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Московская Биржа ММВБ-РТС Фондовая биржа

Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа

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04.12.2024 Роботы Vocamate AI на основе генеративного искусственного интеллекта оценивают работу операторов и повышают качество обслуживания клиентов в энергосбытовой сфере

Ресурсоснабжающая компания «Омск РТС», входящая в состав «Интер РАО», внедряет искусственный интеллект (ИИ) для улучшения взаимодействия с клиентами. С 2023 г. компания использует ИИ в коммуникациях с клиентами, а в 2024 г. за
04.12.2024 «Омск РТС» и Prof IT запустили новый проект по информированию о задолженности с применением генеративного ИИ

Ресурсоснабжающая компания «Омск РТС», входящая в состав «Интер РАО», внедряет искусственный интеллект (ИИ) для улучшения взаимодействия с клиентами. С 2023 г. компания использует ИИ в коммуникациях с клиентами, а в 2024 г. за
30.08.2024 Акции «Группы Астра» вошли в состав главных индикаторов российского фондового рынка - индексов «МосБиржи» и РТС

T-рынка и производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), сообщает, что «Московская биржа» приняла решение о включении акций компании в базу расчета индекса «МосБиржи» (IMOEX) и индекс РТС (RTSI). Новая база расчета будет действовать с 20 сентября 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Елена Бородкина, финансовый директор «Группы Астра»: «С IPO «Группы А
05.07.2022 Новый сервис от «РТС-тендер» помогает российским поставщикам упростить работу с электронным актированием

ектронном виде. Переход на такую систему приемки вызвал у некоторых поставщиков затруднения, связанные с различием в форматах документов. Для решения данного вопроса федеральная электронная площадка «РТС-тендер» запустила новый высокотехнологичный сервис «РТС-контракт», облегчающий обмен электронными документами между поставщиками и госзаказчиками на этапе исполнения контракта. Об эт
03.06.2021 Знаковая интернет-площадка для госзакупок купила конкурента за миллиарды рублей

Расширение федеральной торговой площадки «РТС-тендер», интернет-площадка для госзакупок в электронной форме приобрела B2B-Center (АО «Центр развития экономики») за 2,8 млрд руб. Об этом говорится в отчете Совкомбанка (является основным
12.03.2020 Закупочная площадка заблокировала продавцов российских ПК, чтобы продавец иностранных получил миллиард

Дискриминация российского «железа» Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) установила, что оператор электронной площадки «РТС-тендер» на аукционе РЖД по закупке вычислительной техники стоимостью 1,26 млрд руб. заблокировал подачи ценовых предложений добросовестных участников, из-за чего они выбыли из торгов. В рез
04.02.2020 Дочерняя структура Ростеха и «РТС-тендер» займутся популяризацией закупок малого объема
13.11.2017 «РТС-тендер» расширяет сотрудничество с поставщиками «Росатома»

Федеральная электронная площадка «РТС-тендер», соответствующая требованиям Единого отраслевого стандарта закупок атомной отрасли, готова обеспечить потенциальных поставщиков многофункциональными и высокотехнологичными инструмен
08.06.2017 «Полюс» начал проводить закупки через электронную площадку «РТС-тендер»

Компания «Полюс», производитель золота в России, приступила к осуществлению закупочных процедур через федеральную электронную площадку «РТС-тендер» (входит в группу компаний Fintender и группу «Совкомбанк»). Выбор «РТС-тендер» был сделан компанией «Полюс» после анализа и сравнения конкурентных преимуществ топ-4 электронн
02.06.2017 «РТС-тендер»: контролировать реализацию госконтрактов можно будет в реальном времени

Федеральная электронная площадка «РТС-тендер» представила сервис контроля всех этапов исполнения контрактов в рамках 44-ФЗ. Презентация нового функционала состоялась на совещании под руководством Министра транспорта РФ Максима

25.05.2017 «Ремжилстрой» перешел на электронные закупки на площадке «РТС-тендер»

