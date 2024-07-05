Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 152416
ИКТ 11923
Организации 9490
Ведомства 1434
Ассоциации 895
Технологии 3288
Системы 23317
Персоны 63610
География 2468
Статьи 1475
Пресса 1113
ИАА 655
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2412
Мероприятия 836

Машинное зрение Компьютерное зрение Техническое зрение CV Computer Vision Machine Vision Robot Vision Intelligent Vision Systems Artificial Vision


 

 

"Компьютерное зрение в Норникеле" Александр Крупин, Начальник управления по цифровым технологиям, Норникель, данные 2023 года


05.07.2024 В МЭИ разработали технологию предикативной оценки характеристик систем компьютерного зрения

Ученые НИУ «МЭИ» разработали технологию, которая позволяет ускорять создание и внедрение комплексов компьютерного зрения для робототехнических систем, авиакосмической отрасли и медицины. Об это
24.06.2024 «Карельский окатыш» повышает безопасность на железнодорожных переездах с помощью технологии компьютерного зрения

скованные маневры, пересекая пути на красный свет. Ранее специалисты по безопасности выявляли нарушителей вручную, просматривая записи видеокамер. Теперь в этой работе сотрудникам помогает технология компьютерного зрения, которую разработали специалисты комбината. Об этом CNews сообщили представители «Северстали». «На рынке есть готовые решения по мониторингу проезда железнодорожных переезд
19.06.2024 Компания «ТрансТелеКом» представила результаты пилотного проекта «Интеллектуальная система безопасности на основе технического зрения»

Компания «ТрансТелеКом» представила результаты пилотного проекта «Интеллектуальная система безопасности на основе технического зрения». Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом». В июне 2024 г. на станции Кинель Куйбышевской железной дороги прошло выездное совещание с участием представителей ОАО

20.05.2024 «Делимобиль» автоматизировал обработку фотографий с помощью алгоритмов машинного зрения

бластях, связанных с обработкой изображений, запрашиваемых у клиентов до аренды автомобиля и после. Машинное зрение и самообучающиеся алгоритмы позволяют точно обрабатывать фотографии в режиме

15.05.2024 Konica Minolta Business Solutions Russia и Facemetric предложат заказчикам решения на базе технологий компьютерного зрения

Solutions Russia и Facemetric, российский разработчик решений для бизнеса, основанных на технологии компьютерного зрения, подписали соглашение о партнерстве. Сотрудничество компаний нацелено на
24.01.2024 VisionLabs и «Базальт СПО» создадут биометрические решения для «умного города»

у совместных импортонезависимых решений для корпоративного, транспортного и государственного секторов. Первым шагом сотрудничества стало комплексное тестирование и обеспечение совместимости платформы компьютерного зрения LUNA от VisionLabs с операционными системами семейства «Альт». Об этом CNews сообщили представители VisionLabs. Продукты компаний — полностью российские разработки, их можн
22.01.2024 KAMAZ Digital завершил пилотное внедрение компьютерного зрения для контроля качества в КАМАЗ

проблему с дефектами. Мы провели ряд экспериментов и тестов и убедились в том, что решение верное. Компьютерное зрение как технология может быть применено почти во всех сферах производства, но
17.01.2024 Завод «АвтоМаш» внедряет систему машинного зрения для повышения качества сборки автофургонов

конкурентоспособности компании на рынке», – сказал Илья Пугачев, технический директор направления «Машинное зрение», МЦД. Ключевой задачей, которую предстояло решить при внедрении цифровых тех
29.12.2023 Группа компаний ЦРТ осуществила 400 проектов на базе компьютерного зрения

там быть уверенными в обеспечении информационной безопасности биометрических сервисов, использовать компьютерное зрение от доверенных отечественных разработчиков». «Рады заявить о старте сотруд
20.12.2023 «Интехком» завершила проект для НЛМК, реализованный на основе технологии машинного зрения

ом» завершила проект для НЛМК, реализованный на основе технологии машинного зрения. Machine Vision (машинное зрение) — популярная технология, множество компаний создают прикладные решения, сфок
11.12.2023 Подтверждена совместимость платформы компьютерного зрения VisionLabs и Astra Linux

рических систем, среди которых контроль и управление доступом, авторизация в личном кабинете и др. «Компьютерное зрение сейчас — это одно из наиболее быстро развивающихся направлений искусствен
23.11.2023 «Ростех» разработал мини-камеры для систем машинного зрения на замену импортным

