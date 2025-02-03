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Молодых Юрий



03.02.2025 Фонд НТИ до конца года проведет раскопки с помощью БПЛА в разных регионах России 1
18.07.2023 В России появится новая технологичная отрасль экономики. На нее выделено 240 миллиардов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Молодых Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Беспилотные авиационные системы 49 1
Флай дрон - Fly Drone 16 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 50 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 22 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 376 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1999 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5931 1
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6929 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Создано именных указателей - 167448.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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