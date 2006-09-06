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Unisys Unify Square

Unisys - Unify Square


06.09.2006 Sun Microsystems и Unisys затеяли спор с Hynix

Компании Sun Microsystems Inc. и Unisys подали иск в американский суд против южнокорейской Hynix Semiconductor, намереваясь выявить ущерб, связанный с федеральным расследованием фиксации цен на чипы памяти. Представитель Hynix
03.08.2004 Unisys переводит серверы на Linux

Корпорация Unisys объявила 2 августа о переводе серверов ES7000 на ОС Linux, сообщает InformationWeek. Данный перевод отражает потребность клиентов в использовании бесплатно распространяемых систем. Для о
16.07.2004 Чистая квартальная прибыль Unisys уменьшилась на 63%

Системный интегратор Unisys сообщил о снижении чистой прибыли по итогам 2 квартала 2004 года на 63% до $19,4 млн. (6 центов на акцию). За аналогичный период прошлого года прибыль компании составила $52,5 млн. (16 ц
08.04.2004 Unisys провел кадровые перестановки среди топ-менеджеров

Совет директоров компании Unisys, разработчика ИТ-решений, объявил о том, что 64-х летний Лоуренс Вайнбах (Lawrence A. Weinbach), одновременно занимавший посты председателя совета директоров, президента и главного испол
07.04.2003 Unisys выходит на рынок промышленных компьютеров

Американский производитель гигантских вычислительных машин компания Unisys намерена наладить выпуск стандартных компьютеров и составить конкуренцию компании Dell Computer, заявил вице-президент компании Марк Фиверстон. До сих пор Unisys специализировалас
04.12.2001 Unisys и GFF: онлайн-банкам не хватает интерактивности

Согласно данным исследования, проведенного фирмой-разработчиком информационных систем Unisys и консалтинговой организацией Global Future Forum, лишь 41% онлайн-банков предлагают своим клиентам возможность разместить интерактивные запросы, при помощи которых клиенты могут получат
15.06.2001 США: вице-президент Unisys будет отвечать за интернет

истрация Дж. Буша объявила о назначении Марка А. Формана (Mark A. Forman) в качестве главного лица, ответственного за высокие технологии страны, сообщает SiliconValley. Марк А. Форман, вице-президент Unisys, вступит в должность заместителя директора Департамента административного и бюджетного управления 25 июня. Кроме высоких технологий, он будет координировать эффективность работы Сети, ра
21.03.2001 Microsoft, Cisco Systems, Intel, Unisys и EMC начинают совместную маркетинговую акцию

Пять крупнейших мировых цифровых компаний - Microsoft, Cisco Systems, Intel, Unisys и EMC объявили о начале широкомасштабной маркетинговой акции, которая должна пройти в 3 частях света - Европе, Азии (на Ближнем Востоке) и Африке. Эта акция, в ходе которой компании соби
25.01.2001 Dell заключила партнерское соглашение с Unisys

В среду компания Dell заключила с компанией Unisys соглашение, сфокусированное на продаже серверов, настольных систем и ноутбуков, а также на предоставлении консалтинговых услуг. Сделка, которая уже была заявлена в декабре прошедшего год
19.01.2001 Акции Unisys упали на 10% из-за снижения квартальной прибыли

Компания Unisys сообщила, что ее прибыль в четвертом квартале снизилась на 11%. Она составила $128,6 млн. ($0,41 на акцию) против $144,4 млн. ($0,46) за тот же период прошлого года. При этом оборот упал
11.01.2001 Unisys, Microsoft и Dell создадут новую систему голосования для США

Компании Unisys, Dell Computer и Microsoft намерены объединить усилия в создании новой системы голосования в США, необходимость в которой стала очевидна после провала ныне существующей. Этот рынок может
08.12.2000 Производитель мэйнфремов Unisys уволит 2 тыс. сотрудников

Компания Unisys, производящая мейнфреймы, заявила о предстоящем увольнении 2 тыс. сотрудников, что составляет 5,6% от 36 тысячного штата и, возможно, продаст одно из своих подразделений. Большинство сок
30.06.2000 Курс акций Unisys упал на 34% после заявления о предполагаемом 2-кратном снижении доходов

Акции компании Unisys Corp., предоставляющей различные компьютерные услуги, упали во вторник на 34% после заявления компании о предполагаемом снижении доходов во втором квартале более чем на 50%. Падение приб
14.04.2000 Доход Unisys за первый квартал упал на 8.5% до $1.67 млрд.

Компания Unisys объявила о снижении своего дохода за первый квартал до $106.5 млн. или 34 центов на акцию. Год назад она составляла $109.9 млн. Доход компании снизился на 8.5% с $1.82 млрд. до $1.67 млр
05.04.2000 Доход Unisys за первый финансовый квартал окажется меньше прогнозируемого ранее

Компания Unisys опубликовала прогноз о снижении своего дохода за первый финансовый квартал. Он составит $1.66 млрд.-$1.69 млрд., что на 7%-8% меньше прошлогоднего результата. Но, несмотря на это, прибыл
19.01.2000 Доход Unisys в 1999 году вырос на 4.2% до $7.54 млрд.

Компания Unisys сообщила, что по итогам четвертого квартала ее прибыль составила $144.4 млн. или 46 центов на акцию, что на 1 цент больше прогнозов аналитиков и на 6 центов превышает прибыль за четверты
23.12.1999 Unisys называет нового финансового директора

Компания Unisys объявила о назначении нового финансового директора. Им стала Janet Haugen. Она сменила ранее занимавшего этот пост Robert Brust, который оставил компанию с целью перехода в Eastman Kodak
15.12.1999 DT и Unisys объединились на рынке сетевых услуг

Deutsche Telekom и Unisys заключили договор по условиям которого DeTeCSM, отделение Deutsche Telekom, будет совместно с Unisys разрабатывать и предоставлять сетевые услуги. Их первое совместное предложение
14.12.1999 3Com и Unisys создают консалтинговый альянс

Консалтинговое отделение компании 3Com и фирма Unisys заключили договор направленный на совместное предоставление услуг по созданию и управлению корпоративными сетями. По словам представителей компаний совместная работа позволит им повысить
07.12.1999 Unisys расширяет на 5 лет ИТ-контракт с Kellog

Корпорация Unisys сообщила, что она расширила на 5 лет свой ИТ-контракт со всемирно известной компанией Kellog, ведущим производителем пищевых продуктов. В рамках контракта Unisys на базе своего се
02.12.1999 8-процессорный сервер Unisys устанавливает рекорд производительности Microsoft Exchange

Корпорация Unisys сообщила, что на ее корпоративном сервере ES5085R с Windows NT удалось продемонстрировать наибольший объем трафика электронной почты через серверное ПО Microsoft Exchange. На тесте Excha
30.11.1999 Программное обеспечение распознавания речи от Unisys получает премию Frost &Sullivan

Корпорация Unisys сообщила, что она получила престижную премию 1999 Market Engineering Customer Focus Award от известной консалтинговой компании Frost & Sullivan. Этой премией были отмечены знания и опыт

17.11.1999 Unisys устанавливает рекорд производительности R/3 на сервере Windows NT

Корпорация Unisys объявила о том, что на ее сервере ES5085 удалось установить рекорд в производительности приложения учета продаж SAP R/3 (Sales and Distribution) среди серверов на базе Windows NT. В данн
01.11.1999 Unisys собирается взимать деньги за GIF-файлы на вашем сайте

Как это у нее получится, пока неизвестно. Дело в том, что Unisys владеет патентом на технологию компрессирования графических файлов под названием LZW, которая применяется в формате GIF. Этот формат сейчас считается устаревшим, тем не менее многие адми
28.10.1999 Unisys представляет новую электронную стратегию

В Нью-Йорке появилась новая электронная стратегия. На сей раз она называется e-@ction, и представлена она корпорацией Unisys. В среду утром, президент, председатель и исполнительный директор Unisys Лэрри Веинбач представил 60 услуг и методов (приблизительно 25 из которые являются новой разработкой) пред
22.10.1999 Nasdaq объявила о вводе новой системы наблюдения за биржевыми торгами

Server 7.0), Microsoft Transaction Server (MTS), Microsoft Message Queue Server (MSMQ), Microsoft Clustering Server и Microsoft Management Console. Эта система развернута на аппаратном обеспечении от Unisys и Dell, включая четырехпроцессорные серверы Unisys Aquanta (процессоры IntelR PentiumR III XeonTM с тактовой частотой 500 МГц) с 512 Мб памяти на большинстве машин и 2 Гб памяти н
20.10.1999 8-процессорный сервер от Unisys показывает лучшую скорость обработки транзакций среди Intel-серверов

Корпорация Unisys объявила, что на ее 8-процессорном сервере Aquanta ES5085R удалось продемонстрировать скорость он-лайновой обработки транзакций (OLTP), рекордную для SMP-серверов на базе процессоров Int
19.10.1999 Компании Unisys и RMC объединяются, чтобы дать новую жизнь старым COBOL-программам

Корпорация Unisys и английская компания RMC - Re-Engineering Maintenance Conversions, Ltd. (www.RMC-Ltd.com) объявили об образовании альянса, целью которого будет продвижение нового продукта EvolveIT и сп
15.10.1999 Unisys сообщает о 72-процентном увеличении дохода на акцию в третьем квартале

Корпорация Unisys сообщила свои финансовые результаты за третий отчетный квартал 1999 года. Прибыль (diluted earnings per share ) составила 43 цента на акцию, что на 72% лучше, чем в прошлом году. Также к
26.08.1999 Unisys заключает договор со штатом Пенсильвания на $500 млн.

