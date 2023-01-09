WMG - Warner Music Group

МТС нацелилась заменить ушедшие из России Warner Music, Universal Music и Sony Music ционное управление лейблами», — подчеркнули в МТС. Общая ситуация в индустрии Напомним, в 2022 г. из России ушли международные стриминги Apple Music, Spotify, YouTube Music, а зарубежные гранд-лейблы Warner Music, Universal Music и Sony Music перестали заключать новые контракты с российскими артистами. Сейчас, как отмечает CNews руководитель юридического департамента лейбла CPLUS Вадим Хохл

Mail.Ru Group совместно с United Music Agency стала партнером мировых правообладателей перь имеет партнерские договоры с тремя международными правообладателями музыкальной продукции UMG, Warner Music Group и Sony Music Entertainment, сообщили CNews в Mail.Ru Group. Заключенные до

Музыка от Warner Music вернулась на YouTube YouTube и компания Warner Music Group во вторник, 29 сентября, подписали новое лицензионное соглашение, согласно

«Фирма Грамзаписи «Никитин» будет распространять музыку Warner Music Компания Warner Music International, подразделение Warner Music Group, и «Фирма Грамзаписи «Ник

Qtrax получил бесплатную музыку от Warner Music ия, объявил о том, что подписал лицензионное соглашение с последним из четырех крупнейших лейблов - Warner Music Group. В мае 2008 г. сервисом было подписано соглашение с Universal Music Group,

Warner Music забирает свои ролики у YouTube Звукозаписывающая компания Warner Music Group объявила о том, что в субботу, 20 декабря, потребовала убрать из видеосерв

Muz.ru начал продавать музыку от Warner Music Онлайн-магазин легальной цифровой музыки Muz.ru объявил о начале продаж музыкального каталога третьего по величине мирового лейбла Warner Music. Пользователям Muz.ru стали доступны более 100 тыс. песен из каталога Warner Music, среди которых как последние музыкальные новинки, так и десятки тысяч треков из back-катал

EMI и Warner Music запустят нового конкурента iTunes Звукозаписывающие лейблы EMI, Warner Music и Beggars Group объявили о том, что планируют совместно запустить новый музыкальный сервис. Сервис под названием Datz Music Lounge предложит пользователям неограниченный доступ к б

Last.fm потерял музыку от Warner Music Звукозаписывающая компания Warner Music Group удалила весь свой музыкальный каталог из сервиса Last.fm. Представители

Warner Music будет продавать музыку через интернет-провайдеров Звукозаписывающая компания Warner Music Group планирует заключить соглашения с интернет-провайдерами, согласно которым п

Warner Music начала продавать музыку без DRM в Европе Звукозаписывающая компания Warner Music вчера, 5 марта, объявила о том, что подписала соглашение с сервисом 7digital.com. Согласно условиям соглашения, пользователи 7digital.com получат доступ к каталогу музыки от War

Universal, Sony BMG и Warner Music засудят Baidu за пиратство Звукозаписывающие компании Universal Music, Sony BMG Music Entertainment (Hong Kong) и Warner Music Hong Kong подали судебный иск против крупнейшего в Китае поискового сервиса Baidu. Как говорится в заявлении Международной федерации фонографической индустрии (IFPI), данные компан

Warner Music засудит музыкальный сервис Seeqpod Звукозаписывающая компания Warner Music подала судебный иск против музыкального поискового сервиса Seeqpod, обвиняя его в нарушении авторских прав. С помощью сервиса Seeqpod пользователи могут находить музыкальные файлы

Warner Music не будет поддерживать Nokia Music Store Одна из крупнейших звукозаписывающих компаний, Warner Music Group, не будет предоставлять свой контент пользователям нового музыкального онл

Warner Music оставит iTunes без музыки Одна из крупнейших звукозаписывающих компаний, Warner Music Group, не планирует подписывать новый контракт о сотрудничестве с музыкальным он

Warner Music: цифровая музыка привела к убыткам то спрос потребителей на CD все больше падает по причине роста популярности цифровой музыки. Убытки Warner Music в третьем квартале 2007 г. составили $17 млн, тогда как в тот же период прошлого

Warner Music Group и Imeem: сотрудничество вместо судебного иска о сотрудничестве, сообщает Mashable. Согласно договору, весь список видео- и музыкального контента Warner Music Group будет доступен пользователям Imeem, которая, в свою очередь, будет выплачи

Warner Music и Sony BMG наступают на Рунет звукозаписывающими компаниями открыли интернет-портал, который будет распространять различную аудио и видео продукцию на российском рынке, сообщает Reuters. Финансовые условия сделки не раскрываются. Warner Music, Sony BMG вместе с отраслевой группой Access Industries и звукозаписывающими компаниями Союз и Никитин Рекордз создали группу Digital Access. Она будет распространять музыкальные т

