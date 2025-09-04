Разделы

Максименко Антон


УПОМИНАНИЯ


04.09.2025 В Fix Price 50% кандидатов на линейные позиции отбирает робот-рекрутер Vocamate AI 1
29.10.2024 Fix Price автоматизирует работу с командировками: более 9000 поездок в год 1
11.10.2024 Fix Price запустил пилотный проект по автоматизации подбора офисного персонала 1
13.06.2024 Роботы на базе речевых технологий Yandex Cloud помогли Fix Priсe пригласить на собеседования почти 15 тыс. кандидатов за полтора года 1
13.03.2023 Fix Price упростила обмен кадровыми документами с сотрудниками 1
09.02.2023 Сеть Fix Price начала нанимать персонал с помощью голосового робота 1
13.04.2022 Fix Price автоматизирует процесс найма персонала с помощью HR-сервиса Skillaz 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Максименко Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Huntflow - Хантфлоу 5 1
Prof IT - Проф ИТ 14 1
Yandex - Яндекс 8071 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 60 1
МегаФон 9564 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 154 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 93 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2606 1
Газпром нефть 649 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7869 1
РЖД - Российские железные дороги 1966 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2087 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 329 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3445 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12655 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6039 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5735 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4067 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5047 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1403 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 953 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7956 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32893 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8765 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16336 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70431 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2320 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1445 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3688 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2238 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54992 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13180 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7315 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22347 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11053 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4416 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2726 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13081 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 343 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25448 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25122 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12031 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4421 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7604 1
Prof IT - PIT Vocamate AI - PIT Vocamate Interactive - Personal IT Vocamate Interactive - Виртуальный автоматический колл-центр 13 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 558 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 252 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 79 1
Четвертаков Сергей 5 1
Крылов Андрей 26 1
Махлин Дмитрий 111 1
Россия - РФ - Российская федерация 152693 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14603 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3095 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 328 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 977 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5281 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1302 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5851 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7704 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1691 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25337 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4836 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2862 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7754 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6674 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381705, в очереди разбора - 736252.
Создано именных указателей - 182111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

