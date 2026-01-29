Prof IT - Проф ИТ

Разделы

Prof IT (Профессиональные Информационные Технологии, или Проф ИТ) — российская компания, специализирующаяся на разработке решений в области роботизации коммуникаций на основе искусственного интеллекта. Компания работает с 2009 года и за это время стала одним из  игроков на рынке разработки разговорных интерфейсов, автоматизации голосовых и чат-коммуникаций, RPA-роботизации бизнес-процессов и систем омниканального взаимодействия с пользователями.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


29.01.2026 Vocamate AI присоединился к платформе для партнеров Max: первым проектом стала интеграция в МФЦ Калининградской области 4
05.11.2025 Чат-бот Vocamate AI в Аэрофлоте — 1 год успешной работы 1
04.09.2025 В Fix Price 50% кандидатов на линейные позиции отбирает робот-рекрутер Vocamate AI 1
24.03.2025 ИИ-ассистенты Vocamate AI помогают обрабатывать более 440 тыс. звонков в год в генерирующей компании «Квадра» 1
26.12.2024 Искусственный интеллект в едином контакт-центре сети МФЦ повышает качество и доступность услуг для жителей Ростовской области 1
04.12.2024 Роботы Vocamate AI на основе генеративного искусственного интеллекта оценивают работу операторов и повышают качество обслуживания клиентов в энергосбытовой сфере 1
04.12.2024 «Омск РТС» и Prof IT запустили новый проект по информированию о задолженности с применением генеративного ИИ 1
12.07.2024 Олег Лексин, начальник ИТ-службы Fix Price в интервью CNews: В первую очередь ритейлерам не хватает российской ERP-системы 1
13.06.2024 Роботы на базе речевых технологий Yandex Cloud помогли Fix Priсe пригласить на собеседования почти 15 тыс. кандидатов за полтора года 1
23.04.2024 Виртуальный гид «Красный конь» использует сервис GigaChat для свободного диалога с посетителями выставки Россия на ВДНХ 1
20.11.2023 Сергей Четвертаков, Prof IT — о навыках диалоговых и программных роботов и генеративном ИИ в разговорных ассистентах 1
09.07.2021 Microsoft объявила победителей конкурса партнерских ИТ-решений по итогам 2021 года 1
19.11.2019 Голосовой отбор товаров до 30% повышает производительность складов 1
22.10.2019 Чат-бот снизит трудозатраты сотрудников техподдержки «Югории» на 25% 1
23.07.2019 ИТ в МФЦ: какие новые сервисы принесет в госуслуги автоматизация 1
05.12.2018 Softline роботизировал колл-центр МФЦ в Калининграде 1

Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415579, в очереди разбора - 727550.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