ерах «Пульсара» позволит оперативно проводить техническое обслуживание и замену существующих систем машинного зрения. Кроме того, возможно будет использовать такие системы на производствах, где
16.11.2023 Whoosh подвел итоги тестирования самоката, который «видит» и анализирует окружающую среду

Чуйко, основатель и генеральный директор Whoosh: «Мы первыми в России разработали и протестировали компьютерное зрение для самоката в городских условиях. Было важно проверить, как технология в
16.11.2023 Whoosh подвел итоги тестирования самоката, который «видит» и анализирует окружающую среду

основатель и генеральный директор Whoosh, сказал: «Мы первыми в России разработали и протестировали компьютерное зрение для самоката в городских условиях. Было важно проверить, как технология в
24.07.2023 Технологии компьютерного зрения VisionLabs помогут «Евразу» экономить миллионы рублей в год

и. Для мгновенной фиксации даже самых мелких деталей в проекте были использованы специализированные камеры машинного зрения. При обнаружении дефекта в режиме реального времени оператору подаетс
21.07.2023 Приложение для лесной отрасли Smart Timber интегрируют в цифровые сервисы Segezha Group

Smart Timber, продукт компании «Системы компьютерного зрения» (входит в группу «Ланит») для лесной отрасли, внедрят в цифровую экосис
12.07.2023 МТС внедрит технологии машинного зрения для мониторинга состояния объектов «Россети Урал»

х продуктов на базе технологий интернета вещей, больших данных и искусственного интеллекта, включая компьютерное зрение. Меморандум о намерении о разработке совместных решений подписали вице-пр
06.07.2023 Компьютерное зрение «Транс-телематики» проконтролирует железнодорожные пути

«Транс-телематика» (входит в концерн «Телематика») совместно с НИИАС разработала комплект оборудования комплекса компьютерного зрения для контроля занятости сортировочных путей в рамках проекта «Цифровая железнодорожная станция». Впервые им оснастили одну из самых «цифровых» станций железной дороги в Росс
23.05.2023 МКБ улучшает клиентский путь с помощью видеоаналитики от VisionLabs

«Московский кредитный банк» (МКБ) реализовал экспериментальную систему видеоаналитики на основе компьютерного зрения от компании VisionLabs. Система, запущенная в отделении МКБ «Нева тауэрс», позволяет полностью оцифровать клиентский путь, определить эмоциональное состояние клиента и выяв
06.04.2023 Обет «безбрачия». Производители товаров все чаще обращаются за решениями с использованием компьютерного зрения для обнаружения дефектов

ции расходов, а также постепенным проникновением технологий ИИ в реальный бизнес и появлением кейсов успешной реализации подобных проектов на практике. «Так, на производстве очень активно применяется компьютерное зрение. Оно следит за безопасностью и внештатными ситуациями, а также помогает обнаружить дефекты продукции», – рассказал директор по ИИ Сбер Бизнес Софт Максим Иванов. По его слов
16.03.2023 В Красноярске технологии машинного зрения осуществляют онлайн диагностику подвижных составов

На ключевой сортировочной железнодорожной станции Красноярск-Восточный состояние прибывающих подвижных составов и грузов определят технологии машинного зрения. Диагностический комплекс, построенный компанией «Транс-телематика» (входит в концерн «Телематика»), позволит увеличить пропускную способность станции и сократить простой транз
24.01.2023 VisionLabs выходит на рынок Индии с технологиями компьютерного зрения

и клиентов в крупнейшем банке ОАЭ Emirates NBD. Основными причинами развития бизнеса VisionLabs в Индии стали ежегодный рост экономики страны, а также низкая насыщенность рынка технологиями на основе компьютерного зрения. Наиболее востребованным решениями VisionLabs здесь могут стать системы безопасного города, контроля трафика и ПДД, а также сервисы оплаты по лицу. Также компания рассматри
09.01.2023 «Системы компьютерного зрения» присоединились к Ассоциации «Лестех»

«Системы компьютерного зрения» (СКЗ), (входит в группу «Ланит»), компания-разработчик системы замера и учета древесины Smart Timber, заключила партнерское соглашение с крупнейшей Ассоциацией лесопромышл
23.12.2022 Владимир Арлазаров, Smart Engines: С персональными данными надо обращаться, как с государственной тайной

ачный. При этом остались российские коллективы, которые работают в этой области и активно применяют компьютерное зрение. А заказ на прикладные разработки в России растет. Например, Москва — кру
19.12.2022 Машинное зрение, тележки и тонны руды: как новые технологии решают проблему простоев

