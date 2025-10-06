Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Geoscan Technologies Технологии Геоскан

Geoscan Technologies - Технологии Геоскан

ГК «Геоскан» — группа российских hi-tech компаний, осуществляющих полный цикл научно-производственной деятельности в области радиоэлектроники, авиа- и приборостроения, аэрофотосъемки. C 2011 года Геоскан конструирует и производит беспилотные воздушные суда (БВС) самолетного и мультироторного типа и разрабатывает программное обеспечение для фотограмметрической обработки данных. Продукция компании применяется в кадастровой деятельности, сельском хозяйстве, электро- и теплоэнергетике, градостроительстве и промышленности. Кроме продажи и аренды БВС компания предоставляет комплексные высокотехнологичные услуги в сфере аэрофотосъемки и лазерного сканирования, воздушной магнитометрической и гамма-спектрометрической съемки. Проекты с применением БВС ГК «Геоскан» реализованы в России и других странах, среди которых Индия, Турция, Мексика, Буркина-Фасо, Саудовская Аравия и Казахстан. Также компания разрабатывает платформы стандарта CubeSat, предназначенные для проведения школьных и студенческих экспериментов на околоземной орбите.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


06.10.2025 «Геоскан» и «Гонец» успешно протестировали на кубсатах высокоскоростную передачу данных в S-диапазоне

Экспериментальные малые космические аппараты «Геоскан-4» и «Геоскан-5» с приемопередатчиками АО «Спутниковая система «Гонец» приступ
26.09.2025 «Геоскан» разработал ПО с искусственным интеллектом для таксации лесов по снимкам с беспилотников

ГК «Геоскан» разработала программный комплекс «Бор» с искусственным интеллектом для таксации лесо
23.09.2025 «Геоскан» разработал бортовой искусственный интеллект для мониторинга лесопожарной обстановки с БАС

ГК «Геоскан» разработала решение для обработки видео на борту беспилотника с применением нейросет
13.08.2025 «Геоскан» приняла участие в тестировании оборудования удаленной идентификации

ие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2024 г. №1701. На БВС «Геоскан 201», «Геоскан 401», «Геоскан 701», «Геоскан 801» и «Геоскан<
08.08.2025 Спутник «Геоскана» принял первые данные о местоположении воздушных судов

Спутник «Геоскан-2» был включен в целевую работу по приему пакетов данных от воздушных судов с помощью
18.06.2025 «Геоскан» и Республика Саха (Якутия) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития БАС

ремония подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Саха (Якутия) и ООО «Геоскан». Предмет соглашения — развитие производства беспилотных авиационных систем (БАС) и р
18.06.2025 «Геоскан» и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» будут совместно развивать технологии идентификации и связи для гражданской беспилотной авиации

ОНАСС». Соглашение о сотрудничестве и о тестировании такого сервиса подписали генеральный директор «Геоскан» Алексей Юрецкий и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. Партнерство ко
05.06.2025 «Ред Софт» и «Геоскан» подписали соглашение о сотрудничестве

енный разработчик программного обеспечения «Ред Софт» и российская группа технологических компаний «Геоскан» заключили соглашение о сотрудничестве в реализации программ импортозамещения в облас
02.06.2025 «Геоскан» создаст группировку спутников дистанционного зондирования Земли

ГК «Геоскан» разрабатывает спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для панхроматической

21.05.2025 «Геоскан» и «Гонец» провели успешное тестирование купольной связи на беспилотнике

ГК «Геоскан» и АО «Спутниковая система «Гонец» начали тестирование решения «Купольная связь». Раз
14.05.2025 «Геоскан» откроет сеть студенческих конструкторских бюро в российских вузах

ГК «Геоскан» масштабирует работу собственного студенческого конструкторского бюро. Компания откро
28.04.2025 «Геоскан» представил спутниковую платформу для дистанционного зондирования Земли форм-фактора кубсат 16U

ГК «Геоскан» представила новую спутниковую платформу «Геоскан 16U» для дистанционного зонд
28.04.2025 «Геоскан» представил модификацию квадрокоптера «Геоскан 801» для длительного видеонаблюдения

Группа компаний «Геоскан» представила версию квадрокоптера «Геоскан 801» с привязной станцией для непре
28.04.2025 «Геоскан» раскрыл характеристики нового образовательного дрона с бортовым искусственным интеллектом

