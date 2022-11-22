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У Zoom рухнула выручка из-за СВО на Украине

У американского сервиса видеоконференцсвязи Zoom на 9% по сравнению с 2021 г. снизилась выручка в Европе и на Ближнем Востоке. Аналитики компании связывают падение доходов со спецоперацией России на Украине, которая длится уже девять месяцев. В то же время в России компании активно заменяют Zoom отечественными аналогами.

Падение доходов

Выручка американской компании Zoom Video Communications в регионе EMEA (включает в себя Европу, Ближний Восток и Африку) упала на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. и составила $182 млн. Об этом говорится в отчете компании, опубликованном на ее сайте. Аналитики компании приводят данные по итогам III финансового квартала, который завершился 31 октября 2022 г.

На 3% меньше стала выручка и в Азиатско-Тихоокеанском регионе — $146 млн, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2021 г. В Американском регионе, куда входят государства Северной и Южной Америки, выручка напротив выросла на 11%, добравшись до $774 млн.

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Минпромторг призвал глав российских промышленных предприятий отказаться от использования Zoom

Общая выручка разработчика ВКС в III квартале 2022 г. по сравнению с 2021 г. увеличилась на 5%, до $1,109 млрд, а чистая прибыль составила $323,2 млн. Объясняют это в компании тем, что удалось оптимизировать использование информации в общедоступном облаке и нарастить число совмещенных дата-центров.

Что повлияло на выручку

В отчете Zoom приводится комментарий финансового директора Келли Штекельберга (Kelly Steckelberg), который отмечает, что регион EMEA продолжает оставаться под влиянием сильного доллара, российско-украинского конфликта и снижения онлайн-активности. Все эти факторы в совокупности привели к падению доходов компании в регионе на 9%.

На выручке в Азиатско-Тихоокеанском регионе также сказался укрепившийся доллар.

Zoom в России

Напомним, в России сервисом видеоконференцсвязи Zoom стали активно пользоваться во время пандемии в 2020-2021 гг., когда школы и вузы перешли на дистанционное обучение. Так, к началу апреля 2020 г. платформой пользовались до 200 млн человек ежедневно, в то время как в декабре 2019 г. их было в двадцать раз меньше.

Позже у россиян стали возникать вопросы к безопасности этого сервиса. Оказалось, что популярная платформа допускает утечки личных данных частных пользователей. Сведения, доступ к которым могут получить посторонние лица, включают адрес электронной почты, имя и фотографию. Также выяснилось, что некоторые уязвимости в Zoom позволяют злоумышленникам прямо через чат взламывать систему, в которой установлен клиент. В апреле 2020 г. в неофициальных российских магазинах приложений появились клоны Zoom с вредоносным содержимым.

Миграция на российское

В апреле 2021 г. Zoom запретил дистрибьюторам продавать продукты российским компаниям с госучастием и госструктурам, а длительность видеоконференций ограничил 40 минутами. В конце октября 2022 г. Zoom отказался обслуживать российские университеты, хотя те уже внесли оплату.

В итоге в октябре 2022 г. Минпромторг разослал письмо руководству российских промышленных предприятий с призывом отказаться от иностранных мессенджеров. В частности, в письме шла речь и о Zoom. В качестве причины, по которой предприятиям следует как можно скорее мигрировать на российские средства связи, указана безопасность информации, не составляющей гостайну.

Тем временем разработчики российских сервисов ВКС сообщают о выросшем спросе на их решения. Летом 2022 г. гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский в интервью CNews рассказал, что теперь им стал доступен рынок, до которого раньше было не дотянуться из-за инсталляций иностранных конкурентов. Так, если раньше российские сервисы опирались на госкомпании, в 2022 г. до 50% выручки уже придется на коммерческий сегмент.

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Поддержка ИТ-отрасли

Директор по развитию TrueConf Дмитрий Одинцов подтвердил CNews, что у компании с 1 марта по 1 ноября 2022 г. рост сделок вырос более чем в два раза по сравнению с тем же периодом 2021 г. Теперь миграцией с Microsoft, Cisco и Zoom интересуется преимущественно крупный бизнес и промышленность.

Ведущий менеджер по развитию «Сиссофт» Тимур Артемьев рассказал CNews, что у популярного сервиса для звонков Zoom есть много аналогов — наберется, как минимум, с десяток российских решений. Среди них — видеозвонки «Вконтакте», Webinar Meetings, TrueConf, SberJazz, VideoMost, Vinteo.

«Спрос на российские решения для звонков онлайн за последние полгода вырос минимум в семь раз, — подчеркнул эксперт. — По нашей внутренней статистике, в тройке лидеров у бизнес-заказчиков находятся TrueConf, Webinar Meetings и Videomost. Они стабильно работают, удобны в использовании, хорошо подходят для рабочих звонков и образовательного процесса. Все три решения есть в реестре российского ПО и лицензируются на разные сроки, что выгодно при планировании бюджета. Также они могут размещаться на серверах компании-заказчика, что важно при исполнении политик информационной безопасности в компаниях».

В беседе с CNews Андрей Киселев, ИТ-директор iFellow уточнил, что решения Zoom, Microsoft Teams и Google Meet можно заменить российскими, но лишь в ключевых функциях. Они обеспечивают видеосвязь между участниками встречи, однако с точки зрения удобства использования и клиентского опыта пока уступают иностранным аналогам.

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Безопасность

«В этом году отечественные вендоры сконцентрировались на доработке своих продуктов и добавлении функций — мы видим, с какой интенсивностью они выкатывают обновления, — отметил эксперт. — В течение одного-двух лет наиболее продвинутые из них смогут приблизиться по функциональности и стабильности работы к привычным инструментам ВКС. Пока для замещения Microsoft Teams можно использовать альянс нескольких отечественных продуктов: с CommuniGate Pro интегрируются IVA MCU, Vinteo или TrueConf, а также мессенджер eXpress. У компании iFellow есть опыт работы по внедрению CommuniGate Pro, в том числе для облачных провайдеров».

Станислав Иодковский отмечает, что зависимость от Zoom в корпоративном сегменте постепенно преодолевается, с учетом того, что услуги сервиса стало сложно оплачивать.

«Отечественных платформ так много, что заказчики могут выбрать наиболее подходящую под конкретные задачи, — добавил эксперт. — Причем это может быть как облачное решение, например, недавно анонсированная платформа «Вкурсе» или, скажем, Webinar, так и системы, физически устанавливающиеся непосредственно на инфраструктуре заказчика, — IVA, Vinteo, Trueconf и др. Не стоит забывать и о публичных сервисах, таких как "Яндекс.телемост" или VKTeams, которые также представлены в данном сегменте и отчасти его локально закрывают, хотя по функционалу и характеристикам пока еще не дотягивают до решений корпоративного класса».

Иодковский предположил, что по итогам 2022 г. объем рынка российских ВКС составит около 10 млрд руб. Спустя год-полтора, по его словам, рынок окончательно займут отечественные игроки – если Zoom, Poly, Microsoft и другие захотят вернутся, им будет сложно вернуть себе прежние позиции.

Анжела Патракова

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