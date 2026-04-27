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Подъемное оборудование лифт лифтостроительные предприятия эскалатор

СОБЫТИЯ

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27.04.2026 Анатолий Гарбузов: В Москве запустили в эксплуатацию первые лифты КМЗ с информационными экранами 24 дюйма

В Москве по программе капитального ремонта начали устанавливать лифты Карачаровского механического завода (КМЗ) с информационными экранами с диагональю 24 дю
30.03.2026 Лифты подстраиваются под жителей: девелопер «Мангазея» и Институт ИИ МФТИ создали интеллектуальную систему проектирования лифтовых узлов

ь все нюансы, влияющие на динамику движения. Тем самым мы создаем проекты, в которых время ожидания лифта в полной мере соответствует заявленным клиенту классу и параметрам», — отметила директо
12.03.2026 Ученые Пермского Политеха создали «самонастраивающийся» алгоритм, который избавит лифты и электромобили от рывков

тод превосходит стандартный на 9,6%. Об этом CNews сообщили представители Пермского Политеха. Рывки лифта и задержки при разгоне электромобиля возникают не из-за двигателя, а из-за его системы

29.05.2025 «Щербинский лифтостроительный завод» разработал универсальную систему управления лифтами

по обслуживающей организации или району, а также ограничивать доступ, проверять, изменять настройки лифта удаленно. «С ростом многоэтажного строительства возрастают и технические требования к л
04.12.2024 «Философт» интегрировала лифты Koyo в систему умного дома в проекте «Булычев»

ознаванием лиц (Face ID) и поддержкой Bluetooth Low Energy (BLE). Когда житель оказывается в кабине лифта, система автоматически распознает его и выбирает этаж его квартиры. Нажимать на кнопки

06.06.2024 Благодаря Сбербанку у компании METEOR Lift появятся лифты с искусственным интеллектом

ft для разработки новых и консолидации существующих цифровых решений по управлению жизненным циклом лифта в единую экосистему. Об этом CNews сообщили представители METEOR Lift. Технологии компь
23.09.2016 «Акадо-Екатеринбург» оснастил видеонаблюдением лифты в Юго-Западном районе города

ера и доступны для скачивания и просмотра в любое время. Компания использовала камеры купольного типа, применив антивандальную систему монтажа: камера пропускается через специальное отверстие в крыше лифта и крепится к ней со стороны шахты. Таким образом, ее попросту невозможно снять. «Планируя данный проект, мы руководствовались двумя главными целями. Во-первых, жители не должны платить ни
14.06.2016 Новая концепция общественного транспорта: в метро прямо из офиса

но на 50 %. Система организована таким образом, что одновременно несколько кабин будет двигаться вверх и вниз непрерывно, подобно круговому челноку. Для пассажиров разница будет лишь в том, что дверь лифта будет открываться каждые 15 или 30 секунд.    Пассажиры лифта будут прибывать прямо на платформу метро Лифты MULTI изначально были разработаны для высотных зданий: требовалось  уве
11.01.2011 Индия разрабатывает космический лифт

Недалек тот день, когда с помощью лифта можно будет попасть на низкую околоземную или геостационарную орбиту. По мнению индийск
15.10.2010 «СНК-Синтез» разработала новые лифты для мониторов

оложениях мониторная платформа и крышка модуля предотвращают попадание посторонних предметов внутрь лифта. Верхняя панель модуля выполнена из алюминиевого сплава, толщина 3 мм черного цвета. Па
15.11.2006 Проект космического лифта: проблемы множатся

Как сообщает New Scientist, идею пассажирского космического лифта могут погубить радиационные пояса, самая опасная часть которых находится на высотах от 1 тыс. до 20 тыс. км над Землей. Об этом предупреждает автор нового исследования Андерс Йоргенсен (A
15.11.2006 Проект космического лифта: проблемы множатся

Как сообщает New Scientist, идею пассажирского космического лифта могут погубить радиационные пояса, самая опасная часть которых находится на высотах от 1 тыс. до 20 тыс. км над Землей. Об этом предупреждает автор нового исследования Андерс Йоргенсен (A
25.05.2006 Космический лифт: обречен и опасен

В 2000 году доктор Брэдли Эдвардс (Bradley Edwards) выпустил отчет, в котором сообщалось о проведении предварительных исследований по построению космического лифта. Затем в Сиэтле была основана компания HighLift Systems, которой NASA выделила финансирование для разработки и постройки космического лифта. Согласно планам компании LiftPort, косм
25.05.2006 Космический лифт: обречен и опасен

В 2000 году доктор Брэдли Эдвардс (Bradley Edwards) выпустил отчет, в котором сообщалось о проведении предварительных исследований по построению космического лифта. Затем в Сиэтле была основана компания HighLift Systems, которой NASA выделила финансирование для разработки и постройки космического лифта. Согласно планам компании LiftPort, косм
24.04.2006 "Космический лифт" свяжет Марс и Землю

. Исследователи из NASA и компания LiftPort Inc. предлагают упростить вывод крупных объектов на орбиту, используя систему, названную ими "Космическим лифтом". Вот как объясняет концепцию космического лифта доктор Брэдли Эдвардс в отчете NIAC: "Космический лифт - это лента, один конец которой присоединен к поверхности Земли, а другой находится на геосинхронизированной орбите в космосе (на вы
24.04.2006 "Космический лифт" свяжет Марс и Землю

. Исследователи из NASA и компания LiftPort Inc. предлагают упростить вывод крупных объектов на орбиту, используя систему, названную ими "Космическим лифтом". Вот как объясняет концепцию космического лифта доктор Брэдли Эдвардс в отчете NIAC: "Космический лифт - это лента, один конец которой присоединен к поверхности Земли, а другой находится на геосинхронизированной орбите в космосе (на вы
24.10.2005 NASA провела конкурс на создание космического лифта

NASA и некоммерческий "Космический фонд" (Spaceward Foundation) объявили конкурс на создание космического лифта. Космический лифт – это сверхпрочная лента, "космическое шоссе", по которому роботы будут перевозить материалы с Земли на орбиту. Для того, чтобы построить лифт, необходимо подобрать соот

Публикаций - 276, упоминаний - 293

Подъемное оборудование и организации, системы, технологии, персоны:

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Правительство Москвы - Новые технологии управления ГКУ 37 5
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VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5061 4
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Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 3
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Bureau Veritas 12 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9051 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1960 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1773 6
КМЗ - Карачаровский механический завод 18 5
Boeing 1032 5
Этажи 0 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3166 4
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