Unisys - Unify Square

Sun Microsystems и Unisys затеяли спор с Hynix Компании Sun Microsystems Inc. и Unisys подали иск в американский суд против южнокорейской Hynix Semiconductor, намереваясь выявить ущерб, связанный с федеральным расследованием фиксации цен на чипы памяти. Представитель Hynix

Unisys переводит серверы на Linux Корпорация Unisys объявила 2 августа о переводе серверов ES7000 на ОС Linux, сообщает InformationWeek. Данный перевод отражает потребность клиентов в использовании бесплатно распространяемых систем. Для о

Чистая квартальная прибыль Unisys уменьшилась на 63% Системный интегратор Unisys сообщил о снижении чистой прибыли по итогам 2 квартала 2004 года на 63% до $19,4 млн. (6 центов на акцию). За аналогичный период прошлого года прибыль компании составила $52,5 млн. (16 ц

Unisys провел кадровые перестановки среди топ-менеджеров Совет директоров компании Unisys, разработчика ИТ-решений, объявил о том, что 64-х летний Лоуренс Вайнбах (Lawrence A. Weinbach), одновременно занимавший посты председателя совета директоров, президента и главного испол

Unisys выходит на рынок промышленных компьютеров Американский производитель гигантских вычислительных машин компания Unisys намерена наладить выпуск стандартных компьютеров и составить конкуренцию компании Dell Computer, заявил вице-президент компании Марк Фиверстон. До сих пор Unisys специализировалас

Unisys и GFF: онлайн-банкам не хватает интерактивности Согласно данным исследования, проведенного фирмой-разработчиком информационных систем Unisys и консалтинговой организацией Global Future Forum, лишь 41% онлайн-банков предлагают своим клиентам возможность разместить интерактивные запросы, при помощи которых клиенты могут получат

США: вице-президент Unisys будет отвечать за интернет истрация Дж. Буша объявила о назначении Марка А. Формана (Mark A. Forman) в качестве главного лица, ответственного за высокие технологии страны, сообщает SiliconValley. Марк А. Форман, вице-президент Unisys, вступит в должность заместителя директора Департамента административного и бюджетного управления 25 июня. Кроме высоких технологий, он будет координировать эффективность работы Сети, ра

Microsoft, Cisco Systems, Intel, Unisys и EMC начинают совместную маркетинговую акцию Пять крупнейших мировых цифровых компаний - Microsoft, Cisco Systems, Intel, Unisys и EMC объявили о начале широкомасштабной маркетинговой акции, которая должна пройти в 3 частях света - Европе, Азии (на Ближнем Востоке) и Африке. Эта акция, в ходе которой компании соби

Dell заключила партнерское соглашение с Unisys В среду компания Dell заключила с компанией Unisys соглашение, сфокусированное на продаже серверов, настольных систем и ноутбуков, а также на предоставлении консалтинговых услуг. Сделка, которая уже была заявлена в декабре прошедшего год

Акции Unisys упали на 10% из-за снижения квартальной прибыли Компания Unisys сообщила, что ее прибыль в четвертом квартале снизилась на 11%. Она составила $128,6 млн. ($0,41 на акцию) против $144,4 млн. ($0,46) за тот же период прошлого года. При этом оборот упал

Unisys, Microsoft и Dell создадут новую систему голосования для США Компании Unisys, Dell Computer и Microsoft намерены объединить усилия в создании новой системы голосования в США, необходимость в которой стала очевидна после провала ныне существующей. Этот рынок может

Производитель мэйнфремов Unisys уволит 2 тыс. сотрудников Компания Unisys, производящая мейнфреймы, заявила о предстоящем увольнении 2 тыс. сотрудников, что составляет 5,6% от 36 тысячного штата и, возможно, продаст одно из своих подразделений. Большинство сок

