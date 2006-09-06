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Unisys Unify Square
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|06.09.2006
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Sun Microsystems и Unisys затеяли спор с Hynix
Компании Sun Microsystems Inc. и Unisys подали иск в американский суд против южнокорейской Hynix Semiconductor, намереваясь выявить ущерб, связанный с федеральным расследованием фиксации цен на чипы памяти. Представитель Hynix
|03.08.2004
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Unisys переводит серверы на Linux
Корпорация Unisys объявила 2 августа о переводе серверов ES7000 на ОС Linux, сообщает InformationWeek. Данный перевод отражает потребность клиентов в использовании бесплатно распространяемых систем. Для о
|16.07.2004
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Чистая квартальная прибыль Unisys уменьшилась на 63%
Системный интегратор Unisys сообщил о снижении чистой прибыли по итогам 2 квартала 2004 года на 63% до $19,4 млн. (6 центов на акцию). За аналогичный период прошлого года прибыль компании составила $52,5 млн. (16 ц
|08.04.2004
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Unisys провел кадровые перестановки среди топ-менеджеров
Совет директоров компании Unisys, разработчика ИТ-решений, объявил о том, что 64-х летний Лоуренс Вайнбах (Lawrence A. Weinbach), одновременно занимавший посты председателя совета директоров, президента и главного испол
|07.04.2003
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Unisys выходит на рынок промышленных компьютеров
Американский производитель гигантских вычислительных машин компания Unisys намерена наладить выпуск стандартных компьютеров и составить конкуренцию компании Dell Computer, заявил вице-президент компании Марк Фиверстон. До сих пор Unisys специализировалас
|04.12.2001
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Unisys и GFF: онлайн-банкам не хватает интерактивности
Согласно данным исследования, проведенного фирмой-разработчиком информационных систем Unisys и консалтинговой организацией Global Future Forum, лишь 41% онлайн-банков предлагают своим клиентам возможность разместить интерактивные запросы, при помощи которых клиенты могут получат
|15.06.2001
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США: вице-президент Unisys будет отвечать за интернет
истрация Дж. Буша объявила о назначении Марка А. Формана (Mark A. Forman) в качестве главного лица, ответственного за высокие технологии страны, сообщает SiliconValley. Марк А. Форман, вице-президент Unisys, вступит в должность заместителя директора Департамента административного и бюджетного управления 25 июня. Кроме высоких технологий, он будет координировать эффективность работы Сети, ра
|21.03.2001
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Microsoft, Cisco Systems, Intel, Unisys и EMC начинают совместную маркетинговую акцию
Пять крупнейших мировых цифровых компаний - Microsoft, Cisco Systems, Intel, Unisys и EMC объявили о начале широкомасштабной маркетинговой акции, которая должна пройти в 3 частях света - Европе, Азии (на Ближнем Востоке) и Африке. Эта акция, в ходе которой компании соби
|25.01.2001
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Dell заключила партнерское соглашение с Unisys
В среду компания Dell заключила с компанией Unisys соглашение, сфокусированное на продаже серверов, настольных систем и ноутбуков, а также на предоставлении консалтинговых услуг. Сделка, которая уже была заявлена в декабре прошедшего год
|19.01.2001
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Акции Unisys упали на 10% из-за снижения квартальной прибыли
Компания Unisys сообщила, что ее прибыль в четвертом квартале снизилась на 11%. Она составила $128,6 млн. ($0,41 на акцию) против $144,4 млн. ($0,46) за тот же период прошлого года. При этом оборот упал
|11.01.2001
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Unisys, Microsoft и Dell создадут новую систему голосования для США
Компании Unisys, Dell Computer и Microsoft намерены объединить усилия в создании новой системы голосования в США, необходимость в которой стала очевидна после провала ныне существующей. Этот рынок может
|08.12.2000
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Производитель мэйнфремов Unisys уволит 2 тыс. сотрудников
Компания Unisys, производящая мейнфреймы, заявила о предстоящем увольнении 2 тыс. сотрудников, что составляет 5,6% от 36 тысячного штата и, возможно, продаст одно из своих подразделений. Большинство сок
|30.06.2000
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Курс акций Unisys упал на 34% после заявления о предполагаемом 2-кратном снижении доходов
Акции компании Unisys Corp., предоставляющей различные компьютерные услуги, упали во вторник на 34% после заявления компании о предполагаемом снижении доходов во втором квартале более чем на 50%. Падение приб
|14.04.2000
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Доход Unisys за первый квартал упал на 8.5% до $1.67 млрд.