ГК «Геоскан» представила новый образовательный квадрокоптер с поддержкой нейросетей и компьютерно
10.03.2025 Создан первый отечественный комплекс для видеомониторинга пожарной обстановки с беспилотника в режиме реального времени

Группа компаний «Геоскан» и «Формоза-Софт» интегрировали беспилотники «Геоскан 801» с системой дистанционного мониторинга лесных пожаров «Лесохранитель». Это позволило создать первый полностью российский
05.03.2025 «Геоскан» разработал первый российский образовательный квадрокоптер с бортовым ИИ

Группа компаний «Геоскан» продемонстрировала «Пионер Мини 2» — обновленную версию квадрокоптера начального уро
27.01.2025 «Геоскан» и Университет Цинхуа развивают совместные космические проекты

ГК «Геоскан» и Международный Научно-исследовательский центр «Аэрокосмическая инновационная техник
17.01.2025 НИУ ВШЭ, Университет Дели и «Геоскан» запускают проект по космическим исследованиям

ях, как астрофизика, метеорология, география и астробиология. Партнером проекта выступает компания «Геоскан» (портфельная компания негосударственного института развития «Иннопрактика»), специал
16.01.2025 В России реализовали крупнейший в мире проект по аэрофотосъемке с БАС

Группа компаний «Геоскан» по заказу Правительства Московской области провела аэрофотосъемку территории региона
23.12.2024 «Геоскан» поставил 13 тысяч образовательных дронов в российские школы и колледжи по нацпроекту БАС

В 2024 г. ГК «Геоскан» поставила 13 тыс. образовательных квадрокоптеров линейки «Геоскан Пионер» в у
12.12.2024 ГК «Геоскан» начала применять ключи Guardant DL для защиты своего софта

ГК «Геоскан» использует в программном обеспечении для пилотирования БВС программные ключи Guardan
09.12.2024 «Геоскан» перенесет производство образовательных БАС в индустриальный парк «Руднево»

«Геоскан» запустит производство образовательных беспилотных комплексов линейки «Геоскан
30.08.2024 «Геоскан» запускает открытое тестирование FPV-симулятора

Группа компаний «Геоскан» объявила о запуске открытого тестирования нового продукта — симулятора полетов от пе
29.07.2024 ГК «Геоскан» и «Академия Softline» представляют совместную программу повышения квалификации в сфере обработки данных беспилотной аэрофотосъемки

ГК «Геоскан» и образовательная экосистема «Академия Softline» объявляют о запуске совместной прог
17.07.2024 В России впервые реализовали технологию управления беспилотником через спутник

В рамках совместного эксперимента АО «Спутниковая система "Гонец"» и компании «Геоскан» были успешно переданы данные о местоположении, телеметрические данные беспилотника в
25.06.2024 «Геоскан» увеличил производительность сборки печатных плат на 40%

ГК «Геоскан» модернизировала линию поверхностного монтажа электронных компонентов. Новое оборудов
07.06.2024 «Геоскан» и Калужская область подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития беспилотных авиационных систем

Правительство Калужской области и «Геоскан Москва» подписали соглашение. Предмет соглашения – сотрудничество в сфере развития бе
03.06.2024 «Геоскан» ускорит передачу данных с МКА на Землю до 200 Мбит/с

ГК «Геоскан» разработала собственное высокоскоростное радиопередающее устройство — COMMX (от англ
22.04.2024 «Геоскан» стал индустриальным партнером нового образовательно-производственного центра по авиастроению, создаваемого в Московской области

«Геоскан» стал индустриальным партнером нового образовательно-производственного центра по авиа
11.04.2024 «Геоскан» разработал для РЭО информационную систему для мониторинга объектов размещения ТКО

«Геоскан» разработал для Российского экологического оператора информационную систему для монит
26.03.2024 «Геоскан» и МГУ им. адм. Г.И. Невельского (г. Владивосток) разработали совместную программу обучения школьных учителей беспилотным технологиям

его учебного года программа позволит подготовить 15 учителей. Об этом CNews сообщили представители «Геоскан». Выпускники получат представление о беспилотных авиационных системах и возможностях

27.02.2024 «Геоскан» создал симулятор автономных полетов для линейки образовательных квадрокоптеров «Пионер»

Группа компаний «Геоскан» разработала собственный симулятор автономных полетов для квадрокоптеров линейки «
16.01.2024 «Геоскан» откроет сеть учебных центров по БАС в 2024 г.

