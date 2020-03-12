Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 87884
ИКТ 7763
Организации 5871
Ведомства 1305
Ассоциации 643
Технологии 2821
Системы 16857
Персоны 30853
География 1477
Статьи 1153
Пресса 859
ИАА 580
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1431
Мероприятия 807

Московская Биржа ММВБ-РТС Фондовая биржа

Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа


12.03.2020 Закупочная площадка заблокировала продавцов российских ПК, чтобы продавец иностранных получил миллиард
04.02.2020 Дочерняя структура Ростеха и «РТС-тендер» займутся популяризацией закупок малого объема
03.11.2011 PTC заработала более $1 млрд на промышленных бизнес-платформах и удвоила показатели на российском рынке
25.08.2011 РТС оснащает САПР школы и вузы
06.04.2011 РТС выпустила новую версию PLM-системы Windchill 10.0
01.02.2011 Hyundai Motor Company and Kia Motors Corporation выбрала PLM-систему от PTC
15.12.2010 РТС запустила новую программу для школ и вузов
10.06.2010 РТС обновила решение для инженерных расчетов Mathcad до версии 15.0
09.06.2010 УПЭК автоматизировал свои инженерные центры и заводы на базе решений РТС
19.10.2009 Акции: Телекомы растут на нефти
28.05.2009 РТС открыла центр компетенций в СПбГПУ
16.02.2009 Акции ИКТ: уверенный рост впервые за кризис
15.12.2008 Акции: ИКТ растут хуже рынка
05.11.2008 ИКТ-акции рванули вверх, IBS и «Ситроникс» рухнули
13.10.2008 Акции: «Комстар» и Rambler потеряли 50% за неделю
29.07.2008 «Энергокапитал» выступит маркет-мейкером для размещения СЗТ на ММВБ и РТС
16.07.2008 «Эксперт-Система» запустила новую версию FIX-шлюза на РТС
07.07.2008 ИКТ-акции: сезон распродаж
30.06.2008 ИКТ-акции в пролете
05.06.2008 «Акадо Телеком» расширяет возможности доступа к РТС
02.04.2008 17 апреля состоится РТС Innovation Forum 2008
18.03.2008 17 апреля состоится РТС Innovation Forum 2008
29.12.2007 Акции «Армады» переводятся из RTS Start в торги РТС
24.07.2006 СЗТ исключил акции из котировальных листов РТС
06.07.2006 Генеральным директором РТС назначен Владимир Петров
03.02.2006 РТС поразил опасный вирус
02.09.2005 Россия создает собственный NASDAQ
29.03.2005 Акции российских телекомов растут
09.02.2004 "Центртелеком" приобрел альтернативного оператора
10.12.2002 ОАО "РТС" расширяет деятельность на Урале
28.03.2002 "Расчетная палата РТС" внедрила систему обслуживания клиентов через интернет
30.08.2000 "Совинтел" ввела услугу высокоскоростного подключения к электронным торгам на РТС
13.07.2000 С 14 июля РТС возобновит торговлю акциями АО "Вымпелком"
28.06.2000 Семинар "Электронный бизнес на фондовом рынке" и Совет Партнерства Фондовая биржа РТС в прямой трансляции в Сети 29 июня
08.06.2000 ОАО "Смоленсксвязьинформ" подало заявление о включении своих привилегированных акций в реестр РТС.
16.05.2000 Расширены возможности доступа к торгам в РТС через Интернет
13.05.1999 Выпущена новая версия DiasoftCUSTODY 5NT с возможностью автоматизированного обмена сообщениями участника торгов с ЦЭД, расчетным банком и расчетным депозитарием РТС

Публикаций - 354, упоминаний - 527

Московская Биржа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 68
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 62
Ростелеком - Связьинвест 1698 60
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 58
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 140 37
АФК Система ПАО 1638 34
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 31
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 27
Ситроникс - Sitronics 941 27
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ 519 27
Microsoft Corporation 22497 26
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 471 25
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 504 22
HP - Hewlett-Packard 3567 21
Yandex - Яндекс 5015 20
Cisco Systems 4720 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 19
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 19
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 18
IBM - International Business Machines Corp 8941 17
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 17
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 847 16
Ростелеком Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 56 14
Telenor - Теленор 725 12
Apple Inc 10683 12
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 611 12
1С-Рарус 742 11
Rambler Group - Рамблер ГК 811 11
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 451 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 10
VK - Mail.ru Group 3057 10
Intel Corporation 11262 10
Oracle Corporation 6035 9
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 652 9
SAP SE 4595 9
Deutsche Telekom 905 7
Siemens AG - Siemens Group 2311 7
EY - Ernst & Young Global 378 7
KPMG 302 6
6072 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 180
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 34
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 23
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 22
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 22
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 130 20
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 14
Альфа-Банк 1476 13
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 158 12
Газпром ПАО 1008 12
BSE - Berlin Stock Exchange - Берлинская фондовая биржа 13 11
Альфа-Групп 613 10
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 9
Credit Suisse - Кредит Свисс 153 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 7
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 125 6
Аэрофлот - Aeroflot 648 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 5
Евросеть 1393 4
UBS AG 295 4
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 38 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 4
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 3
Сургутнефтегаз - СНГ 193 3
Finnair - Авиакомпания 35 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 3
Intel Capital 149 3
РОСНО СК - Страховая компания 171 3
Почта России ПАО 1853 3
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 82 3
Visa International 1809 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 23
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 23
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 108 20
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 13
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 10
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 8
Таможня - Таможенная служба 421 7
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 45 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 5
World Bank Group - Всемирный банк 278 5
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 4
Администрация Президента РФ 904 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 4
Президент Российской Федерации 3770 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 46 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 2
Правительство Москвы 1640 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 71 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 151 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 49 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 128 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 28
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 3
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 38 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 27
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 26
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 21
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 21
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 18
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 761 17
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 961 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 6
2D - 2-Dimensional 422 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 6
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 5
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2374 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3359 4
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 4
Мобильное приложение - Mobile app 4966 4
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 898 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 3
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 3
XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1181 2
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 1043 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 793 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 2
МПС - Международные платежные системы 100 2
PTC Windchill 46 20
PTC Creo 35 10
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 6
Microsoft Windows 2000 2856 6
PTC MathCAD 23 6
1С-Рарус Бэк-офис 12 6
1С-Рарус Депозитарий 8 4
Linux OS 7669 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 3
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 21 2
Тройка - транспортная карта 427 2
Autodesk Inventor 68 2
AltaVista Search Engine 197 2
1С:Бухгалтерия 647 2
OpenText Documentum 350 2
Армада - РБК софт - RBC Contents 31 2
Microsoft SharePoint Server 600 2
Autodesk AutoCAD 270 2
Microsoft Windows 10 11713 2
Apple macOS 1457 2
Microsoft Windows 2104 2
Apple iPhone 6 2649 2
Autodesk Navisworks 16 1
1С-Рарус Учет ценных бумаг 7 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 664 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 128 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 88 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 1
Dyson Air Multiplier 9 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 225 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 278 1
Microsoft Office Excel 818 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 269 1
Яндекс.Кит - Yandex.Kit - Yandex.Shell 23 1
