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Sony Music Entertainment
СОБЫТИЯ
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|09.01.2023
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МТС нацелилась заменить ушедшие из России Warner Music, Universal Music и Sony Music
подчеркнули в МТС. Общая ситуация в индустрии Напомним, в 2022 г. из России ушли международные стриминги Apple Music, Spotify, YouTube Music, а зарубежные гранд-лейблы Warner Music, Universal Music и Sony Music перестали заключать новые контракты с российскими артистами. Сейчас, как отмечает CNews руководитель юридического департамента лейбла CPLUS Вадим Хохлов, в музыкальной индустрии идет
|03.04.2014
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Sony Music, Universal Music и Warner Music объявили войну «ВКонтакте»
в 66 странах, инициировала судебное разбирательство против российской социальной сети «ВКонтакте». Всего в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области было подано 3 отдельных иска от Sony Music Russia, Universal Music Russia и Warner Music UK. «Предметом исков является создание на базе сети VK.com сервиса, который способствует крупномасштабным нарушениям смежных и авторских
|13.02.2009
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YouTube подписал новое лицензионное соглашение с Sony Music
ервис YouTube компании Google подписал новое лицензионное соглашение со звукозаписывающей компанией Sony Music Entertainment, благодаря которому сайт получает право размещать видеоклипы от таки
|10.11.2003
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Sony Music сливается с BMG
атель совета директоров и исполнительный директор BMG Рольф Шмидт-Хольц (Rolf Schmidt-Holtz) возглавит совет директоров объединенной компании. Председатель совета директоров и исполнительный директор Sony Music Entertainment Эндрю Лэк (Andrew Lack), займет пост исполнительного директора Sony BMG. Кресла в совете директоров совместного предприятия поделят поровну топ-менеджеры Sony и Bertels
|20.10.2003
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Sony Music приспособит музыкальный сервис для телефонов с процессором Intel
Корпорация Intel и поставщик онлайновых музыкальных записей Sony Music Entertainment (SMЕ) договорились о создании системы доступа пользователей мобильных телефонов и КПК на базе Персональной клиентской интернет-архитектуры Intel (Intel PCA) к видеофайл
|30.01.2003
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Yahoo урегулировала иск Sony Music о нарушении авторских прав
Yahoo объявила о внесудебном урегулировании иска компании Sony Music Entertainment (SME) и группы правообладателей музыкальных записей, обвиняющего инт
|25.04.2000
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Sony Music дополнила сервис i-mode возможностью онлайновых игр
Компания Sony Music Entertainment Inc. решила внести разнообразие в использование сотового i-mode теле
Sony Music Entertainment и организации, системы, технологии, персоны:
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