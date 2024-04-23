Виртуальный гид «Красный конь» использует сервис GigaChat для свободного диалога с посетителями выставки Россия на ВДНХ

Виртуальный гид «Красный конь», работающий на стенде Ростовской области в рамках выставки Россия, получил возможность говорить уникальным голосом на любые темы в режиме свободного диалога. Это стало возможным благодаря использованию GigaChat API – программного интерфейса доступа к нейросетевой модели GigaChat и платформы речевых сервисов SaluteSpeech от SberDevices. Об этом CNews сообщили представители Prof IT.

«Красный конь» – туристический символ Ростовской области. Виртуальный ассистент, встроенный в коня, был специально разработан для выставки Россия, посвященной главным достижениям в науке, промышленности, культуре, традициям и обычаям. Решение разработала российская компания Prof IT – эксперт по разговорному ИИ, разработчик платформы Vocamate AI, входящей в реестр отечественного ПО.

Ранее гид-конь мог поддержать беседу только по 250 тематикам, касающихся разных аспектов Ростовской области, а теперь благодаря интеграции с GigaChat API он может говорить на любые темы вне заложенного сценария. Ежедневно с «Красным конем» разговаривают 1100 человек, и с начала выставки гид ответил более чем на 80 тыс. вопросов.

Кроме того, «Красный конь» получил уникальный, максимально естественный голос, созданный с помощью технологий SaluteSpeech YourVoice. Качественный синтез, правильно расставленные паузы и интонации, позволили виртуальному гиду стать полноценным консультантам на стенде Ростовской области, со своим характером и темпераментом.

Такие разговорные ассистенты могут использоваться компаниями из разных индустрий для эффективного и комфортного взаимодействия с клиентами.

«Разговорные ассистенты выходят на новый уровень. Они становятся неотличимыми от человека, ведут интеллектуальные, естественные диалоги и общение с ними становится максимально комфортным. Применение таких ассистентов повышает качество клиентского сервиса в бизнесе, показывает техническую продвинутость компаний, а пользователям такие ассистенты помогаю оперативно и в наиболее удобных каналах связи решать свои вопросы», – отметил Сергей Четвертаков, генеральный директор, Prof IT.

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SberDevices — российская ИТ-компания. Создает программные решения и цифровые устройства для жизни и бизнеса. От видеоконференцсвязи до нейросетей, от смарт-ТВ до оснащения умного дома. Внедряет в свои продукты речевые технологии, обработку естественного языка, компьютерное зрение, биометрию и генеративные модели.

Prof IT – разработчик систем и сервисов для автоматизации контакт-центров и служб клиентской поддержки. Основные направления деятельности — создание ИИ-систем для роботизации коммуникаций. Главный продукт компании — low-code-платформа Vocamate AI для роботизации коммуникаций с клиентами и сотрудниками и решения RPA-задач. На платформе можно создавать голосовых помощников, чат-ботов и виртуальных ассистентов для решения разнообразных бизнес-задач.