Группа компаний «Ремжилстрой» стала первым коммерческим заказчиком в Калининградской области, полностью перешедшим на электронные закупки, сообщили CNews в компании «РТС-тендере». Заказы застройщика будут размещаться на федеральной электронной площадке «РТС-тендер». «Ремжилстрой» специализируется на строительстве многоквартирных домов, а также сооруж
23.05.2017 «РТС-тендер» продемонстрировала рекордные показатели за апрель 2017

Федеральная электронная площадка «РТС-тендер» объявила о том, что по итогам апреля 2017 г. заняла первое место по суммарному объему размещенных закупок в рамках 44-ФЗ (31,2%), в третий раз возглавив список лидеров рынка. Ранее

24.04.2017 Чат-бот площадки «РТС-тендер» поможет находить госзакупки

Федеральная электронная площадка «РТС-тендер» объявила о запуске чат-бота с функционалом, оптимизирующим работу стандартных поисковиков на рынке госзакупок. Сервис позволяет поставщикам всегда быть в курсе текущих закупок и быс
07.02.2017 Технологии блокчейн нашли применение в сфере государственных и корпоративных закупок

Протестирована система единой аккредитации участников закупок на всех электронных площадках, допущенных к торгам по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Прототип реализован на базе СПО MultiChain, сообщили CNews в «РТС-тендер». Система построена по принципу единого распределенного реестра на базе технологии блокчейн, позволяющей осуществлять многократную верификацию данных и исключение их несанкционирован
22.01.2016 «РТС-тендер» при поддержке Epam переводит приватизацию госимущества в электронный формат

Компания Epam, разработчик заказного программного обеспечения и поставщик ИТ-услуг, и компания «РТС-тендер», работающая в сфере организации электронных закупок и торгов в России, выполнили модернизацию площадки www.rts-tender.ru. Реализация проекта обеспечила возможность проведения аукцио
20.11.2015 «РТС-Банк» начал работу с сервисом «Золотая Корона — Денежные переводы»

«РТС-Банк» запустил сервис мгновенных денежных переводов «Золотая Корона» для частных клиентов во всей своей офисной инфраструктуре, расположенной в Тольятти, Ульяновске, Подольске, Вологодской

09.06.2015 Число госзакупок, размещенных на площадке «РТС-тендер», достигло 1 млн

Число государственных закупок, размещенных на электронной площадке «РТС-тендер», достигло семизначной цифры. Миллионное извещение в рамках госзаказа опубликовала Всеволожская клиническая межрайонная больница из Ленинградской области, которая ищет исполнителей н
11.03.2015 У площадки «РТС-тендер» — новая ИТ-платформа

Компания «РТС-тендер» в рамках масштабного обновления электронной площадки запускает в работу новую закрытую часть сайта, созданную с использованием инновационных решений и передовых технологий в ИТ-сфер
28.11.2014 «РТС-тендер» представил новую площадку для государственных и муниципальных закупок

Компания «РТС-тендер» анонсировала новую площадку для государственных и муниципальных закупок. Как сообщили CNews в «РТС-тендер», с 1 декабря полностью обновится открытая часть сайта компании, а с
02.10.2014 «РТС-тендер» подтвердила соответствие системы защиты данных требованиям законодательства РФ

Компания «РТС-тендер» успешно прошла аттестационные испытания на соответствие положениям и требованиям по защите конфиденциальной информации и персональных данных. Как сообщили CNews в «РТС-тендер
03.06.2014 «РТС-тендер» защитит свою сеть от всех видов вредоносных программ

Компания «РТС-тендер» и «Лаборатория Касперского» заключили соглашение, по условиям которого будет обеспечена комплексная защита корпоративной сети «РТС-тендер» от всех видов современных вредоносн
07.04.2014 OTC.RU и «РТС-тендер» обеспечат СМБ дальних регионов России легкий доступ к электронным торгам

Удостоверяющий центр ОТС-crypto, входящий в состав группы электронных площадок ОТС.RU и «РТС-тендер», заключил партнерское соглашение с удостоверяющим центром «Калуга-Астрал» по выдаче электронных подписей (ЭП) для проведения торгов в электронной форме. Теперь сертификаты электронн
18.03.2014 Клиентам OTC.RU и «РТС-тендер» стал доступен сервис интеллектуального поиска по электронным площадкам

Группа компаний OTC.RU и электронная торговая площадка «РТС-тендер» разработали и интегрировали в свои системы полнотекстовый поисковый движок OTC-search, работающий на принципах, аналогичных поисковым системам компаний «Яндекс» и Google. Решение о

14.01.2014 «РТС-тендер» запустила свой второй дата-центр

Электронная площадка «РТС-тендер» сообщила о начале работы 10 января 2014 г. своего второго центра обработки данных. Новый дата-центр построен как активный географически распределённый резерв. По оценкам представите
17.07.2013 Клиенты «РТС-тендер» и ОТС.RU смогут общаться «вживую» с помощью видеоконференцсвязи Mind

Более 320 тыс. пользователям электронных площадок «РТС-тендер» и ОТС.RU стал доступен сервис видеоконференцсвязи для проведения переговоров. Такая услуга в истории российских государственных и коммерческих закупок используется впервые. Партнеро
04.02.2013 Число опубликованных аукционов на площадках rts-tender.ru и otc.ru почти удвоилось за 2012 г.

Группа электронных площадок ОТС.RU и компания «РТС-тендер» представили свои основные показатели по работе за 2012 г., продемонстрировав положительную динамику роста по сравнению с предыдущим годом. Общее количество опубликованных аукционов

19.10.2012 BT и ММВБ-РТС работают над открытием рынков акций стран БРИКС

Компания BT объявила о том, что участники Московской биржи ММВБ-РТС теперь могут использовать сеть BT Radianz для получения доступа к торгам по новым пр
06.06.2012 ФСФР оштрафовала ММВБ-РТС за 4-часовой сбой на бирже на 300 тыс. руб.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) оштрафовала объединенную фондовую биржу ММВБ-РТС на сумму 300 тыс. руб. за технический сбой, приостановивший торги в основном секторе фонд
18.05.2012 Сбой на ММВБ-РТС привел к усилению ИТ-блока вместо репрессий

В повестке очередного заседания совета директоров объединенной биржи ММВБ-РТС наряду с другими стоял вопрос "О техническом сбое 23 апреля 2012 г. и о мерах по обеспече
25.04.2012 Из-за очередного сбоя ИТ-блок ММВБ-РТС ждут репрессии

Объединенная биржа ММВБ-РТС, пережившая 4-х часовой сбой в работе 23 апреля 2012 г., сообщила о его источниках: «Осно
25.04.2012 ММВБ-РТС назвала причину сбоя в работе системы торгов

Объединенная биржа ММВБ-РТС сообщила о причинах нештатной ситуации 23 апреля 2012 г. в секторе «Основной рынок». По р
14.03.2012 Акции «Ютинет.Ру» включили в Индекс «ММВБ – инновации»

ям десяти инновационных компаний, допущенным к торгам в секторе «Рынок инноваций и инвестиций» ММВБ-РТС: ОАО «Платформа Ютинет.Ру», ОАО «Армада», ОАО «ДИОД», ОАО «ИСКЧ», ОАО «Фармсинтез», ОАО «
06.12.2011 Заработала электронная площадка для корпоративных торгов

«РТС-тендер» объявила о запуске электронной площадки для корпоративных торгов в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
03.11.2011 PTC заработала более $1 млрд на промышленных бизнес-платформах и удвоила показатели на российском рынке

