPO «Группы А
|05.07.2022
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Новый сервис от «РТС-тендер» помогает российским поставщикам упростить работу с электронным актированием
ектронном виде. Переход на такую систему приемки вызвал у некоторых поставщиков затруднения, связанные с различием в форматах документов. Для решения данного вопроса федеральная электронная площадка «РТС-тендер» запустила новый высокотехнологичный сервис «РТС-контракт», облегчающий обмен электронными документами между поставщиками и госзаказчиками на этапе исполнения контракта. Об эт
|03.06.2021
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Знаковая интернет-площадка для госзакупок купила конкурента за миллиарды рублей
Расширение федеральной торговой площадки «РТС-тендер», интернет-площадка для госзакупок в электронной форме приобрела B2B-Center (АО «Центр развития экономики») за 2,8 млрд руб. Об этом говорится в отчете Совкомбанка (является основным
|12.03.2020
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Закупочная площадка заблокировала продавцов российских ПК, чтобы продавец иностранных получил миллиард
Дискриминация российского «железа» Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) установила, что оператор электронной площадки «РТС-тендер» на аукционе РЖД по закупке вычислительной техники стоимостью 1,26 млрд руб. заблокировал подачи ценовых предложений добросовестных участников, из-за чего они выбыли из торгов. В рез
|04.02.2020
|Дочерняя структура Ростеха и «РТС-тендер» займутся популяризацией закупок малого объема
|13.11.2017
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«РТС-тендер» расширяет сотрудничество с поставщиками «Росатома»
Федеральная электронная площадка «РТС-тендер», соответствующая требованиям Единого отраслевого стандарта закупок атомной отрасли, готова обеспечить потенциальных поставщиков многофункциональными и высокотехнологичными инструмен
|08.06.2017
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«Полюс» начал проводить закупки через электронную площадку «РТС-тендер»
Компания «Полюс», производитель золота в России, приступила к осуществлению закупочных процедур через федеральную электронную площадку «РТС-тендер» (входит в группу компаний Fintender и группу «Совкомбанк»). Выбор «РТС-тендер» был сделан компанией «Полюс» после анализа и сравнения конкурентных преимуществ топ-4 электронн
|02.06.2017
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«РТС-тендер»: контролировать реализацию госконтрактов можно будет в реальном времени
Федеральная электронная площадка «РТС-тендер» представила сервис контроля всех этапов исполнения контрактов в рамках 44-ФЗ. Презентация нового функционала состоялась на совещании под руководством Министра транспорта РФ Максима
|25.05.2017
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«Ремжилстрой» перешел на электронные закупки на площадке «РТС-тендер»
Группа компаний «Ремжилстрой» стала первым коммерческим заказчиком в Калининградской области, полностью перешедшим на электронные закупки, сообщили CNews в компании «РТС-тендере». Заказы застройщика будут размещаться на федеральной электронной площадке «РТС-тендер». «Ремжилстрой» специализируется на строительстве многоквартирных домов, а также сооруж
|23.05.2017
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«РТС-тендер» продемонстрировала рекордные показатели за апрель 2017
Федеральная электронная площадка «РТС-тендер» объявила о том, что по итогам апреля 2017 г. заняла первое место по суммарному объему размещенных закупок в рамках 44-ФЗ (31,2%), в третий раз возглавив список лидеров рынка. Ранее
|24.04.2017
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Чат-бот площадки «РТС-тендер» поможет находить госзакупки
Федеральная электронная площадка «РТС-тендер» объявила о запуске чат-бота с функционалом, оптимизирующим работу стандартных поисковиков на рынке госзакупок. Сервис позволяет поставщикам всегда быть в курсе текущих закупок и быс
|07.02.2017
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Технологии блокчейн нашли применение в сфере государственных и корпоративных закупок
Протестирована система единой аккредитации участников закупок на всех электронных площадках, допущенных к торгам по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Прототип реализован на базе СПО MultiChain, сообщили CNews в «РТС-тендер». Система построена по принципу единого распределенного реестра на базе технологии блокчейн, позволяющей осуществлять многократную верификацию данных и исключение их несанкционирован
