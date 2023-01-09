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WMG Warner Music Group

WMG - Warner Music Group

СОБЫТИЯ

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09.01.2023 МТС нацелилась заменить ушедшие из России Warner Music, Universal Music и Sony Music

ционное управление лейблами», — подчеркнули в МТС. Общая ситуация в индустрии Напомним, в 2022 г. из России ушли международные стриминги Apple Music, Spotify, YouTube Music, а зарубежные гранд-лейблы Warner Music, Universal Music и Sony Music перестали заключать новые контракты с российскими артистами. Сейчас, как отмечает CNews руководитель юридического департамента лейбла CPLUS Вадим Хохл
15.07.2016 Mail.Ru Group совместно с United Music Agency стала партнером мировых правообладателей

перь имеет партнерские договоры с тремя международными правообладателями музыкальной продукции UMG, Warner Music Group и Sony Music Entertainment, сообщили CNews в Mail.Ru Group. Заключенные до
30.09.2009 Музыка от Warner Music вернулась на YouTube

YouTube и компания Warner Music Group во вторник, 29 сентября, подписали новое лицензионное соглашение, согласно
09.04.2009 «Фирма Грамзаписи «Никитин» будет распространять музыку Warner Music

Компания Warner Music International, подразделение Warner Music Group, и «Фирма Грамзаписи «Ник
12.02.2009 Qtrax получил бесплатную музыку от Warner Music

ия, объявил о том, что подписал лицензионное соглашение с последним из четырех крупнейших лейблов - Warner Music Group. В мае 2008 г. сервисом было подписано соглашение с Universal Music Group,
22.12.2008 Warner Music забирает свои ролики у YouTube

Звукозаписывающая компания Warner Music Group объявила о том, что в субботу, 20 декабря, потребовала убрать из видеосерв
11.11.2008 Muz.ru начал продавать музыку от Warner Music

Онлайн-магазин легальной цифровой музыки Muz.ru объявил о начале продаж музыкального каталога третьего по величине мирового лейбла Warner Music. Пользователям Muz.ru стали доступны более 100 тыс. песен из каталога Warner Music, среди которых как последние музыкальные новинки, так и десятки тысяч треков из back-катал
01.11.2008 EMI и Warner Music запустят нового конкурента iTunes

Звукозаписывающие лейблы EMI, Warner Music и Beggars Group объявили о том, что планируют совместно запустить новый музыкальный сервис. Сервис под названием Datz Music Lounge предложит пользователям неограниченный доступ к б
10.06.2008 Last.fm потерял музыку от Warner Music

Звукозаписывающая компания Warner Music Group удалила весь свой музыкальный каталог из сервиса Last.fm. Представители

31.03.2008 Warner Music будет продавать музыку через интернет-провайдеров

Звукозаписывающая компания Warner Music Group планирует заключить соглашения с интернет-провайдерами, согласно которым п
06.03.2008 Warner Music начала продавать музыку без DRM в Европе

Звукозаписывающая компания Warner Music вчера, 5 марта, объявила о том, что подписала соглашение с сервисом 7digital.com. Согласно условиям соглашения, пользователи 7digital.com получат доступ к каталогу музыки от War
06.02.2008 Universal, Sony BMG и Warner Music засудят Baidu за пиратство

Звукозаписывающие компании Universal Music, Sony BMG Music Entertainment (Hong Kong) и Warner Music Hong Kong подали судебный иск против крупнейшего в Китае поискового сервиса Baidu. Как говорится в заявлении Международной федерации фонографической индустрии (IFPI), данные компан
28.01.2008 Warner Music засудит музыкальный сервис Seeqpod

Звукозаписывающая компания Warner Music подала судебный иск против музыкального поискового сервиса Seeqpod, обвиняя его в нарушении авторских прав. С помощью сервиса Seeqpod пользователи могут находить музыкальные файлы

02.11.2007 Warner Music не будет поддерживать Nokia Music Store

Одна из крупнейших звукозаписывающих компаний, Warner Music Group, не будет предоставлять свой контент пользователям нового музыкального онл
26.10.2007 Warner Music оставит iTunes без музыки