Компания Unisys объявила о снижении своего дохода за первый квартал до $106.5 млн. или 34 центов на акцию. Год назад она составляла $109.9 млн. Доход компании снизился на 8.5% с $1.82 млрд. до $1.67 млр
|05.04.2000
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Доход Unisys за первый финансовый квартал окажется меньше прогнозируемого ранее
Компания Unisys опубликовала прогноз о снижении своего дохода за первый финансовый квартал. Он составит $1.66 млрд.-$1.69 млрд., что на 7%-8% меньше прошлогоднего результата. Но, несмотря на это, прибыл
|19.01.2000
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Доход Unisys в 1999 году вырос на 4.2% до $7.54 млрд.
Компания Unisys сообщила, что по итогам четвертого квартала ее прибыль составила $144.4 млн. или 46 центов на акцию, что на 1 цент больше прогнозов аналитиков и на 6 центов превышает прибыль за четверты
|23.12.1999
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Unisys называет нового финансового директора
Компания Unisys объявила о назначении нового финансового директора. Им стала Janet Haugen. Она сменила ранее занимавшего этот пост Robert Brust, который оставил компанию с целью перехода в Eastman Kodak
|15.12.1999
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DT и Unisys объединились на рынке сетевых услуг
Deutsche Telekom и Unisys заключили договор по условиям которого DeTeCSM, отделение Deutsche Telekom, будет совместно с Unisys разрабатывать и предоставлять сетевые услуги. Их первое совместное предложение
|14.12.1999
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3Com и Unisys создают консалтинговый альянс
Консалтинговое отделение компании 3Com и фирма Unisys заключили договор направленный на совместное предоставление услуг по созданию и управлению корпоративными сетями. По словам представителей компаний совместная работа позволит им повысить
|07.12.1999
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Unisys расширяет на 5 лет ИТ-контракт с Kellog
Корпорация Unisys сообщила, что она расширила на 5 лет свой ИТ-контракт со всемирно известной компанией Kellog, ведущим производителем пищевых продуктов. В рамках контракта Unisys на базе своего се
|02.12.1999
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8-процессорный сервер Unisys устанавливает рекорд производительности Microsoft Exchange
Корпорация Unisys сообщила, что на ее корпоративном сервере ES5085R с Windows NT удалось продемонстрировать наибольший объем трафика электронной почты через серверное ПО Microsoft Exchange. На тесте Excha
|30.11.1999
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Программное обеспечение распознавания речи от Unisys получает премию Frost &Sullivan
Корпорация Unisys сообщила, что она получила престижную премию 1999 Market Engineering Customer Focus Award от известной консалтинговой компании Frost & Sullivan. Этой премией были отмечены знания и опыт
|17.11.1999
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Unisys устанавливает рекорд производительности R/3 на сервере Windows NT
Корпорация Unisys объявила о том, что на ее сервере ES5085 удалось установить рекорд в производительности приложения учета продаж SAP R/3 (Sales and Distribution) среди серверов на базе Windows NT. В данн
|01.11.1999
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Unisys собирается взимать деньги за GIF-файлы на вашем сайте
Как это у нее получится, пока неизвестно. Дело в том, что Unisys владеет патентом на технологию компрессирования графических файлов под названием LZW, которая применяется в формате GIF. Этот формат сейчас считается устаревшим, тем не менее многие адми
|28.10.1999
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Unisys представляет новую электронную стратегию
В Нью-Йорке появилась новая электронная стратегия. На сей раз она называется e-@ction, и представлена она корпорацией Unisys. В среду утром, президент, председатель и исполнительный директор Unisys Лэрри Веинбач представил 60 услуг и методов (приблизительно 25 из которые являются новой разработкой) пред
|22.10.1999
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Nasdaq объявила о вводе новой системы наблюдения за биржевыми торгами
Server 7.0), Microsoft Transaction Server (MTS), Microsoft Message Queue Server (MSMQ), Microsoft Clustering Server и Microsoft Management Console. Эта система развернута на аппаратном обеспечении от Unisys и Dell, включая четырехпроцессорные серверы Unisys Aquanta (процессоры IntelR PentiumR III XeonTM с тактовой частотой 500 МГц) с 512 Мб памяти на большинстве машин и 2 Гб памяти н
|20.10.1999
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8-процессорный сервер от Unisys показывает лучшую скорость обработки транзакций среди Intel-серверов
Корпорация Unisys объявила, что на ее 8-процессорном сервере Aquanta ES5085R удалось продемонстрировать скорость он-лайновой обработки транзакций (OLTP), рекордную для SMP-серверов на базе процессоров Int
|19.10.1999
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Компании Unisys и RMC объединяются, чтобы дать новую жизнь старым COBOL-программам
Корпорация Unisys и английская компания RMC - Re-Engineering Maintenance Conversions, Ltd. (www.RMC-Ltd.com) объявили об образовании альянса, целью которого будет продвижение нового продукта EvolveIT и сп
|15.10.1999
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Unisys сообщает о 72-процентном увеличении дохода на акцию в третьем квартале
Корпорация Unisys сообщила свои финансовые результаты за третий отчетный квартал 1999 года. Прибыль (diluted earnings per share ) составила 43 цента на акцию, что на 72% лучше, чем в прошлом году. Также к
|26.08.1999
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Unisys заключает договор со штатом Пенсильвания на $500 млн.