Бифит iBank 44 1
Dassault Systemes - Catia 58 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 1
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 73 1
Microsoft Windows 7 1780 1
Mozilla Firefox - браузер 1738 1
Граванова Юлия 20 16
Кузовкин Алексей 154 14
Кочетков Владислав 247 10
Путин Владимир 2542 6
Медведев Дмитрий 1604 5
Люлин Владимир 18 5
Кирюшин Сергей 66 5
Милованцев Дмитрий 106 4
Мацоцкий Сергей 173 4
Изосимов Александр 192 4
Краснов Михаил 77 3
Аммосов Юрий 45 3
Марголит Геннадий 5 3
Щеголев Игорь 685 3
Гамзин Михаил 10 3
Приданцев Сергей 143 3
Вьюгин Олег 5 3
Савельев Виталий 48 3
Киселев Александр 104 3
Менькова Татьяна 62 3
Бяхов Олег 58 3
Лебедев Владимир 44 3
Касимов Игорь 13 3
Юрченко Евгений 131 3
Волож Аркадий 212 3
Каплун Герман 52 3
Лучин Александр 5 3
Дворкович Аркадий 196 3
Дубинский Илья 6 3
Гостомельский Алексей 11 3
Дмитриев Кирилл 100 3
Савченко Виктор 29 3
Дегтярев Валерий 13 3
Гарринчев Сергей 5 3
Ускова Ольга 154 3
Окулов Валерий 5 3
Иванов Сергей 360 2
Телятников Алексей 20 2
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 44 2
Греф Герман 345 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 221
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 102
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 75
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 31
Европа 12319 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 22
Германия - Федеративная Республика 8903 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 14
Украина 6212 14
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 13
Россия - ДФО - Магаданская область 309 13
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 13
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 665 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 13
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 869 12
Россия - ДФО - Сахалинская область 640 12
Великобритания - Лондон 2031 12
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 249 12
Россия - ДФО - Амурская область 502 12
Россия - ПФО - Саратовская область 564 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 11
Россия - ПФО - Оренбургская область 437 11
Россия - ПФО - Ульяновская область 504 10
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 438 10
Россия - ПФО - Пензенская область 502 10
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 600 10
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 341 10
Россия - ПФО - Самарская область 939 10
Россия - ПФО - Мордовия Республика 527 10
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 562 10
Россия - ДФО - Хабаровский край 654 9
США - Нью-Йорк 2616 7
Япония 10069 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1008 6
Америка 2011 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 5
Греция - Греческая Республика 744 5
Европа Восточная 2927 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 62
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 173 25
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 24
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 460 19
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 16
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 13
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 233 11
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 78 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 10
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 420 8
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 6
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 3
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 68 3
Forex - Форекс - Валютный рынок 93 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 2
Абонентская база - Абонентская плата 1383 2
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 597 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 711 2
Образование в России 460 2
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 55 2
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 69 2
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 156 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 378 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Дед Мороз 158 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 86
Thomson Reuters - Рейтер 5731 5
Прайм - Агентство экономической информации 694 3
Коммерсантъ - Издательский дом 888 3
Forbes - Форбс 591 3
Bloomberg 1009 2
РБК ТВ - телеканал 59 2
Радио России - радиостанция 45 2
Россия 24 - телеканал 98 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 1
The Economist 43 1
РБК Daily 81 1
ComNews - Медиа-бизнес 89 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Россия-1 - телеканал 20 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
Известия ИД 307 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 151 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 1
NYT - The New York Times 956 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 19
S&P - Standard and Poor’s 470 8
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 5
Moody's Investors Service 135 5
IDC - International Data Corporation 4671 2
Gartner - Гартнер 3301 2
S&P 500 226 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 34 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 3
РАН - Российская академия наук 1397 2
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 2
НИИ СТТ АО - завод Эдельвейс - Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий 1 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 29 1
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 30 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 36 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского ГБУЗ НИИ 18 1
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 82 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 55 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 1
CNews AWARDS - награда 347 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 68 1
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 1
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 5 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 23 1
Связь-Экспокомм 48 1
Венчурная ярмарка 21 1
La Biennale di Venezia - Венецианская биеннале современного искусства 4 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193878, в очереди разбора - 944959.
Создано именных указателей - 87884.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Дюймовые фотоматрицы в смартфонах: обман производителей или дань традициям?

Обзор мини-ПК Acer Veriton N4680G: все необходимое в компактном корпусе

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Показать еще

Наука

Что общего между квантовой информацией и снежинками?

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход
Показать еще