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ХайТэк ВКурсе

ХайТэк - ВКурсе

«ВКУРСЕ» -  российская платформа для проведения мероприятий онлайн  типа — совещания, вебинары, конференции и лекции.

 

 

 

 

 

 


24.12.2024 IVA Technologies создала интеллектуальный онлайн-переводчик для бизнеса 1
29.11.2024 В топ-3 рейтинга ВКС Market.CNews попали две платформы IVA Technologies 1
29.11.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг ВКС 2024 1
12.11.2024 «Академия Softline» и компания «Вкурсе» объявили о партнерстве 1
27.08.2024 IVA Technologies заявила о готовности заменить продукты от Microsoft 1
30.07.2024 Вышла новая версия платформы IVA MCU 1
22.07.2024 Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 1
29.05.2024 Российского «убийцу Zoom» на бирже оценят в 30 миллиардов 1
29.05.2024 IVA Technologies объявляет ценовой диапазон и открывает книгу заявок в рамках первичного публичного предложения (IPO) на Московской бирже 1
27.05.2024 «К2Тех» и IVA Technologies подписали соглашение о сотрудничестве 1
27.05.2024 Лидер российского рынка корпоративных коммуникаций намерен выйти на IPO 1
24.05.2024 Лидер российского рынка корпоративных коммуникаций объявляет о намерении провести первичное размещение обыкновенных акций (IPO) на Московской бирже 1
21.05.2024 Совещания Госсовета впервые будет фиксировать российский стенограф на базе ИИ от IVA Technologies 1
26.04.2024 Выручка IVA Technologies выросла на 77% в 2023 году 1
25.03.2024 IVA Technologies запустила нейросеть IVA GPT, создающую цифровое сознание для компаний 1
25.03.2024 IVA Technologies запустила нейросеть IVA GPT 1
20.03.2024 IVA Technologies предоставит бизнес-пользователям Microsoft Teams бесплатный доступ к сервисам ВКС на 4 месяца 1
13.03.2024 ГК Softline перевела ГК «Петро Велт Технолоджис» на российскую облачную систему видеоконференцсвязи «ВКурсе» 2
20.11.2023 IVA MCU возглавила первый в России рейтинг ВКС 1
22.11.2022 У Zoom рухнула выручка из-за СВО на Украине 1
03.11.2022 Россияне выкатили на рынок замену Zoom 2

Публикаций - 21, упоминаний - 23

ХайТэк и организации, системы, технологии, персоны:

IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 20
Microsoft Corporation 24625 5
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 4
Cisco Systems 5114 3
TrueConf - ТруКонф 397 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Yandex - Яндекс 7340 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 2
VideoMost - ВидеоМост 274 2
Softline - Софтлайн 2811 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
iFellow - АйФэлл 42 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 23 1
ХайТэк - Hi-Tech 200 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 1
Poly - Plantronics 136 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 35 1
ЦВТ 71 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
Softline - Polymatica - Полиматика 172 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 1
К2Тех 130 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 1
Telegram Group 1983 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
Eltex - Предприятие Элтекс 151 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 4
Лента - Сеть розничной торговли 2080 4
PeWeTe - Петро Велт Технолоджис 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Почта России ПАО 2112 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Газпром нефть 618 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Газпром ПАО 1342 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 82 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 18
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 8
ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 114 7
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 165 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 6
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12740 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1939 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 2
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1399 2
Data monetization - Монетизация данных 1624 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 74 15
IVA GPT 13 10
IVA Connect 33 8
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 7
Microsoft Teams - MS Teams 547 6
IVA CS - IVA Communications Server - сервер корпоративной телефонии - VoIP-телефонии 9 6
IVA MS - система управления и мониторинга 6 6
IVA Room - линейка IP-телефонов, видеотерминалы 19 5
IVA Largo - Видеотерминал 27 5
IVA SBС - пограничный контроллер сессий 4 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 35 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 203 2
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 2
Apple macOS 2059 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Google Chrome - браузер 1561 1
Google Android 13994 1
Linux OS 9937 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
VK Teams 66 1
Apple Safari - браузер 853 1
Google Meet 45 1
Microsoft Windows 15657 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 1
Softline - DeskWork 117 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Технос-К - Сакура PRO 19 1
Unlimited Production - eXpress.ms 20 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Apple iOS 7809 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 62 1
Иодковский Станислав 81 14
Телевинов Сергей 16 2
Артемьев Тимур 34 1
Матвеев Юрий 5 1
Одинцов Дмитрий 113 1
Киселёв Андрей 12 1
Киреев Михаил 9 1
Агапова Анна 2 1
Сунцов Андрей 2 1
Зельдец Игорь 22 1
Ивенев Николай 13 1
Глазков Александр 137 1
Шенберг Дмитрий 16 1
Бессарабенко Александр 13 1
Зокин Андрей 2 1
Панченко Иван 138 1
Винокуров Евгений 10 1
Бартунов Олег 47 1
Врацкий Андрей 135 1
Сергеев Сергей 138 1
Албычев Александр 150 1
Федоров Алексей 116 1
Качанов Олег 114 1
Мельникова Алиса 90 1
Иванов Михаил 100 1
Шпак Василий 223 1
Белов Алексей 20 1
Безбогов Сергей 46 1
Галеев Сергей 32 1
Гулевич Руслан 27 1
Сигаев Федор 17 1
Сологуб Денис 67 1
Деверилин Павел 30 1
Харитонов Дмитрий 50 1
Филимонов Антон 17 1
Терентьев Евгений 6 1
Мейнцер Антон 14 1
Чудинов Дмитрий 32 1
Кузякина Анна 23 1
Толокнов Андрей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 3
Европа 21767 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Украина 7608 1
Ближний Восток 2943 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Америка Южная 850 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Америка - Американский регион 2160 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 6
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 2
Английский язык 6634 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 379 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 387 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
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CNews FORUM Кейсы 225 1
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Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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