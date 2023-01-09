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WMG Warner Music Group
СОБЫТИЯ
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|09.01.2023
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МТС нацелилась заменить ушедшие из России Warner Music, Universal Music и Sony Music
ционное управление лейблами», — подчеркнули в МТС. Общая ситуация в индустрии Напомним, в 2022 г. из России ушли международные стриминги Apple Music, Spotify, YouTube Music, а зарубежные гранд-лейблы Warner Music, Universal Music и Sony Music перестали заключать новые контракты с российскими артистами. Сейчас, как отмечает CNews руководитель юридического департамента лейбла CPLUS Вадим Хохл
|15.07.2016
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Mail.Ru Group совместно с United Music Agency стала партнером мировых правообладателей
перь имеет партнерские договоры с тремя международными правообладателями музыкальной продукции UMG, Warner Music Group и Sony Music Entertainment, сообщили CNews в Mail.Ru Group. Заключенные до
|30.09.2009
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Музыка от Warner Music вернулась на YouTube
YouTube и компания Warner Music Group во вторник, 29 сентября, подписали новое лицензионное соглашение, согласно
|09.04.2009
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«Фирма Грамзаписи «Никитин» будет распространять музыку Warner Music
Компания Warner Music International, подразделение Warner Music Group, и «Фирма Грамзаписи «Ник
|12.02.2009
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Qtrax получил бесплатную музыку от Warner Music
ия, объявил о том, что подписал лицензионное соглашение с последним из четырех крупнейших лейблов - Warner Music Group. В мае 2008 г. сервисом было подписано соглашение с Universal Music Group,
|22.12.2008
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Warner Music забирает свои ролики у YouTube
Звукозаписывающая компания Warner Music Group объявила о том, что в субботу, 20 декабря, потребовала убрать из видеосерв
|11.11.2008
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Muz.ru начал продавать музыку от Warner Music
Онлайн-магазин легальной цифровой музыки Muz.ru объявил о начале продаж музыкального каталога третьего по величине мирового лейбла Warner Music. Пользователям Muz.ru стали доступны более 100 тыс. песен из каталога Warner Music, среди которых как последние музыкальные новинки, так и десятки тысяч треков из back-катал
|01.11.2008
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EMI и Warner Music запустят нового конкурента iTunes
Звукозаписывающие лейблы EMI, Warner Music и Beggars Group объявили о том, что планируют совместно запустить новый музыкальный сервис. Сервис под названием Datz Music Lounge предложит пользователям неограниченный доступ к б
|10.06.2008
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Last.fm потерял музыку от Warner Music
Звукозаписывающая компания Warner Music Group удалила весь свой музыкальный каталог из сервиса Last.fm. Представители
|31.03.2008
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Warner Music будет продавать музыку через интернет-провайдеров
Звукозаписывающая компания Warner Music Group планирует заключить соглашения с интернет-провайдерами, согласно которым п
|06.03.2008
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Warner Music начала продавать музыку без DRM в Европе
Звукозаписывающая компания Warner Music вчера, 5 марта, объявила о том, что подписала соглашение с сервисом 7digital.com. Согласно условиям соглашения, пользователи 7digital.com получат доступ к каталогу музыки от War
|06.02.2008
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Universal, Sony BMG и Warner Music засудят Baidu за пиратство
Звукозаписывающие компании Universal Music, Sony BMG Music Entertainment (Hong Kong) и Warner Music Hong Kong подали судебный иск против крупнейшего в Китае поискового сервиса Baidu. Как говорится в заявлении Международной федерации фонографической индустрии (IFPI), данные компан
|28.01.2008
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Warner Music засудит музыкальный сервис Seeqpod
Звукозаписывающая компания Warner Music подала судебный иск против музыкального поискового сервиса Seeqpod, обвиняя его в нарушении авторских прав. С помощью сервиса Seeqpod пользователи могут находить музыкальные файлы
|02.11.2007
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Warner Music не будет поддерживать Nokia Music Store
