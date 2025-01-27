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Индексная книга (каталог) CNews*
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Белов Алексей



27.01.2025 «Авито Путешествия»: сколько стоит проживание в регионах, где пройдут главные музыкальные фестивали лета 2025 года 1
22.07.2024 Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 1
19.07.2024 «Сибур» создал ИИ-помощника, подбирающего замену подсанкционным комплектующим, которых не найти в России 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 1
10.07.2024 Какого эффекта можно добиться благодаря цифровизации промышленности 1
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 1
09.07.2024 Цифровизация HR помогает в борьбе с кадровым кризисом 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
08.07.2024 На что способен ИИ в государственных организациях 1
04.07.2024 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
03.07.2024 Казначейство в 65000 раз сократило время, за которое власти дистанционно узнают о проблемах в регионах 1
19.06.2024 Замглавы Минцифры Олег Качанов на CNews FORUM Кейсы: В России появится единая социальная карта, которую можно привязать к банковской 1
19.06.2024 Замглавы Минпромторга Василий Шпак на CNews FORUM Кейсы: Господдержка российской электроники за последние пять лет выросла более чем в 20 раз 1
19.02.2024 Гендиректором «ИКС Холдинга» стал глава Yadro Алексей Шелобков 1
09.02.2024 После смерти основателя гигантского российского ИТ-холдинга управлять им будут топ-менеджеры «дочек» 1
30.10.2023 Алексей Белов назначен главой «ИКС Холдинга» взамен умершего Антона Черепенникова 1
06.02.2018 «Талмер» построил ЦОД для «Металлоинвеста» в Старом Осколе 1
11.04.2013 «ЛАН АТМсервис» и «Луис+» создали новое поколение систем видеонаблюдения для банкоматов   1
23.03.2009 Абоненты Seven’th Sky под защитой Dr.Web 1
20.01.2009 Интернет-провайдеры Одинцовского района объединились под торговой маркой Seventh Sky 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Белов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 13
Diasoft - Диасофт 872 13
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 13
SimbirSoft - СимбирСофт 75 13
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 13
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 13
Naumen - Наумен 626 13
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 13
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 121 13
Примо РПА 12 10
МегаФон - Талмер - Talmer 53 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 487 3
ИКС 320 3
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 40 3
IBM - International Business Machines Corp 9442 3
ИКС - Цитадель ГК 95 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 3
ГПБ ЭТП - VESNA 6 3
Microsoft Corporation 24633 3
SAP SE 5279 3
Telegram Group 1992 3
8222 3
Seven Sky - Seventh Sky - Искрателеком 20 2
ОсноваЛаб - Основа Лаб 9 2
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 70 2
МФИ Софт 123 2
ИКС - Цитадель ГК - Сигнатек 14 2
Oracle Corporation 6692 2
Broadcom - VMware 2362 2
Cisco Systems 5114 2
Vertiv - ранее Emerson Network Power 71 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Dr.Web - Доктор Веб 1255 1
Ланит ЛАН АТМсервис 36 1
ЛУИС+ - LUIS+ 10 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3911 1
МегаФон 8832 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 13
Почта России ПАО 2114 13
Лента - Сеть розничной торговли 2083 13
Газпром нефть 619 13
ПСБ - Промсвязьбанк 852 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 13
Газпром ПАО 1342 10
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 4
ГПБ - Газпромбанк 1085 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7320 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 2
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 2
Virtus.pro 27 2
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 148 2
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 86 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 110 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 32 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 357 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 810 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2350 1
Superjob - Суперджоб 507 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 22 1
UniSuper 1 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Фора Банк 55 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1335 1
Petshop - Петшоп - Ин-Ритейл 3 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 52 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 46 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 462 1
Восток-Сервис ГК 52 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 490 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 852 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 13
Федеральное казначейство России 1773 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 827 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4516 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5443 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4966 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1216 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4756 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 979 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4093 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
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Фогельсон Виктор 14 13
Винокуров Евгений 10 10
Иванов Михаил 100 10
Деверилин Павел 30 4
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3148 2
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6062 2
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Коммерсантъ - Издательский дом 1864 1
Ведомости 1002 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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