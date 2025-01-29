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Данилов Никита



29.01.2025 Путин поручил создать в России новый класс воздушного пространства. Там разрешат летать БПЛА 1
04.12.2024 Российские музыканты требуют запретить продажу песен, созданных искусственным интеллектом 1
02.11.2024 Производство комплектующих для дронов в России локализовано только на 40%, а цены в разы выше китайских 1
02.09.2024 Российский интернет вещей можно будет использовать для управления БПЛА 1
12.02.2024 Более половины юристов России уверены, что низкий уровень защиты интеллектуальной собственности в стране является главным препятствием для развития креативных индустрий в России 1
09.02.2024 Количество судебных дел по интеллектуальной собственности в России в 2023 году увеличилось на 21% 1
18.10.2023 Исследование Moscow Digital School: более 80% юристов выступили за регулирование дипфейков в России 1
13.09.2023 «Флай дрон» и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» договорились о сотрудничестве по развитию беспилотной авиации 1
17.08.2023 Россия ставит на БПЛА. Развитие отрасли требует сотни миллиардов рублей из бюджета 1
18.07.2023 В России появится новая технологичная отрасль экономики. На нее выделено 240 миллиардов 1
22.05.2023 Беспилотники в России обяжут оснастить габаритными огнями и «черными ящиками» 1
22.03.2023 Власти собираются дать господдержку видеоиграм про БПЛА 1
29.07.2022 Иностранную музыку изымают с российских стриминговых сервисов 1
19.07.2022 «Ростелеком», МТС, «Мегафон» и «Билайн» ополчились против неподъемных штрафов за «серые» SIM-карты 1
01.07.2022 В состав Ассоциации «Аэронекст» избрали трех новых членов совета 1
22.07.2021 «Ростех» купил у своего бывшего топ-сотрудника долю в разработчике сервисов для БПЛА 1
14.11.2018 В России война за большие данные. Сотовые операторы отказываются делиться абонентскими базами с банками 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Данилов Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Флай дрон - Fly Drone 16 9
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 50 3
МегаФон 8847 2
Yandex - Яндекс 7359 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12608 2
Беспилотные авиационные системы 49 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
IDX - Системы управления идентификацией 19 1
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 28 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3915 1
Ростелеком 9710 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8751 1
Google LLC 11788 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2897 1
Sony 6548 1
Aeromax - Аэромакс 30 1
T.Hunter 36 1
Wargaming 152 1
ГЛОНАСС АО 189 1
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 236 1
Globalstar - Глобалстар 181 1
Eagle Dynamics - Студия Игл Дайнемикс 1 1
ИИ-Технологии 108 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 375 4
Unsplash 781 3
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Sony Music Entertainment 158 1
WMG - Warner Music Group 209 1
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НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 22 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 91 1
VK - Mail.ru Group - UMA - United Media Agency - ОМА - Объединенное Медиа Агентство 3 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 47 1
Национальный цифровой агрегатор - Zvonko Group, Zvonko Digital 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7328 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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