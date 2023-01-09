Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Sony Music Entertainment

Sony Music Entertainment

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.01.2023 МТС нацелилась заменить ушедшие из России Warner Music, Universal Music и Sony Music

подчеркнули в МТС. Общая ситуация в индустрии Напомним, в 2022 г. из России ушли международные стриминги Apple Music, Spotify, YouTube Music, а зарубежные гранд-лейблы Warner Music, Universal Music и Sony Music перестали заключать новые контракты с российскими артистами. Сейчас, как отмечает CNews руководитель юридического департамента лейбла CPLUS Вадим Хохлов, в музыкальной индустрии идет
03.04.2014 Sony Music, Universal Music и Warner Music объявили войну «ВКонтакте»

в 66 странах, инициировала судебное разбирательство против российской социальной сети «ВКонтакте». Всего в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области было подано 3 отдельных иска от Sony Music Russia, Universal Music Russia и Warner Music UK. «Предметом исков является создание на базе сети VK.com сервиса, который способствует крупномасштабным нарушениям смежных и авторских
13.02.2009 YouTube подписал новое лицензионное соглашение с Sony Music

ервис YouTube компании Google подписал новое лицензионное соглашение со звукозаписывающей компанией Sony Music Entertainment, благодаря которому сайт получает право размещать видеоклипы от таки
10.11.2003 Sony Music сливается с BMG

атель совета директоров и исполнительный директор BMG Рольф Шмидт-Хольц (Rolf Schmidt-Holtz) возглавит совет директоров объединенной компании. Председатель совета директоров и исполнительный директор Sony Music Entertainment Эндрю Лэк (Andrew Lack), займет пост исполнительного директора Sony BMG. Кресла в совете директоров совместного предприятия поделят поровну топ-менеджеры Sony и Bertels
20.10.2003 Sony Music приспособит музыкальный сервис для телефонов с процессором Intel

Корпорация Intel и поставщик онлайновых музыкальных записей Sony Music Entertainment (SMЕ) договорились о создании системы доступа пользователей мобильных телефонов и КПК на базе Персональной клиентской интернет-архитектуры Intel (Intel PCA) к видеофайл
30.01.2003 Yahoo урегулировала иск Sony Music о нарушении авторских прав

Yahoo объявила о внесудебном урегулировании иска компании Sony Music Entertainment (SME) и группы правообладателей музыкальных записей, обвиняющего инт
25.04.2000 Sony Music дополнила сервис i-mode возможностью онлайновых игр

Компания Sony Music Entertainment Inc. решила внести разнообразие в использование сотового i-mode теле

