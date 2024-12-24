ХайТэк ВКурсе
«ВКУРСЕ» - российская платформа для проведения мероприятий онлайн типа — совещания, вебинары, конференции и лекции.
ХайТэк и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
|Иодковский Станислав 81 14
|Телевинов Сергей 16 2
|Артемьев Тимур 34 1
|Матвеев Юрий 5 1
|Одинцов Дмитрий 113 1
|Киселёв Андрей 12 1
|Киреев Михаил 9 1
|Агапова Анна 2 1
|Сунцов Андрей 2 1
|Зельдец Игорь 22 1
|Ивенев Николай 13 1
|Глазков Александр 137 1
|Шенберг Дмитрий 16 1
|Бессарабенко Александр 13 1
|Зокин Андрей 2 1
|Панченко Иван 138 1
|Винокуров Евгений 10 1
|Бартунов Олег 47 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Албычев Александр 150 1
|Федоров Алексей 116 1
|Качанов Олег 114 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Иванов Михаил 100 1
|Шпак Василий 223 1
|Белов Алексей 20 1
|Безбогов Сергей 46 1
|Галеев Сергей 32 1
|Гулевич Руслан 27 1
|Сигаев Федор 17 1
|Сологуб Денис 67 1
|Деверилин Павел 30 1
|Харитонов Дмитрий 50 1
|Филимонов Антон 17 1
|Терентьев Евгений 6 1
|Мейнцер Антон 14 1
|Чудинов Дмитрий 32 1
|Кузякина Анна 23 1
|Толокнов Андрей 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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