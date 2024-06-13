Роботы на базе речевых технологий Yandex Cloud помогли Fix Priсe пригласить на собеседования почти 15 тыс. кандидатов за полтора года

Сеть магазинов Fix Price автоматизировала процессы рекрутинга с помощью виртуальных ассистентов с применением голосовых технологий от Yandex Cloud. Проект реализовала компания Prof IT, работающая в области роботизации коммуникаций. За весь период работы сервиса роботы проанализировали более 1,5 млн резюме и пригласили на собеседование почти 15 тыс. кандидатов. В результате проекта Fix Price приглашает на собеседование тысячи новых кандидатов: продавцов, администраторов магазинов, мерчандайзеров, работников склада и других специалистов. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Для поиска персонала роботы анализируют резюме, опубликованные на популярных порталах поиска работы. Затем они формируют рейтинг кандидатов на основе заданных критериев, связываются с ними и рассказывают им о доступных вакансиях, помогают выбрать подходящее место работы и подобрать время собеседования. Роботы общаются с кандидатами в звонках, в чатах на веб-страницах, в мессенджерах и по SMS.

Информация о кандидате автоматически передается в HR-систему Fix Price. Накануне собеседования робот напоминает кандидату о встрече, а после собеседования связывается с кандидатом, чтобы запросить обратную связь или назначить новое собеседование, если кандидат не пришел.

«За последние пять лет количество специалистов, ответственных за массовый найм в Fix Price, удвоилось и достигло 70 человек. В 2024 г. сеть магазинов расширится: мы планируем открыть еще 750 новых точек, а это значит, что нам предстоит нанять тысячи новых сотрудников. Виртуальные ассистенты усилили HR-команду и помогают закрывать потребность в персонале такой быстрорастущей компании, как FixPrice, без необходимости расширения штата рекрутеров», – сказал Антон Максименко, HR-директор Fix Price.

«Для коллег из Fix Price было особенно важно, чтобы решение охватывало весь цикл рекрутинга и автоматизировало общение во всех возможных, удобных для кандидатов каналах связи, а также выполняло функции RPA-роботов – автоматизировало ряд других бизнес-процессов, таких как интеллектуальный поиск кандидатов, анализ профиля и отбор. Кроме этого, компании было нужно low-code решение, которое можно легко интегрировать в существующую инфраструктуру и администрировать без помощи программистов. Решением, объединившим все эти требования, стала платформа Vocamate AI», – отметил Сергей Четвертаков, генеральный директор Prof IT.

В проекте Fix Price используется решение Vocamate AI от партнера Yandex Cloud, компании Prof IT, в составе которого работают модели синтеза и распознавания речи Yandex SpeechKit. Нейросети помогают виртуальным помощникам вести более естественный диалог, понимать нестандартные ответы пользователей, определять контекст, а также распознавать намерения собеседника.