Одна из крупнейших звукозаписывающих компаний, Warner Music Group, не будет предоставлять свой контент пользователям нового музыкального онл
|26.10.2007
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Warner Music оставит iTunes без музыки
Одна из крупнейших звукозаписывающих компаний, Warner Music Group, не планирует подписывать новый контракт о сотрудничестве с музыкальным он
|08.08.2007
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Warner Music: цифровая музыка привела к убыткам
то спрос потребителей на CD все больше падает по причине роста популярности цифровой музыки. Убытки Warner Music в третьем квартале 2007 г. составили $17 млн, тогда как в тот же период прошлого
|13.07.2007
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Warner Music Group и Imeem: сотрудничество вместо судебного иска
о сотрудничестве, сообщает Mashable. Согласно договору, весь список видео- и музыкального контента Warner Music Group будет доступен пользователям Imeem, которая, в свою очередь, будет выплачи
|28.06.2007
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Warner Music и Sony BMG наступают на Рунет
звукозаписывающими компаниями открыли интернет-портал, который будет распространять различную аудио и видео продукцию на российском рынке, сообщает Reuters. Финансовые условия сделки не раскрываются. Warner Music, Sony BMG вместе с отраслевой группой Access Industries и звукозаписывающими компаниями Союз и Никитин Рекордз создали группу Digital Access. Она будет распространять музыкальные т
|31.05.2007
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Warner Music «откроет» свой видео архив
ифровых сервисов Premium TV для создания веб-сайтов онлайнового TV и «цифровых узлов». Контент будет организован по исполнителям и жанрам, а сам сервис будет финансироваться за счет рекламы. Этот шаг Warner Music – часть общей тенденции в музыкальной индустрии по освоению новых источников прибыли, чтобы компенсировать падение продаж музыкальных CD. Также, несомненно, влияние оказал и стреми
|16.05.2007
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Warner Music снова в суде: иск против Imeem
Одна из четырёх мировых крупнейших студий звукозаписи Warner Music, недавно получившая $110 млн компенсации от Bertelsmann за еще пиратский Napster, подала новый иск о нарушении авторских прав на свои записи. Очередным ответчиком стал оператор соц
|10.05.2007
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Warner Music перешел на «цифру»: 4-кратные убытки
Убытки четвертой по величине студии звукозаписи Warner Music во II квартале выросли до $27 млн. против $7 млн. за тот же период прошлого года. Причины — спад спроса на физические диски и медлительность с переходом студии на продажи в цифрово
|16.04.2007
|Warner Music отказалась от продажи незащищённой музыки
|14.02.2007
|Warner Music подписала соглашение с Orascom и Telenor
|19.09.2006
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YouTube получила права на записи Warner Music
Пользователи YouTube согут на законном основании использовать музыкальные записи многих известных артистов благодаря партнерству YouTube с Warner Music. Среди прочего, будут доступны записи Мадонны, Led Zeppelin и Red Hot Chili Peppers. Warner Music предоставит из своего каталога не только аудио, но и видеозаписи. Учебный к
|11.08.2006
|Warner Music Inernational и "ВымпелКом" заключили соглашение о партнерстве
|26.12.2005
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Звукозаписывающие студии подозревают в сговоре
Одна из четырех крупнейших студий звукозаписи, Warner Music Group, получила повестку от генерального прокурора Нью-Йорка для дачи объяснений
|01.12.2005
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Чистые убытки Warner Music уменьшились в 8,4 раз
Чистые убытки музыкального подразделения медиагиганта Time Warner, компании Warner Music, в 2004–2005 финансовом году, закончившемся 30 сентября, уменьшились в 8,4 раза — до $169 млн. по сравнению с чистыми убытками в $1 млрд. 422 млн. за аналогичный период п
|12.07.2004
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Мелодии для телефонов появились на обложках компакт-дисков
азать для своего мобильника мелодию с музыкального компакт-диска сможет каждый покупатель продукции Warner Music Group (WMG) в США. Все, что нужно сделать - набрать пятизначный номер, напечатан
|03.06.2003
|Nokia лицензировала музыку Warner Music
|07.03.2003
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AOL продаст производство CD и DVD?
