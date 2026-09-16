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Ключников Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 9, упоминаний - 9
Ключников Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
|НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
|Каюшкин Сергей 2 2
|Фирер Олег 29 1
|Тимошенко Сергей 6 1
|Дитенкова Анастасия 1 1
|Заикина Мария 14 1
|Кузьменко Валерия 62 1
|Михайлов Станислав 12 1
|Кургузов Иван 7 1
|Шалимов Дмитрий 1 1
|Корсаров Никита 1 1
|Садыков Тофик 1 1
|Дубовский Андрей 3 1
|Поляновский Анатолий 4 1
|Филь Олег 1 1
|Круг Михаил 6 1
|Ваенга Елена 4 1
|Кацаев Цахай 5 1
|Путин Владимир 3465 1
|Лацанич Василь 106 1
|Иванов Михаил 116 1
|Завадский Марк 15 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11584 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.