Корпорация PTC (Parametric Technology Corp.) подвела итоги 2011 финансового года и сообщила о назначении нового генерального директора РТС в России. На глобальном рынке доходы компании выросли более чем на 15,8%, превысив $1 млрд, маржинальность составила 17,7%. Рост оборота в России и странах СНГ превысил 50% и заметно опереж
21.10.2011 «РТС-тендер» предлагает аккредитованным операторам госзаказа объединить базы компаний-участников электронных торгов

Электронная площадка «РТС-тендер» направила четырем уполномоченным площадкам для государственных и муниципальных закупок письмо с предложением поддержать инициативу «РТС-тендер» по объединению баз компаний-уч
19.10.2011 B2B-Center и «РТС-Тендер» формируют единый рынок государственных и корпоративных электронных торгов

Оператор электронных торгов B2B-Center и электронная площадка «РТС-Тендер» сообщили о реализации совместного масштабного проекта по созданию единого рынка электронных торгов. В рамках проекта компании объединили данные об участниках и торговых процедурах о
25.08.2011 РТС оснащает САПР школы и вузы

Корпорация РТС разработала специальную образовательную программу, по которой в школы и университеты России и СНГ будут поставляться системы автоматизированного проектирования и программы управления информ
06.04.2011 РТС выпустила новую версию PLM-системы Windchill 10.0

Корпорация РТС сообщила о выходе новой версии Windchill 10.0 — решения для управления инженерными данными и проектами. Система получила более дружественный интерфейс и обширный список разнообразных модуле
01.02.2011 Hyundai Motor Company and Kia Motors Corporation выбрала PLM-систему от PTC

Мировой автопроизводитель Hyundai Motor Company and Kia Motors Corporation (HKMC) выбрал корпорацию РТС в качестве стратегического партнера для построения глобальной PLM-системы во всех своих подразделениях. Корпорация HKMC два года проводила процесс бенчмаркинга, тестируя предложения различн
15.12.2010 РТС запустила новую программу для школ и вузов

Корпорация РТС разработала специальную образовательную программу, в рамках которой в школы и университеты России и СНГ будут поставляться системы автоматизированного проектирования и программы управления