Отделение, выпускающее, в том числе, и DVD-диски (для подразделения AOL Time Warner, занимающегося производством фильмов), является самым быстрорастущим в Warner Music, в то время как вся музыкальная индустрия переживает сегодня не лучшие времена. Рост продаж видеодисков в последние несколько лет сделал это направление бизнеса одним из самых заме
|09.01.2003
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Sprint и Warner Music Group предоставят музыкальный контент для абонентов мобильной связи
Американский оператор мобильной связи Sprint и компания Warner Music Group, владеющая студиями Atlantic, Elektra, Warner Bros., Maverick, Lava, Word и Rhino, вчера объявили о заключении партнёрского соглашения по распространению музыкального контент
|24.09.2002
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Warner Music Group будет продавать музыку в онлайне через RioPort
Компании Warner Music Group (WMG) и RioPort объявили вчера о заключении соглашения, по которому продук
|22.12.2000
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MP3.com договорилась с Warner Music
MP3.com Inc. и Warner Music Group заключили соглашение сроком на два года, по условиям которого MP3.com полу
|06.10.2000
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EMI и Warner Music пересмотрят условия слияния
me Warner заявили Европейской Комиссии о том, что они отзывают заявление об объединении EMI Music и Warner Music Group, сообщается в пресс-релизе Time Warner Inc. EMI и Time Warner проводили пе
|05.10.2000
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Европейская Комиссия заявила, что не приняла пока окончательного решения по вопросам слияния AOL-Time Warner и EMI-Warner Music
Пресс-секретарь Европейской Комиссии Майкл Черны (Michael Tscherny) заявил, что комиссия не приняла пока окончательного решения по вопросам слияния AOL-Time Warner и EMI-Warner Music, сообщает Mercury Center, Это заявление стало реакцией на постоянно появляющиеся в последнее время противоречивые сообщения либо об отрицательном, либо о положительном вердиктах по
|29.09.2000
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Европейская Комиссия, скорее всего, разрешит слияние AOL и Time Warner, но блокирует сделку Warner Music и EMI Group
ирового интернет-провайдера America Online Inc. (AOL) и развлекательной империи Time Warner Inc., сообщает Mercury Center со ссылкой на необъявленный источник в ЕС. При этом будет блокировано слияние Warner Music с другим музыкальным гигантом EMI Group. Источник в Европейском Союзе сообщает, что "несмотря на то, что пока не было принято формального решения, ситуация складывается именно таки
|15.09.2000
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EMI надеется получить согласие Европейской Комиссии на сделку с Warner Music
все еще надеется получить согласие Европейской Комиссии на строительство совместного предприятия с Warner Music Group, стоимость которого составляет $20 миллиардов. По информации Financial Tim
|11.09.2000
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Warner Music откроет свой сервис по скачиванию музыки из интернета
Компания Warner Music Group, одна из пяти ведущих мировых звукозаписывающих компаний, борющихся против
|01.09.2000
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MP3.com будет рекламировать продукцию Warner Music
Недавно заключенный контракт между Warner Music Group и MP3.com, возможно, откроет новую страницу в истории взаимоотношений межд
|09.06.2000
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Европейская Комиссия продолжит расследование вопроса о слиянии EMI Group и Warner Music
Европейская Комиссия назначила на следующую неделю начало тщательного четырехмесячного расследования слияния EMI Group и Warner Music, звукозаписывающего отделения Time Warner. Согласно действующему законодательству Комиссия должна решить до 14 июня свои дальнейшие действия: или разрешить проведение слияния, или
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