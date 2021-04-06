Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям

Госорганы и госкомпании России останутся без полноценных версий всемирно известного сервиса видеоконференций Zoom. Российским партнерам разработчика данного продукта с 31 марта 2021 г. запрещено продавать его лицензии в госсектор.

Запрет Zoom в России

Как стало известно CNews, российские госорганы и компании с госучастием больше не смогут пользоваться сервисом видеоконференций Zoom. Американская компания Zoom Video Communications отозвала у своих партнеров авторизацию на продажу своего сервиса в организации данного типа в России с 31 марта 2021 г. Эти сведения редакции подтвердили три источника на рынке.

По данным сайта Zoom ее авторизованными партнерами для продаж лицензий в Россию являются московская компания Rightconf, фирма Rokada (ООО «Рокада») из подмосковной Дубны, а также международная корпорация Unify Square со штаб-квартирой в США и с офисами в Германии, Великобритании, Швейцарии, Сингапуре, Индии, Литве и Австралии.

На момент выхода данного материала в Zoom Video Communications, Rightconf, Rokada и Unify Square прокомментировать CNews сведения о запрете продаж в российский госсектор не смогли.

Из переписки российских продавцов Zoom

По данным одного из реселлеров (партнеров низшего звена), отзыв своей авторизации Zoom Video Communications своим партнерам не объяснила. При этом по характеру послания речь шла не о временной, а о долгосрочной приостановке соответствующей авторизации.

Чем бесплатный Zoom отличается от коммерческого корпоративного

По данным ресурсов Zoom и его партнеров, бесплатная версия сервиса рассчитана на частных пользователей и малые организации. Эта версия позволяет вести неограниченное число конференций «один на один», в то время как групповые конференции лимитированы 40 минутами.

В платной версии Zoom Pro 40-минутное ограничение снимается и возможно подключение до 100 участников конференции. Вместе с лицензией предоставляется доступ к облачному хранилищу объемом 1 ГБ для записи видео в формате MP4.

Принципиальным отличием версии Zoom Business является возможность подключения к конференции до 300 человек, а Zoom Enterprise — организация дополнительной корпоративной IP-телефонии.

Ориентировочная годовая лицензия на Zoom Pro составляет порядка $150 без НДС (примерно 11,5 тыс. по текущему курсу ЦБ), на Zoom Business — $200 без НДС (15,3 тыс. руб.), Zoom Enterprice — $350 без НДС (26,8 тыс. руб.).

По данным CNews, в общем случае российские юрлица должны приобретать лицензии через партнеров Zoom в нашей стране или их реселлеров. Частные лица могут это сделать просто через международный сайт разработчика.

Кто в госсекторе пользуется Zoom

Несмотря на актуальность видеоконференцсвязи, непосредственно Zoom российские госорганы внедрять у себя не спешили. По данным сайта госзакупок, в явном виде его лицензии приобретались чиновниками крайне редко. Одно из исключений — Аппарат совета депутатов муниципального округа Якиманка в Москве.

А вот организации, подпадающие под определение компаний с госучастием, приобретали Zoom достаточно активно. В частности, лицензии закупали аэропорт «Шереметьево», структуры «Газпрома» и ВТБ, отдельные музей и многочисленные вузы по всей стране — в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани, Ижевске, Комсомольске-на-Амуре, Красноярске, Самаре, Пскове и др.

Насколько безопасен Zoom

Безопасность Zoom в последние месяцы неоднократно подвергалась критике. В частности, в марте 2020 г. издание Vice Motherboard обнаружило, что видеовызовы в сервисе по умолчанию не имеют сквозного шифрования, а с помощью функции attention tracking функции можно отслеживать, когда человек отвлекся от активного окна Zoom более чем на 30 секунд.

В том же месяце было замечено, что после вышедшего обновления приложения Zoom для iOS оно стало передавать данные о пользователях компании Facebook, даже если у них не было учетной записи в соцсети.

В июле 2020 г. стало известно, что отсутствие ограничений на количество попыток ввода пароля в Zoom позволяло злоумышленникам быстро подбирать коды доступа, используемые для защиты встреч.

Какое ПО еще попадало под запрет в России

Zoom — не единственное ПО, на распространение которого в нашей стране накладываются ограничения. Первая волна подобных запретов прокатилась в 2014 г. — после того как Россия вернула себе контроль над Крымом.

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В марте 2014 г. тогдашний президент США Барак Обама (Barack Obama) издал три указа под номерами №13660, 13661 и 13662, в соответствии с которыми американцам запрещалось участвовать в сделках с лицами, причастными к событиям на Украине. Список этих лиц, в число которых вошли в том числе банки, предприятия ТЭК и оборонной промышленности, определил Минфин США.

Руководствуясь распоряжением Обамы, всемирно известный разработчик Linux для корпоративного сектора Red Hat в мае 2014 г. заблокировал учетную запись провайдера «Искрателеком», обслуживавшего клиентов на востоке Москвы, в Санкт-Петербурге, Щербинке, Одинцово и в Люберцах под брендом Seven Sky. В июле 2014 г. Red Hat потребовал от своих российских партнеров приостановить проекты в 20 компаниях, попавших в санкционные списки.

В августе 2014 г. примеру Red Hat последовал Autodesk, разработчик систем автоматизированного проектирования. Штаб-квартира компании разослала своим российским партнерам письмо, в котором запретила им поставлять и обслуживать свои продукты ряду отечественных компаний.

Не осталась тогда в стороне и Microsoft: два официальных дистрибьютора корпорации в России, компании Merlion и RRC, ужесточили условия продажи ПО Microsoft более чем 200 корпоративным клиентам из России.

Впрочем, как минимум в последнем случае российские государственные организации быстро адаптировались к новым условиям и начали приобретать ПО в обход санкций, через сторонние фирмы. Закупки осуществлялись как в Крыму, так и в других регионах России. Всего за к 2017 г. таким образом было приобретено более 5 тыс. продуктов Microsoft общей стоимостью 60 млн руб.

Российские аналоги Zoom

На фоне пандемии коронавируса, в условиях которой актуальность дистанционного взаимодействия с помощью видеоконференцсвязи многократно возросла, в России за последний год успело появиться несколько функциональных аналогов Zoom.

Так, в апреле 2020 г. видеосервис собственной разработки запустил холдинг Mail.ru Group. Названный «Видеозвонки Mail.ru», он с самого начала позиционировался как инструмент для онлайн-обучения, связи с коллегами и партнерами и звонков родственникам.

В июне 2020 г., собственный видеосервис появился у «Яндекса». Детище ИТ-гиганта получило название «Телемост», и поначалу это, как и «СберМитап», тоже был просто веб-сервис, работающий через браузер. В сентябре 2020 г. «Телемост» масштабно обновился и вышел в качестве отдельного приложения под Windows, macOS, Android и iOS.

В конце декабря 2020 г. CNews писал, что в России по заказу Минпросвещения ведется разработка сервиса «Сферум». Проект на тот момент уже прошел тестирование в Подмосковье и испытывался в 15 российских субъектах.

В январе 2021 г. CNews сообщал, что собственный видеосервис «Сбермитап» для проведения видеоконференций и вебинаров появился у Сбербанка.

В феврале 2021 г. российская компания Spirit на волне популярности Zoom реализовала в новой версии своего решения для видеоконференцсвязи VideoMost интеграцию с фирменным мессенджером и переработала интерфейс клиентского ПО в пользу упрощения. По мнению представителя компании, схожесть VideoMost и Zoom поспособствует безболезненному переходу сотрудников государственных организаций с популярного американского ВКС-продукта на отечественный.