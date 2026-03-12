Получите все материалы CNews по ключевому слову
Михайлов Станислав
СОБЫТИЯ
Михайлов Станислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 4
|Ляпис Трубецкой 4 2
|Sony Music Entertainment 159 1
|UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1490 1
|ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 107 1
|Повесьма Дмитрий 3 3
|Телегин Вячеслав 3 3
|Юхин Артем 16 3
|Ваенга Елена 4 2
|Каюшкин Сергей 2 1
|Шалимов Дмитрий 1 1
|Шарапов Александр 4 1
|Садыков Тофик 1 1
|Дубовский Андрей 3 1
|Филь Олег 1 1
|Круг Михаил 6 1
|Дорн Иван 2 1
|Белан Виктор - Билан Дима 7 1
|Chertoff Michael - Чертофф Майкл 12 1
|Решнова Екатерина 1 1
|Бежнева Вера 1 1
|Цыганова Вика 1 1
|Бериашвили Этери 1 1
|Музыченко Юрий 1 1
|Путин Владимир 3402 1
|Лацанич Василь 106 1
|Абрамов Сергей 75 1
|Ключников Дмитрий 8 1
|Лепс Григорий 11 1
|Стальнова Любовь 24 1
|Трачук Аркадий 18 1
|Кузьменко Валерия 62 1
|Шалманов Сергей 201 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424869, в очереди разбора - 727003.
Создано именных указателей - 191567.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.