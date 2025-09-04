Получите все материалы CNews по ключевому слову
Четвертаков Сергей
УПОМИНАНИЯ
Четвертаков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Prof IT - Проф ИТ 14 4
|СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 359 2
|Yandex - Яндекс 8071 1
|3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 41 1
|ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 356 1
|Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 499 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381771, в очереди разбора - 736318.
Создано именных указателей - 182111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.