Одна из крупнейших звукозаписывающих компаний, Warner Music Group, не планирует подписывать новый контракт о сотрудничестве с музыкальным он
08.08.2007 Warner Music: цифровая музыка привела к убыткам

то спрос потребителей на CD все больше падает по причине роста популярности цифровой музыки. Убытки Warner Music в третьем квартале 2007 г. составили $17 млн, тогда как в тот же период прошлого
13.07.2007 Warner Music Group и Imeem: сотрудничество вместо судебного иска

о сотрудничестве, сообщает Mashable. Согласно договору, весь список видео- и музыкального контента Warner Music Group будет доступен пользователям Imeem, которая, в свою очередь, будет выплачи
28.06.2007 Warner Music и Sony BMG наступают на Рунет

звукозаписывающими компаниями открыли интернет-портал, который будет распространять различную аудио и видео продукцию на российском рынке, сообщает Reuters. Финансовые условия сделки не раскрываются. Warner Music, Sony BMG вместе с отраслевой группой Access Industries и звукозаписывающими компаниями Союз и Никитин Рекордз создали группу Digital Access. Она будет распространять музыкальные т
31.05.2007 Warner Music «откроет» свой видео архив

ифровых сервисов Premium TV для создания веб-сайтов онлайнового TV и «цифровых узлов». Контент будет организован по исполнителям и жанрам, а сам сервис будет финансироваться за счет рекламы. Этот шаг Warner Music – часть общей тенденции в музыкальной индустрии по освоению новых источников прибыли, чтобы компенсировать падение продаж музыкальных CD. Также, несомненно, влияние оказал и стреми
16.05.2007 Warner Music снова в суде: иск против Imeem

Одна из четырёх мировых крупнейших студий звукозаписи Warner Music, недавно получившая $110 млн компенсации от Bertelsmann за еще пиратский Napster, подала новый иск о нарушении авторских прав на свои записи. Очередным ответчиком стал оператор соц
10.05.2007 Warner Music перешел на «цифру»: 4-кратные убытки

Убытки четвертой по величине студии звукозаписи Warner Music во II квартале выросли до $27 млн. против $7 млн. за тот же период прошлого года. Причины — спад спроса на физические диски и медлительность с переходом студии на продажи в цифрово
16.04.2007 Warner Music отказалась от продажи незащищённой музыки
14.02.2007 Warner Music подписала соглашение с Orascom и Telenor
19.09.2006 YouTube получила права на записи Warner Music

Пользователи YouTube согут на законном основании использовать музыкальные записи многих известных артистов благодаря партнерству YouTube с Warner Music. Среди прочего, будут доступны записи Мадонны, Led Zeppelin и Red Hot Chili Peppers. Warner Music предоставит из своего каталога не только аудио, но и видеозаписи. Учебный к
11.08.2006 Warner Music Inernational и "ВымпелКом" заключили соглашение о партнерстве
26.12.2005 Звукозаписывающие студии подозревают в сговоре

Одна из четырех крупнейших студий звукозаписи, Warner Music Group, получила повестку от генерального прокурора Нью-Йорка для дачи объяснений
01.12.2005 Чистые убытки Warner Music уменьшились в 8,4 раз

Чистые убытки музыкального подразделения медиагиганта Time Warner, компании Warner Music, в 2004–2005 финансовом году, закончившемся 30 сентября, уменьшились в 8,4 раза — до $169 млн. по сравнению с чистыми убытками в $1 млрд. 422 млн. за аналогичный период п
12.07.2004 Мелодии для телефонов появились на обложках компакт-дисков

азать для своего мобильника мелодию с музыкального компакт-диска сможет каждый покупатель продукции Warner Music Group (WMG) в США. Все, что нужно сделать - набрать пятизначный номер, напечатан
03.06.2003 Nokia лицензировала музыку Warner Music
07.03.2003 AOL продаст производство CD и DVD?

Отделение, выпускающее, в том числе, и DVD-диски (для подразделения AOL Time Warner, занимающегося производством фильмов), является самым быстрорастущим в Warner Music, в то время как вся музыкальная индустрия переживает сегодня не лучшие времена. Рост продаж видеодисков в последние несколько лет сделал это направление бизнеса одним из самых заме
09.01.2003 Sprint и Warner Music Group предоставят музыкальный контент для абонентов мобильной связи

Американский оператор мобильной связи Sprint и компания Warner Music Group, владеющая студиями Atlantic, Elektra, Warner Bros., Maverick, Lava, Word и Rhino, вчера объявили о заключении партнёрского соглашения по распространению музыкального контент
24.09.2002 Warner Music Group будет продавать музыку в онлайне через RioPort

Компании Warner Music Group (WMG) и RioPort объявили вчера о заключении соглашения, по которому продук
22.12.2000 MP3.com договорилась с Warner Music

MP3.com Inc. и Warner Music Group заключили соглашение сроком на два года, по условиям которого MP3.com полу
06.10.2000 EMI и Warner Music пересмотрят условия слияния

me Warner заявили Европейской Комиссии о том, что они отзывают заявление об объединении EMI Music и Warner Music Group, сообщается в пресс-релизе Time Warner Inc. EMI и Time Warner проводили пе
05.10.2000 Европейская Комиссия заявила, что не приняла пока окончательного решения по вопросам слияния AOL-Time Warner и EMI-Warner Music

Пресс-секретарь Европейской Комиссии Майкл Черны (Michael Tscherny) заявил, что комиссия не приняла пока окончательного решения по вопросам слияния AOL-Time Warner и EMI-Warner Music, сообщает Mercury Center, Это заявление стало реакцией на постоянно появляющиеся в последнее время противоречивые сообщения либо об отрицательном, либо о положительном вердиктах по
29.09.2000 Европейская Комиссия, скорее всего, разрешит слияние AOL и Time Warner, но блокирует сделку Warner Music и EMI Group

ирового интернет-провайдера America Online Inc. (AOL) и развлекательной империи Time Warner Inc., сообщает Mercury Center со ссылкой на необъявленный источник в ЕС. При этом будет блокировано слияние Warner Music с другим музыкальным гигантом EMI Group. Источник в Европейском Союзе сообщает, что "несмотря на то, что пока не было принято формального решения, ситуация складывается именно таки
15.09.2000 EMI надеется получить согласие Европейской Комиссии на сделку с Warner Music

все еще надеется получить согласие Европейской Комиссии на строительство совместного предприятия с Warner Music Group, стоимость которого составляет $20 миллиардов. По информации Financial Tim
11.09.2000 Warner Music откроет свой сервис по скачиванию музыки из интернета

Компания Warner Music Group, одна из пяти ведущих мировых звукозаписывающих компаний, борющихся против
01.09.2000 MP3.com будет рекламировать продукцию Warner Music

Недавно заключенный контракт между Warner Music Group и MP3.com, возможно, откроет новую страницу в истории взаимоотношений межд
09.06.2000 Европейская Комиссия продолжит расследование вопроса о слиянии EMI Group и Warner Music

Европейская Комиссия назначила на следующую неделю начало тщательного четырехмесячного расследования слияния EMI Group и Warner Music, звукозаписывающего отделения Time Warner. Согласно действующему законодательству Комиссия должна решить до 14 июня свои дальнейшие действия: или разрешить проведение слияния, или


