Анатолий Гарбузов: В Москве запустили в эксплуатацию первые лифты КМЗ с информационными экранами 24 дюйма В Москве по программе капитального ремонта начали устанавливать лифты Карачаровского механического завода (КМЗ) с информационными экранами с диагональю 24 дю

Лифты подстраиваются под жителей: девелопер «Мангазея» и Институт ИИ МФТИ создали интеллектуальную систему проектирования лифтовых узлов ь все нюансы, влияющие на динамику движения. Тем самым мы создаем проекты, в которых время ожидания лифта в полной мере соответствует заявленным клиенту классу и параметрам», — отметила директо

Ученые Пермского Политеха создали «самонастраивающийся» алгоритм, который избавит лифты и электромобили от рывков тод превосходит стандартный на 9,6%. Об этом CNews сообщили представители Пермского Политеха. Рывки лифта и задержки при разгоне электромобиля возникают не из-за двигателя, а из-за его системы

«Щербинский лифтостроительный завод» разработал универсальную систему управления лифтами по обслуживающей организации или району, а также ограничивать доступ, проверять, изменять настройки лифта удаленно. «С ростом многоэтажного строительства возрастают и технические требования к л

«Философт» интегрировала лифты Koyo в систему умного дома в проекте «Булычев» ознаванием лиц (Face ID) и поддержкой Bluetooth Low Energy (BLE). Когда житель оказывается в кабине лифта, система автоматически распознает его и выбирает этаж его квартиры. Нажимать на кнопки

Благодаря Сбербанку у компании METEOR Lift появятся лифты с искусственным интеллектом ft для разработки новых и консолидации существующих цифровых решений по управлению жизненным циклом лифта в единую экосистему. Об этом CNews сообщили представители METEOR Lift. Технологии компь

«Акадо-Екатеринбург» оснастил видеонаблюдением лифты в Юго-Западном районе города ера и доступны для скачивания и просмотра в любое время. Компания использовала камеры купольного типа, применив антивандальную систему монтажа: камера пропускается через специальное отверстие в крыше лифта и крепится к ней со стороны шахты. Таким образом, ее попросту невозможно снять. «Планируя данный проект, мы руководствовались двумя главными целями. Во-первых, жители не должны платить ни

Новая концепция общественного транспорта: в метро прямо из офиса но на 50 %. Система организована таким образом, что одновременно несколько кабин будет двигаться вверх и вниз непрерывно, подобно круговому челноку. Для пассажиров разница будет лишь в том, что дверь лифта будет открываться каждые 15 или 30 секунд. Пассажиры лифта будут прибывать прямо на платформу метро Лифты MULTI изначально были разработаны для высотных зданий: требовалось уве

Индия разрабатывает космический лифт Недалек тот день, когда с помощью лифта можно будет попасть на низкую околоземную или геостационарную орбиту. По мнению индийск

«СНК-Синтез» разработала новые лифты для мониторов оложениях мониторная платформа и крышка модуля предотвращают попадание посторонних предметов внутрь лифта. Верхняя панель модуля выполнена из алюминиевого сплава, толщина 3 мм черного цвета. Па

Проект космического лифта: проблемы множатся Как сообщает New Scientist, идею пассажирского космического лифта могут погубить радиационные пояса, самая опасная часть которых находится на высотах от 1 тыс. до 20 тыс. км над Землей. Об этом предупреждает автор нового исследования Андерс Йоргенсен (A

Проект космического лифта: проблемы множатся Как сообщает New Scientist, идею пассажирского космического лифта могут погубить радиационные пояса, самая опасная часть которых находится на высотах от 1 тыс. до 20 тыс. км над Землей. Об этом предупреждает автор нового исследования Андерс Йоргенсен (A

Космический лифт: обречен и опасен В 2000 году доктор Брэдли Эдвардс (Bradley Edwards) выпустил отчет, в котором сообщалось о проведении предварительных исследований по построению космического лифта. Затем в Сиэтле была основана компания HighLift Systems, которой NASA выделила финансирование для разработки и постройки космического лифта. Согласно планам компании LiftPort, косм

Космический лифт: обречен и опасен В 2000 году доктор Брэдли Эдвардс (Bradley Edwards) выпустил отчет, в котором сообщалось о проведении предварительных исследований по построению космического лифта. Затем в Сиэтле была основана компания HighLift Systems, которой NASA выделила финансирование для разработки и постройки космического лифта. Согласно планам компании LiftPort, косм

"Космический лифт" свяжет Марс и Землю . Исследователи из NASA и компания LiftPort Inc. предлагают упростить вывод крупных объектов на орбиту, используя систему, названную ими "Космическим лифтом". Вот как объясняет концепцию космического лифта доктор Брэдли Эдвардс в отчете NIAC: "Космический лифт - это лента, один конец которой присоединен к поверхности Земли, а другой находится на геосинхронизированной орбите в космосе (на вы

"Космический лифт" свяжет Марс и Землю . Исследователи из NASA и компания LiftPort Inc. предлагают упростить вывод крупных объектов на орбиту, используя систему, названную ими "Космическим лифтом". Вот как объясняет концепцию космического лифта доктор Брэдли Эдвардс в отчете NIAC: "Космический лифт - это лента, один конец которой присоединен к поверхности Земли, а другой находится на геосинхронизированной орбите в космосе (на вы