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НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 3
ПАРТАД - Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев 7 3
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 3
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 2
АРФГ - Ассоциация развития финансовой грамотности 5 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 4 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
4CIO 20 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
РСТ - Российский союз туриндустрии 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 79
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 70
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 46
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 40
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 40
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 37
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 779 30
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 26
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 24
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 23
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 20
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 19
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 19
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 18
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 15
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 14
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 800 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 13
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 13
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 12
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 12
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 11
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 10
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 9
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 27
PTC Inc - Creo - Parametric - Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 79 21
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 21
PTC Inc - Windchill - FlexPLM 50 20
Microsoft Windows 2000 8678 13
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 12
Московская Биржа - ММВБ-РТС-Телекоммуникации 15 9
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 8
РТС-тендер - B2B-Center - B2B-РТС 27 8
Linux OS 11533 8
Microsoft Windows 16882 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 8
1С-Рарус Депозитарий 9 7
1С-Рарус Бэк-офис 14 6
PTC Inc - MathCAD 26 6
PTC Inc - Arbortext 11 6
Apple iPhone 6 4861 6
Московская Биржа - ММВБ–Информационные Технологии - MOEXIT 12 4
Совкомбанк - Fintender - Финтендер 4 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Dassault Systemes - Catia 84 3
Prof IT - Проф ИТ - Vocamate AI - Vocamate Interactive - Виртуальный автоматический колл-центр 17 3
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 3
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 31 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Astra Cloud - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 52 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Dassault Systemes - SolidWorks 133 3
Positive Technologies - PT Sandbox 116 2
Red Hat Linux 205 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 2
Autodesk Inventor 76 2
HPE Superdome - серия серверов 77 2
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 24 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 2
1С-Рарус Учет ценных бумаг 7 2
Армада - РБК софт - RBC Contents 42 2
Граванова Юлия 20 16
Кузовкин Алексей 155 15
Лишенков Владимир 18 14
Кочетков Владислав 248 12
Степанов Виктор 10 10
Медведев Дмитрий 1665 7
Путин Владимир 3454 7
Юрченко Евгений 133 6
Кирюшин Сергей 91 6
Лебедев Владимир 94 5
Люлин Владимир 18 5
Прагин Валерий 6 5
Бородкина Елена 20 5
Толчеев Кирилл 6 5
Мацоцкий Сергей 180 4
Савельев Виталий 55 4
Окулов Валерий 7 4
Пангин Дмитрий 11 4
Изосимов Александр 192 4
Милованцев Дмитрий 110 4
Григоренко Владимир 5 4
Киселев Александр 115 3
Гончарук Александр 92 3
Волков Максим 34 3
Краснов Михаил 87 3
Белик Дмитрий 15 3
Швецов Сергей 7 3
Керимов Сулейман 28 3
Касимов Игорь 21 3
Каплун Герман 55 3
Ухлинов Леонид 61 3
Приданцев Сергей 149 3
Бяхов Олег 59 3
Менькова Татьяна 62 3
Аммосов Юрий 46 3
Вьюгин Олег 8 3
Савченко Виктор 30 3
Дегтярев Валерий 16 3
Гостомельский Алексей 14 3
Гамзин Михаил 10 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 326
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 115
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 107
Европа 24964 48
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 29
Украина 7928 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 21
Германия - Федеративная Республика 13221 20
Великобритания - Лондон 2432 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 15
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 14
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 13
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 13
Россия - ДФО - Магаданская область 533 13
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 12
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 363 12
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 12
США - Нью-Йорк 3180 12
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 12
Россия - ДФО - Амурская область 954 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 11
Беларусь - Белоруссия 6289 11
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 11
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 11
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 11
Россия - ПФО - Самарская область 1577 10
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 10
Россия - ПФО - Пензенская область 637 10
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 10
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 464 10
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 10
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 10
Казахстан - Республика 6048 9
Азия - Азиатский регион 5920 9
Европа Восточная 3138 9
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Индия - Bharat 5870 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 176
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 161
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 144
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 109
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 80
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 69
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 58
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 55
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 44
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 41
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 35
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 31
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 29
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 28
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 280 28
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 28
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 28
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 22
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 22
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 21
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 20
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 19
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 18
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 18
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 442 17
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 16
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 16
Приватизация - форма преобразования собственности 543 16
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 14
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 12
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 114 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 11
Аудит - аудиторский услуги 1265 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 89
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
Известия ИД 770 3
РБК ТВ - телеканал 83 3
Forbes - Форбс 1002 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 2
Радио России - радиостанция 49 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 2
Bloomberg 1627 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Silicon 494 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
РБК Daily 91 1
The Economist 49 1
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 1
РБК Медиа 15 1
CNews Журнал 167 1
Румедиа - Business FM 6 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Ведомости 1466 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
NYT - The New York Times 1100 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 33
StockCharts 19 16
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 14
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 12
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 6
S&P 500 565 5
Moody's Investors Service 136 5
IDC - International Data Corporation 4975 3
Gartner - Гартнер 3658 3
Рустелеком ТК 305 2
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
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CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
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J.D. Power - J.D. Power and Associates 21 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 5
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 5
РАН - Российская академия наук 2122 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 2
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 2
PTC University - PTCU - PTC's Worldwide Education Initiative - PTC Academic Program 4 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 12 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
НИИ СТТ АО - завод Эдельвейс - Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий 4 1
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 14 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 1
ТвГТУ - Тверской государственный технический университет 11 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 1
БНТУ - Белорусский национальный технический университет 9 1
МБИ - Международный банковский институт имени Анатолия Собчака 9 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
МГУ ВШБ - Высшая школа бизнеса 12 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 18
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Связь-Экспокомм 276 1
Венчурная ярмарка 25 1
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День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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