Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Национальный цифровой агрегатор НЦА Zvonko Group, Zvonko Digital, Zvonko Media
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 6 дел, на cумму 27 952 532 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 7, упоминаний - 10
Национальный цифровой агрегатор и организации, системы, технологии, персоны:
|Sony 6724 2
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4895 2
|Зайцев.нет - Zaycev.net - Mp3party.net 14 1
|Dr.Web - Доктор Веб 1293 1
|Yandex - Яндекс 9123 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15597 1
|Google LLC 12620 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5400 1
|Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 866 1
|Судебная власть - Judicial power 2479 1
|НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
|Бойчевски Надежда 9 2
|Чайкина Тося 2 1
|Christie Agatha - Кристи Агата 11 1
|Казарян Карен 83 1
|Лукьянов Роман 7 1
|Трухин Евгений 2 1
|Меладзе Константин 2 1
|Данилов Никита 22 1
|Бигильдеев Артем 1 1
|Коннов Дмитрий 2 1
|Бабич Сергей 1 1
|Агутин Леонид 6 1
|Успенская Любовь 2 1
|Овчаров Данила 3 1
|Коржавин Максим 3 1
|Хохлов Вадим 1 1
|Чеботина Люся 2 1
|День молодёжи - 27 июня 1074 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455812, в очереди разбора - 727824.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455812, в очереди разбора - 727824.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.