|22.01.2016
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«РТС-тендер» при поддержке Epam переводит приватизацию госимущества в электронный формат
Компания Epam, разработчик заказного программного обеспечения и поставщик ИТ-услуг, и компания «РТС-тендер», работающая в сфере организации электронных закупок и торгов в России, выполнили модернизацию площадки www.rts-tender.ru. Реализация проекта обеспечила возможность проведения аукцио
|20.11.2015
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«РТС-Банк» начал работу с сервисом «Золотая Корона — Денежные переводы»
«РТС-Банк» запустил сервис мгновенных денежных переводов «Золотая Корона» для частных клиентов во всей своей офисной инфраструктуре, расположенной в Тольятти, Ульяновске, Подольске, Вологодской
|09.06.2015
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Число госзакупок, размещенных на площадке «РТС-тендер», достигло 1 млн
Число государственных закупок, размещенных на электронной площадке «РТС-тендер», достигло семизначной цифры. Миллионное извещение в рамках госзаказа опубликовала Всеволожская клиническая межрайонная больница из Ленинградской области, которая ищет исполнителей н
|11.03.2015
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У площадки «РТС-тендер» — новая ИТ-платформа
Компания «РТС-тендер» в рамках масштабного обновления электронной площадки запускает в работу новую закрытую часть сайта, созданную с использованием инновационных решений и передовых технологий в ИТ-сфер
|28.11.2014
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«РТС-тендер» представил новую площадку для государственных и муниципальных закупок
Компания «РТС-тендер» анонсировала новую площадку для государственных и муниципальных закупок. Как сообщили CNews в «РТС-тендер», с 1 декабря полностью обновится открытая часть сайта компании, а с
|02.10.2014
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«РТС-тендер» подтвердила соответствие системы защиты данных требованиям законодательства РФ
Компания «РТС-тендер» успешно прошла аттестационные испытания на соответствие положениям и требованиям по защите конфиденциальной информации и персональных данных. Как сообщили CNews в «РТС-тендер
|03.06.2014
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«РТС-тендер» защитит свою сеть от всех видов вредоносных программ
Компания «РТС-тендер» и «Лаборатория Касперского» заключили соглашение, по условиям которого будет обеспечена комплексная защита корпоративной сети «РТС-тендер» от всех видов современных вредоносн
|07.04.2014
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OTC.RU и «РТС-тендер» обеспечат СМБ дальних регионов России легкий доступ к электронным торгам
Удостоверяющий центр ОТС-crypto, входящий в состав группы электронных площадок ОТС.RU и «РТС-тендер», заключил партнерское соглашение с удостоверяющим центром «Калуга-Астрал» по выдаче электронных подписей (ЭП) для проведения торгов в электронной форме. Теперь сертификаты электронн
|18.03.2014
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Клиентам OTC.RU и «РТС-тендер» стал доступен сервис интеллектуального поиска по электронным площадкам
Группа компаний OTC.RU и электронная торговая площадка «РТС-тендер» разработали и интегрировали в свои системы полнотекстовый поисковый движок OTC-search, работающий на принципах, аналогичных поисковым системам компаний «Яндекс» и Google. Решение о
|14.01.2014
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«РТС-тендер» запустила свой второй дата-центр
Электронная площадка «РТС-тендер» сообщила о начале работы 10 января 2014 г. своего второго центра обработки данных. Новый дата-центр построен как активный географически распределённый резерв. По оценкам представите
|17.07.2013
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Клиенты «РТС-тендер» и ОТС.RU смогут общаться «вживую» с помощью видеоконференцсвязи Mind
Более 320 тыс. пользователям электронных площадок «РТС-тендер» и ОТС.RU стал доступен сервис видеоконференцсвязи для проведения переговоров. Такая услуга в истории российских государственных и коммерческих закупок используется впервые. Партнеро
|04.02.2013
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Число опубликованных аукционов на площадках rts-tender.ru и otc.ru почти удвоилось за 2012 г.