ГК «Геоскан» объявляет об открытии первой корпоративной образовательной площадки для подготовки с
20.10.2023 «Сбер» и «Геоскан» будут вместе развивать геоаналитику с помощью искусственного интеллекта

ационных систем (БАС) и ПО для трехмерной визуализации подписали соглашение о намерениях. «Сбер» и «Геоскан» заключили соглашение о намерениях. Согласно документу, «Геоскан» будет участв
04.06.2014 Создана 3D-модель и ортофотоплан Томска

алисты петербургской компании «Плаз» завершили аэрофотосъемку Томска с помощью 2,3-кг беспилотников Geoscan 101. Эти летательные аппараты с фиксированным крылом могут нести в качестве полезной


Публикаций - 85, упоминаний - 195

Geoscan Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Беспилотные авиационные системы 73 11
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 22 8
Флай дрон - Fly Drone 21 6
Финко 9 6
Птеро - Ptero 7 5
Аэроскрипт НИЦ - Научно-исследовательский центр 21 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 4
DJI 85 4
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 4
ГЛОНАСС АО 241 4
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 56 3
Ростелеком 10306 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 3
Diasoft - Диасофт 1021 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 3
Microsoft Corporation 25236 3
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 110 3
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 131 2
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 16 2
Омега 86 2
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 60 2
Bee Pitron - Би Питрон - Тринитум 8 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 2
Ракурс НПФ 168 2
АФК Система ПАО - Aeromax - Аэромакс 33 2
Элемент ГК - Корпорация Роботов - Андроидная техника НПО 20 2
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 16 2
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 36 2
МегаФон 9892 2
InfoWatch - Инфовотч 1088 2
VK - Mail.ru Group 3532 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 2
Т8 НТЦ 104 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1837 2
1С-Битрикс - Bitrix 620 2
Google LLC 12255 2
Docsvision - ДоксВижн 1032 2
Google Russia - Гугл Россия 219 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 12
Ростех - Вертолеты России - ВР-Технологии КБ - конструкторское бюро 9 5
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 4
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 28 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 4
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 41 3
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 100 3
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 77 2
РЭО - Российский экологический оператор 16 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 2
Ростех - Калашников ГК - Тихие Крылья ГК 3 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 2
РЖД - Российские железные дороги 2001 2
Почта России ПАО 2245 2
Газпром ПАО 1416 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 2
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 25 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 2
eBay Inc 1631 2
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 66 1
Санкт-Петербургская электротехническая компания НПО - СПб ЭК НПО 1 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 38 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 24 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 1
Герофарм - Geropharm 12 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 74 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 29 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 61 1
Банк24.ру 72 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 79 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Распадская угольная компания 10 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 86 1
Брусника 16 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 7 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 54 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 6
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 140 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 3
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 49 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 2
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 57 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 546 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 2
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 77 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 96 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 485 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 127 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 49 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 113 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 68 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 1
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 21 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 8 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 3
Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления 12 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 104 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 54 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 5 1
СППИ - Союз предприятий печатной индустрии - ГИПП - Гильдия издателей периодической печати 8 1
ИТЭРА - Эра Интеллектуальных Технологий - Ассоциация технологических компаний 2 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 23 1
ГосИнформСистемы 155 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 9 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 10 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3347 60
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 25
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 24
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 17
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1189 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 13
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4829 12
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 200 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 10
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 9
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2953 8
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2082 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 7
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1214 6
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2275 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 6
БПЛА FPV - first point view - вид от первого лица 50 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 6
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4090 6
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1831 6
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3524 5
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3925 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 5
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1840 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 4
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1970 4
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2352 4
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1338 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 4
Geoscan Technologies - Геоскан БПЛА - Геоскан БВС 11 9
FreePik 1435 8
Geoscan Technologies - Геоскан Пионер 7 6
Geoscan Technologies - Геоскан 16U - Геоскан 3U - Геоскан-2 - спутниковая платформа 7 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 4
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 55 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 518 3
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 79 3
Top Systems - T-Flex PLM 25 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 473 2
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 2
Geoscan Technologies - Геоскан Арена 2 2
SR Space - SR Drones - Богомол 4 2
Аэроскрипт НИЦ - Небосвод Цифровая платформа 6 2
Geoscan Technologies - Геоскан Pioneer Drone Sim FPV-симулятор 2 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
Apple iPhone 6 4862 2
Oracle Java - язык программирования 3328 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 649 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 139 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 22 1
ВымпелКом - Билайн СуперСити - Beeline City 9 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 333 1
Реестр добросовестных экспортеров 210 1
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 38 1
ANSYS Mechanical 7 1
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 34 1
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 50 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 15 1
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 643 1
Omni - криптовалюта 90 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 49 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 478 1
OSIsoft PI System 15 1
Ростелеком - Чистое небо 54 1
Мобильный обходчик 24 1
Юрецкий Алексей 17 17
Путин Владимир 3349 7
Степанов Павел 35 4
Райкевич Алексей 114 4
Данилов Никита 18 3
Ионин Андрей 10 3
Гордин Дионис 18 3
Боровицкий Дмитрий 3 3
Афанасенко Арсений 3 3
Хохлов Александр 13 2
Хубежова Зарина 2 2
Дудоров Евгений 11 2
Луцкий Михаил 3 2
Сергеев Григорий 20 2
Белоусов Андрей 144 2
Семенов Алексей 85 2
Шпак Василий 263 2
Черенков Павел 10 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 404 2
Мишустин Михаил 734 2
Пожидаев Николай 85 1
Журавлев Александр 18 1
Сивидов Алексей 40 1
Тихонов Андрей 43 1
Семенов Максим 25 1
Потемкин Андрей 3 1
Третьяков Андрей 6 1
Степанов Антон 71 1
Соковнин Ярослав 2 1
Попова Наталья 14 1
Попов Никита 9 1
Анисимов Андрей 12 1
Севастьянов Дмитрий 10 1
Фазлыев Руслан 7 1
Свирский Олег 7 1
Азаров Дмитрий 9 1
Осетров Виктор 5 1
Пантелеев Олег 7 1
Курмаев Рустам 35 1
Табуринский Андрей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 70
Земля - планета Солнечной системы 10658 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 7
Индия - Bharat 5697 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 3
Казахстан - Республика 5792 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 3
Беларусь - Белоруссия 6023 3
Украина 7793 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 986 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 779 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 997 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 2
Индия - Нью-Дели 87 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 616 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 937 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1025 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 432 2
Турция - Турецкая республика 2486 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 436 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 985 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 2
Европа 24634 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1070 2
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 126 1
Россия - ДФО - Чукотка - Угольные Копи 14 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 145 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 96 1
США - Алабама 145 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 1
Беларусь - Минская область 16 1
Буркина-Фасо 27 1
Земля - Околоземное пространство - Околокосмическое пространство - Околоземный космос - Земная орбита 43 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 34
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 26
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 24
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 110 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 9
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1401 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2263 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 5
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 4
Энергетика - Energy - Energetically 5524 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1003 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 3
Национальный проект 372 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2071 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 61 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 46 3
Образование в России 2559 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1952 2
Ведомости 1233 13
Известия ИД 704 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 3
РИА Новости 984 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 2
Forbes - Форбс 910 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
Российская газета 275 1
АиФ - Аргументы и факты 49 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
FT - Financial Times 1259 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
Парламентская газета 28 1
Wikipedia - Википедия 585 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 2
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
ITSM Tool Universe 1 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner - Гартнер 3608 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 2
РАН - Российская академия наук 2014 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 100 1
СамГУ - Самарский государственный университет 26 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 53 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 17 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
НИЯУ МИФИ - Институт ЛаПлаз - Институт лазерных и плазменных технологий 10 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 8 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 12 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 22 1
ГУИТС - Государственный университет интеллектуальных технологий и связи - Одесская национальная академия связи имени А.С. Попова 5 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 56 1
МГУ им. адм. Г. И. Невельского - Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского 15 1
ĐHQGHN - Đại học Quốc gia Hà Nội - VNU - Vietnam National University - Вьетнамский национальный университет в Ханое 1 1
ГосНИИ ГА - ГосНИИ ГА гражданской авиации - Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации 7 1
Щелковский колледж ГБПОУ МО 2 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 56 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 59 1
Вега - КБ Луч - Конструкторское бюро 6 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 74 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
МТС - Телеком Идея 52 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще