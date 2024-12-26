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Индексная книга (каталог) CNews*
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Prof IT PIT Vocamate AI PIT Vocamate Interactive Personal IT Vocamate Interactive Виртуальный автоматический колл-центр

Prof IT - PIT Vocamate AI - PIT Vocamate Interactive - Personal IT Vocamate Interactive - Виртуальный автоматический колл-центр


26.12.2024 Искусственный интеллект в едином контакт-центре сети МФЦ повышает качество и доступность услуг для жителей Ростовской области 1
04.12.2024 Роботы Vocamate AI на основе генеративного искусственного интеллекта оценивают работу операторов и повышают качество обслуживания клиентов в энергосбытовой сфере 1
04.12.2024 «Омск РТС» и Prof IT запустили новый проект по информированию о задолженности с применением генеративного ИИ 1
13.06.2024 Роботы на базе речевых технологий Yandex Cloud помогли Fix Priсe пригласить на собеседования почти 15 тыс. кандидатов за полтора года 1
23.04.2024 Виртуальный гид «Красный конь» использует сервис GigaChat для свободного диалога с посетителями выставки Россия на ВДНХ 1
20.11.2023 Сергей Четвертаков, Prof IT — о навыках диалоговых и программных роботов и генеративном ИИ в разговорных ассистентах 1
19.11.2019 Голосовой отбор товаров до 30% повышает производительность складов 2
22.10.2019 Чат-бот снизит трудозатраты сотрудников техподдержки «Югории» на 25% 1
23.07.2019 ИТ в МФЦ: какие новые сервисы принесет в госуслуги автоматизация 1
14.06.2019 Роботизируйте коммуникации в контакт-центре 1
05.12.2018 Softline роботизировал колл-центр МФЦ в Калининграде 2

Публикаций - 11, упоминаний - 13

Prof IT и организации, системы, технологии, персоны:

Prof IT - Проф ИТ 12 9
Softline - Софтлайн 2811 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 2
Meta Platforms - Facebook 4438 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 1
Telegram Group 1983 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
Yandex - Яндекс 7340 1
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 39 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 2
Интер РАО - ТГК-11 - Территориальная генерирующая компания №11 - Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети - Томскэнерго - Томская распределительная компания 18 2
Югория - страховая компания 42 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 82 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 4
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 3
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 236 3
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1019 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 2
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 860 2
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 342 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1044 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1558 1
Маршрутизация - Routing 498 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 3
Microsoft Azure 1408 2
ЭОС АИС МФЦ Дело 73 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 70 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Rakuten Viber 627 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Apple iPhone 6 4862 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
СалютДевайсы - SaluteSpeech - SaluteSpeechInsights 27 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
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Четвертаков Сергей 4 4
Скородумов Иван 4 1
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Максименко Антон 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 553 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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