Публикаций - 161, упоминаний - 181

Sony Music Entertainment и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 61
Microsoft Corporation 25775 16
Yahoo! 3726 14
RealNetworks Products and Services 355 12
Apple Inc 13156 12
Google LLC 12690 11
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
Sony Electronics - Сони Электроникс 82 7
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 7
Intel Corporation 12811 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Samsung Electronics 11065 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
AOL Inc - America Online 1883 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Yandex - Яндекс 9216 4
LG Electronics 3735 4
Philips 2099 4
Rhapsody 59 3
МегаФон 10742 3
HP Inc. 5883 3
Microsoft Corporation - GitHub 1075 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
Nvidia Corp 4002 2
eMusic 44 2
JVC Kenwood 422 2
ИММО - Информ-Мобил 54 2
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment 78 2
ARC Group 20 2
ECS - Elitegroup Computer Systems 56 2
Elo Touch Systems - Elo Touch Solutions 12 2
Zoopad 3 2
Madster - Aimster 22 2
Зайцев.нет - Zaycev.net - Mp3party.net 14 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 88
WMG - Warner Music Group 210 61
Sony BMG 187 23
Bertelsmann 195 19
EMI Group 60 15
EMI Group Limited - Electric and Musical Industries - EMI Records Ltd 30 15
Warner 540 12
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 8
Walt Disney Company 647 4
Warner Bros. International Television Distribution 289 4
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 3
Национальный цифровой агрегатор - НЦА - Zvonko Group, Zvonko Digital, Zvonko Media 7 3
Щука - дизайн-студия 26 2
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 2
Arista Records - Ариста Рекордз 6 2
VK - Mail.ru Group - UMA - United Media Agency - ОМА - Объединенное Медиа Агентство 3 2
HFA - Harry Fox Agency 8 2
Sony Pictures Entertainment - Columbia Pictures - Columbia Pictures Industries 18 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 40 2
UMA - United Music Agency 40 2
Sony Center 17 1
Access Industries 37 1
AstraZeneca - АстраЗенека 64 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 1
Index Ventures 50 1
Ferrari NV 159 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 1
Essedel Capital 2 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
Азбука-Аттикус 7 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Boston Law Group 1 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 28 1
Семенов и Певзнер - Semenov & Pevzner Law Firm 6 1
Uberspace 3 1
Barnes & Noble 171 1
Судебная власть - Judicial power 2500 15
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Администрация Президента РФ - Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации 9 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 61 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
U.S. Copyright Office - Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки 14 1
UK Royal Mail - Королевская почта Великобритании - Post Office - почтовая служба Великобритании 11 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 15
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 4
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 2
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 18 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
CISAC - International Confederation of Societies of Authors and Composers - Международная конфедерация обществ авторов и композиторов 2 1
АВК - Ассоциация владельцев кинотеатров 2 1
ERA - Entertainment Retailers Association - Ассоциация розничных продавцов развлечений 3 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 81
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 34
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 19
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 11
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 10
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 9
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 9
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 9
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 648 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 6
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 5
Data monetization - Монетизация данных 1965 5
Интернет-радио - веб-радио - Internet radio - web radio, net radio, streaming radio, e-radio, IP radio, online radio 240 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 4
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 29
UMG - Universal Music Group - PressPlay - MusicNet 66 21
MP3.com 130 18
Google YouTube - Видеохостинг 3002 9
Google Android 15244 9
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 9
Bertelsmann - Bertelsmann BMG - Bertelsmann Music Group - BeMusic 16 8
Microsoft Windows 2000 8678 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
Apple iOS 8583 6
Apple iPhone 6 4861 6
Sony - ATRAC - ATRAC3 - ATRAC3plus - Adaptive Transform Acoustic Coding 58 5
Apple iPad 4012 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 5
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 4
Apple iTunes Store 1118 4
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 89 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Linux OS 11533 3
Nokia Symbian OS 1411 3
Microsoft Windows 16882 3
Apple - App Store 3109 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Apple iPod 1553 3
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 3
Google Play Music - Google Play Музыка 63 3
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 2
YouTube-dl 8 2
Rutor - BitTorrent-трекер 22 2
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 2
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 2
Sinclair ZX Spectrum 29 2
Sony Playstation Network - PSN 204 2
Sony Walkman 285 2
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 2
HP - palmOne - Handspring Visor - Visor Edge - Visor Prism - Visor Platinum 33 2
Sony Xperia Tablet 74 2
Messier Jean Marie - Мессе Жан Мари 18 4
Bronfman Edgar - Бронфман Эдгар 9 4
Knowles-Carter Beyoncé Giselle - Ноулз-Картер Бейонсе Жизель 19 4
Казарян Карен 84 4
Rosen Hilary - Розен Хилари 12 3
Robertson Michael - Робертсон Майкл 38 3
Hilbers Konrad - Хилберс Конрад 11 3
Tkach Vita - Ткач Вита 2 2
Лукьянов Роман 7 2
Трухин Евгений 2 2
Меладзе Константин 2 2
Schmidt-Holtz Rolf - Шмидт-Хольц Рольф 4 2
Бойчевски Надежда 9 2
Ken Kutaragi - Кутараги Кен 25 2
Круг Михаил 6 2
Арбенина Диана 7 2
Glaser Rob - Глейзер Боб 2 2
Stringer Howard - Стрингер Говард 39 2
Sigona Mike - Сигона Майк 3 2
Bebel Michael - Бебель Майкл 3 2
Berman Jay - Берман Джей 9 2
Timberlake Justin - Тимберлейк Джастин 12 2
Patterson Ryan - Паттерсон Райан 6 2
Okomoto Shinichi - Окимото Шиничи 2 2
Путин Владимир 3454 2
Кузнецов Дмитрий 75 2
Бутенко Олег 5 2
Лазарев Сергей 9 2
Goodnight Jim - Гуднайт Джим 21 1
Rubin Noah - Рубин Ноа 1 1
Riehl Damien - Риль Дамьен 1 1
Курбанов Тофиг 1 1
Калинин Максим 4 1
Ильичев Михаил 20 1
Мухин Игорь 1 1
Ильчиев Михаил 1 1
Журавлев Александр 18 1
Hurai Kazuo - Хираи Кадзуо 38 1
Пирожков Артур 2 1
Остроухов Алексей 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 50
Россия - РФ - Российская федерация 166168 37
Япония 13807 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 16
Европа 24964 13
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Франция - Французская Республика 8177 10
США - Нью-Йорк 3180 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Канада 5082 5
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 4
Испания - Королевство 3840 4
Германия - Берлин 732 4
Норвегия - Королевство 1858 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Китай - Тайвань 4245 3
Украина 7928 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Великобритания - Йоркшир и Хамбер - Ротерем 2 2
Казахстан - Республика 6048 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
США - Калифорния 4829 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 2
Нидерланды 3746 2
Япония - Токио 1020 2
Таиланд - Королевство 926 2
Европа Западная 1496 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 2
США - Мичиган 274 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 43
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 25
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 16
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 13
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 12
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 7
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
Английский язык 7030 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 3
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 863 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 396 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
TRIPS - Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - ТРИПС - Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 18 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 22
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 13
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 11
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 11
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 9
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 4
Mercury Center 309 4
CNET Networks - CNET News 1643 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
GigaOM 71 2
SiliconValley.com - SV.com 239 2
MSNBC - телеканал 89 2
The Verge - Издание 619 2
FT - Financial Times 1296 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
РИА Новости 1033 2
NYT - The New York Times 1100 2
TorrentFreak (TF) 159 2
AP - Associated Press 2007 2
AppleInsider 400 1
Vc.ru - Виси.ру 42 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
New Scientist 1448 1
Cellular News 234 1
Dow Jones Business News 88 1
Sony - InfoBeat 2 1
Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 88 1
Times 661 1
РМГ - Хит FM 4 1
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
ComputerUser 8 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Forbes - Форбс 1002 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Reddit 398 1
ZDnet 663 1
Ведомости 1466 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Gartner - Гартнер 3658 3
IBM Research 111 2
NPD Group 140 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
PC Data 50 1
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 26 1
Интерфакс - Финмаркет 26 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
ИИИ - Институт исследований интернета 66 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
Siemens Westinghouse 6 2
Битва роботов 14 2
Международный женский день - 8 марта 418 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Связь-Экспокомм 276 1
День знаний - 1 сентября 42 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
CeBIT 614 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще