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Национальный цифровой агрегатор НЦА Zvonko Group, Zvonko Digital, Zvonko Media

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 6 дел, на cумму 27 952 532 ₽*

Судебные дела (6) на сумму 27 952 532 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 1 080 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.07.2026 Российские программисты отбирают бренд у Linux Foundation 3
19.07.2024 В Yappy интегрированы музыкальные подборки, которые упростят авторам поиск треков для создания роликов 1
11.01.2024 Yappy начал сотрудничество со Zvonko digital 2
09.01.2023 МТС нацелилась заменить ушедшие из России Warner Music, Universal Music и Sony Music 1
29.07.2022 Иностранную музыку изымают с российских стриминговых сервисов 1
04.02.2021 Знаменитый российский музыкальный сайт под угрозой запрета из-за песен Шнурова 1
23.06.2016 Обнаруженные «Доктор Веб» приложения из Google Play содержат троянский плагин 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Национальный цифровой агрегатор и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6724 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4895 2
Зайцев.нет - Zaycev.net - Mp3party.net 14 1
Dr.Web - Доктор Веб 1293 1
Yandex - Яндекс 9123 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15597 1
Google LLC 12620 1
Sony Music Entertainment 160 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 293 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 316 2
WMG - Warner Music Group 209 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 2
КиШ - Король и Шут 19 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 26 1
Щука - дизайн-студия 26 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 353 1
Семенов и Певзнер - Semenov & Pevzner Law Firm 6 1
Warner 539 1
Zivert 15 1
VK - Mail.ru Group - UMA - United Media Agency - ОМА - Объединенное Медиа Агентство 3 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5400 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 866 1
Судебная власть - Judicial power 2479 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61274 5
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4389 2
Data monetization - Монетизация данных 1950 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1986 2
Видеоредактор - Video Editor 120 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9228 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34486 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64410 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7806 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3384 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4736 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33225 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7890 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14155 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13006 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5327 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8547 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 899 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1268 1
Google Android - уязвимости - Android-угрозы - Вредоносное ПО 189 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6367 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 365 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18239 1
Кибербезопасность - Downloader - Даунлоадер - программы-загрузчики для загрузки вредоносного ПО на компьютер жертвы 74 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1036 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 262 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 43 2
Google Android 15173 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3532 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1960 1
JavaScript - JS - язык программирования 1401 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1346 1
Apple Music 125 1
Google YouTube Music 46 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 330 1
Google Android WebView 55 1
EA Origin 195 1
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 34 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music 119 1
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 91 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 94 1
Бойчевски Надежда 9 2
Чайкина Тося 2 1
Christie Agatha - Кристи Агата 11 1
Казарян Карен 83 1
Лукьянов Роман 7 1
Трухин Евгений 2 1
Меладзе Константин 2 1
Данилов Никита 22 1
Бигильдеев Артем 1 1
Коннов Дмитрий 2 1
Бабич Сергей 1 1
Агутин Леонид 6 1
Успенская Любовь 2 1
Овчаров Данила 3 1
Коржавин Максим 3 1
Хохлов Вадим 1 1
Чеботина Люся 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 164910 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54504 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18991 1
Казахстан - Республика 6008 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13765 1
Япония 13767 1
Беларусь - Белоруссия 6258 1
Норвегия - Королевство 1853 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19414 1
Индия - Bharat 5841 1
Канада 5061 1
Франция - Французская Республика 8144 1
Украина 7908 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1932 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8174 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8776 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3286 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7022 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8034 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 949 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5081 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57256 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53097 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8756 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3963 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8842 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 371 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3130 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1694 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1810 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 2361 3
ИИИ - Институт исследований интернета 65 1
День молодёжи - 27 июня 1074 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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