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Unisys Unify Square

Unisys - Unify Square

СОБЫТИЯ

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06.09.2006 Sun Microsystems и Unisys затеяли спор с Hynix

Компании Sun Microsystems Inc. и Unisys подали иск в американский суд против южнокорейской Hynix Semiconductor, намереваясь выявить ущерб, связанный с федеральным расследованием фиксации цен на чипы памяти. Представитель Hynix
03.08.2004 Unisys переводит серверы на Linux

Корпорация Unisys объявила 2 августа о переводе серверов ES7000 на ОС Linux, сообщает InformationWeek. Данный перевод отражает потребность клиентов в использовании бесплатно распространяемых систем. Для о
16.07.2004 Чистая квартальная прибыль Unisys уменьшилась на 63%

Системный интегратор Unisys сообщил о снижении чистой прибыли по итогам 2 квартала 2004 года на 63% до $19,4 млн. (6 центов на акцию). За аналогичный период прошлого года прибыль компании составила $52,5 млн. (16 ц
08.04.2004 Unisys провел кадровые перестановки среди топ-менеджеров

Совет директоров компании Unisys, разработчика ИТ-решений, объявил о том, что 64-х летний Лоуренс Вайнбах (Lawrence A. Weinbach), одновременно занимавший посты председателя совета директоров, президента и главного испол
07.04.2003 Unisys выходит на рынок промышленных компьютеров

Американский производитель гигантских вычислительных машин компания Unisys намерена наладить выпуск стандартных компьютеров и составить конкуренцию компании Dell Computer, заявил вице-президент компании Марк Фиверстон. До сих пор Unisys специализировалас
04.12.2001 Unisys и GFF: онлайн-банкам не хватает интерактивности

Согласно данным исследования, проведенного фирмой-разработчиком информационных систем Unisys и консалтинговой организацией Global Future Forum, лишь 41% онлайн-банков предлагают своим клиентам возможность разместить интерактивные запросы, при помощи которых клиенты могут получат
15.06.2001 США: вице-президент Unisys будет отвечать за интернет

истрация Дж. Буша объявила о назначении Марка А. Формана (Mark A. Forman) в качестве главного лица, ответственного за высокие технологии страны, сообщает SiliconValley. Марк А. Форман, вице-президент Unisys, вступит в должность заместителя директора Департамента административного и бюджетного управления 25 июня. Кроме высоких технологий, он будет координировать эффективность работы Сети, ра
21.03.2001 Microsoft, Cisco Systems, Intel, Unisys и EMC начинают совместную маркетинговую акцию

Пять крупнейших мировых цифровых компаний - Microsoft, Cisco Systems, Intel, Unisys и EMC объявили о начале широкомасштабной маркетинговой акции, которая должна пройти в 3 частях света - Европе, Азии (на Ближнем Востоке) и Африке. Эта акция, в ходе которой компании соби
25.01.2001 Dell заключила партнерское соглашение с Unisys

В среду компания Dell заключила с компанией Unisys соглашение, сфокусированное на продаже серверов, настольных систем и ноутбуков, а также на предоставлении консалтинговых услуг. Сделка, которая уже была заявлена в декабре прошедшего год
19.01.2001 Акции Unisys упали на 10% из-за снижения квартальной прибыли

Компания Unisys сообщила, что ее прибыль в четвертом квартале снизилась на 11%. Она составила $128,6 млн. ($0,41 на акцию) против $144,4 млн. ($0,46) за тот же период прошлого года. При этом оборот упал
11.01.2001 Unisys, Microsoft и Dell создадут новую систему голосования для США

Компании Unisys, Dell Computer и Microsoft намерены объединить усилия в создании новой системы голосования в США, необходимость в которой стала очевидна после провала ныне существующей. Этот рынок может
08.12.2000 Производитель мэйнфремов Unisys уволит 2 тыс. сотрудников

Компания Unisys, производящая мейнфреймы, заявила о предстоящем увольнении 2 тыс. сотрудников, что составляет 5,6% от 36 тысячного штата и, возможно, продаст одно из своих подразделений. Большинство сок
30.06.2000 Курс акций Unisys упал на 34% после заявления о предполагаемом 2-кратном снижении доходов

Акции компании Unisys Corp., предоставляющей различные компьютерные услуги, упали во вторник на 34% после заявления компании о предполагаемом снижении доходов во втором квартале более чем на 50%. Падение приб
14.04.2000 Доход Unisys за первый квартал упал на 8.5% до $1.67 млрд.