Группа электронных площадок ОТС.RU и компания «РТС-тендер» представили свои основные показатели по работе за 2012 г., продемонстрировав положительную динамику роста по сравнению с предыдущим годом. Общее количество опубликованных аукционов
|19.10.2012
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BT и ММВБ-РТС работают над открытием рынков акций стран БРИКС
Компания BT объявила о том, что участники Московской биржи ММВБ-РТС теперь могут использовать сеть BT Radianz для получения доступа к торгам по новым пр
|06.06.2012
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ФСФР оштрафовала ММВБ-РТС за 4-часовой сбой на бирже на 300 тыс. руб.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) оштрафовала объединенную фондовую биржу ММВБ-РТС на сумму 300 тыс. руб. за технический сбой, приостановивший торги в основном секторе фонд
|18.05.2012
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Сбой на ММВБ-РТС привел к усилению ИТ-блока вместо репрессий
В повестке очередного заседания совета директоров объединенной биржи ММВБ-РТС наряду с другими стоял вопрос "О техническом сбое 23 апреля 2012 г. и о мерах по обеспече
|25.04.2012
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Из-за очередного сбоя ИТ-блок ММВБ-РТС ждут репрессии
Объединенная биржа ММВБ-РТС, пережившая 4-х часовой сбой в работе 23 апреля 2012 г., сообщила о его источниках: «Осно
|25.04.2012
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ММВБ-РТС назвала причину сбоя в работе системы торгов
Объединенная биржа ММВБ-РТС сообщила о причинах нештатной ситуации 23 апреля 2012 г. в секторе «Основной рынок». По р
|14.03.2012
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Акции «Ютинет.Ру» включили в Индекс «ММВБ – инновации»
ям десяти инновационных компаний, допущенным к торгам в секторе «Рынок инноваций и инвестиций» ММВБ-РТС: ОАО «Платформа Ютинет.Ру», ОАО «Армада», ОАО «ДИОД», ОАО «ИСКЧ», ОАО «Фармсинтез», ОАО «
|06.12.2011
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Заработала электронная площадка для корпоративных торгов
«РТС-тендер» объявила о запуске электронной площадки для корпоративных торгов в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
|03.11.2011
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PTC заработала более $1 млрд на промышленных бизнес-платформах и удвоила показатели на российском рынке
Корпорация PTC (Parametric Technology Corp.) подвела итоги 2011 финансового года и сообщила о назначении нового генерального директора РТС в России. На глобальном рынке доходы компании выросли более чем на 15,8%, превысив $1 млрд, маржинальность составила 17,7%. Рост оборота в России и странах СНГ превысил 50% и заметно опереж
|21.10.2011
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«РТС-тендер» предлагает аккредитованным операторам госзаказа объединить базы компаний-участников электронных торгов
Электронная площадка «РТС-тендер» направила четырем уполномоченным площадкам для государственных и муниципальных закупок письмо с предложением поддержать инициативу «РТС-тендер» по объединению баз компаний-уч
|19.10.2011
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B2B-Center и «РТС-Тендер» формируют единый рынок государственных и корпоративных электронных торгов
Оператор электронных торгов B2B-Center и электронная площадка «РТС-Тендер» сообщили о реализации совместного масштабного проекта по созданию единого рынка электронных торгов. В рамках проекта компании объединили данные об участниках и торговых процедурах о
|25.08.2011
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РТС оснащает САПР школы и вузы
Корпорация РТС разработала специальную образовательную программу, по которой в школы и университеты России и СНГ будут поставляться системы автоматизированного проектирования и программы управления информ
|06.04.2011
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РТС выпустила новую версию PLM-системы Windchill 10.0
Корпорация РТС сообщила о выходе новой версии Windchill 10.0 — решения для управления инженерными данными и проектами. Система получила более дружественный интерфейс и обширный список разнообразных модуле
|01.02.2011
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Hyundai Motor Company and Kia Motors Corporation выбрала PLM-систему от PTC
Мировой автопроизводитель Hyundai Motor Company and Kia Motors Corporation (HKMC) выбрал корпорацию РТС в качестве стратегического партнера для построения глобальной PLM-системы во всех своих подразделениях. Корпорация HKMC два года проводила процесс бенчмаркинга, тестируя предложения различн
|15.12.2010
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РТС запустила новую программу для школ и вузов
Корпорация РТС разработала специальную образовательную программу, в рамках которой в школы и университеты России и СНГ будут поставляться системы автоматизированного проектирования и программы управления
Московская Биржа и организации, системы, технологии, персоны:
|Граванова Юлия 20 16
|Кузовкин Алексей 155 15
|Лишенков Владимир 18 14
|Кочетков Владислав 248 12
|Степанов Виктор 10 10
|Медведев Дмитрий 1665 7
|Путин Владимир 3454 7
|Юрченко Евгений 133 6
|Кирюшин Сергей 91 6
|Лебедев Владимир 94 5
|Люлин Владимир 18 5
|Прагин Валерий 6 5
|Бородкина Елена 20 5
|Толчеев Кирилл 6 5
|Мацоцкий Сергей 180 4
|Савельев Виталий 55 4
|Окулов Валерий 7 4
|Пангин Дмитрий 11 4
|Изосимов Александр 192 4
|Милованцев Дмитрий 110 4
|Григоренко Владимир 5 4
|Киселев Александр 115 3
|Гончарук Александр 92 3
|Волков Максим 34 3
|Краснов Михаил 87 3
|Белик Дмитрий 15 3
|Швецов Сергей 7 3
|Керимов Сулейман 28 3
|Касимов Игорь 21 3
|Каплун Герман 55 3
|Ухлинов Леонид 61 3
|Приданцев Сергей 149 3
|Бяхов Олег 59 3
|Менькова Татьяна 62 3
|Аммосов Юрий 46 3
|Вьюгин Олег 8 3
|Савченко Виктор 30 3
|Дегтярев Валерий 16 3
|Гостомельский Алексей 14 3
|Гамзин Михаил 10 3
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