Компания Unisys объявила о заключении 7-летнего договора с правительством штата Пенсильвания. Договор оценивается в $500 млн. В задачу Unisys войдет объединение 20 информационных центров штата в

14.07.1999 Unisys объявила о поддержке систем накопления информации CLARiiON фирмы Data General

Компании Unisys Corporation и Data General Corporation объявили о заключении соглашении, которое позволит Unisys расширить ассортимент систем накопления информации. Unisys будет теперь пос
25.06.1999 Unisys анонсировала серверы для работы с SAP R/3

Компания Unisys Corporation представила новые NT серверы Aquanta ES5000, специально оптимизированные для работы с SAP R/3. Система поставляется в 4 конфигурациях: для поддержки 50, 100, 250 и 500 пользо
16.06.1999 Unisys намерена купить PulsePoint Communications за $100 млн

Компания Unisys объявила о намерении купить компанию PulsePoint Communications. Сумма сделки составит около $100 млн, или $6.60 за каждую акцию PulsePoint. Данная покупка позволит Unisys пополнит
26.04.1999 Cisco и Unisys представили комплексное решение для развертывания сетей Интернет-телефонии

Компании Cisco и Unisys предложили комплексную услугу по внедрению сетей передачи голоса с помощью протокола IP. Продукт включает аппаратуру Cisco и услуги системной интеграции Unisys. Компании предостав
19.03.1999 Unisys и OSI подписали реселлерское соглашение

Компании Unisys и Objective Systems Integrators (OSI) подписали глобальное соглашение о реселлерском сотрудничестве. По условиям соглашения Unisys становится интегратором и Value Added Reseller (
18.03.1999 AT&T предоставит Unisys пакет услуг на сумму $85 млн

Компании AT&T и Unisys заключили контракт, по которому AT&T в течение трех лет предоставит Unisys интегрированный пакет телекоммуникационных услуг на общую сумму $85 млн. AT&T наладит передачу голосовых
19.02.1999 Unisys представила новые серверы масштаба предприятия

Корпорация Unisys анонсировала новую линию серверов масштаба предприятия Aquanta ES. Серверы обеспечивают более надежное выполнение задач по поддержке многозадачного режима, безотказной работы и удобных с
05.02.1999 Unisys закрывает один их своих заводов

Компания Unisys объявила о закрытии своего завода по производству накопителей информации; процесс должен завершится к 31 июля. Как результат компания сократит 130 рабочих мест. В качестве причины было н
26.01.1999 Unisys будет предоставлять услуги по продуктам Nortel Networks

Корпорация Unisys Corporation приобрела статус чартерного члена новой программы Nortel Networks Global Solutions Partner (GSP) компании Nortel Networks. В качестве такового Unisys будет предоставля
15.01.1999 Unisys опубликовала итоги четвертого квартала

Компания Unisys (http://www.unisys.com), крупный поставщик компьютерного оборудования, опубликовала результаты своей деятельности за четвертый квартал. Прибыль составила $138,6 млн, год назад эта

Публикаций - 115, упоминаний - 115

Unisys упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9206 33
Intel Corporation 11750 29
Microsoft Corporation 23868 24
Dell EMC 4946 21
HP - Hewlett-Packard 3508 15
Oracle - Sun Microsystems 2171 12
Hitachi - Хитачи 1423 11
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1692 11
HP Inc. 5559 11
Fujitsu 1909 9
Oracle Corporation 6389 9
Dell Technologies - Dell Computer 825 9
HP Compaq Computer Corp 1648 9
AMT Group - АМТ-Груп 309 8
NVision Group - Энвижн Груп 614 8
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 549 8
Cisco Systems 4914 8
SGI - Silicon Graphics 303 5
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 829 5
AMD - Advanced Micro Devices 3852 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1340 5
Yahoo! 3556 4
SAP SE 4898 4
HP 3Com 652 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 4
HP EDS - Electronic Data Systems 184 3
CA Technologies - Computer Associates 379 3
CSC - Corporation 65 3
Samsung Electronics 9874 3
AT&T Inc 1625 3
VMware 2216 3
OpenText - Micro Focus - Novell 869 3
Eastman Kodak - Кодак 172 3
Accenture plc 652 3
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1667 3
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 527 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1648 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 3
Trend Micro 584 2
Apple Inc 11211 2
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Центр аудиторских технологий и решений 59 8
Merrill Lynch 1 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 5
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 0 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1794 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 3
Lockheed Martin 711 3
Bank of America - Банк Америки 222 3
Charles Schwab 83 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 348 2
Газпром ПАО 1179 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 2
Northrop Grumman 0 2
Prudential Financial 52 2
Seaport Securities 18 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 2
Enron - Enrongate 0 2
Caterpillar - Катерпиллар 85 2
Wells Fargo 75 2
CMGI 130 2
Global Partners Securities 31 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 342 2
eBay Inc 1571 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 512 2
American Express - Amex 311 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 437 2
Ford 399 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 15 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 233 2
Meta Group 55 1
Getronics - PinkRoccade 7 1
BNY Mellon - The Bank of New York Mellon Corporation 2 1
Boeing 938 1
Kempinski - Кемпински 15 1
Harley-Davidson 0 1
Amoco 6 1
Ford Motor 122 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 219 1
АСК 41 1
Intel Capital 149 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 3
Правительство Москвы 1871 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 242 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1067 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 26 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 135 2
World Bank Group - Всемирный банк 224 1
Правительство Казахстана - Министерство обороны Казахстана 2 1
U.S. Department of Defense - DISA - Defense Information Systems Agency - Агентство защиты информационных систем 0 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 188 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 2 1
Совета министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 13 1
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 12 1
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 3 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 98 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 69 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 27 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 171 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1372 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 32 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 882 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 56 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1735 1
Федеральное казначейство России 1592 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 288 1
Президент Российской Федерации 3373 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 6
OSI - Open Source Initiative 44 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 529 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 129 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 126 1
ASF - Apache Software Foundation 83 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 9 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 34
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 10
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 2630 9
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3440 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 7
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3752 6
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 969 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6174 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 995 6
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 145 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 1800 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 6823 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1629 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7844 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3855 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 123 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 1475 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 47 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2981 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 1130 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 4
PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 838 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3971 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 2662 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6092 4
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 364 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11476 4
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 351 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 465 3
Cache memory - Кэш память - Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 21 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 524 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 57 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4761 3
Microsoft Windows 14705 12
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1141 10
Intel Itanium 609 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 10
Microsoft Windows 2000 940 9
Microsoft Windows NT 685 7
Intel Pentium III 675 7
Age of Kings 3459 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1182 5
Linux OS 8523 5
Microsoft SQL Server 1259 5
Microsoft Exchange 1305 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1572 4
Apple iOS 6908 4
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 383 3
AMT Group - InfoDiode АПК 5 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 439 3
Microsoft Edge - браузер 1953 2
IBM Informix СУБД 115 2
Google Android 12999 2
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 44 2
Intel Itanium Kittson 8 2
Apple iPhone 6 597 2
Intel Xeon MP - Twin Castle 3 2
Microsoft Windows Server 2008 375 2
Apple macOS 1792 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 625 2
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 20 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2270 2
Microsoft Windows XP 2054 2
Oracle PeopleSoft 25 2
Intel x86 - архитектура процессора 1587 2
Яндекс.Телемост 108 2
Microsoft Office 3493 2
Intel Itanium Montecito 35 2
Apple iPad 3624 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 132 2
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 123 2
Intel Pentium II 151 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 797 2
Гольцов Александр 69 8
Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 2
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 2
Аитов Тимур 197 2
Маньковский Андрэ 9 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Злотов Дмитрий 5 1
Доля Алексей 67 1
Драченко Андрей 6 1
Южаков Александр 7 1
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Амосов Владимир 7 1
Грановский Олег 21 1
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Юхин Артем 16 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 379 1
Резников Роман 5 1
Мальцев Виталий 2 1
Сотниченко Виктор 2 1
Farman-Farmaian Teymour - Фарман-Фармайан Теймур 2 1
Повесьма Дмитрий 3 1
Телегин Вячеслав 3 1
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Miller Andy - Миллер Энди 6 1
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Орешин Андрей 3 1
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Jobs Steve - Джобс Стив 1001 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 370 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 299 1
Макаров Валентин 204 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 33
Россия - РФ - Российская федерация 127081 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 9
Европа 11993 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 9
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Ближний Восток 2717 6
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Америка Северная 2631 2
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Украина 6786 2
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2244 2
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Америка 2007 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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