Зачем металлургу машинное зрение? Металлургия — сложная в технологическом плане промышленность, происходящие н
09.12.2022 Группа компаний ЦРТ реализовала 270 проектов по внедрению системы компьютерного зрения

Группа компаний ЦРТ осуществила 270-й проект по внедрению системы компьютерного зрения. Новым проектом стал запуск cистемы компьютерного зрения в АПК «Безопасный город» в Новосибирске. Андрей Хрулев, директор по бизнес-развитию направления биометрическ
16.11.2022 Команда ORI Team усилит направление компьютерного зрения компании «Пиклема»

ась команда ORI Team, она займется разработкой промышленных решений в области компьютерного зрения (Computer Vision). ORI Team – команда экспертов в области компьютерного зрения из Ярославля, р
31.10.2022 Специалистов лесной промышленности научат методам цифрового измерения объемов древесины

Компания «Системы компьютерного зрения» (входит в группу «Ланит») запустила специальный курс по работе с приложением Smart Timber. Сотрудники лесопромышленных предприятий смогут обучиться использованию системы д
13.10.2022 Александр Губинский, Самараавтожгут: Как мы получали грант на внедрение компьютерного зрения

им поставщиков автомобильных жгутов для АвтоВАЗа. Мы понимали, что нам необходимо обеспечить высокое качество продукции, конкурентоспособную цену и стабильность поставок. И решили внедрить технологии компьютерного зрения на производстве. CNews: Для чего они используются? Александр Губинский: Первое направление — видеоконтроль правильности сборки монтажных блоков предохранителей. В монтажных
16.08.2022 МЦД разработала пилотную систему распознавания деталей на производстве для «КамАЗа»

рование и цифровые двойники» (МЦД), ведущего поставщика отечественных и зарубежных инженерных решений, выполнили для «КамАЗа» пилотный проект по разработке системы оценки количества деталей на основе машинного зрения. Система позволит вести более точный учет деталей, улучшить контроль за их движением на производстве, повысить эффективность планирования производства. Кроме того, это даст воз
16.06.2022 Группа «Т1» подписала меморандум с VisionLabs

но востребованными в условиях ограниченности ресурсов. Сервисы по модели SaaS позволят использовать компьютерное зрение даже при отсутствии собственной ИТ-инфраструктуры. Кроме того, обмен эксп
18.05.2022 Инструкция по видеоаналитике: что, где и как применять

аварийных ситуаций, когда оборудование нужно отключить автоматически за доли секунды. В этом случае машинное зрение используется без участия человека, а применяемый комплекс технологий и детект
16.05.2022 Технологии компьютерного зрения Visionlabs помогут Flexlab в диагностике пациентов

Flexlab интегрирует технологии компьютерного зрения Visionlabs в линейку устройств – персональных медицинских помощников, направленных на бесконтактную диагностику респираторных заболеваний и диагностику состояния здоровья п
21.04.2022 Решение «Систем компьютерного зрения» Smart Timber вводится в опытно-промышленную эксплуатацию на предприятиях Segezha Group

Решение по цифровизации подсчета круглого леса Smart Timber, разработанное компанией «Системы компьютерного зрения» (входит в группу «Ланит»), введено в опытно-промышленную эксплуатацию н
14.04.2022 МТС начала обслуживать клиентов в салонах с помощью биометрических технологий VisionLabs

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о запуске в салонах МТС технологии компьютерного зрения VisionLabs для обслуживания клиентов без предъявления удостоверения личности. Биометрическая аутентификация по лицам, которая внедрена в российском сотовом ритейле впервые,
01.04.2022 МТС поддержит 14 стартапов в сфере AR/VR, беспилотного транспорта и машинного зрения

ийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет об итогах отбора проектов для программы технологической инкубации: 14 компаний смогут доработать свои решения в сфере AR/VR, беспилотного транспорта и машинного зрения с использованием сетей 5G, технологии edge computing при ресурсной и экспертной поддержке МТС. Об этом CNews сообщил представители МТС. Участие в отборе приняли более 90 старта
14.02.2022 Компьютерное зрение на российском ПО: подтверждена совместимость продуктов VisionLabs с «Ред ОС»

окусировано на том, чтобы предоставить возможность стратегически значимым организациям использовать компьютерное зрение в рамках полностью отечественных систем. Это не только позволит компаниям
22.12.2021 Компания ДКС повысила безопасность производства с помощью технологий VisionLabs

