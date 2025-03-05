«Геоскан» разработал первый российский образовательный квадрокоптер с бортовым ИИ

Группа компаний «Геоскан» продемонстрировала «Пионер Мини 2» — обновленную версию квадрокоптера начального уровня из линейки образовательных БАС «Геоскана». Новая модель оснащена процессором с нейроускорителем, позволяющим выполнять обработку изображений прямо на борту, а также усовершенствованной камерой высокого разрешения на сервоподвесе. Это открывает новые возможности для изучения технологий искусственного интеллекта и программирования автономных полетов. Об этом CNews сообщили представители «Геоскан».

«Геоскан Пионер Мини 2» создан специально для Steam-образования. Дрон позволяет учащимся изучать алгоритмы компьютерного зрения, нейросети, обработку изображений, программирование автономных полетов и др. Кроме того, ученики смогут разрабатывать и интегрировать собственные полезные нагрузки для решения прикладных задач.

«Пионер Мини 2 знакомит детей с наиболее перспективными технологиями, многие из которых еще не внедрены в широкую эксплуатацию в профессиональной беспилотной авиации. Это дает учащимся конкурентное преимущество и фундаментальные знания, которые пригодятся им в будущем», — отметил руководитель отдела образовательных проектов ГК «Геоскан» Михаил Луцкий.

Официальная презентация квадрокоптера «Геоскан Пионер Мини 2» состоится в апреле 2025 г., а поставки в образовательные учреждения начнутся летом 2025 г.