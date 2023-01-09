МТС нацелилась заменить ушедшие из России Warner Music, Universal Music и Sony Music подчеркнули в МТС. Общая ситуация в индустрии Напомним, в 2022 г. из России ушли международные стриминги Apple Music, Spotify, YouTube Music, а зарубежные гранд-лейблы Warner Music, Universal Music и Sony Music перестали заключать новые контракты с российскими артистами. Сейчас, как отмечает CNews руководитель юридического департамента лейбла CPLUS Вадим Хохлов, в музыкальной индустрии идет

Sony Music, Universal Music и Warner Music объявили войну «ВКонтакте» в 66 странах, инициировала судебное разбирательство против российской социальной сети «ВКонтакте». Всего в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области было подано 3 отдельных иска от Sony Music Russia, Universal Music Russia и Warner Music UK. «Предметом исков является создание на базе сети VK.com сервиса, который способствует крупномасштабным нарушениям смежных и авторских

YouTube подписал новое лицензионное соглашение с Sony Music ервис YouTube компании Google подписал новое лицензионное соглашение со звукозаписывающей компанией Sony Music Entertainment, благодаря которому сайт получает право размещать видеоклипы от таки

Sony Music сливается с BMG атель совета директоров и исполнительный директор BMG Рольф Шмидт-Хольц (Rolf Schmidt-Holtz) возглавит совет директоров объединенной компании. Председатель совета директоров и исполнительный директор Sony Music Entertainment Эндрю Лэк (Andrew Lack), займет пост исполнительного директора Sony BMG. Кресла в совете директоров совместного предприятия поделят поровну топ-менеджеры Sony и Bertels

Sony Music приспособит музыкальный сервис для телефонов с процессором Intel Корпорация Intel и поставщик онлайновых музыкальных записей Sony Music Entertainment (SMЕ) договорились о создании системы доступа пользователей мобильных телефонов и КПК на базе Персональной клиентской интернет-архитектуры Intel (Intel PCA) к видеофайл

Yahoo урегулировала иск Sony Music о нарушении авторских прав Yahoo объявила о внесудебном урегулировании иска компании Sony Music Entertainment (SME) и группы правообладателей музыкальных записей, обвиняющего инт