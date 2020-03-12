Индексная книга CNews*
Московская Биржа ММВБ-РТС Фондовая биржа
Публикаций - 354, упоминаний - 527
Московская Биржа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Граванова Юлия 20 16
|Кузовкин Алексей 154 14
|Кочетков Владислав 247 10
|Путин Владимир 2542 6
|Медведев Дмитрий 1604 5
|Люлин Владимир 18 5
|Кирюшин Сергей 66 5
|Милованцев Дмитрий 106 4
|Мацоцкий Сергей 173 4
|Изосимов Александр 192 4
|Краснов Михаил 77 3
|Аммосов Юрий 45 3
|Марголит Геннадий 5 3
|Щеголев Игорь 685 3
|Гамзин Михаил 10 3
|Приданцев Сергей 143 3
|Вьюгин Олег 5 3
|Савельев Виталий 48 3
|Киселев Александр 104 3
|Менькова Татьяна 62 3
|Бяхов Олег 58 3
|Лебедев Владимир 44 3
|Касимов Игорь 13 3
|Юрченко Евгений 131 3
|Волож Аркадий 212 3
|Каплун Герман 52 3
|Лучин Александр 5 3
|Дворкович Аркадий 196 3
|Дубинский Илья 6 3
|Гостомельский Алексей 11 3
|Дмитриев Кирилл 100 3
|Савченко Виктор 29 3
|Дегтярев Валерий 13 3
|Гарринчев Сергей 5 3
|Ускова Ольга 154 3
|Окулов Валерий 5 3
|Иванов Сергей 360 2
|Телятников Алексей 20 2
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 44 2
|Греф Герман 345 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193878, в очереди разбора - 944959.
Создано именных указателей - 87884.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193878, в очереди разбора - 944959.
Создано именных указателей - 87884.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.