Prof IT PIT Vocamate AI PIT Vocamate Interactive Personal IT Vocamate Interactive Виртуальный автоматический колл-центр
Prof IT и организации, системы, технологии, персоны:
|Четвертаков Сергей 4 4
|Скородумов Иван 4 1
|Перетёртов Александр 3 1
|Ященко Виталий 3 1
|Усольцева Мария 1 1
|Максименко Антон 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144208 4
|Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
|Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 2
|Россия - ЦФО - Рязанская область 553 1
|Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
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