Компания ДКС, производитель электрооборудования, внедрила комплекс решений интеллектуальной видеоаналитики от VisionLabs для повышения промышленной безопасности. Технологии компьютерного зрения обеспечат контроль доступа, распознавание автотранспорта, а также мониторинг наличия средств индивидуальной защиты и нахождения сотрудников в опасных зонах. Об этом CNews с
22.11.2021 Комплексные решения по безопасности Visionlabs масштабируют на более чем 60 школ и университетов России

Visionlabs (входит в экосистему «Сбера») усилит безопасность более чем 60 школ и университетов России с помощью технологий компьютерного зрения. Решения уже используются в 20 образовательных учреждениях Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Новосибирска, Владивостока и других городов Росс
22.09.2021 «Бристоль» и Napoleon IT заключили соглашение о внедрении системы мониторинга цен с помощью алгоритмов компьютерного зрения

ом планируется внедрение системы управления ценообразованием. Компания «Бристоль» выбрала Napoleon IT в качестве стратегического партнера по внедрению системы мониторинга цен с использованием системы компьютерного зрения и управления ценообразованием. Перед российской сетью магазинов у дома стоит задача по оптимизации и ускорению процесса сбора информации по конкурентам. В июне 2021 г. сист

Публикаций - 1443, упоминаний - 1671

Машинное зрение и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 6825 117
Microsoft Corporation 24322 86
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11610 84
VisionLabs - ВижнЛабс 211 79
Google LLC 11542 69
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3181 62
VK - Mail.ru Group 3313 60
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 341 56
Ростелеком 9404 52
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 701 50
Intel Corporation 12029 50
Nvidia Corp 3380 49
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 447 49
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 399 41
SAP SE 5188 39
7906 34
МегаФон 8268 34
Meta Platforms - Facebook 4404 34
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8565 34
IBM - International Business Machines Corp 9388 33
Amazon Inc - Amazon.com 2938 32
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3543 30
NtechLab - НтехЛаб 112 28
Цифра ГК 2341 27
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 267 27
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2113 26
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1160 25
Huawei 3800 25
Oracle Corporation 6592 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1576 23
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 41 22
Apple Inc 11821 22
Элвис-НеоТек 45 22
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 31 21
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1138 20
Ростех - Автоматика Концерн 1612 20
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1064 20
SAS Institute 958 20
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 387 20
Samsung Electronics 10109 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6904 139
РЖД - Российские железные дороги 1836 45
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 82 43
Альфа-Банк 1707 39
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2721 36
ГПБ - Газпромбанк 1051 31
Газпром нефть 592 31
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 899 28
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6887 28
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1082 28
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 417 27
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 969 27
Лента - Сеть розничной торговли 1999 26
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 415 25
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1561 25
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 24
Почта Банк 444 22
Почта России ПАО 2072 22
Северсталь ПАО - Severstal 441 22
МКБ - Московский кредитный банк 546 22
Русагро Группа Компаний 265 22
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 423 22
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 252 20
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 345 20
Газпром ПАО 1303 19
ОМК - Объединенная металлургическая компания 186 18
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 635 18
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 478 16
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 622 15
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 75 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2158 15
X5 Group - Перекрёсток 513 15
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 14
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 194 14
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 422 14
РВК - Российская венчурная компания 546 14
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 861 13
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 424 13
Магнит - Тандер - сеть магазинов 799 12
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 462 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2945 136
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11004 92
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2494 58
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1810 54
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4829 47
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 180 45
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4312 41
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5686 41
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1875 37
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 76 33
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2639 30
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2372 28
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1349 28
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5266 24
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 315 23
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 533 23
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 744 20
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1338 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3720 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3205 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4499 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3015 16
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 331 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2895 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1330 13
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 949 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1329 13
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 616 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1899 12
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 362 11
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 239 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2745 10
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 222 9
Федеральное казначейство России 1715 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3209 9
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 754 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1144 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2613 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 8
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 287 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 280 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 627 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 693 6
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 289 6
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6215 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 203 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 91 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1408 3
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 3
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 50 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 2
АФТ - Ассоциация Финтех 130 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 17 2
RoboCup Small Size League - Лига малых роботов 3 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 2
Талант и успех - Общественный фонд 17 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 250 2
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 52 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 19 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 38 1