Компания Unisys объявила о снижении своего дохода за первый квартал до $106.5 млн. или 34 центов на акцию. Год назад она составляла $109.9 млн. Доход компании снизился на 8.5% с $1.82 млрд. до $1.67 млр
05.04.2000 Доход Unisys за первый финансовый квартал окажется меньше прогнозируемого ранее

Компания Unisys опубликовала прогноз о снижении своего дохода за первый финансовый квартал. Он составит $1.66 млрд.-$1.69 млрд., что на 7%-8% меньше прошлогоднего результата. Но, несмотря на это, прибыл
19.01.2000 Доход Unisys в 1999 году вырос на 4.2% до $7.54 млрд.

Компания Unisys сообщила, что по итогам четвертого квартала ее прибыль составила $144.4 млн. или 46 центов на акцию, что на 1 цент больше прогнозов аналитиков и на 6 центов превышает прибыль за четверты
23.12.1999 Unisys называет нового финансового директора

Компания Unisys объявила о назначении нового финансового директора. Им стала Janet Haugen. Она сменила ранее занимавшего этот пост Robert Brust, который оставил компанию с целью перехода в Eastman Kodak
15.12.1999 DT и Unisys объединились на рынке сетевых услуг

Deutsche Telekom и Unisys заключили договор по условиям которого DeTeCSM, отделение Deutsche Telekom, будет совместно с Unisys разрабатывать и предоставлять сетевые услуги. Их первое совместное предложение
14.12.1999 3Com и Unisys создают консалтинговый альянс

Консалтинговое отделение компании 3Com и фирма Unisys заключили договор направленный на совместное предоставление услуг по созданию и управлению корпоративными сетями. По словам представителей компаний совместная работа позволит им повысить
07.12.1999 Unisys расширяет на 5 лет ИТ-контракт с Kellog

Корпорация Unisys сообщила, что она расширила на 5 лет свой ИТ-контракт со всемирно известной компанией Kellog, ведущим производителем пищевых продуктов. В рамках контракта Unisys на базе своего се
02.12.1999 8-процессорный сервер Unisys устанавливает рекорд производительности Microsoft Exchange

Корпорация Unisys сообщила, что на ее корпоративном сервере ES5085R с Windows NT удалось продемонстрировать наибольший объем трафика электронной почты через серверное ПО Microsoft Exchange. На тесте Excha
30.11.1999 Программное обеспечение распознавания речи от Unisys получает премию Frost &Sullivan

Корпорация Unisys сообщила, что она получила престижную премию 1999 Market Engineering Customer Focus Award от известной консалтинговой компании Frost & Sullivan. Этой премией были отмечены знания и опыт

17.11.1999 Unisys устанавливает рекорд производительности R/3 на сервере Windows NT

Корпорация Unisys объявила о том, что на ее сервере ES5085 удалось установить рекорд в производительности приложения учета продаж SAP R/3 (Sales and Distribution) среди серверов на базе Windows NT. В данн
01.11.1999 Unisys собирается взимать деньги за GIF-файлы на вашем сайте

Как это у нее получится, пока неизвестно. Дело в том, что Unisys владеет патентом на технологию компрессирования графических файлов под названием LZW, которая применяется в формате GIF. Этот формат сейчас считается устаревшим, тем не менее многие адми
28.10.1999 Unisys представляет новую электронную стратегию

В Нью-Йорке появилась новая электронная стратегия. На сей раз она называется e-@ction, и представлена она корпорацией Unisys. В среду утром, президент, председатель и исполнительный директор Unisys Лэрри Веинбач представил 60 услуг и методов (приблизительно 25 из которые являются новой разработкой) пред
22.10.1999 Nasdaq объявила о вводе новой системы наблюдения за биржевыми торгами

Server 7.0), Microsoft Transaction Server (MTS), Microsoft Message Queue Server (MSMQ), Microsoft Clustering Server и Microsoft Management Console. Эта система развернута на аппаратном обеспечении от Unisys и Dell, включая четырехпроцессорные серверы Unisys Aquanta (процессоры IntelR PentiumR III XeonTM с тактовой частотой 500 МГц) с 512 Мб памяти на большинстве машин и 2 Гб памяти н
20.10.1999 8-процессорный сервер от Unisys показывает лучшую скорость обработки транзакций среди Intel-серверов

Корпорация Unisys объявила, что на ее 8-процессорном сервере Aquanta ES5085R удалось продемонстрировать скорость он-лайновой обработки транзакций (OLTP), рекордную для SMP-серверов на базе процессоров Int
19.10.1999 Компании Unisys и RMC объединяются, чтобы дать новую жизнь старым COBOL-программам

Корпорация Unisys и английская компания RMC - Re-Engineering Maintenance Conversions, Ltd. (www.RMC-Ltd.com) объявили об образовании альянса, целью которого будет продвижение нового продукта EvolveIT и сп
15.10.1999 Unisys сообщает о 72-процентном увеличении дохода на акцию в третьем квартале

Корпорация Unisys сообщила свои финансовые результаты за третий отчетный квартал 1999 года. Прибыль (diluted earnings per share ) составила 43 цента на акцию, что на 72% лучше, чем в прошлом году. Также к
26.08.1999 Unisys заключает договор со штатом Пенсильвания на $500 млн.

Компания Unisys объявила о заключении 7-летнего договора с правительством штата Пенсильвания. Договор оценивается в $500 млн. В задачу Unisys войдет объединение 20 информационных центров штата в

14.07.1999 Unisys объявила о поддержке систем накопления информации CLARiiON фирмы Data General

Компании Unisys Corporation и Data General Corporation объявили о заключении соглашении, которое позволит Unisys расширить ассортимент систем накопления информации. Unisys будет теперь пос
25.06.1999 Unisys анонсировала серверы для работы с SAP R/3

Компания Unisys Corporation представила новые NT серверы Aquanta ES5000, специально оптимизированные для работы с SAP R/3. Система поставляется в 4 конфигурациях: для поддержки 50, 100, 250 и 500 пользо
16.06.1999 Unisys намерена купить PulsePoint Communications за $100 млн

Компания Unisys объявила о намерении купить компанию PulsePoint Communications. Сумма сделки составит около $100 млн, или $6.60 за каждую акцию PulsePoint. Данная покупка позволит Unisys пополнит
26.04.1999 Cisco и Unisys представили комплексное решение для развертывания сетей Интернет-телефонии

Компании Cisco и Unisys предложили комплексную услугу по внедрению сетей передачи голоса с помощью протокола IP. Продукт включает аппаратуру Cisco и услуги системной интеграции Unisys. Компании предостав
19.03.1999 Unisys и OSI подписали реселлерское соглашение

Компании Unisys и Objective Systems Integrators (OSI) подписали глобальное соглашение о реселлерском сотрудничестве. По условиям соглашения Unisys становится интегратором и Value Added Reseller (
18.03.1999 AT&T предоставит Unisys пакет услуг на сумму $85 млн

Компании AT&T и Unisys заключили контракт, по которому AT&T в течение трех лет предоставит Unisys интегрированный пакет телекоммуникационных услуг на общую сумму $85 млн. AT&T наладит передачу голосовых
19.02.1999 Unisys представила новые серверы масштаба предприятия

Корпорация Unisys анонсировала новую линию серверов масштаба предприятия Aquanta ES. Серверы обеспечивают более надежное выполнение задач по поддержке многозадачного режима, безотказной работы и удобных с
05.02.1999 Unisys закрывает один их своих заводов

Компания Unisys объявила о закрытии своего завода по производству накопителей информации; процесс должен завершится к 31 июля. Как результат компания сократит 130 рабочих мест. В качестве причины было н
26.01.1999 Unisys будет предоставлять услуги по продуктам Nortel Networks

Корпорация Unisys Corporation приобрела статус чартерного члена новой программы Nortel Networks Global Solutions Partner (GSP) компании Nortel Networks. В качестве такового Unisys будет предоставля
15.01.1999 Unisys опубликовала итоги четвертого квартала

Компания Unisys (http://www.unisys.com), крупный поставщик компьютерного оборудования, опубликовала результаты своей деятельности за четвертый квартал. Прибыль составила $138,6 млн, год назад эта

