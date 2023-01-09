МТС нацелилась заменить ушедшие из России Warner Music, Universal Music и Sony Music

МТС запустит собственный музыкальный лейбл весной 2023 г. Компания планирует открывать новых музыкальных исполнителей и работать по уже привычным в индустрии схемам. Как отмечают эксперты, конкуренция на рынке вновь может обостриться, как до ухода из России крупнейших зарубежных лейблов Warner Music, Universal Music и Sony Music.

МТС ищет таланты

Весной 2023 г. МТС запустит собственный музыкальный лейбл, сообщает «Коммерсант». Информацию CNews подтвердили представители МТС.

«МТС уже большой игрок рынка развлечений, компания со сложившейся музыкальной экосистемой и экспертизой. — прокомментировали CNews представители компании. — МТС предложит все инструменты промо, монетизации и поддержки. Более того, благодаря работе лейбла и Big Data аналитике, мы планируем перезапустить “социальные лифты” для артистов, и предоставить российскому слушателю доступ к новым именам».

Как отмечают в МТС, компания уже несколько лет существует на музыкальном рынке в различных ипостасях. Например, стриминговый сервис МТС Music и МТС Live, который занимается промоутерской, концертной и билетной деятельностью, а также владеет собственными концертными площадками в разных регионах.

Весной 2023 г. МТС запустит собственный музыкальный лейбл

Во главе новой команды встала Надежда Бойчевски. Это, как уточняет «Коммерсант», экс-гендиректор российского подразделения американского дистрибьютора ONErpm Eastern. Она была исполнительным продюсером лейбла Respect Production (представляли исполнителей «Каста», Макс Корж), а также работала в Universal Music Russia.

«В портфолио Надежды Бойчевски есть и выведение на рынок международной компании-дистрибьютора, и операционное управление лейблами», — подчеркнули в МТС.

Общая ситуация в индустрии

Напомним, в 2022 г. из России ушли международные стриминги Apple Music, Spotify, YouTube Music, а зарубежные гранд-лейблы Warner Music, Universal Music и Sony Music перестали заключать новые контракты с российскими артистами.

Сейчас, как отмечает CNews руководитель юридического департамента лейбла CPLUS Вадим Хохлов, в музыкальной индустрии идет процесс адаптации к новой реальности: открываются и закрываются лейблы, продаются целые каталоги, компании ищут партнеров и возможности «отгружать» музыку на платформы.

«При этом конкуренция высокая, — комментирует эксперт. — Ранее на рынке было несколько крупных игроков. Те же три мейджор-лейбла: Warner Music, Universal Music и Sony Music, и еще три крупные компании: Believe, “Национальный цифровой агрегатор” (НЦА) и “Первое музыкальное” (ПМИ). Сейчас мейджоры приостановили работу. НЦА и ПМИ, объединив также “Союз”, “А+” и еще несколько лейблов вошли в состав общего холдинга Zvonko, который автоматически стал самым крупным игроком на рынке. По факту, крупным конкурентом холдингу в 2022 г. являлся Believe, но прошедший год пережили и другие компании: cplus, DNK, Effective records, zion, vauvision и множество независимых лейблов. В то же время “Вконтакте” объявил о создании нескольких лейблов под эгидой “ВК Рекордс”. Учитывая, что именно vk.com является одним из главных рекламных инструментов для всей музыкальной индустрии, то конкуренция уже обещает быть не ниже, чем была при мейджорах. Появление на рынке МТС усилит ее еще сильнее».

Однако то, что МТС решил так войти в музыкальную индустрию, вполне закономерен, отмечает эксперт. Компания давно на рынке, у них свой стриминговый сервис, МТС много работал с музыкантами в своих рекламных кампаниях, организовывал записи треков, инвестировал в клипы.

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«Впрочем прогнозировать долю рынка, которую мог бы занять МТС, сложно. Она напрямую зависит от количества артистов, которых они смогут подписать. При этом, как отмечает эксперт, сейчас многие исполнители не ограничены в возможностях и работают с разными лейблами одновременно. Примечательно, что лейбл МТС возглавит Надежда Бойчевски. Она большой профессионал своего дела», — резюмировал Хохлов.

Условия сотрудничества

Новый лейбл, как сообщили CNews представители МТС, объединит все известные артистам классические сервисы полного цикла: дистрибьюция, маркетинговая поддержка, промо и PR.

«Помимо этого МТС предложит гибридные, партнерские модели, когда экспертиза нового лейбла будет усиливать уже сложившуюся вокруг артиста инфраструктуру. В том числе артисты лейбла смогут наполнять контентом концертные площадки МТС Live», — сообщили в МТС.

Лейбл будет работать по двум ключевым моделям — Premium и DIY.

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В рамках первой, отмечают представители компании, лейблы и артисты могут рассчитывать на полную поддержку в управлении правами и их монетизации, а также маркетинг, авансы, работу с бэк-каталогами и создание новых произведений.

В рамках DIY-партнерства артист сможет использовать МТС как агрегатор для доставки своих треков на стриминги для последующей монетизации.

«И конечно же важнейшим из направлений станет работа с артистами по модели полного цикла, когда МТС поможет молодым и пока неизвестным талантам обзавестись своей аудиторией, — рассказали в МТС. — Компания не будет ограничивать себя музыкальными жанрами. Лейбл будет заниматься в том числе цифровой дистрибуцией музыки, обеспечит доставку фонограмм на российские и зарубежные площадки, через ряд эксклюзивных договоренностей с партнерами, предоставляющими программное обеспечение».