4CIO 18 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1006 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 64 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 39 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 114 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 235 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 219 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 297 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2697 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11504 852
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47286 658
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 62067 559
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4500 469
MLOps - Нейросеть - Neural Network - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2542 403
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29243 380
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20177 303
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3221 291
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17290 276
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5009 264
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11434 241
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8242 230
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6094 222
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4927 211
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5602 193
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15263 187
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25362 165
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2765 161
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2365 151
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10510 144
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23308 141
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28540 141
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 3889 136
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 3536 133
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10350 126
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12294 116
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15847 110
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 2971 108
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23351 106
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9460 105
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5029 103
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20300 101
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12026 100
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3473 97
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6998 96
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10757 93
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 995 90
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10624 89
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4312 88
Оцифровка - Digitization 4335 88
Google Android 13662 70
Apple iOS 7508 52
Linux OS 9476 47
Microsoft Windows 15300 42
VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 94 41
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 196 31
Apple iPhone 6 4861 30
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4839 30
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 548 28
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4901 28
Python - высокоуровневый язык программирования 808 28
Microsoft Azure 1384 24
Microsoft Windows 2000 8661 24
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 985 24
Oracle Java - язык программирования 2960 23
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 115 21
Oz Liveness 38 20
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2647 20
СКБ Контур - Контур.Фокус 955 20
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 409 19
C/C++ - Язык программирования 698 19
Элвис-НеоТек Orwell 2k - система видеонаблюдения с компьютерным зрением 20 17
Depositphotos - фотобанк 423 17
Apple macOS 1955 16
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 875 16
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 228 15
НКТ - Р7-Офис 314 15
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1359 15
Nvidia Tesla GPU 152 15
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1103 15
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 21 14
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 762 14
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 89 14
Microsoft Office 3627 14
ЦРТ Визирь 24 13
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 111 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4058 13
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 28 13
Cognitive Agro Pilot 37 13
Intel x86 - архитектура процессора 1779 12
Арлазаров Владимир 214 42
Ускова Ольга 164 36
Васильев Юрий 49 30
Дырмовский Дмитрий 125 29
Марков Дмитрий 49 29
Путин Владимир 3057 24
Чаркин Евгений 279 22
Абакумов Евгений 186 20
Романов Илья 30 19
Теленков Андрей 27 18
Ханин Александр 49 18
Ракова Анастасия 32 17
Клявин Владимир 30 16
Савцов Игорь 29 15
Поляков Сергей 71 15
Кириченко Игорь 49 14
Путятинский Сергей 83 14
Педоренко Андрей 42 14
Чернышенко Дмитрий 547 14
Шершнев Георгий 14 14
Васильев Григорий 40 14
Огуряев Дмитрий 85 14
Антонов Александр 77 14
Агафонова Наталия 40 14
Прохоров Фёдор 83 14
Валчев Стоян 48 14
Хомков Игорь 46 14
Греф Герман 407 13
Шадаев Максут 905 12
Сирота Юрий 67 12
Ведяхин Александр 120 11
Щиров Илья 45 10
Ганин Егор 54 10
Тыров Илья 24 9
Мишустин Михаил 630 9
Натрусов Артем 269 9
Козак Николай 132 9
Тихонов Александр 66 9
Аршавский Анджей 31 8
Медведев Дмитрий 1647 8
Россия - РФ - Российская федерация 138148 968
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41862 327
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51453 173
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16790 108
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16471 100
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13941 88
Европа 21548 82
Беларусь - Белоруссия 5472 62
Казахстан - Республика 5403 59
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14035 57
Германия - Федеративная Республика 12525 50
Земля - планета Солнечной системы 10258 47
Япония 13185 45
Ближний Восток 2884 44
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13201 43
Украина 7510 42
Азия - Азиатский регион 5379 40
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2953 39
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7113 38
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2787 32
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1341 29
Индия - Bharat 5333 29
Франция - Французская Республика 7744 27
Россия - СФО - Новосибирск 4138 24
Италия - Итальянская Республика 4302 23
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2728 23
Южная Корея - Республика 6547 22
Грузия 1217 21
Израиль 2697 21
Эквадор - Республика 111 21
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1470 20
Канада 4819 20
Армения - Республика 2253 20
Испания - Королевство 3688 20
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 526 20
Россия - ПФО - Нижегородская область 1760 19
Америка Латинская 1781 18
Финляндия - Финляндская Республика 3570 17
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2818 17
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 673 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27697 430
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49064 360
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17550 340
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46447 328
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23079 214
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9363 178
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8198 168
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4871 145
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15828 138
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12694 126
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13267 125
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7239 119
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5479 119
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3712 109
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3574 106
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2239 92
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6512 92
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4207 80
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5068 78
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4811 75
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10576 72
