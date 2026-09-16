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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ключников Дмитрий

СОБЫТИЯ


16.09.2026 Платформа безопасной разработки CodeScoring запустила собственное хранилище артефактов CodeScoring.Save 1
13.02.2020 Росбанк повысил защиту инфраструктуры приложений с помощью Prisma Cloud 1
21.08.2019 Информационно-центричные решения безопасности теперь в портфеле «Инфосистемы Джет» 1
31.07.2019 «Инфосистемы Джет» защитит конфиденциальную информацию с ПО EveryTag 1
02.12.2015 Путина просят отрегулировать интернет-торговлю 1
16.09.2015 Китай стал ближе: AliExpress нашел в России нового оператора доставки 1
23.08.2013 Американцы потеряли миллионы долларов на российских SMS-платежах 1
11.02.2013 Абонентов МТС могут лишить Стаса Михайлова и Елены Ваенги 1
06.04.2012 Контент-провайдер ИММО присоединился к «Инвест Телеком» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Ключников Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1453 3
ИММО - Информ-Мобил 54 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9539 2
Digital Provider - TOT Money - РМ-Инвест - агрегатор мобильного контента 40 1
Intek - Интек 21 1
Системы документооборота 522 1
Мегафон - Инкор - Инкор-Медиа 26 1
Мегафон - ВАС Медиа - ВАС Пей 3 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3369 1
МегаФон 10890 1
Alibaba Group 480 1
Yandex - Яндекс 9315 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16000 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1921 1
Sony 6754 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1423 1
Prisma - Нейронные сети 42 1
Palo Alto Networks 214 1
Neti - Нэти 18 1
ZED+ Temafon - Темафон 15 1
ЭвриТег - EveryTag 37 1
Perimetrix - Периметрикс 274 1
Sony Music Entertainment 161 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
Почта России ПАО 2384 1
Связной ГК 1401 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 501 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1954 1
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 217 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14001 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5783 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4972 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2138 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 413 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 259 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 449 3
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 534 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9358 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8411 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35535 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54469 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5554 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13742 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13117 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2023 1
SBA - Service-Based Architecture - Архитектура ориентированная на услуги 34 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 842 1
Оркестратор - Оркестрация - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 270 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14072 1
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 30 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5933 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23088 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1723 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3295 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 644 1
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 345 1
RBT - Ring Back Tone - ringing tone - audible ringing - ringback tone - Color Ring Back Tone, CRBT - Ringtone - Рингтон - мелодия для звонка 157 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2115 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления - Redfish 501 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 1001 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4474 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36562 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14071 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24622 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29832 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 282 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13071 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7708 1
Palo Alto Networks - Prisma Cloud - Prisma Access - ранее Twistlock 7 1
Инфосистемы Джет - JCSF - Jet Container Security Framework 4 1
МТС Omlet.ru - развлекательный портал 42 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2545 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5811 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1310 1
Red Hat OpenShift 170 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 374 1
Каюшкин Сергей 2 2
Фирер Олег 29 1
Тимошенко Сергей 6 1
Дитенкова Анастасия 1 1
Заикина Мария 14 1
Кузьменко Валерия 62 1
Михайлов Станислав 12 1
Кургузов Иван 7 1
Шалимов Дмитрий 1 1
Корсаров Никита 1 1
Садыков Тофик 1 1
Дубовский Андрей 3 1
Поляновский Анатолий 4 1
Филь Олег 1 1
Круг Михаил 6 1
Ваенга Елена 4 1
Кацаев Цахай 5 1
Путин Владимир 3465 1
Лацанич Василь 106 1
Иванов Михаил 116 1
Завадский Марк 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 167601 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19283 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54970 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47887 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19678 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3601 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1430 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53870 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9129 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1620 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11870 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 385 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2758 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 280 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 165 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7566 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8938 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4067 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2201 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6605 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7508 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8892 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3128 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1924 1
Федеральный закон 103-ФЗ - О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами 9 1
Минцифры РФ - Стратегия развития телекоммуникационной отрасли - Стратегия развития отрасли связи Российской Федерации - Программа долгосрочного развития интернета 48 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4453 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 670 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5542 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5144 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 483 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11584 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2685 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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