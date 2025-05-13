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Huntflow Хантфлоу
Хантфлоу – это комплексное ПО, которое объединяет функции CRM и ATS, автоматизируя весь цикл рекрутинга — от публикации вакансий на различных платформах до автоматического отслеживания откликов и общения с кандидатами.
Huntflow и организации, системы, технологии, персоны:
|Глазков Александр 141 1
|Сергеев Сергей 141 1
|Панченко Иван 151 1
|Албычев Александр 159 1
|Федоров Алексей 123 1
|Качанов Олег 119 1
|Мельникова Алиса 95 1
|Иванов Михаил 105 1
|Шпак Василий 237 1
|Белов Алексей 24 1
|Шенберг Дмитрий 19 1
|Безбогов Сергей 52 1
|Галеев Сергей 35 1
|Гулевич Руслан 31 1
|Иодковский Станислав 89 1
|Врацкий Андрей 143 1
|Сологуб Денис 72 1
|Аксенов Алексей 12 1
|Иванов Владислав 20 1
|Деверилин Павел 33 1
|Харитонов Дмитрий 56 1
|Ефёров Алексей 44 1
|Филимонов Антон 20 1
|Мейнцер Антон 17 1
|Максименко Антон 6 1
|Чудинов Дмитрий 43 1
|Помирчий Сергей 3 1
|Крутько Иван 24 1
|Мякишев Кирилл 9 1
|Кузякина Анна 27 1
|Будник Иван 19 1
|Толокнов Андрей 19 1
|Артюхов Сергей 45 1
|Чупрынин Дмитрий 1 1
|Кудашев Михаил 32 1
|Чеботарева Алина 1 1
|Веселов Никита 2 1
|Гоц Станислав 4 1
|Бессарабенко Александр 19 1
|Винокуров Евгений 13 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148266 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 1
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 50 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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