Warner Music «откроет» свой видео архив ифровых сервисов Premium TV для создания веб-сайтов онлайнового TV и «цифровых узлов». Контент будет организован по исполнителям и жанрам, а сам сервис будет финансироваться за счет рекламы. Этот шаг Warner Music – часть общей тенденции в музыкальной индустрии по освоению новых источников прибыли, чтобы компенсировать падение продаж музыкальных CD. Также, несомненно, влияние оказал и стреми

Warner Music снова в суде: иск против Imeem Одна из четырёх мировых крупнейших студий звукозаписи Warner Music, недавно получившая $110 млн компенсации от Bertelsmann за еще пиратский Napster, подала новый иск о нарушении авторских прав на свои записи. Очередным ответчиком стал оператор соц

Warner Music перешел на «цифру»: 4-кратные убытки Убытки четвертой по величине студии звукозаписи Warner Music во II квартале выросли до $27 млн. против $7 млн. за тот же период прошлого года. Причины — спад спроса на физические диски и медлительность с переходом студии на продажи в цифрово

YouTube получила права на записи Warner Music Пользователи YouTube согут на законном основании использовать музыкальные записи многих известных артистов благодаря партнерству YouTube с Warner Music. Среди прочего, будут доступны записи Мадонны, Led Zeppelin и Red Hot Chili Peppers. Warner Music предоставит из своего каталога не только аудио, но и видеозаписи. Учебный к

Звукозаписывающие студии подозревают в сговоре Одна из четырех крупнейших студий звукозаписи, Warner Music Group, получила повестку от генерального прокурора Нью-Йорка для дачи объяснений

Чистые убытки Warner Music уменьшились в 8,4 раз Чистые убытки музыкального подразделения медиагиганта Time Warner, компании Warner Music, в 2004–2005 финансовом году, закончившемся 30 сентября, уменьшились в 8,4 раза — до $169 млн. по сравнению с чистыми убытками в $1 млрд. 422 млн. за аналогичный период п

Мелодии для телефонов появились на обложках компакт-дисков азать для своего мобильника мелодию с музыкального компакт-диска сможет каждый покупатель продукции Warner Music Group (WMG) в США. Все, что нужно сделать - набрать пятизначный номер, напечатан

AOL продаст производство CD и DVD? Отделение, выпускающее, в том числе, и DVD-диски (для подразделения AOL Time Warner, занимающегося производством фильмов), является самым быстрорастущим в Warner Music, в то время как вся музыкальная индустрия переживает сегодня не лучшие времена. Рост продаж видеодисков в последние несколько лет сделал это направление бизнеса одним из самых заме

Sprint и Warner Music Group предоставят музыкальный контент для абонентов мобильной связи Американский оператор мобильной связи Sprint и компания Warner Music Group, владеющая студиями Atlantic, Elektra, Warner Bros., Maverick, Lava, Word и Rhino, вчера объявили о заключении партнёрского соглашения по распространению музыкального контент

Warner Music Group будет продавать музыку в онлайне через RioPort Компании Warner Music Group (WMG) и RioPort объявили вчера о заключении соглашения, по которому продук

MP3.com договорилась с Warner Music MP3.com Inc. и Warner Music Group заключили соглашение сроком на два года, по условиям которого MP3.com полу

EMI и Warner Music пересмотрят условия слияния me Warner заявили Европейской Комиссии о том, что они отзывают заявление об объединении EMI Music и Warner Music Group, сообщается в пресс-релизе Time Warner Inc. EMI и Time Warner проводили пе

Европейская Комиссия заявила, что не приняла пока окончательного решения по вопросам слияния AOL-Time Warner и EMI-Warner Music Пресс-секретарь Европейской Комиссии Майкл Черны (Michael Tscherny) заявил, что комиссия не приняла пока окончательного решения по вопросам слияния AOL-Time Warner и EMI-Warner Music, сообщает Mercury Center, Это заявление стало реакцией на постоянно появляющиеся в последнее время противоречивые сообщения либо об отрицательном, либо о положительном вердиктах по

Европейская Комиссия, скорее всего, разрешит слияние AOL и Time Warner, но блокирует сделку Warner Music и EMI Group ирового интернет-провайдера America Online Inc. (AOL) и развлекательной империи Time Warner Inc., сообщает Mercury Center со ссылкой на необъявленный источник в ЕС. При этом будет блокировано слияние Warner Music с другим музыкальным гигантом EMI Group. Источник в Европейском Союзе сообщает, что "несмотря на то, что пока не было принято формального решения, ситуация складывается именно таки

EMI надеется получить согласие Европейской Комиссии на сделку с Warner Music все еще надеется получить согласие Европейской Комиссии на строительство совместного предприятия с Warner Music Group, стоимость которого составляет $20 миллиардов. По информации Financial Tim

Warner Music откроет свой сервис по скачиванию музыки из интернета Компания Warner Music Group, одна из пяти ведущих мировых звукозаписывающих компаний, борющихся против

MP3.com будет рекламировать продукцию Warner Music Недавно заключенный контракт между Warner Music Group и MP3.com, возможно, откроет новую страницу в истории взаимоотношений межд