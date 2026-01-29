Prof IT - Проф ИТ

Prof IT (Профессиональные Информационные Технологии, или Проф ИТ) — российская компания, специализирующаяся на разработке решений в области роботизации коммуникаций на основе искусственного интеллекта. Компания работает с 2009 года и за это время стала одним из игроков на рынке разработки разговорных интерфейсов, автоматизации голосовых и чат-коммуникаций, RPA-роботизации бизнес-процессов и систем омниканального взаимодействия с пользователями.