Курс акций Unisys упал на 34% после заявления о предполагаемом 2-кратном снижении доходов Акции компании Unisys Corp., предоставляющей различные компьютерные услуги, упали во вторник на 34% после заявления компании о предполагаемом снижении доходов во втором квартале более чем на 50%. Падение приб

Доход Unisys за первый квартал упал на 8.5% до $1.67 млрд. Компания Unisys объявила о снижении своего дохода за первый квартал до $106.5 млн. или 34 центов на акцию. Год назад она составляла $109.9 млн. Доход компании снизился на 8.5% с $1.82 млрд. до $1.67 млр

Доход Unisys за первый финансовый квартал окажется меньше прогнозируемого ранее Компания Unisys опубликовала прогноз о снижении своего дохода за первый финансовый квартал. Он составит $1.66 млрд.-$1.69 млрд., что на 7%-8% меньше прошлогоднего результата. Но, несмотря на это, прибыл

Доход Unisys в 1999 году вырос на 4.2% до $7.54 млрд. Компания Unisys сообщила, что по итогам четвертого квартала ее прибыль составила $144.4 млн. или 46 центов на акцию, что на 1 цент больше прогнозов аналитиков и на 6 центов превышает прибыль за четверты

Unisys называет нового финансового директора Компания Unisys объявила о назначении нового финансового директора. Им стала Janet Haugen. Она сменила ранее занимавшего этот пост Robert Brust, который оставил компанию с целью перехода в Eastman Kodak

DT и Unisys объединились на рынке сетевых услуг Deutsche Telekom и Unisys заключили договор по условиям которого DeTeCSM, отделение Deutsche Telekom, будет совместно с Unisys разрабатывать и предоставлять сетевые услуги. Их первое совместное предложение

3Com и Unisys создают консалтинговый альянс Консалтинговое отделение компании 3Com и фирма Unisys заключили договор направленный на совместное предоставление услуг по созданию и управлению корпоративными сетями. По словам представителей компаний совместная работа позволит им повысить

Unisys расширяет на 5 лет ИТ-контракт с Kellog Корпорация Unisys сообщила, что она расширила на 5 лет свой ИТ-контракт со всемирно известной компанией Kellog, ведущим производителем пищевых продуктов. В рамках контракта Unisys на базе своего се

8-процессорный сервер Unisys устанавливает рекорд производительности Microsoft Exchange Корпорация Unisys сообщила, что на ее корпоративном сервере ES5085R с Windows NT удалось продемонстрировать наибольший объем трафика электронной почты через серверное ПО Microsoft Exchange. На тесте Excha

Программное обеспечение распознавания речи от Unisys получает премию Frost &Sullivan Корпорация Unisys сообщила, что она получила престижную премию 1999 Market Engineering Customer Focus Award от известной консалтинговой компании Frost & Sullivan. Этой премией были отмечены знания и опыт

Unisys устанавливает рекорд производительности R/3 на сервере Windows NT Корпорация Unisys объявила о том, что на ее сервере ES5085 удалось установить рекорд в производительности приложения учета продаж SAP R/3 (Sales and Distribution) среди серверов на базе Windows NT. В данн

Unisys собирается взимать деньги за GIF-файлы на вашем сайте Как это у нее получится, пока неизвестно. Дело в том, что Unisys владеет патентом на технологию компрессирования графических файлов под названием LZW, которая применяется в формате GIF. Этот формат сейчас считается устаревшим, тем не менее многие адми

Unisys представляет новую электронную стратегию В Нью-Йорке появилась новая электронная стратегия. На сей раз она называется e-@ction, и представлена она корпорацией Unisys. В среду утром, президент, председатель и исполнительный директор Unisys Лэрри Веинбач представил 60 услуг и методов (приблизительно 25 из которые являются новой разработкой) пред

