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Huntflow Хантфлоу

Huntflow - Хантфлоу

Хантфлоу  – это комплексное ПО, которое объединяет функции CRM и ATS, автоматизируя весь цикл рекрутинга — от публикации вакансий на различных платформах до автоматического отслеживания откликов и общения с кандидатами. 

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13.05.2025 «Хантфлоу» и «МТС Линк» упростили проведение видеоинтервью для рекрутеров 1
19.11.2024 В «Хантфлоу» создали искусственный интеллект для рекрутеров 1
11.10.2024 Fix Price запустил пилотный проект по автоматизации подбора офисного персонала 1
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 1
02.04.2024 MANGO OFFICE выпустил HR-робота для крупного бизнеса 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Huntflow и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7664 1
Huawei 4008 1
Telegram Group 2179 1
Diasoft - Диасофт 924 1
Naumen - Наумен 642 1
McKinsey & Company Int 253 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 55 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 253 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 67 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 127 1
SimbirSoft - СимбирСофт 81 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 529 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 52 1
Manzana Group - Манзана 25 1
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Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 300 1
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Газпром ЦПС 30 1
Примо РПА 15 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 141 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 142 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13144 1
Почта России ПАО 2153 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2870 1
Газпром ПАО 1362 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 888 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 123 1
GFG - Lamoda - Купишуз 169 1
Лента - Сеть розничной торговли 2138 1
ПСБ - Промсвязьбанк 870 1
Газпром нефть 634 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1424 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 476 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 87 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 77 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 269 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 152 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 55 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 64 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 69 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 79 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 53 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 152 1
Petshop - Петшоп - Ин-Ритейл 3 1
Ozon Global 9 1
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3034 1
Федеральное казначейство России 1810 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4854 1
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