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5445 69
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2660 64
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9628 63
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6701 60
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10703 60
Паспорт - Паспортные данные 2396 59
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4577 58
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3848 57
Энергетика - Energy - Energetically 4885 57
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7645 56
Страхование - Страховое дело - Insurance 5591 54
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5493 53
Зоология - наука о животных 2534 52
Английский язык 6467 50
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5517 47
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4666 46
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 866 45
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7662 44
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1859 44
Коммерсантъ - Издательский дом 1679 11
Ведомости 878 8
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 263 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2687 5
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 644 5
TAdviser - Центр выбора технологий 377 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 962 4
Forbes - Форбс 744 4
Wikipedia - Википедия 467 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 866 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11153 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5865 3
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1203 3
RUSCADASEC 2 2
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
TProger 2 2
NYT - The New York Times 1019 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 280 2
Российская газета 263 2
Re/code 40 2
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 111 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 105 2
The Verge - Издание 537 2
Автокод (портал) 34 2
Мобильные системы 115 2
The Register - The Register Hardware 1482 2
РИА Новости 873 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 78 2
Bloomberg 1223 2
ZDnet 656 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1269 1
South China Morning Post 47 1
ScienceDaily 400 1
Reddit 296 1
Tom’s Hardware 338 1
CrunchBase 72 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 468 1
The Bell - Издание 41 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7888 54
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3006 43
IDC - International Data Corporation 4893 26
Gartner - Гартнер 3526 21
Microsoft Research 138 13
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 582 13
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 304 7
Markets&Markets Research 110 6
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 4
Samsung Research 18 4
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 3
CNews Инновация года - награда 110 3
ABI Research 233 3
BCG - Boston Consulting Group 106 3
Forrester Research 819 3
Allied Market Research 19 3
Frost & Sullivan 203 3
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 60 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 2
Juniper Research 517 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 60 2
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 241 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 966 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
Fortune Global 500 285 1
Global Market Insights 11 1
Tractica 7 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 108 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 14 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 111 1
TIRIAS Research 4 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 51 1
BAIR - Berkeley Artificial Intelligence Research 1 1
Research and Markets 24 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 5 1
РАЭК Мобильная Экономика 1 1
РАЭК Экономика Рунета 18 1
IBM Research 107 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 322 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 849 54
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 928 49
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1456 37
РАН - Российская академия наук 1806 23
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 403 22
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 314 21
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 557 16
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 776 16
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 69 13
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 511 13
НИУ ВШЭ ФКН - Факультет компьютерных наук 44 12
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 582 11
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 167 11
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 348 10
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 151 9
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 87 8
ТГУ - Томский государственный университет 164 8
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 26 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 946 8
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 344 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 511 8
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 92 8
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 190 7
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 144 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 295 6
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 17 6
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 54 6
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 169 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 136 5
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 82 5
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 89 5
НМУ - Независимый Московский Университет 4 4
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 99 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 289 4
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 40 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 277 4
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 127 4
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 38 4
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 35 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1035 27
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1946 24
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 297 23
CNews AWARDS - награда 466 21
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 15
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2335 15
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1185 11
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 11 10
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 540 10
День молодёжи - 27 июня 841 10
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 704 9
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 128 9
NeurIPS 9 6
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 6
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 41 5
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 11 5
CNews FORUM Кейсы 219 5
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 5
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 4
Microsoft Imagine Cup 60 4
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 24 4
ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 6 4
Intel Developer Forum - IDF 276 4
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 22 4
ChaLearn Face Anti-spoofing Attack Detection Challenge 3 3
ICMV - International Conference on Machine Visio 4 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 3
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 19 3
Правительственные награды Российской Федерации 6 2
Microsoft Build - конференция 36 2
CeBIT 611 2
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 25 2
Google Lunar X Prize - GLXP 15 2
Up Great - серия технологических конкурсов 9 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 2
SAS Beyond Tomorrow 3 2
ComNews Awards 7 2
Skolkovo Robotics Forum 12 2
Data Fusion Contest 6 2
YAC - Yet Another Conference 8 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1301546, в очереди разбора - 794185.
Создано именных указателей - 152416.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как сделать умной систему полива для сада и огорода

Умные гаджеты для присмотра за детьми: выбор ZOOM

Как шум от гаджетов разрушает психику

Показать еще

Наука

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024