Компания Unisys объявила о заключении 7-летнего договора с правительством штата Пенсильвания. Договор оценивается в $500 млн. В задачу Unisys войдет объединение 20 информационных центров штата в
|14.07.1999
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Unisys объявила о поддержке систем накопления информации CLARiiON фирмы Data General
Компании Unisys Corporation и Data General Corporation объявили о заключении соглашении, которое позволит Unisys расширить ассортимент систем накопления информации. Unisys будет теперь пос
|25.06.1999
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Unisys анонсировала серверы для работы с SAP R/3
Компания Unisys Corporation представила новые NT серверы Aquanta ES5000, специально оптимизированные для работы с SAP R/3. Система поставляется в 4 конфигурациях: для поддержки 50, 100, 250 и 500 пользо
|16.06.1999
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Unisys намерена купить PulsePoint Communications за $100 млн
Компания Unisys объявила о намерении купить компанию PulsePoint Communications. Сумма сделки составит около $100 млн, или $6.60 за каждую акцию PulsePoint. Данная покупка позволит Unisys пополнит
|26.04.1999
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Cisco и Unisys представили комплексное решение для развертывания сетей Интернет-телефонии
Компании Cisco и Unisys предложили комплексную услугу по внедрению сетей передачи голоса с помощью протокола IP. Продукт включает аппаратуру Cisco и услуги системной интеграции Unisys. Компании предостав
|19.03.1999
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Unisys и OSI подписали реселлерское соглашение
Компании Unisys и Objective Systems Integrators (OSI) подписали глобальное соглашение о реселлерском сотрудничестве. По условиям соглашения Unisys становится интегратором и Value Added Reseller (
|18.03.1999
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AT&T предоставит Unisys пакет услуг на сумму $85 млн
Компании AT&T и Unisys заключили контракт, по которому AT&T в течение трех лет предоставит Unisys интегрированный пакет телекоммуникационных услуг на общую сумму $85 млн. AT&T наладит передачу голосовых
|19.02.1999
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Unisys представила новые серверы масштаба предприятия
Корпорация Unisys анонсировала новую линию серверов масштаба предприятия Aquanta ES. Серверы обеспечивают более надежное выполнение задач по поддержке многозадачного режима, безотказной работы и удобных с
|05.02.1999
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Unisys закрывает один их своих заводов
Компания Unisys объявила о закрытии своего завода по производству накопителей информации; процесс должен завершится к 31 июля. Как результат компания сократит 130 рабочих мест. В качестве причины было н
|26.01.1999
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Unisys будет предоставлять услуги по продуктам Nortel Networks
Корпорация Unisys Corporation приобрела статус чартерного члена новой программы Nortel Networks Global Solutions Partner (GSP) компании Nortel Networks. В качестве такового Unisys будет предоставля
|15.01.1999
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Unisys опубликовала итоги четвертого квартала
Компания Unisys (http://www.unisys.com), крупный поставщик компьютерного оборудования, опубликовала результаты своей деятельности за четвертый квартал. Прибыль составила $138,6 млн, год назад эта
Unisys и организации, системы, технологии, персоны:
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