Публикаций - 210, упоминаний - 256

WMG и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 35
Apple Inc 13156 24
AOL Inc - America Online 1883 20
Microsoft Corporation 25775 16
Amazon Inc - Amazon.com 3277 12
Yahoo! 3726 12
Медиасервисез - Медиасервис 17 11
Google LLC 12690 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
RealNetworks Products and Services 355 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 5
Rhapsody 59 4
Samsung Electronics 11065 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Lenovo Motorola 3566 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 4
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Microsoft Corporation - GitHub 1075 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Eastman Kodak - Кодак 509 2
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 2
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 2
Motorola Inc 1156 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 2
Lava 16 2
Monster Worldwide - TMP Worldwide - Monster.com 72 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Intel Corporation 12811 2
Oracle Corporation 7074 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Canon 1439 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
AT&T Inc 1726 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
SanDisk 343 2
Broadvision 69 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 111
Warner 540 62
Sony Music Entertainment 161 61
Sony BMG 187 58
EMI Group 60 24
Bertelsmann 195 16
Sony BMG Music Entertainment 34 14
EMI Group Limited - Electric and Musical Industries - EMI Records Ltd 30 13
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 10
Walt Disney Company 647 5
Warner Bros. International Television Distribution 289 5
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 3
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
eBay Inc 1640 3
McDonald’s - Макдоналдс 220 3
UMA - United Music Agency 40 3
Россети Ленэнерго 1699 2
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 2
Uberspace 3 2
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 2
Sony Entertainment 10 2
Metallica - американская метал-группа 36 2
РМГ - Русская Медиагруппа 20 2
Nikitin Music Group - Никитин Рекордз - Никитин Медиа Диджитал Контент - Никитин ФГ - Никитин Фирма грамзаписи 4 2
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 2
VK - Mail.ru Group - UMA - United Media Agency - ОМА - Объединенное Медиа Агентство 3 2
Национальный цифровой агрегатор - НЦА - Zvonko Group, Zvonko Digital, Zvonko Media 7 2
WMG - Warner Music Group - Warner Music Russia - Gala Records - Ворнер Мьюзик - Atlantic Records Russia, Атлантик Рекордз - Zhara Music - СБА Мьюзик Паблишинг - Ворнер Чаппелл - С.Б.А. Мьюзик Паблишинг - СБА Продакшн - С.Б.А. Гала Рекордз 12 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Permira 21 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 40 2
Access Industries 37 2
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 1
Essedel Capital 2 1
Cathay Pacific - гонконгская авиакомпания 12 1
Азбука-Аттикус 7 1
Судебная власть - Judicial power 2500 16
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 9
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 36 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 1
Federal Court of Australia - Верховный суд Австралии - Федеральный суд Австралии 8 1
Китай - Верховный народный суд КНР - Supreme People's Court - Шанхайский финансовый суд - Shanghai Financial Court - Суд особой юрисдикции КНР - Beijing Intellectual Property Court 8 1
U.S. Copyright Office - Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки 14 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 20
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 19
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 7
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 2
IODA - Independent Online Distribution Alliance - Независимый альянс онлайнового распространения 4 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 2
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 1
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 1
WeGO - World e-Government Organization - Всемирная организация электронных правительств городов и местной власти 4 1
CISAC - International Confederation of Societies of Authors and Composers - Международная конфедерация обществ авторов и композиторов 2 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
АВК - Ассоциация владельцев кинотеатров 2 1
DGA - Directors Guild of America - Гильдию сценаристов и режиссеров Америки 3 1
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 18 1
ERA - Entertainment Retailers Association - Ассоциация розничных продавцов развлечений 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 15 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 86
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 36
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 419 22
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 21
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 18
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 17
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 15
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 11
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 10
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 9
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 7
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 7
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 6
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 6
Data monetization - Монетизация данных 1965 5
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 5
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 5
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 4
RBT - Ring Back Tone - ringing tone - audible ringing - ringback tone - Color Ring Back Tone, CRBT - Ringtone - Рингтон - мелодия для звонка 157 4
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 533 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 4
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 648 4
Аксессуары 4282 3
Интернет-радио - веб-радио - Internet radio - web radio, net radio, streaming radio, e-radio, IP radio, online radio 240 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
Apple iTunes Store 1118 26
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 25
Google YouTube - Видеохостинг 3002 20
Apple iPhone 6 4861 13
AllOfMP3.com 49 12
MP3.com 130 11
Myspace - социальная сеть 640 9
UMG - Universal Music Group - PressPlay - MusicNet 66 8
Baidu 302 8
Line Corporation - MixRadio - Nokia Music Store - Nokia Music Stand - Nokia Ovi Music Unlimited - Nokia Comes with Music 89 6
Bertelsmann - Bertelsmann BMG - Bertelsmann Music Group - BeMusic 16 6
Google Android 15243 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Apple iPod 1553 5
Myspace Music 13 4
Apple iOS 8583 4
Nullsoft - Gnutella - децентрализованная файлообменная сеть 60 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Windows 16882 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
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