Nasdaq объявила о вводе новой системы наблюдения за биржевыми торгами Server 7.0), Microsoft Transaction Server (MTS), Microsoft Message Queue Server (MSMQ), Microsoft Clustering Server и Microsoft Management Console. Эта система развернута на аппаратном обеспечении от Unisys и Dell, включая четырехпроцессорные серверы Unisys Aquanta (процессоры IntelR PentiumR III XeonTM с тактовой частотой 500 МГц) с 512 Мб памяти на большинстве машин и 2 Гб памяти н

8-процессорный сервер от Unisys показывает лучшую скорость обработки транзакций среди Intel-серверов Корпорация Unisys объявила, что на ее 8-процессорном сервере Aquanta ES5085R удалось продемонстрировать скорость он-лайновой обработки транзакций (OLTP), рекордную для SMP-серверов на базе процессоров Int

Компании Unisys и RMC объединяются, чтобы дать новую жизнь старым COBOL-программам Корпорация Unisys и английская компания RMC - Re-Engineering Maintenance Conversions, Ltd. (www.RMC-Ltd.com) объявили об образовании альянса, целью которого будет продвижение нового продукта EvolveIT и сп

Unisys сообщает о 72-процентном увеличении дохода на акцию в третьем квартале Корпорация Unisys сообщила свои финансовые результаты за третий отчетный квартал 1999 года. Прибыль (diluted earnings per share ) составила 43 цента на акцию, что на 72% лучше, чем в прошлом году. Также к

Unisys заключает договор со штатом Пенсильвания на $500 млн. Компания Unisys объявила о заключении 7-летнего договора с правительством штата Пенсильвания. Договор оценивается в $500 млн. В задачу Unisys войдет объединение 20 информационных центров штата в

Unisys объявила о поддержке систем накопления информации CLARiiON фирмы Data General Компании Unisys Corporation и Data General Corporation объявили о заключении соглашении, которое позволит Unisys расширить ассортимент систем накопления информации. Unisys будет теперь пос

Unisys анонсировала серверы для работы с SAP R/3 Компания Unisys Corporation представила новые NT серверы Aquanta ES5000, специально оптимизированные для работы с SAP R/3. Система поставляется в 4 конфигурациях: для поддержки 50, 100, 250 и 500 пользо

Unisys намерена купить PulsePoint Communications за $100 млн Компания Unisys объявила о намерении купить компанию PulsePoint Communications. Сумма сделки составит около $100 млн, или $6.60 за каждую акцию PulsePoint. Данная покупка позволит Unisys пополнит

Cisco и Unisys представили комплексное решение для развертывания сетей Интернет-телефонии Компании Cisco и Unisys предложили комплексную услугу по внедрению сетей передачи голоса с помощью протокола IP. Продукт включает аппаратуру Cisco и услуги системной интеграции Unisys. Компании предостав

Unisys и OSI подписали реселлерское соглашение Компании Unisys и Objective Systems Integrators (OSI) подписали глобальное соглашение о реселлерском сотрудничестве. По условиям соглашения Unisys становится интегратором и Value Added Reseller (

AT&T предоставит Unisys пакет услуг на сумму $85 млн Компании AT&T и Unisys заключили контракт, по которому AT&T в течение трех лет предоставит Unisys интегрированный пакет телекоммуникационных услуг на общую сумму $85 млн. AT&T наладит передачу голосовых

Unisys представила новые серверы масштаба предприятия Корпорация Unisys анонсировала новую линию серверов масштаба предприятия Aquanta ES. Серверы обеспечивают более надежное выполнение задач по поддержке многозадачного режима, безотказной работы и удобных с

Unisys закрывает один их своих заводов Компания Unisys объявила о закрытии своего завода по производству накопителей информации; процесс должен завершится к 31 июля. Как результат компания сократит 130 рабочих мест. В качестве причины было н

Unisys будет предоставлять услуги по продуктам Nortel Networks Корпорация Unisys Corporation приобрела статус чартерного члена новой программы Nortel Networks Global Solutions Partner (GSP) компании Nortel Networks. В качестве такового Unisys будет предоставля