Публикаций - 118, упоминаний - 118

Unisys и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 34
Intel Corporation 12811 31
Microsoft Corporation 25775 26
Dell EMC 5180 23
HP - Hewlett-Packard 3662 16
HP Inc. 5883 14
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 12
Fujitsu 2105 11
Hitachi - Хитачи 1501 11
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 11
Oracle Corporation 7074 10
Cisco Systems 5372 9
Dell Technologies - Dell Computer 2219 9
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 9
NVision Group - Энвижн Груп 699 8
AMT Group - АМТ-Груп 365 8
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 8
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
HPE SGI - Silicon Graphics 390 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 5
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 5
Samsung Electronics 11065 4
SAP SE 5601 4
Yahoo! 3726 4
HP 3Com 681 4
Ростелеком 10948 3
Broadcom - VMware 2610 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Apple Inc 13156 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
Accenture plc 719 3
HP EDS - Electronic Data Systems 239 3
Red Hat 1378 3
AT&T Inc 1726 3
Deutsche Telekom 954 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
OpenText - Micro Focus - Novell 880 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 3
CA Technologies - Computer Associates 392 3
Eastman Kodak - Кодак 509 3
EY - Эрнст энд Янг 81 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Merrill Lynch 454 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Bank of America - Банк Америки 271 3
Lockheed Martin 777 3
Charles Schwab 89 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
Prudential Financial 52 2
Seaport Securities 22 2
Global Partners Securities 42 2
First Albany Corp - First Albany Asset Management 33 2
FNMA - Federal National Mortgage Association - Fannie Mae 13 2
eBay Inc 1640 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
American Express - Amex 338 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Ford 435 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 2
Caterpillar - 93 2
Enron - Enrongate 122 2
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Meta Group 54 1
Accenture - Andersen Consulting 62 1
АСК 49 1
Amoco 7 1
BNY Mellon - The Bank of New York Mellon Corporation - BNY ESI - Francis P. Maglio & Co - BNY Clearing Services International Limited - Би-Эн-Уай Клиринг Интернешнл Лимитед 35 1
Harley-Davidson 30 1
Kempinski - Кемпински 34 1
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG Bank - Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) - Bank of Tokyo-Mitsubishi 21 1
Getronics - PinkRoccade 18 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 2
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
U.S. Department of Defense - DISA - Defense Information Systems Agency - DCA - Defense Communications Agency - Агентство защиты информационных систем 12 1
Правительство Казахстана - Министерство обороны Казахстана 16 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Федеральное казначейство России 1949 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
Росстандарт - РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 10 1
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 30 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 35
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 6
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 5
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 4
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 478 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 4
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 481 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 4
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
DDR - Double data rate 3083 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 3
Microsoft Windows 16882 13
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 10
Intel Itanium 649 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 9
Microsoft Windows 2000 8678 9
Linux OS 11533 7
Microsoft Windows NT 890 7
Intel Pentium III 782 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 5
Apple iOS 8583 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 4
Apple iPad 4012 3
Google Android 15244 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 3
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 77 3
Intel Xeon MP - Twin Castle 38 2
Intel Itanium Montecito 35 2
Intel Itanium Kittson 10 2
Сбер - СберМитап - SberMeetup 8 2
Apple macOS 2419 2
Microsoft Office 4170 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 207 2
Apple iPhone 6 4861 2
Microsoft Windows Server 2008 483 2
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 59 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Oracle PeopleSoft 426 2
IBM Informix СУБД 135 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 2
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 88 2
Intel NetBurst - Суперскалярная гиперконвейерная микроархитектура 42 2
Гольцов Александр 84 8
Lacey Colin - Лейси Колин 3 3
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 2
Wachtel Larry - Вактел Ларри - Вахтел Ларри 18 2
Johnson Hugh - Джонсон Хью 10 2
Аитов Тимур 197 2
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 2
Маньковский Андрэ 9 2
Доля Алексей 67 1
Юхин Артем 16 1
Семенцов Всеволод 21 1
Житнюк Павел 34 1
Алаев Владимир 16 1
Грановский Олег 21 1
Еремкин Андрей 17 1
Амосов Владимир 7 1
Михайлов Станислав 12 1
Южаков Александр 10 1
Драченко Андрей 6 1
Крайник Андрей 6 1
Злотов Дмитрий 5 1
Сотниченко Виктор 2 1
Резников Роман 9 1
Мальцев Виталий 2 1
Farman-Farmaian Teymour - Фарман-Фармайан Теймур 2 1
Повесьма Дмитрий 3 1
Орешин Андрей 3 1
Воронин Кирилл 1 1
Wasserman Tony - Вассерман Тони 1 1
Осипов Иван 7 1
Шарапов Александр 5 1
Олейникова Татьяна 4 1
Евдокимов Иван 4 1
Miller Andy - Миллер Энди 6 1
Benjamin Franklin - Франклин Бенджамин 21 1
Телегин Вячеслав 3 1
Capellas Michael - Капеллас Майкл 56 1
Медюков Александр 2 1
Teodosio Laura - Теодозио Лаура 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 32
Россия - РФ - Российская федерация 166168 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Европа 24964 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Ближний Восток 3154 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Африка - Африканский регион 3641 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Азия - Азиатский регион 5920 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Япония 13807 3
Америка Южная 884 3
Канада 5082 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
США - Калифорния 4829 3
Европа Западная 1496 3
Южная Корея - Республика 7052 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Сингапур - Республика 1953 2
Индия - Bharat 5870 2
Америка - Американский регион 2206 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Китай - Тайвань 4245 2
Украина 7928 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 2
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США - Колумбия - Вашингтон 1487 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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